CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Manchester United, Pogba ve Lukaku'yu gönderiyor

Sezon bitiminde Teknik Direktör Bruno Genesio ile yolların ayrılmasının kesinleşmesinden bu yana Ligue 1 ekiplerinden Lyon, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

L'equipe'in haberine göre gelecek sezondan itibaren takımı güvenebileceği bir teknik direktörün çalıştırmasını istiyor ve bunun için en uygun isim Fransız teknik adam Arsene Wenger.

Lyon, 'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan ve dinlenen 69 yaşındaki teknik direktör ile önümüzdeki günlerde temas kuracak.