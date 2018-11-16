CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Manchester City, Bruno Fernandes ile anlaşmaya yakın

Manchester City, Sporting Lisbon forması giyen 24 yaşındaki Bruno Fernandes ile anlaşmaya çok yakın.

A Bola'nın haberine göre Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşen Txiki Begiristan, sezon sonunda yapılacak transferler arasında Bruno Fernandes'in en üst sıralarda olduğunu ve bu transferi gerçekleştirmeyyi çok istedikleirni belirtti.

Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in de transfere olumlu balması sonucunda anlaşma yapıldı ve sezonun bitmesinin ardından Bruno Fernandes 'ye katılacak.

Bruno Fernandes, bu sene Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 49 maçta 28 gol atıp 16 de asist yaptı.