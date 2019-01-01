CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Nagatomo'ya 5 milyon euro

Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa ve 29 yaşındaki Türk stoper Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Fanatik'ten Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre yeni teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon için kadro planlamasına ilk olarak Kagawa ve Ömer Toprak ile başladı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Ramazan Bayramı sonrasında 'ya giderek Dortmund yöneticileri ile görüşeceği ve bu 2 oyuncu için kiralama teklifi sunacağı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

Ömer Toprak ise 2017'de 'den transfer olduğundan beri Dortmund formasıyla toplam 50 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.