CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Manchester United Cavani'nin peşinde

Arjantin basını, Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın Boca Juniors ile temas kurduğunu iddia etti.

Bonservisi 'da olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın Boca Juniors'a transfer olmak istediği gündeme geldi.

TYC Sports'un haberine göre Arda Turan'ın menajeri Boca Juniors ile temasa geçti ve oyuncunun ekibinde oynamak istediğini iletti.