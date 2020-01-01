CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mbwana Samatta, Aston Villa'da

Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Yaz transfer sezonundan beri takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale, formasından vazgeçmiyor.

Mirror'ın haberine göre Bale, 2022'de bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini yönetime iletti.

Teknik direktör Zinedine Zidane ile aralarında bir uyumsuzluk bulunan Bale'ın, tüm koşullara rağmen Madrid kariyerini sürdürmeyi planladığı belirtildi.

Madrid yönetiminin ise Bale'ı bir an önce başka bir takıma transfer edip yerine başkasını almayı hedeflediği ifade edildi.