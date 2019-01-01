Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da gündem Eren Derdiyok ve Adis Jahovic.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 5.sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA 'ne katılma hakkı elde eden 'da gündem forvet transferi.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, forması giyen Eren Derdiyok ve bonservisi 'da bulunan Adis Jahovic'ten birini takıma kazandırmak istiyor. Sarı kırmızılılar transferde önceliği Eren Derdiyok'a verirken tecrübeli futbolcuya başka tekliflerin olması transferi zora sokuyor. Öte yandan Başkan Adil Gevrek, Konyaspor'un kadroda düşünmediği Adis Jahovic ile İstanbulda bir görüşme gerçekleştirecek.