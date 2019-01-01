CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Monaco, Falcao için 4 milyon euro istiyor

Konoplyanka transferi için Schalke ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Alman ekibinden şaşırtıcı bir yanıt aldı.

Beşiktaş, Konoplyanka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü 04 kulübünden şaşırtıcı bir yanıt aldı.

Hürriyet'in haberine göre Alman ekibi, Ukraynalı yıldız için siyah beyazlılardan 3.5 milyon euro ve Dorukhan Toköz'ü istedi. Dorukhan'ı ciddi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, Alman ekibinin bu teklifi karşısında Konoplyanka transferinde geri adım attı.

Yevhen Konoplyanka, 2017 yazında 12.5 milyon euro'ya transfer olduğu Schalke'de toplam 57 maçta görev alırken 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.