CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mbaye Diagne'ye İngiliz kancası

Fenerbahçe için Clinton N'Jie iddiası
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, yeni rotasını belirledi.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, yeni bir ismi gündemine aldı.
Türkiye gazetesinin haberine göre Max Kruse, Vedat Muriqi ve Allahyar Sayyadmanesh transferleriyle hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı lacivertli ekipte yeni hedef Clinton N'Jie.
Damien Comolli'nin Fransa'nın Marsilya ekibiyle temasları başlattığı belirtildi.
Gary Medel transferinde son yakın
Fiorentina'nın ilgilendiği Şilili oyuncu Beşiktaş'tan ayrılabilir.
Adı bir süredir Fiorentina ile anılan Gary Medel transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan kulübünün teklifini yükseltmeyi planladığı ve Şilili oyuncuya imza attırmak için hevesli olduğu belirtildi.
Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş, İtalyan ekibinden 6 milyon euro talep ediyor.
Barcelona, Hagi'nin oğlunu istiyor
Dev kulüp, Ianis Hagi'nin transferini bitirmek için uğraşıyor.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, U-21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri toplamıştı.
Romanya'nın Viitorul ekibinde forma giyen genç oyuncu ile Barcelona yakından ilgileniyor.
AS gazetesinin haberine göre, Katalan kulübü Hagi'yi Real Valladolid'e gönderip kiralık oynatmayı planlıyor.
Diagne'ye İngiliz kancası
Sarı kırmızılı ekibin bonservis bedeli kazanmayı hedeflediği Senegalli golcüye Ada'dan talip var.
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satarak önemli bir bonservis bedelini kasasına koymak istiyor.
Senegalli oyuncu ile Suudi Arabistan'dan ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyordu.
Fanatik'in haberine göre, Diagne için İngiliz ekipleri Brighton, Southampton ve Crystal Palace devreye girdi.
Göztepe'nin hedefi Ömer Bayram ve Eren Derdiyok
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçtiğimiz sezon Galatasaray kadrosunda bulunan Ömer Bayram ve Eren Derdiyok'un peşinde.
Bu sezon, geçtiğimiz sene yaşadığı küme düşme tehlikesini yaşamak istemeyen Göztepe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, Ömer Bayram ve Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ömer Bayram'ın transferinde kolaylık sağlayacağı belirtilirken 27 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, Ndiaye transferinde sona yaklaştı
Hücum hattına yapılan takviyelerden sonra savunma ve orta saha arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Badou Ndiaye transferinde sona geldi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın ayrılması ve Eljif Elmas'ın transferinin gündemde olması sebebiyle orta saha arayışlarına hız verdi.
Sporcope'un haberine göre sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan 2.7 milyon euro kazanan Badou Ndiaye ile yıllık 1.9 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun kulübü Stoke City ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindi.
Osmanlıspor'da gösterdiği performansla 2017 yazında Galatasaray'a transfer olan Senegalli yıldız, devre arasında da İngiltere'nin Stoke City takımıyla anlaştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-19 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray forması giydi.
Trabzonspor, Gaston Campi'ye kavuşuyor
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun süredir transfer gündeminde bulunan Gaston Campi ile anlaşmaya vardı.
Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir transfer gündeminde olan Gaston Campi'yi bitirmeye çok yaklaştı.
beIN Sports'un haberine göre bordo mavililer, 28 yaşındaki Arjantinli ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Portekiz'in Chaves ekibinde kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcunun kulübü Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşinde
Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi biten Lewis Holtby'yi transfer etmek istiyor.
Transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Lewis Holtby ile ilgileniyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Alman futbolcuya 1.8 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Beşiktaş yönetimi son beş yıldır Almanya'nın Hamburg ekibinde forma giyen yıldız futbolcu ile anlaşmaya varmak üzere.
Napoli, Eljif Elmas transferini bitiriyor
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın transferinde sona yaklaştı.
Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas transferini bitirmeye hazırlanıyor.
calciomercato.com'un haberine göre İtalyan ekibi, 19 yaşındaki Makedon yıldız için Fenerbahçe'ye iki yılda toplam 18 milyon euro ödeyeceği bir teklif yaptı. Kulüplerin, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar toplam 47 maça çıkan genç yıldızın transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Kjaer yuvaya dönüyor
Transfer döneminde ilk önemli transferlerini hücum hattına yapan Fenerbahçe, savunmayı ise eski yıldızı Simon Kjaer ile güçlendirecek.
Fenerbahçe, eski yıldızı Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre kadrosunda önemli bir revizyona giden Sevilla'da 30 yaşındaki Simon Kjaer gözden çıkarıldı. Sarı lacivertliler Danimarkalı eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da gündem Okaka
Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Stefano Okaka oldu.
Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da yönetim forvet transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılıar, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Stefano Okaka için girişimlere başladı. Galatasaray, 29 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcu için 3 milyon euro teklif ederken kulübü Watford'un talebi 5 milyon euro oldu. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen golcü için sarı kırmızılıların belirlediği ücretin en fazla 3.5 milyon euro olduğu belirtildi. Bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündeme gelecek.
Beşiktaş'ta Filipe Luis bombası
Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, Brezilyalı sol bek Filipe Luis için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki tecrübeli sol bek Filipe Luis için girişimlere başladı.
Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk temasları gerçekleşti. Brezilya'nın Copa America'da yaşadığı şampiyonlukta 4 maçta görev alan Luis için fiyat araştırmaları yapılıyor.
Galatasaray'da ayrılacak yabancılar
Yabancı kontenjanında yer açmak ve yapılacak transferlere kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da 5 yabancı oyuncu ile yollar ayrılıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, 5 yabancı oyuncuyla yolları ayırarak hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de yapılacak transferlere kaynak yaratmak istiyor.
Skorer'in haberine göre sarı kırmızılılar Fernando, Diagne ve Mitroglou ile yolları ayıracak. Genç Nijeryalı Ozornwafor'u kiralık olarak başka bir kulübe göndermek isteyen yönetim, Linnes ve Mariao'dan birini de bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Ver Alper Potuk'u, al Deniz Türüç'ü
Fenerbahçe, Deniz Türüç için Kayserispor'la anlaşma zemini buldu.
TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın iddiasına göre, Fenerbahçe, Türüç'ün transferi için Kayserispor'la Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında anlaşma sağladı.
Türüç'ün adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu.
Galatasaray Andre Silva için harekete geçti
Sarı kırmızılı ekip, Milan'ın 23 yaşındaki forveti Andre Silva ile ilgileniyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu Andre Silva için harekete geçti.
Milan'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Silva, geçen sezon La Liga'da çıktığı 29 maçta 9 gol atmıştı.
Galatasaray Fernando'nun alternatifini buldu
Fernando'yu Sevilla'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu.
Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar Fulham'ın 27 yaşındaki orta sahası Michael Seri'yi kiralamak istiyor.
Seri, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Fulham'da 32 kez forma şansı buldu, 1 gol attı 3 asist yaptı.
Lille'in yeni Yusuf Yazıcı teklifi
Fransa'nın Lille ekibi, Yusuf Yazıcı ısrarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'i ikinci sırada tamamlayan Lille, Yusuf Yazıcı ısrarını sürdürüyor.
RMC'nin haberine göre Fransız ekibi, 22 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro önerdi.
Youssouf Kone, Thiago Mendes ve Anwar El Ghazi transferlerinden 40 milyon euro bonservis geliri elde eden Lille'in Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtiliyor.
Harry Maguire, Manchester United yolunda
Manchester United, İngiltere Milli Takımı forması giyen Harry Maguire'ı kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor.
Manchester United, menajer Solskjaer'in kadrosunda görmek istediği Harry Maguire transferinde Leicester City ile anlaşmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgiye göre Manchester ekibi, Maguire için kulübü Leicester City'e 80 milyon euro'ya yakın bir teklif sundu. Leicester City ise Kırmızı Şeytanlar'a katılmaya sıcak bakan 26 yaşındaki savunmacı için 90 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor.
Beşiktaş, Umut Meraş'ı bitiriyor
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona geldi.
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre siyah beyazlılar, milli futbolcu için kulübü Bursaspor ile 7 milyon TL karşılığında el sıkıştı.
2018 yazında 2 milyon TL karşılığında Boluspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray, Odion Ighalo'dan vazgeçti
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle Odion Ighalo'nun transferinden vazgeçti.
Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından farklı isimlere yönelen Galatasaray, Odion Ighalo'yu gündemine aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki golcünün transferinden yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçti. Yıllık yedi milyon euro kazanan Nijeryalı yıldızın kulübü SH Shenhua ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe, Mesut Özil'in peşini bırakmıyor
Fenerbahçe, Arsenal'in elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferinden umudu kesmiş değil.
Fanatik'ten Hakan Ateşler'in haberine göre sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euro olan yıllık ücretinin 6 milyon euro'sunu Arsenal'in karşılamasını talep ederken, 9 milyon euro'luk kalan ücreti ise sponsor desteği ile yarı yarıya ödemeyi planlıyor.
Haberde Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Mesut'un bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılmasının planladığı da kaydedildi.
Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kadrosuna katıyor
Trabzonspor, geçen sezon Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.
Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor Kulübü ile bugün son bir görüşme yapacak olan Kosovalı futbolcu ile sözleşme imzalanması ve ardından da bordo-mavili takımın antrenmanına çıkması bekleniyor.
Beşiktaş'a sürpriz öneri!
Beşiktaş için transferde sürpriz bir aday söz konusu.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, 2015 - 2018 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş'a önerildi.
Habere göre, Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda Abdullah Avcı'nın vereceği raporu bekliyorlar. Avcı'dan olumlu yanıt alınması halinde transfer görüşmeleri başlatılacak.
Aston Villa, Trezeguet'nin peşinde!
Aston Villa'nın Kasımpaşa forması giyen başarılı kanat oyuncusu Trezeguet ile ilgilendiği belirtildi.
BBC'nin haberine göre Aston Villa, Mısırlı oyuncunun transferi için 11 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın geçtiğimiz günlerde Kahire'ye giderek Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nda olan Trezeguet ile bir görüşme yaptıkları da kaydedildi.
Fenerbahçe'de Mert Çetin sesleri
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper oyuncusu Mert Çetin'i transfer listesine aldı.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, yurt dışından da talipleri olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe girişimde bulundu.
Habere göre, Ankara ekibi, Mert Çetin için 2.5 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe ise takas yoluna giderek bu bedeli düşürme niyetinde.
Quaresma için karar zamanı
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın kaderi netleşiyor.
Siyah beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kanat oyuncusunun Abdullah Avcı'nın planlarında yer almadığı ve takımdan gönderileceği konuşuluyordu. Dananın kuyruğu bu hafta kopacak.
NTV Spor'un haberine göre, tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, avukatıyla birlikte Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. Quaresma, bonservisini alabilmesi durumunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Aksi takdirde bir yıl daha siyah beyazlı formayı giyecek.
El Shaarawy, Shanghai Shenhua'da
Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua. Roma'nın 26 yaşındaki futbolcusu Stephan El Shaarawy'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua, 2016'dan beri Roma'da forma giyen İtalyan futbolcu Stephan El Shaarawy'nin transfer edildiğini açıkladı.
Roma kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını ilan eden Shangai Shenhua yönetimi, oyuncunun 8 Temmuz Pazartesi Çin'e gelerek sağlı kontrolünden geçeceğini iletti..
Bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 20 milyon euro olduğu belirtildi.
Gerrard, Newcastle United'ı reddetti
Rangers teknik direktörü Steven Gerrard, Newcastle United'tan gelen teklifi geri çevirdi.
Mirror'da yer alan habere göre Rafael Benitez ile yollarını ayıran Newcastle United, Liverpool'un efsane kaptanı ve Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard'a teklif götürdü ancak tecrübeli isim bu teklifi reddetti.
Lukaku olmazsa Dzeko
Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Manchester United'ın golcüsü Romelu Lukaku transferinden haber beklediklerini ancak olumsuz bir sonuçta başka bir alternatif bulacaklarını söyledi.
Irish Independent'in haberine göre o alternatif, Fenerbahçe ile de adı geçen 33 yaşındaki santrfor Edin Dzeko.
Marotta, bir demecinde "Dzeko'nun hedeflerimiz arasında olduğunu inkar etmeyeceğim. Her iki taraf için de uygun bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Roma ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan deneyimli futbolcu, Serie A'da çıktığı 137 karşılaşmada 62 gol atıp 25 de asist yaptı.