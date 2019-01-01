CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mitroglou ülkesine mi dönüyor?

Kostas Mitroglou ülkesine mi dönüyor?
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan santrfor hakkında transfer dedikoduları son bulmuyor.
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda beklenen performansın uzağında kalan Kostas Mitroglou için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile temas kurdu.
Habere göre, sarı kırmızılı takımdan yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacak Yunan forvet maddi şartlar sağlanırsa ülkesine dönecek.
Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi
Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın takip ettiği genç savunmacı için harekete geçti.
Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, gündemine Mert Müldür'ü aldı.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın da takip ettiği savunma oyuncusu için sarı lacivertliler devreye girdi.
Beşiktaş'ta tekrar Bolasie sesleri
Emre Mor transferinden istediğini alamayan siyah beyazlılar, gündemine tekrar Yannick Bolasie'yi aldı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Mor için Celta Vigo'ya yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Kartal, bonservisi Everton'da olan Yannick Bolasie için tekrar harekete geçti.
Star'ın haberine göre Everton'a kiralama seçeneğini öneren Beşiktaş, kulübün yanaşmaması halinde İngiliz ekibinden 21 yaşındaki oyuncu Ademola Lookman'ı isteyecek.
Başakşehir'den Muğdat Çelik hamlesi
Okan Buruk'u göreve getiren Başakşehir, Galatasaray'da forma şansı bulamayan hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Üst sıralarda yer almaya devam etmek isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre kadrosunu çeşitli alternatiflerle kuvvetlendirmek isteyen İstanbul ekibinde gündem Muğdat Çelik.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve bonservisi elinde olan Muğdat için Başakşehir'in 2+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.
Manchester United, Issa Diop ile ilgileniyor
Manchester United, West Ham United’ın defans oyuncusu Issa Diop’u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sky Sports’un haberine göre İngiliz ekip, West Ham United’ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Issa Diop için 45 milyon pound ödemeye hazır.
West Ham United ise Diop’un satılık olmadığını ve 60 milyon poundun altındaki teklifleri dinlemeyeceğini belirtti.
Neymar vazgeçilmez değil
Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Brezilyalı oyuncu Neymar, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılabilir.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.
Neymar ile ilgilenen Barcelona ve Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Ali Koç'tan Kolarov ve Emre Belözoğlu açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Mali genel kurul toplantısında konuşan Koç, "Kolarov, Emre Belözoğlu gibi isimler olmasın, gençler olsun diyorsunuz ama gençlerle tecrübelileri iyi bir şekilde karıştırmanız lazım. Geçen sezonki en büyük eksiğimiz winner, duruşu olan lider oyunculardı. Bu oyuncular belli bir yaşın üstünde oluyor" şeklinde konuştu.
Sarı lacivertliler 33 yaşındaki Kolarov ve 38 yaşındaki Emre Belözoğlu için girişimlerini sürdürüyor.
James Rodriguez'den transfer yanıtı
Son iki sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdikten sonra Real Madrid'e dönen James Rodriguez, transfer iddialarına yanıt verdi.
Kolombiya'nın Copa America'da Arjantin'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan James, "Geleceğimle ilgili henüz hiçbir şey bilmiyorum" dedi.
27 yaşındaki yıldız için Napoli'nin devrede olduğu iddia ediliyordu.
Beşiktaş, Azubuike'yi transfer ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Okechukwu Azubuike transferini bitirmeye çok yakın.
Beşiktaş, bonservisi Mısır'ın Pyriamids takımında bulunan Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmak üzere.
Sabah gazetesinin haberine göre siyah beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu için 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Azubuike, forma giydiği 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Neal Maupay, Sevilla'nın radarında
İspanya'nın Sevilla takımı, Neal Maupay'ı kadrosuna katmak istiyor.
Fransız L'equipe gazetesi, 22 yaşındaki Fransız forvet Neal Maupay'ın Sevilla'nın gündeminde olduğunu iddia etti.
Genç yıldız, Brentford forması ile bu sezon çıktığı 43 Championship karşılaşmasında 25 gol atıp 8 asist yaptı.
Juventus, Trippier ile ilgileniyor
Joao Cancelo'yu kaybetme tehlikesi yaşayan Juventus, alternatif olarak Kierann Trippier'ı düşünüyor.
İtalyan devi Juventus, Portekizli sağ beki Joao Cancelo'yu Manchester City'ye kaptırabilir.
Daily Mail'in haberine Juventus, Cancelo'yu kaybetmesi halinde yerini Tottenham forması giyen Kieran Trippier ile dolduracak.
İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile Napoli ve Atletico Madrid'de ilgileniyor.
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