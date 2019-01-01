CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mitroglou için iki sürpriz talip!

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinin artık sonuçlanmasını bekliyor.

Haber Global'in ilettiği bilgilere göre , Aleksandar Kolarov için ’ya 2 milyon euro bonservis teklif etti.

Fenerbahçe daha önceki görüşmelerde Kolarov ile 2 milyon euro imza parasına anlaşmıştı ancak Roma bonservis isteyince Fenerbahçe o parayı Roma'ya teklif etti. Anlaşma tamamlanırsa Kolarov imza parası alamayacak.

Sarı lacivertliler bu transfer için görevlendirdiği menajer Mirsad Türkcan’a Cuma’ya dek transferi bitirmesi için süre verdi.