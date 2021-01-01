CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Nagelsmann, Lewandowski ile sorun yaşamak istemiyor

Robert Lewandowski her teknik direktörü hedefine götürebilecek bir formda bu nedenle Münih'te problem istenilmiyor.

Polonyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor bu nedenle Bayern Münih'in Erling Haaland'ı onun yerine transfer edeceği söylentileri gündemde.Bild'in haberine göre; Robert Lewandowski bölgesinde çok fazla hücum oyuncusu olmasından şikayet etti.

Polonyalı yıldızın ruh halinin iyi olmasının ne kadar önemli olduğunu bilen Nagelsmann bu pozisyonun sağladığı avantajları açıklamak için Lewandowski ile uzun bir konuşma yaptı.

Bayern Münih, yıldızına olan desteğini göstermek için hem teknik direktör hem de sportif direktör, Paris'teki Ballon d'Or galasında ona eşlik edecek.

Görünüşe göre Alman devinde Robert Lewandowski ile yaşanacak herhangi bir probleme yer yok.