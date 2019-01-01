CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

ile sözleşmesi sona erdikten sonra takım arayışlarını sürdüren Martin Skrtel'in sarı lacivertli kulüple de görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.

İlk yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro talep eden Slovak stoperin, son olarak 2.5 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilmişti.

Haber Global'in haberine göre Skrtel, Fenerbahçe'nin son olarak yaptığı yıllık 2 milyon euro'luk teklifi ise geri çevirdi.