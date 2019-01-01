CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Napoli'nin hedefi Eljif Elmas

Napoli'nin hedefi Eljif Elmas
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli'nin kıskacında.
Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın peşinde.
Skysport İtalia'nın muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Haberde Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un da durumunu takip ettiği Eljif'in maliyetinin 10-15 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.
Fernandes Süper Lig'e dönüyor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, Göztepe ile anlaşmak üzere.
2014 yılından bu yana Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Manuel Fernandes'in Göztepe ile anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre İzmir temsilcisinin Portekizli yıldız ve menajeriyle büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.
Tecrübeli futbolcu Beşiktaş forması ile 86 Süper Lig maçına çıkarken 15 gol atıp 29 asist yapmıştı.
Merih'in talibi çok
Sassuolo Genel Direktörü, Merih Demiral'ı Juventus dışında birçok takımın takip ettiğini söyledi.
Devre arası transfer olduğu Sassuolo'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Merih Demiral için kulübüne teklif yağıyor.
Sky Sport İtalya'ya konuşan Sassuolo Genel Direktörü Giovanni Carnevali genç yıldıza bir çok takımın ilgisi olduğunu belirtti.
Kısa bir süre önce İtalyan devi Juventus'un temsilcileri, 21 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için Türkiye - Fransa maçını izlemeye gelmişti.
Cengiz Ünder'in yeni hocası Paolo Fonseca
Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Serie A ekibi Roma, 2016 yılından bu yana Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Portekizli teknik direktör daha önceden Porto, Braga ve Paços Ferreira gibi takımları çalıştırmıştı.
Quaresma'nın yerine Akram Afif
Beşiktaş'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunan Quaresma'nın yerini Akram Afif ile dolduracağı iddia edildi.Akşam' da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ın o pozisyon için Akram Afif’le ilgileniyor. Bonservisi Villareal'de bulunan genç futbolcuya scout ekibi tam not verirken başkan Fikret Orman 2 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Galatasaray'da KAP bildirimleri bekleniyor
Galatasaray anlaşmak üzere olduğu üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, anlaşmaya yakın olduğu üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşırken Jimmy Durmaz transferinde de son aşamaya geldi.
Diagne'ye süpriz talip
Yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne'ye süpriz bir teklif geldi.Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'ye süpriz bir talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı kısa süre içerisinde Senegalli golcü için girişimlere başlayacak.
Didier Deschamps, Ferland Mendy transferini açıkladı
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Lyon forması giyen sol bek Ferland Mendy'nin geleceği hakkında önemli ipuçları verdi.Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ferland Mendy'nin Real Madrid'e gideceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam Mendy için; "Onun gösterdiği gelişim inanılmaz. İki yıl önce Lig 2'de oynuyordu, şimdiyse Real Madrid forması giyecek." ifadelerini kullandı.
Manchester United, Hugo Lloris'e yönelecek
Manchester United, David De Gea takımdan ayrılırsa yerine Hugo Lloris'i transfer etmeye çalışacak.The Sun'ın haberine göre İngiliz devi Manchester United, kontratının son yılına giren kalecisi David De Gea'nın takımdan ayrılması durumunda Tottenham forması giyen Hugo Lloris'i gündeme alacak. United formasıyla 8. sezonunu geride bırakan İspanyol kaleci David De Gea'ya Paris Saint Germain'in ilgisi bulunuyor.
Ancelotti'nin hedefi James Rodriguez
Carlo Ancelotti, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i kadrosunda görmek istiyor.İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti, 27 yaşındaki yıldız futbolcu James Rodriguez'i kadrosunda görmek istiyor. Kolombiyalı yıldız son iki sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçirmişti.
Draxler Paris Saint Germain'den ayrılmak istemiyor
Paris Saint Germain'in Alman yıldızı Julian Draxler tekliflere rağmen takımından ayrılmayı düşünmüyor.Birçok önemli kulübün transfer etmek istediği iddia edilen Julian Draxler, Bild'e yaptığı açıklamada kulübünden ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Yıldız futbolcunun adı özellikle İngiliz temsilcisi Tottenham ile anılıyordu.
PSV, Bruma'yı istiyor!
PSV Eindhoven, daha önce transfer etmek istediği ancak Galatasaray'a kaptırdığı Bruma için yeniden devreye girdi.
Red Bull Leipzig'in satış listesine koyulan Bruma'nın son dönemde Galatasaray'a geri döneceği gündemdeydi. Portekiz'deki TVI24 adlı bir spor programında yer alan habere göre Hollanda ekibi PSV, Leipzig'de çok fazla forma şansı bulamayan ve yalnızca 14 lig maçına çıkan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Bruma'nın transfer bedelinin 10 milyon euro olacağı belirtildi.
Rafinha, Flamengo'da!
Brezilya ekiplerinden Flamengo, 33 yaşındaki sağ bek Rafinha ile anlaştıklarını duyurdu.
2011'den beri Bayern Münih forması giyen Brezilyalı futbolcu Rafinha, takımdaki sözleşmesinin sona ermesiyle ülkesine döndü.
Bayern Münih ile 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Rafinha, toplamda 18 kupa kazanmayı başardı.
Solskjaer'in Wan-Bissaka ısrarı
Mancester United'ın, Crystal Palace'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Aaron Wan-Bissaka için yeniden transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi.
Standart Sport'ta yer alan habere göre Palace'ın 60 milyon sterlin istediği Wan Bissaka için United yönetimi 35 milyon sterlin teklif etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla takımda görmek istediği oyuncu için Kırmızı Şeytanlar'ın yeniden Palace yönetimi ile görüşeceği belirtildi.
Griezmann'ın Barcelona fedakarlığı
Atletico Madrid ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Antoine Griezmann'ın, 1 Temmuz 2019'da Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.
SoccerLink'te yer alan habere göre Griezmann, Barcelona'ya gidebilmek için büyük bir mali fedakarlıkta bulunacak.
Atletico Madrid'te yıllık 23 milyon euro kazanan 28 yaşındaki golcünün, Barcelona'da daha az bir ücret alacağı belirtildi.
Katalan ekibine katılması durumunda yıllık 17 milyon euro kazanacağı ifade edilen Griezmann'ın, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda prim alabileceği bildirildi.
Crystal Palace'dan Manchester United'a ret!
Sky Sports'un haberine göre Crystal Palace, Manchester United'ın Aaron Wan-Bissaka için yapmış olduğu 45 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
Haberde Crystal Palace'ın bu transfer için yaklaşık 65 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Lozano için Napoli devrede
Beşiktaş'ta savunmaya Pablo çözümü
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedef Pablo Santos.Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Braga forması giyen Pablo Santos ile ilgilendiği öne sürüldü. Sporx'in haberine göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki defans oyuncusu için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. Daha önceden Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Brezilyalı için kulübü Braga 4 milyon euro talep ediyor.
Beşiktaş Kana Biyik'la her konuda anlaştı!
Takıma stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın ilk hamlesi yurt içinden.
Futbol Arena'nın haberine göre siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen Omam Kana Biyik ile her konuda anlaştı.
29 yaşındaki Kamerunlu stoper 30 Haziran 2019 tarihinde Kayserispor'dan resmen ayrılacak. Jean-Armel Kana-Biyik, bu sezon Süper Lig'de 30 resmi maçta 2475 dakika ter döktü.
Recep Niyaz yuvaya dönüyor
Fenerbahçe alt yapısında yetişen Recep Niyaz sarı lacivertlilere dönmek üzere
Fanatik Gazetesinin haberine göre; bu sezon Denizlispor’un Süper Lig’e dönmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, Fenerbahçe’nin sürpriz transferi olacak.
Ersun Yanal’ın, “Bizim için önemli bir joker olur” dediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ali Koç bizzat devreye girecek.
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Galatasaray'a İtalya'dan fırsat transferi
Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'a transfer piyasasındaki fırsatları da değerlendiriyor.
Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılılar gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'nin futbolcuları 21 yaşındaki Ismael Bennacer ve 19 yaşındaki Hamed Junior Traore'ye talip oldu.
Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu
Henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan Allahyar Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu.
Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre; 17 yaşındaki İranlı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Sayyadmanesh ise yıllık 300 bin Euro alacak.
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Galatasaray'da Salih Uçan sürprizi
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Takvim Gazetesinin haberine göre Galatasaray Empoli ile yollarını ayıran Salih Uçan ile anlaşabilir.
Galatasaray, Trezeguet'ye çok yakın
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, daha önce de peşinden koştuğu Trezeguet'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.
Mısırlı oyuncu için Kasımpaşa kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yeterli şartlar sağlanırsa transferi bitirecek.
Mısırlı oyuncu, 2018/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Mina transferini bitiriyor
Galatasaray 3 transfer birden açıklıyor
Galatasaray'da transfer hereketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar anlaştığı 3 oyuncuyu her an açıklayabilir.
Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Aslan, takımlarıyla sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerini yarın açıklayacak.
Beşiktaş'tan Kagawa ve Schürrle hamlesi
Teknik direktörlük görevine Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren siyah beyazlılar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Avcı, Shinji Kagawa'yı takımda görmek isterken aynı zamanda Borussia Dortmund'un bir başka yıldızı Andrea Schürrle için nabız yokladığı öğrenildi.
Abdullah Avcı, Schürrle’nin Beşiktaş’ta tekrar parlayacağını düşünürken, oyuncuyla yapılacak görüşmelerde de düzenli oynama garantisi verilecek.
Fenerbahçe, Salomon Rondon yarışına dahil oldu
Fenerbahçe, forvet bölgesi için Salomon Rondon ile görüşüyor.
Daily Star'da yer alan habere göre Wolwerhampton ve West Ham United'ın da talip olduğu Rondon için Fenerbahçe'de yarışa dahil oldu.
16.5 pound'luk serbest kalma bedeli bulunan 29 yaşındaki futbolcu henüz kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlamadı.
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Beşiktaş, Yasin Öztekin için düğmeye bastı
Beşiktaş, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için Göztepe'ye Cyle Larin artı bir miktar para önerdi.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Alanyaspor, Erol Bulut'u resmen duyurdu
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.#alanyaspor pic.twitter.com/h36UsvWG8Y— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 6, 2019