CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Leeds United, Michael Frey'e talip oldu

Napoli'nin 27 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly transferinde sonuç alamayan Manchester United, iddialar göre rotayı Benficalı Ruben Dias'a çevirdi.

Mirror'da yer alan habere göre , Koulibaly konusunda United'a zorluk çıkardı ve 150 milyon sterlin talep etti. Bu ücreti fazla bulan United yönetimi ise oyuncunun transferinden vazgeçti.

Kırmızı Şeytanlar, yeni alternatif olarak ise 'nın 22 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Dias'ı belirledi. Dias'ın maliyetinin ucuz olması ve yaşının genç olması da Ole Gunnar Solskjaer'in daha genç futbolcularla kurulacak olan kadrosu için önem teşkil ediyor.