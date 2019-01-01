CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Mamadou Samassa, Sivasspor'da

Mamadou Samassa, Sivasspor'da
Kırmızı beyazlılar, 29 yaşındaki Malili file bekçisini renklerine bağladı.
Sivasspor, Fransa'nın Troyes takımıyla sözleşmesi sona eren kaleci Mamadou Samassa'yı transfer etti.
29 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 36 maçın 16'sında kalesini gole kapattı.
Mamadou Samassa Demir Grup Sivasspor´umuzda 🧤— Sivasspor (@SivassporKulubu) June 15, 2019
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Kostas Manolas Napoli'de
Borussia Dortmund'un Elif Elmas ısrarı
Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas için sarı lacivertlilere yeni bir teklif yaptı.19 yaşındaki genç yıldızı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Dortmund, Makedon futbolcuya karşılık Ömer Toprak, Kagawa ve 3 milyon euro önerdi. Fenerbahçe yönetiminin teklifi Ersun Yanal'a ilettiği belirtilirken deneyimli teknik adamın kararına göre transferin şekilleneceği öğrenildi. (Sabah)
Fenerbahçe'de hedef Nikola Kalinic
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i listenin ilk sırasına aldı.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Nikola Kalinic'e çevrildi.
Milliyet'in haberine göre sarı lacivertliler, menajer Mirsad Türkcan'ın devreye girmesiyle Hırvat golcüyü kiralamak istiyor.
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Atletico Madrid'in hedefi Marcos Llorente
Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Marcos Llorente'yi transfer etmek istiyor.
Atletico Madrid, Zinedine Zidane'ın gözden çıkardığı Marcos Llorente için girişimlerini sürdürüyor.
COPE'de yer alan habere göre Atletico, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Tarafların görüşmelere devam ettiği belirtilen haberde anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.
Milan'dan Moro'ya yakın takip
Milan, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Moro ile ilgileniyor.
Calcio Mercato L’Originale adlı programa katılan İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Milan'ın Nikola Moro lle yakından ilgilendiğini bildirdi.
Hırvatistan futbolunun gelecek vadeden orta sahalarından biri olan Moro, 2017-18 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalmış, ancak Eylül 2018'de sağlığına kavuşmuştu.
Ligde yalnızca 19 maça çıkabilen genç isim, 3 de gol atmayı başardı. Hırvatistan Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydi.
Ajax, Ziyech için 30 milyon sterlin istiyor!
Ajax'ın, Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech için 30 milyon sterlin talep ettiği iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ve Liverpool ile adı geçen 26 yaşındaki futbolcu için Ajax, Daily Mail'de yer alan habere göre 30 milyon sterlin ücret istiyor.
2018-19 sezonunda Hollanda Eredivisie şampiyonluğunun alınmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelinmesinde büyük pay sahibi olan Ziyech, bugüne kadar Ajax formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 40 kez ağları havalandırırken 61 asist yaptı.
Fiorentina, Montella ile devam ediyor
Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Montella ile devam etme kararı aldı.
Daha önce 2011-12 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen ve 2014-15 sezonunda takımdan ayrılan İtalyan teknik adam Montella, Nisan 2019'da yeniden Fiorentina'ya gelmişti.
Ancak çıktığı 8 maçı da kazanamayan Montella'nın takımdaki geleceği tehlikeye girmişti.
Fiorentina, resmi internet sitesi üzerinden Montella'nın görevine devam edeceğini duyurdu.
Barcelona'dan Guerreiro için 25 milyon euro!
Barcelona'nın, Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Guerreiro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Sport'ta yer alan habere göre 2018-19 La Liga şampiyonu Barcelona, Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Raphael Guerreiro için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Dortmund ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için başka takımların da teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Bu sezon Bundesliga'da 23 maça çıkan Guerreiro, 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.