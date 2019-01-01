CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Milan, Lucas Torreira'yı istiyor

Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı kadrosunda görmek istiyor.

2018-19 sezonunda Premier Lig'i 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edemeyen , gelecek sezon için daha güçlü bir kadro hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Emery, The Sun'da yer alan habere göre 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaha transferi için Arsenal yönetimi ile özel olarak görüştü.

Arsenal'in Zaha için 45 milyon sterlin teklif etmeyi düşündüğü ancak 'ın en az 55 milyon sterlin talep ettiğii belirtildi.