CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Ndombele, Tottenham'a yakın

, forvet bölgesi için Salomon Rondon ile görüşüyor.

Daily Star'da yer alan habere göre Wolwerhampton ve 'ın da talip olduğu Rondon için Fenerbahçe'de yarışa dahil oldu.

16.5 pound'luk serbest kalma bedeli bulunan 29 yaşındaki futbolcu henüz kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlamadı.

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