CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mitroglou ülkesine mi dönüyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mali genel kurul toplantısında konuşan Koç, "Kolarov, Emre Belözoğlu gibi isimler olmasın, gençler olsun diyorsunuz ama gençlerle tecrübelileri iyi bir şekilde karıştırmanız lazım. Geçen sezonki en büyük eksiğimiz winner, duruşu olan lider oyunculardı. Bu oyuncular belli bir yaşın üstünde oluyor" şeklinde konuştu.

Sarı lacivertliler 33 yaşındaki Kolarov ve 38 yaşındaki Emre Belözoğlu için girişimlerini sürdürüyor.