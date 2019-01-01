CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Napoli'nin hedefi Eljif Elmas

Galatasaray anlaşmak üzere olduğu üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren , anlaşmaya yakın olduğu üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşırken Jimmy Durmaz transferinde de son aşamaya geldi.