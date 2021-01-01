CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Nagelsmann, Lewandowski ile sorun yaşamak istemiyor

Ryan Babel, MLS'e gidebilir 👇
Ryan Babel'den transfer sinyali 👀 pic.twitter.com/R2GqKrTK4e— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 24, 2021
Borussia Dortmund'un Erling Haaland planı belli 👇
Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın gelecek yaz kulüpte kalması için maaşını ikiye katlamak istiyor [Sky Almanya] 🤞 pic.twitter.com/z6XqcHfdaQ— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 23, 2021
Lacazette yarışına AC Milan da katıldı
Calciomercato, AC Milan'ın Arsenal'den Alexandre Lacazette'i kadrosuna katmak için yarışa giren en son takım olduğunu söylüyor.
Atletico Madrid, Barcelona ve Newcastle'ın önümüzdeki yaz Lacazette'yi transfer etmek istediği söyleniyor, ancak Milan onun için rekabet etmeyi umuyor.
Newcastle United, 80 milyon euro'ya rağmen Vlahovic'te ısrarcı
Juventus oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istiyor.
Newcastle United, Fiorentina'nın 80 milyon euro fiyat biçtiği Dusan Vlahovic'ten vazgeçmiyor.
Forvet oyuncunun favorisi Juventus gibi görünüyor ve onu Ocak ayında Torino'ya getirmeyi umuyorlar ancak Corriere Fiorentino'ya göre; Newcastle United'ın hala bir umudu var.
Nagelsmann, Lewandowski ile sorun yaşamak istemiyor
Robert Lewandowski her teknik direktörü hedefine götürebilecek bir formda bu nedenle Münih'te problem istenilmiyor.
Polonyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor bu nedenle Bayern Münih'in Erling Haaland'ı onun yerine transfer edeceği söylentileri gündemde.Bild'in haberine göre; Robert Lewandowski bölgesinde çok fazla hücum oyuncusu olmasından şikayet etti.
Polonyalı yıldızın ruh halinin iyi olmasının ne kadar önemli olduğunu bilen Nagelsmann bu pozisyonun sağladığı avantajları açıklamak için Lewandowski ile uzun bir konuşma yaptı.
Bayern Münih, yıldızına olan desteğini göstermek için hem teknik direktör hem de sportif direktör, Paris'teki Ballon d'Or galasında ona eşlik edecek.
Görünüşe göre Alman devinde Robert Lewandowski ile yaşanacak herhangi bir probleme yer yok.