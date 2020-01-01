CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Napoli, Ricardo Rodriguez için Milan ile anlaşmak üzere!

'nin kadrosuna katmak istediği 'ın başarılı sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'in 'ye transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.

Calciomercato.com'da yer alan haberde transfere yakın olan Fenerbahçe'nin Milan ile halen anlaşma zemini bulamadığı ve devreye giren Napoli'nin Rodriguez'i kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Haberde Napoli'nin bu transfer için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunduğu, Milan yönetiminin bu opsiyonun zorunlu olmasını talep ettiği ve taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Napoli Teknik Direktörü Ivan Gennaro Gattuso'nun kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli oyuncunun menajerinin bugün Napoli yönetimiyle masaya oturacağı da gelen haberler arasında.