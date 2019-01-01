CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Manchester United'dan Diop'a 50 milyon euro

Ajax'ın, Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech için 30 milyon sterlin talep ettiği iddia edildi.

Premier Lig ekiplerinden , ve ile adı geçen 26 yaşındaki futbolcu için , Daily Mail'de yer alan habere göre 30 milyon sterlin ücret istiyor.

2018-19 sezonunda Eredivisie şampiyonluğunun alınmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelinmesinde büyük pay sahibi olan Ziyech, bugüne kadar Ajax formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 40 kez ağları havalandırırken 61 asist yaptı.