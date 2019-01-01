CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mariano'ya ülkesinden talip var

Londra ekibi, Barcelona ve Atletico Madrid'in yaptığı tekliflere olumsuz yanıt verdi.

'nin Brezilyalı oyuncusu Willian hakkında çıkan transfer söylentilerine bir yenisi eklendi.

SkySports'un haberine göre; ve 'den gelen ve 35 milyon Pound'a varan iki teklif Londra ekibi tarafından kabul görmedi.

Kontratının son yılına girmeye hazırlanan Brezilyalı için Katalan ekibinin daha önce de girişimleri olmuştu.