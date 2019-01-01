CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Manchester City'den Koulibaly için 95 milyon pound

Dorukhan Toköz ve Abülkadir Ömür'ün menajeri olan Necdet Ergezen, her iki oyuncu için Beşiktaş ve Trazbonspor'a yapılan teklifleri açıkladı.

Lig Radyo'ya konuşan Ergezen, "Dorukhan için 'nin 7 milyon euro'luk teklifi var. Buna 1 milyon euro'luk da performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bu teklife sıcak bakmadık. Bunun dışında bana ve kulübe gelen bir teklif yok." dedi.

Necdet Ergezen, 'un Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istediğini de belirtirken, şöyle devam etti: "Abdülkadir'e çok fazla ilgi var. , 16 milyon euro artı 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor oyuncunun satışına sıcak bakmıyor."