CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Marcao'ya Serie A kancası

2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves takımından gelen Marcao, Serie A'dan Atalanta'nın radarına girdi.

Fanatik'te yer alan habere göre tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , bu sezon sarı-kırmızılı takımın savunmasında gösterdiği performans ile kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Brezilyalı futbolcu Marcao'yu transfer etmek istiyor.

Atalanta'nın Marcao'yu uzun süredir takip ettiği ve oyuncu için 10 milyon euro tekif etmeyi düşündüğü öne sürülürken 'ın da 23 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.