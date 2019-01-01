CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Man United ve Real Madrid, Militao için yarışıyor

Kadrosuna önemli takviyeler yapmak için çalışan sarı-lacivertliler; Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Sivasspor’dan Emre Kılınç ve Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’nin peşinde...

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, çıkışı transferde arıyor.

Türkiye Gazetesi' nden Mehmet Emin Uluç'un özel haberine göre, ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlıların Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.

Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig’den. Ersun Yanal’ın Trabzonspor’dan öğrencisi Juraj Kucka. Yanal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etti. Ancak daha önce Kucka’yla yolları ayırma kararı alan Trabzonspor, Ogenyi Onazi’nin sezonu kapatması sebebiyle Slovak yıldızı elde tutmak istiyor. Her iki transfer de zora girmiş durumda.

Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç yeteneği İrfan Can Kahveci. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Yeni Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar için ise teklifini yapan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise nakit para talebinde bulunuyor.

Sivasspor’un parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu, gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.