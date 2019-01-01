CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Maicon'un sözleşmesi askıya alınıyor

Ankaragücü'nden transfer şov
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kadrosunu 6 futbolcuyla daha güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sona eren ara transfer döneminde kadroya katılan Aydın Karabulut, Cebrail Karayel, Zaur Sadaev, Hector Canteros, Wilfred Moke ve Ezequiel Oscar Scarione, başkent ekibinin yeni oyuncuları oldu.
Sivasspor'dan Aydın Karabulut, Rus ekibi Terek Grozny'den forvet oyuncusu Zaur Sadaev, Göztepe'den Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Oscar Scarione ve Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Şanlıurfaspor’dan Cebrail Karayel ile 2,5 yıl, Chapecoense'den Arjantinli orta saha futbolcusu Hector Canteros ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Emerson, Barcelona'da!
Barcelona, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite De Souza Junior'u transfer etti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Atletico Mineiro ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
İspanyol ekibi 5 yıllığına renklerine bağladığı sağ bek için 12 milyon avro bonservis öderken, Emerson 1 Temmuz 2019'dan itibaren takıma katılacak.
DEV takas
Ara transfer döneminin son gününde Leicester City ile Monaco arasında flaş bir takas gerçekleşti.Monaco, Leicester City'den Adrien Silva'yı kadrosuna katarken, transfer için Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı takasta kullandı.
Wilfried Bony, Katar'ın yolunu tuttu
Al Arabi, Swensea City forması giyen Wilfried Bony'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Bony'nin ismi ara transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
Al Arabi, Swensea City forması giyen Wilfried Bony'yi sezon sonuna kadar kiraladı. pic.twitter.com/Xxogxq4SL0— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 31 Ocak 2019
Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu
Bandırmaspor, ara transfer döneminin son gününde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 2. Lig ekibi, golcü futbolcuyla yarım sezonluk sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Batuhan, bu transferle birlikte 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan Karadeniz son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.
Joel Obi, Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, İtalya'nın Chievo takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'nın Chievo takımının orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Nijeryalı Joel Obi'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı açıklandı.
Obi için imza töreninin ileriki günlerde yapılacağı öğrenildi.
Alanyaspor, Chievo'dan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha Joel Obi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. pic.twitter.com/ui09o2LsZw— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 31 Ocak 2019
Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de
Başakşehir, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Fedor Kudriashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından Fedor Kudriashov transferini "Teşekkürler Cengiz Ünder" başlıklı bir video ile duyurdu. Bu başlık ile turuncu-lacivertli kulüp, transfer bütçesi ile ilgili yapılan eleştirilere de göndermede bulundu.
Başakşehir: Teşekkürler Cengiz Ünder pic.twitter.com/MNeCmuxkXl— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 31 Ocak 2019
Ali Çamdalı yeniden Konyaspor'da
Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek.
Yeşil-beyazlıların Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazandığı kadroda yer alan Ali Çamdalı ile geçtiğimiz sezon yollar ayrılmıştı.
Konyaspor, Ali Çamdalı transferini bu videoyla duyurdu:
🚨 Konyaspor, Ali Çamdalı'yı kadrosuna kattı.pic.twitter.com/hXX1AaLINs— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 31 Ocak 2019
Maicon'un sözleşmesi askıya alınıyor
Ara transfer döneminin son gününde üst üste transferlere imza atan Galatasaray'da bir de Maicon krizi yaşandı.
Futbol Arena'nın haberine göre; Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmeyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi askıya alınacak.
Christian Luyindama'nın transferiyle birlikte yabancı kontenjanı dolan sarı kırmızılılarda bu işlem 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Çin'de ve Brezilya'da transfer sezonunun devam etmesi sebebiyle Maicon, bu ülkelerin yolunu tutabilir.
Shinji Kagawa RESMEN Beşiktaş'ta
Beşiktaş, bugün İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund Kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa’ya başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş, Kagawa transferini bu paylaşımla duyurdu:
#WelcometoBeşiktaş #SamuraioftheBosphorus 🦅🇹🇷🇯🇵 pic.twitter.com/OEFddFEBRA— Beşiktaş JK (@Besiktas) 31 Ocak 2019
Miha Zajc RESMEN Fenerbahçe'de
Sarı lacivertliler, Serie A kiplerinden Empoli'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 yaşındaki Zajc ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Zajc transferi için Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği de duyuruldu.
Açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4,5 sezon boyunca sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, çubuklu ile nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'dan Trezeguet için SON DAKİKA hamlesi
Gün içerisinde Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, son bir hamle için harekete geçti.
Miliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Galatasaray yönetimi, bu transferi bitirmek için Ryan Donk'u da eski kulübüne teklif etti.
Luyindama RESMEN Galatasaray'da
Galatasaray, Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılılar, Kongolu futbolcunun maliyetiyle ilgili şu bilgilere yer verdi
"Luyindama ve Standard ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecek."
Başakşehir, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı
Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç futbolcunun, bu sezonun ikinci yarısında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyeceği kaydedildi.
Luyindama, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Galatasaray, Standard Liege'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Christian Luyindama'yı İstanbul'a getirdi.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılılar, Kongolu savunmacıyı 3 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro.
Bülent Uygun'dan Adebayor açıklaması
Katar'ın Al Ryan takımında görev yapan teknik direktör Bülent Uygun, Başakşehir'de forma giyen Emmanuel Adebayor hakkında açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Uygun, "Adebayor ile transfer görüşmesinde bulunduk. Kendisi, Başakşehir'den ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi."
Transfer görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Adebayor, Başakşehir'den ayrılması durumunda Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de oynamak istediği söyledi" şeklinde konuştu.
Dever Orgill, Ankaragücü'nde
Ankaragücü, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'den Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Orgill ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirten Orgill, "Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Dever Orgill Ankaragücümüzde!— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 31 Ocak 2019
🔗 https://t.co/zVagBS28f9#Ankaragücü pic.twitter.com/mz0HmAGX5j
BB Erzurumspor'da 6 imza birden
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Levski Sofya'dan Gabriel Obertan, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok, Sarpsborg'dan Rashad Muhammed, Aarhus'tan Pierre Kanstrup ve Bodo Glimt'ten Kristian Fardal Opseth ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Elazığspor'dan transfer edilen Serkan Kurtuluş da 6 aylık mukaveleye imza attı.
Newcastle United, Almiron'u transfer etti
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron'u renklerine bağladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, MLS takımlarından Atlanta United'de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik bonservis bedeli kulüp tarihine geçti. Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen için Real Madrid'e ödenen 16 milyon sterlindi.
Atlanta United'de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.
Trezeguet, Galatasaray'a gelmek istiyor
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı dakikalar kala Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin takımdaki geleceği merak ediliyor.
Fanatik'in haberine göre; ağrılarını bahane ederek 2 gündür idmanlara çıkmayan Trezeguet, Diagne'nin arkasından Galatasaray'a transfer olmak için takımına baskı yapıyor.
Sarı kırmızılılar, transferin son saatlerinde takas + para formülüyle 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.
Sercan Yıldırım, Giresunspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un, biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyla sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Sırp Miljan Skrbic ile Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'ı kadrolarına kattıklarını belirtti.
Başkan Eren, Skrbic ile 1,5 yıllık, Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'la da sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmelere imza attıklarını kaydetti.
Kostas Mitroglou RESMEN Galatasaray'da
Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına Marsilya'dan kiraladığını resmen açıkladı.
Marsilya'ya kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, oyuncuya ise toplam 4.1 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Yunan futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.
Aboubakar Kamara RESMEN Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, Fulham'ın Fransız futbolcusu Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atarak doğru bir tercih yaptığını dile getiren Kamara "Evkur Yeni Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim. Beni birçok ekip istedi ama en çok istekli olan takım Evkur Yeni Malatyaspor'du. Benim de hedeflerim var. Önemli bir kulübe geldiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan sarı-siyahlı takım, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Le Havre'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şeref Can Büyük ile de 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'da 3 imza birden!
Antalyaspor, kadrosuna kattığı futbolcular Fredy (Alfredo Kulembe Ribeiro), Tarık Çamdal ve Amilton Minervino Da Silva için imza töreni düzenledi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin son gününde üç oyuncuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Amilton ile kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşmamız oldu. Fredy ile anlaşmamız 1,5 yıl ve artı bir yıllık opsiyonu var. Tarık ile de 6 aylık bir sözleşmemiz var. Beklentimiz çok yüksek. Transferin son günü olmasına rağmen ihtiyaç duyduk ve bu transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlıların yeni transferi sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal, Antalyaspor'da yeniden doğmak istediğini söyledi.
Kendisine verilen fırsat için Antalyaspor ailesine, başkana ve teknik heyete teşekkür eden Tarık, "Burası benim için yeni bir çıkış olacak, çok eminim. Hedeflerim büyük. İnşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim." dedi.
Tolgay Arslan RESMEN Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, transferi şu videoyla duyurdu:
WhatsApp > Bizim Takım 💛💙 > Kişi Ekle > Tolgay Arslan pic.twitter.com/f2kmBVv3MI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 31 Ocak 2019
BB Erzurumspor, Auremir ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı.
Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Auremir, ailevi nedenler dolayısıyla ayrılma talebinin kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanması üzerine öğlen saatlerinde kulüp binasına geldi.
Kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçtiği belirtilen Auremir, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra buradan ayrıldı.
Brezilyalı sağ bek, bu sezon forma giydiği maçlarda takımı adına bir gol katkısı yaptı.
Hannover'dan sürpriz Kagawa açıklaması
Bundesliga ekibi Hannover 96, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hannover A Takım Menajeri Horst Held, Japon futbolcu hakkında "Kagawa transferi için Dortmund ile anlaşmaya vardık ama Beşiktaş'a gitme durumu da var. Artık karar, Kagawa'nın kendisinde." dedi.
Galatasaray, Emre Mor'u transfer edecek mi?
Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un transferin son saatlerinde Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyordu.
Asist Analiz'e konuşan Milliyet muhabiri Nevzat Dindar, genç futbolcunun sarı kırmızılı formayı giymeyeceğini açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'u Euro 2016'da A Milli Takım'a kazandırmıştı.
Manchester United, Martial ile nikah tazeledi
Manchester United, forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Martial, Manchester United formasıyla 162 maçta 46 gol attı.
Cardiff'ten Mehmet Zeki Çelik için 9 milyon euro!
Lille formasıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı.
L’Equipe'in haberine göre; Cardiff City, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için Ligue 1 ekibine 9 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Lille, 21 yaşındaki sağ bek için bu teklifi yetersiz bularak reddetti.
Cardiff ise Zeki Çelik'in Avrupa Birliği vatandaşı olmaması sebebiyle çalışma izni almakta sorun yaşayabileceğini düşünerek bu transferi askıya aldı.
Shinji Kagawa, Beşiktaş için İstanbul'da
Japon yıldız, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Siyah beyazlılar Kagawa'nın yıldızın kiralanması için kulübü Dortmund ile anlaşma sağlamıştı.
Henüz kulüpten transferin detayları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Beşiktaş'ın Kagawa'yı sezon sonuna kadar 1,1 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı ve 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabileceği belirtiliyor.
Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Galatasaray , Senegalli futbolcu Mbaye Diagne 'nin transferini resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 27 yaşındaki golcü oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Galatasaray, bu transfer için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro ödeyecek.
Diagne ise bu sezonun yarısı için 1 milyon 150 bin euro sabit ücret kazanacak.
Oyuncu, 2019-20 ve 2020-21 sezonları için 2 milyon 350 bin euro, 2021-22 ve 2022-23 sezonları için ise 2 milyon 400 bin euro sabit ücret kazanacak.
Diagne'den taraftarlara mesaj
Sarı kırmızılıların Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarlarına "En büyük Cimbom" mesajıyla seslendi.
Diagne'den mesaj var 🦁 pic.twitter.com/jjFhQXcHAh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019
Kostas Mitroglou sağlık kontrolünde!
Galatasaray'ın yeni transferi Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sağlık kontrolünden geçti.
💊 Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 👍🏻 pic.twitter.com/cin1sqUe1f— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019
Miha Zajc imza için İstanbul'da
Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu.
Sarı-laciverti ekip, Empoli forması giyen Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Empoli ile bir miktar para artı Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardı.
Öte yandan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçak da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Zajc'ın kulüp binasına geçerek Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşeceği ve ardından imzayı atacağı kaydedildi.
Antalyaspor'da iki transfer birden!
Tarım Çamdal ve Amilton resmen Antalyaspor'da.
Antalyaspor, Galatasaray'la yollarını ayrılan Tarık Çamdal ve Portekiz ekibi Aves'ten Amilton'u kiralak olarak kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıklamıştı.
Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Antalyaspor forması ile mücadele edecek.
Denis Suarez, Arsenal'da!
Arsenal kulübü, Barcelona forması giyen Denis Suarez'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉— Arsenal FC (@Arsenal) 31 Ocak 2019
Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋#HolaDenis 🔴
Galatasaray'da Luyindama gelişmesi!
Takımdan ayrılması beklenen Maicon'un yerine Standard Liege forması giyen Luyindama geliyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı yetkililer, Christian Luyindama transferinde sona geldi.
25 yaşındaki futbolcu bu akşam saat 20.30 uçağıyla İstanbul'a gelecek.
Maicon'dan veda mesajı!
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta veda etti.
30 yaşındaki futbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, 'Maicon veda ediyor' söylentilerine sebep oldu.
Galatasaray'ın Maicon'un ayrılması durumunda Kongolu stoper Luyindama'nın transferini bitirecek.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'de
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stopere yıllık 1.8 milyon artı 10 bin euro maç başı ücretiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Serdar Aziz, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi, 2 gol attı.
Fenerbahçe için Florin Andone iddiası!
Rumen basını, Fenerbahçe'nin Brighton forması giyen golcü oyuncu Florin Andone'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu iddia etti.
Sport.ro'da yer alan haberde 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçtiği iddia edildi.
Geçtiğimiz yaz Deportivo'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Andone, Brighton forması altında bu sezon Premier Lig'de 4'ü ilk 11'de olmak üzere 14 maça çıktı ve 2 gole imza attı.
Beşiktaş, Kagawa ile anlaştı
Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'da gözden çıkarılan Japon futbolcu Shinji Kagawa ve kulübüyle anlaştı.
NTV'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.
Alman ekibinde istediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki Japon futbolcu, 5 karşılaşmada görev aldı, 6 asist yaptı.
Fenerbahçe için Miha Zajc iddiası!
İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olduğunu öne sürdü.
Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre sarı-laciverti ekip, Empoli forması giyen Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere.
Galatasaray, Mitroglou'nu KAP'a bildirdi
Sarı kırmızılılar, sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Yunan golcü Kostas Mitroglou ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha geldi.
31 Ocak sabahı İşstanbul'a gelen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile her konuda anlaşan Galatasaray, transfer görüşmelerinin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Plaftormu'na yaptığı açıklama ile duyurdu.
Bu sezon Marsilya formasıyla 19 resmi maça çıkan Mitroglou, 19 maça çıktı 3 gol attı.
Castillo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Benfica'nın golcüsü Nicolas Castillo, Club America'ya transfer oluyor.
Benfica'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Nicolas Castillo'nun transferi için Meksika ekiplerinden Club America ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bojan Krkic, Sivasspor ile anlaştı
Dünyaca ünlü yıldız Bojan Krkic ile anlaşmaya varan Sivasspor, oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek.
Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig kulüpleri son dakika transferlerini açıklarken bir bomba haber de Sivasspor'dan geldi.
Sivasspor dünyaca ünlü yıldız Bojan Krkic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Milliyet'te yer alan habere göre Krkic'i bugün İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayacak.
Krkic bu sezon Stoke City forması ile 15 maça çıktı, 1 gol attı.
Enzo Roco giderse Mauricio Lemos'u alacak
Beşiktaş, transfer döneminin son gününde savunma hattında bir değişiklik yaşayabilir...
Beşiktaş, Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u gündemine aldı.
Sebastian Giovinco, Al-Hilal'de!
Eski Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Toronto'dan İtalyan golcü Sebastian Giovinco'yu kadrosuna kattı.
32 yaşındaki golcünün transferinin yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon resmi maçlarda 28 kez forma giyen futbolcu 18 gol attı 14 asist yaptı.
Sassuolo, Merih Demiral'ı kiraladı
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Açıklamada, 3 numaralı formayı giyecek ve bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünde bulunan Merih'in önümüzdeki günlerde basına tanıtılacağı aktarıldı.
Kameni, Eskişehirspor'u reddetti
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Carlos Kameni, Eskişehirspor'a gitmeyi reddetti.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkarılmayan Carlos Kameni için flaş bir gelişme yaşandı.
Haber Global' in haberine göre; bu sezon sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamayan deneyimli file bekçisi için Eskişhirspor'un talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe transfere yeşil ışık yaktı, ancak Kamerunlu file bekçisinin istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.
Beşiktaş, Şener Özbayraklı'yı kulübe çağırdı
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin sağ bekiyle anlaşma zemini arıyor.
Hürriyet' ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Beşiktaş, Şener Özbayraklı'yla anlaşmaya varamadı.
Kulüp binasında bekleyen menajer Ahmet Bulut, krizi çözmeye çalışıyor. Şener de kulüp binasına çağrıldı.
Christian Luyindama Galatasaray'da iddiası!
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'ın Standard Liege forması giyen Christian Luyindama ile anlaştığı iddia edildi.
BiP Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip 25 yaşındaki defans oyuncusu ile anlaşma sağladı.
Maicon, Galatasaray'dan ayrılmayı kabul ederse Luyindama ile resmi imzalar atılacak.
Luyindama bu sezon çıktığı resmi maçlarda 30 karşılaşmada görev aldı, 3 gol attı, 1 asist yaptı.
Serdar Aziz'in tercihi İtalya
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği milli futbolcusu Serdar Aziz'e Fulham ve Lazio'dan teklif geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre 28 yaşındaki stoper tercihini İtalya'dan yana kullanacak.
Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedel istemesi bekleniyor.
Yunus Akgün, Anderlecht ile anlaştı
Galatasaray, Anderlecht'in Yunus Akgün için yaptığı teklifi kabul etii.
Genç yıldız Yunus Akgün için devreye giren Anderlecht mutlu sona çok yakın.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Belçika ekibi, 3.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar bu teklifi kabul etti.
Resmi açıklamanın önümüzdeki saatler içinde yapılması bekleniyor.
Sandro Wagner, Çin'de!
Çin Süper Ligi ekiplerinde Tianjin Teda, Alman kulübü Bayern Münih'in santrforu Sandro Wagner'i transfer etti.Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrfor, 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Tianjin Teda ile anlaştı.
Almanya Milli Takımı formasını 8 kez giyen Wagner, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in A takımıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı.
Islam Slimani'ye Cardiff City talip
Sala'nın yaşadığı trajedinin ardından forvet arayışlarına başlayan Cardiff'in hedefinde Slimani var.
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Islam Slimani, Premier Lig'e dönebilir.
Star'ın iddiasına göre, Slimani'nin eski takımı Leicester City, oyuncuyu transfer edip, Cardiff City'ye bedelsiz olarak verecek. Leicester, bunu, yeni transferi Emiliano Sala'nın uçağının kaybolması sonrasında forvetsiz kalan Cardiff'e destek olmak amacıyla yapacak.
Fenerbahçe, Leicester City ve Cardiff City arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Gomis, Diagne transferini duyurdu!
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, twitter hesabından sarı kırmızılıların yeni golcüsü olacağı konuşulan Mbaye Diagne ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bugün Diagne ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde buluşan Gomis, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. Galatasaray formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor."
I had a great day with my little bro Mbaye— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 29 Ocak 2019
I wish you a good second part of the season. I would like to see you beat my record with the galatasaray jersey...😉
Records are made to be beaten
Strength to you 🙌🏿
Your best scorer gift waiting you.👍🏾 pic.twitter.com/eXvMvU2aLn
Beşiktaş, Roma'nın teklifini reddetti
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.
Bip Spor'un haberine göre Roma, Beşiktaş'a Domagoj Vida için 7,5 milyon euro teklif etti.
Beşiktaş ise bu teklifi 10 milyon euro talep ederek yanıtladı.
Diğer yandan sezon başından bu yana Şenol Güneş'in gözüne girmekte zorlanan Enzo Roco'yu ise Levante istiyor.
Beşiktaş, Enzo Roco için yapılacak bir teklifi kabul etmesi halinde yeni bir stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.
Beşiktaş, N'Jie'yi kiralamak istiyor
Kış transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.BİP Spor' dan İbrahim Seten'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Marsilya'nın 25 yaşındaki forveti Clinton N'Jie için temaslarda bulunuyor. Marsilya'ya oyuncuyu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, Fransız kulübünün cevabını beklemeye geçti.
DEV takas gerçekleşiyor
Transfer döneminin son günlerine girerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş takas için anlaşmaya vardı.
Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticiler, Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası için görüştü.
Fenerbahçe, özellikle Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay Arslan için yaptığı teklife, Şener Özbayraklı'nın bonservisinin de dahil edilmesi ile mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Franco Di Santo'yu İstanbul'a getirdi
Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia da Almanya'dan geldi.
Sky Almanya' nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Schalke'nin 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo'yu kadrosuna katmaya yakın. Arjantinli oyuncu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Bu sezon Schalke formasıyla sadece 5 maça çıkan Di Santo, gol ya da asist kaydedemedi. Di Santo'nun Schalke'yle sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.
Maicon, Japonya'ya; Luyindama, Galatasaray'a
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da gündem bir hayli hareketlendi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi.
Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde edilirse, Standard Liege'de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı renklerine katmayı düşünüyor.
Caceres RESMEN Juventus'ta
Juventus, sakatlanan Leonardo Bonucci'nin yerine eski oyuncusunu kadrosuna kattı.
Serie A devi, Lazio forması giyen Martin Caceres'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Juventus, bu transfer için Lazio'ya 600 bin euro ödeyecek.
Sacko ve Pazdan, Ankaragücü'nde
Ankaragücü, transfer yasağının kalmasının ardından kadrosuna iki yeni isim kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United'den Hadi Sacko ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
Savunmasını güçlendiren Ankaragücü, Michal Pazdan transferini de duyurdu.
Diagne, Galatasaray'a doğru
Ara transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray santrfor arayışlarına nokta koyuyor.
Hürriyet 'ten Ali Naci Küçük 'ün haberine göre Galatasaray, Kasımpaşa ile Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında zirvede bulunan Mbaye Diagne için masaya oturdu.
Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner ile bir araya gelen Galatasaray yönetimi golcü oyuncu için 9 milyon euro teklif etti. Ancak lacivert beyazlı ekip, yıldız futbolcu için 14 milyon euro istiyor.
Beşiktaş, Lemos'u istiyor
Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.
Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu Lemos için İtalyan ekibiyle anlaşmaya çok yakın.
İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.
Geçen sezon devre arasında Las Palmas'tan transfer edilen Lemos, Sassuolo'nun Serie A'da kalmasına büyük katkı sunmuştu. Fakat genç oyuncu bu sezon sadece üç maça çıktı.
Vida'ya İtalya'dan talip var
Beşiktaş bir oyuncusuna daha mı veda edecek?
Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.
Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun savunmaya takviye istemesi üzerine harekete geçen Cengiz Ünder'in takımı Roma, Vida için girişimlere başlayacak.
Fenerbahçe, Castillo'yu kadrosuna katıyor
Fenerbahçe forvet hattına yeni bir takviye yapıyor.
NTV Spor'un haberine göre, sarı lacivertli ekip, Benfica'da forma giyen Nicolas Castillo'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Sezon başında Pumas UNAM'dan yaklaşık 8 milyon euro'ya transfer edilen Castillo, Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Benfica, bu sezon sadece dört lig maçında şans verdiği 25 yaşındaki forvet oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.
Serdar Aziz, Lazio yolunda
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Serdar Aziz'e Avrupa'dan iki talip çıktı.
TRT Spor'dan Bahri Havadır'ın haberine göre; Fulham ile Lazio, tecrübeli stoperin transferinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile de görüşme gerçekleştiren Serdar, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı.
Serdar Aziz, şartların olgunlaşması halinde Serie A'da top koşturacak.
Rakitic, Barcelona'dan ayrılıyor
Barcelona, Frenkie de Jong'u transfer etmesinin ardından Ivan Rakitic'i sezon sonunda takımdan gönderecek.
Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic'i kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibinin Barcelona'ya teklif yaptığı aynı zamanda oyuncuya PSG'nin de talip olduğu belirtildi.
Hırvat yıldızın Barcelona'yla 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'dan Ze Luis için yeni teklif
Galatasaray daha önce 10 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Ze Luis için fiyat artırdı.
Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Ze Luis için teklifini 15 milyon euro'ya çıkardı.
Sarı kırmızılılar Ze Luis'e yıllık 3.2 milyon euro ve bonuslar önerdi, hedefindeki golcüyü transfere ikna etti.
Galatasaray'ın forvet hedefi Mitroglou
Forvet transferi için kolları sıvayan Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'yu transfer etmek istiyor.
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'yu kiralamak istiyor.
Marsilya da istediği performansı alamadığı golcüsünü kiralamaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin Leroy Fer ısrarı sürüyor
Fenerbahçe, Swansea'nin yıldızı Leroy Fer'i kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı.
Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertliler, transfer dönemi sona ermeden Championship ekibiyle sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan Leroy Fer'i kadrosuna katmak istiyor.
Takım kaptanlığını yapan Hollandalı futbolcunun takım için önemli bir parça olduğunu düşünen Swensea yetkilileri ise bu transfere sıcak bakmıyor.
Galatasaray'dan Onuachu için 7 milyon euro
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala golcü arayışlarına hız veren Galatasaray, rotayı Danimarka'ya çevirdi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, FC Midtjylland'ın 24 yaşındaki golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için devreye girdi.
Sarı kırmızılılar, Onuachu için 7 milyon euro'luk teklifle Midtjylland'ın kapısını çaldı. Danimarka ekibi ise bu transfer için 10 milyon euro istedi.
Slimani - Adebayor takası görüşüldü
Slimani - Adebayor takası gerçekleşecek mi?
Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile takas ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, performansından memnun olmadığı Islam Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünürken, Başakşehir ise Emmanuel Adebayor'u elden çıkarabilir.
Takası görüşen iki yönetici arasında anlaşma sağlanamadı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe aradığı santrforu bulamazsa yeniden Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor.
Quaresma ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği sona ermek üzere.
TRT Spor' dan Fatih Doğan'ın haberine göre; bugün siyah-beyazlı yönetimle görüşen Portekizli yıldızdan, bir kez daha takımda kalması istendi. Fakat Quaresma, bu teklifi reddetti.
Bunun üzerine taraflar arasında sözleşme feshi için pazarlık başladı. Beşiktaş yönetimi, alacaklarına karşılık Quaresma'nın sözleşmesini feshetmek istiyor. Eğer Portekizli yıldız bu teklifi kabul ederse, Beşiktaş'taki ikinci dönemi resmen sona erecek.
Galatasaray, Emre Mor'u resmen istedi
Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Celta Vigo'da kadro dışı kalan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralamak için resmi kiralama teklifinde bulundu.
Teknik direktör Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Emre Mor, sarı kırmızılı takımda oynamayı çok istiyor. Sarı kırmzıılı yönetim, bu transferi bitirmek için Celta Vigo yetkilileriyle son detayları konuşuyor.
Everton, Cenk Tosun'u gözden çıkardı
Everton yönetimi, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı ancak bekleneni bir türlü veremeyen Cenk Tosun için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Daily Mail'de yer alan haberde Everton yönetiminin milli oyuncu için 23 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Everton forması altında 11'i ilk 11'de olmak üzere 24 resmi maçta forma giymiş ve 3 gole imza atmıştı.
Galatasaray, Alan'ı İstanbul'a getiriyor
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Guangzhou Evergrande'nin Brezilyalı golcüsü Alan Carvalho'nun transferini bitirdiği konuşuluyor.
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirecek.
Alan'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'de çifte ayrılık
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ile yollarını ayırma kararı aldı.
Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Cezayirli golcüyü gönderecek. Slimani'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Benfica'dan Nicolas Castillo'yu kiralamak için görüşmelere başlayacak.
Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'le de yollarını ayırıyor.
Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Meksikalı savunma oyuncusunu kiralık olarak bir İspanyol kulübüne gönderdi.
Haberde Reyes'in maliyetinin tamamının yeni takımı tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Reyes, yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.
Quaresma takımda kalıyor
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Portekizli oyuncunun geleceği bugün belli oluyor. Porto'ya transfer olacağı iddia edilen Quaresma, bugün İkinci Başkan Serdal Adalı ile görüşecek.
İddiaya göre tarafların görüşmesinin ardından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kalacak.
Ze Luis için resmi teklif!
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray 'ın Spartak Moskova forması giyen Ze Luis 'in transferi için düğmeye bastığı konuşuluyor.
Turkcell BipSpor 'un haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için Rus ekibine ilk resmi teklifini yaptı ve 7.5 milyon euro önerdi.
Haberde Galatasaray'ın Ze Luis ile anlaşmaya vardığı, Spartak Moskova ile pazarlıkların sürdüğü de kaydedildi.
Ze Luis, bu sezon Spartak Moskova forması altında çıktığı 24 resmi maçta 11 gole imza attı.
Giroud'dan 'veda' sinyali
Gol yollarındaki sorunu çözmek adına Juventus'tan Gonzalo Higuain'i renklerine bağlayan Chelsea'de Olivier Giroud'dan ayrılık sinyalleri var.
Londra devinde forma şansı bulmakta zorlanan ve Higuain'in takıma katılmasıyla daha da arka plana düşen Giroud, Canal'a verdiği röportajda geleceğiyle ilgili konuştu.
Chelsea'deki durumunu değerlendiren Giroud, ''Kulüp Higuain'den sonra bir forvet daha alırsa buradaki geleceğim kararacak'' dedi.
Fransa'ya dönme sinyalleri de veren Giroud, ''Önceliğim Premier Lig'de kalmak ama Fransa'ya dönüş konusuna da hayır demedim. Lyon ve Marsilya büyük kulüpler'' ifadelerini kullandı.
Bayern Münih'ten PSG'ye ret!
Leandro Paredes'i kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain'in orta sahaya ikinci takviyeyi Renato Sanches ile yapmak istediği iddia edildi.
Le10Sport'ta yer alan haberde Fransız ekibinin Bayern Münih'e genç orta saha oyuncusu için 20 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.
Portekizli oyuncu bu sezon Bayern Münih forması altında 11 lig maçında görev almıştı.
Beşiktaş'a sürpriz öneri!
Georges-Kevin N'Koudou'nun transferi için görüşmeler Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.
Takvim'in haberine göre bonservisi Liverpool'da olan ve bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen Lazar Markovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneridli.
Haberde Beşiktaş yönetiminin bu oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamaya sıcak baktığı ve Sırp oyuncunun da siyah-beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Fatih Terim dört isimden ikisini istiyor
Golcü transferi için sıkı çalışmalarını sürdüren ve transfer penceresinin kapanmasına çok az bir süre kala takviye gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, aday listesindeki dört oyuncudan ikisini istiyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, golcü transferi için Alan Carvalho, Benjamin Tetteh, Mbaye Diagne ve Divock Origi'yi kısa listesinde tutarken Fatih Terim bu dört oyuncudan ikisinin transferini istiyor.
Alan Carvalho, transfer olabilmek için Çin kulübüne baskı yaparken Terim'in ikinci adayı ise Liverpool'dan Divock Origi.
Toglay Arslan'da sıcak saatler!
Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.
Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.
Arsenal'den Malcom hamlesi
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Malcom'u sezon sonuna kadar kiralamak için Barcelona'yı ikna etmeye çalışıyor.
Arsenal başlangıçta Denis Suarez'i kadrosuna katmaya çalıştı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Şimdi de Suarez'in takım arkadaşı Malcom için girişimde bulunuyor.
Barcelona, Brezilyalı oyuncuyu göndermeye istekli görünmese de kendisini geliştirip gelecek sezon takıma dönebilmesine olumlu bakıyor.
Gremio ve Santos Adriano'nun peşinde
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Adriano'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Sabah'ın haberine göre Santos ve Gremio, Adriano'yu transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen Brezilyalı sol bek, kariyerini ülkesinde sürdürebilir.
Alba: "Neymar'ın dönmesi mantıksız"
Barcelona'nın İspanyol sol beki Jordi Alba, takımın eski yıldızı Neymar'ın geri dönmesinin mantıklı olmadığını düşünüyor.
Sport'a konuşan Alba, Neymar'ın geri dönüşüne ikna olmuş değil.
"Neymar olağanüstü bir futbolcu, en iyilerden biri, ancak o gitmeyi tercih etti. Onun geri dönmek istemesini mantıklı bulmuyor ve buna inanmıyorum."
Alan sonunda Galatasaray'a geliyor
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Alan ile arasındaki tüm pürüzleri giderdi.29 yaşındaki golcüyle 3,5 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret ve Guangzhou Evergrande'ye de 3,5 milyon euro'luk bonservis ücreti ödeyecek.
Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda.
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transfer gündemlerinde bulunan Moussa Sow'un Gaziantep'e geldiğini belirtti.
Mehmet Altıparmak, "Sakatlığı yoksa Sow ile sözleşme imzalanacak" dedi.
"Moussa Sow sağlık kontrollerinden geçti. Son bir sağlık kontrolü aşamasında geçtikten sonra rapora göre bir karar verilecek."
Kasımpaşa'dan forvet hamlesi! Kiralanıyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'nın Frosinone'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Udinese'de olan golcü oyuncu Stipe Perica'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre Kasımpaşa, 23 yaşındaki Hırvat oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor.
Perica'nın bugün sağlık kontrollerinden geçirildiği de gelen haberler arasında.
Sezonun ilk yarısını Frosinone'de kiralık olarak geçiren Perica, 8 resmi maçta görev almış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.
Sivasspor'dan golcü takviyesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, forvet Hugo Vieira'yı renklerine bağladığı aktarıldı.
Hoş geldin Hugo Vieria 👍 pic.twitter.com/WHZ3hrMrgg— Sivasspor (@SivassporKulubu) 26 Ocak 2019
Açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbolcumuz, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'ta dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira, sırasıyla Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskova, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu, 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı. Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın yeni adayı: John Guidetti
Galatasaray yönetimi, forvet transferi için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Birçok oyucuyla ismi anılan sarı-kırmızılı kulüp için son olarak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Sporx'in haberine göre Galatasaray, son olarak İspanyol ekiplerinden Alaves'te forma giyen İsveçli oyuncu John Guidetti'yi gündemine aldı.
Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak Alaves yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesinin transferin önünde bir engel olduğu kaydedildi.
Ankaragücü'nden stoper takviyesi
Sıkıntılı günler geçiren Ankaragücü, Legia Varşova'nın deneyimli stoperi Michal Pazdan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Polonya kulübünden yapılan açıklamada 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Ankaragücü için sağlık kontrollerinden geçmek üzere takım kampından ayrıldığını duyuruldu.
Michał Pazdan opuścił zgrupowanie.https://t.co/EETxLzkJ5P pic.twitter.com/MTElavtnnk— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 26 Ocak 2019
Dev takasta sona doğru!
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in Emmanuel Adebayor - Islam Slimani takası için anlaştığı iddia edildi.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kulüpler arasındaki anlaşma sağlandı.
Haberde Fenerbahçe yönetiminin Leicester City ile görüşmelerinin sürdüğü ve son pürüzleri gidermeye çalıştığı, birkaç gün içinde bu takasın gerçekleşmesinin beklendiği de kaydedildi.
Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
Ligde şu ana kadar attığı 20 golle fırtına estiren Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Senegalli oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından, kendi fotoğrafının yer aldığı ve 'Galatasaray, Diagne ile prensipte anlaştı dedi' cümlesinin yer aldığı bir görseli kalp gözler emojisi koyarak paylaştı.
İşte Diagne'nin yaptığı o paylaşım...
Veiga adım adım Fenerbahçe'ye
Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga'nın transferini tamamlamak üzere olduğu konuşuluyor.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Fulham forması giyen Stefan Johansen'den halen yanıt alamayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirerek sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Palmeiras'ta olan Raphael Veiga'yı gündemine aldı.
Haberde 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Palmeiras ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.
Galatasaray için sürpriz iddia! Geliyor...
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Southampton forması giyen Charlie Austin'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim bugün, anlaşma sağlanan bir golcüyü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu isim Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu Charlie Austin.
İngiliz golcü, bu sezon şu ana kadar Southampton forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere 18 resmi maçta görev aldı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Raphael Veiga ile anlaştı
Chelsea'den Victor Moses'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha oyuncusu istemesi üzerine Palmeiras forması giyen Raphael Veiga ile anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, sözleşmesi 2021 yılında sona eren 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Crystal Palace'ın Cenk Tosun ısrarı sürüyor
Crystal Palace, Everton'da forma şansı bulamayan milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre; Cenk'i kiralamak için Everton ile görüşmelerini sürdüren Palace yetkilileri, bu transferde Oumar Niasse'ye takıldı.
Niasse'yi Cardiff'e gönderen Everton, Cenk'in alternatifini bulmadan bu transfere sıcak bakmadığını Crystal Palace'a iletti.
Ighalo teklifi doğrulandı
Fenerbahçe, Moses'tan sonra bir diğer Nijeryalı Ighalo'yu da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik' in haberine göre; sarı lacivertlilerin listesindeki golcü Odion Ighalo için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan açıklama geldi.
Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.
Skrtel'e Juventus kancası
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Martin Skrtel için flaş bir iddia ortaya atıldı.
SKY Italia 'nın haberine göre; Medhi Benatia'yı Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Juventus, Skrtel'i gündemine aldı.
Stoper transferindeki ilk hedefi Lazio'da forma giyen Martin Cacares olan İtalyan devinin listesinde sarı lacivertli takımın eski savunmacısı Bruno Alves de bulunuyor.
Quaresma'ya MLS'ten talip var
Ailesini Portekiz'e gönderen Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan basını, Portekizli futbolcu için gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmak ve ortamını değiştirmek istiyor. Beşiktaş'tan ayrılmak için görüşmeler yapan futbolcuya MLS'ten temaslar olduğu belirtildi. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmak konusundaki tavrının kesin olduğu ileri sürüldü.
Vagner Love, FIFA'ya gidiyor
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Vagner Love ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fanatik 'in haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek için 900 bin euro karşılığında anlaşma sağlayan Vagner Love, parasını peşin istedi.
Siyah beyazlı yönetimin 6 taksitte ödeme planını reddeden Brezilyalı futbolcu, FIFA'ya gitme kararı aldı.
N'Koudou harekatı
Beşiktaş, Ryan Babel'in takımdan ayrılması ve Ricardo Quaresma'nın da takımdan gitme ihtimalinin bulunması üzerine kanat takviyesi için harekete geçti.
Fanatik 'in haberine göre; Tottenham'ın 23 yaşındaki yıldızı Kevin N'Koudou'yu listenin en başına alan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu kiralamak için İngiltere seferi düzenlemeye karar verdi.
İki kulüp arasında yapılan ön görüşmelerde Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulübünün satın alma opsiyonuna sıcak bakmaması bu transferin gecikmesine neden oldu.
Serdar Aziz'den 4 milyon euro talebi
Transfer döneminin gündemdeki sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Fatih Terim'le yıldızı barışmayan Serdar için Fenerbahçe devrede fakat transfer bir türlü gerçekleşmiyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre , Serdar'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren yöneticiler, oyuncudan 2.4 milyon euro’luk alacaklarından vazgeçmesini istedi ve 3 taksitte ödeme kaydıyla 1.5 milyon euro fesih tazminatı talep etti.
Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 28 yaşındaki futbolcu bu şartları kabul ederse bonservisini eline alacak.
Galatasaray, N'Jie için için yeniden harekete geçti
Alan ve Pato transferlerinde Dubai'den eli boş dönen Galatasaray, rotasını yeniden Fransa'ya çevirdi.
Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Marsilya’nın Kamerunlu forveti Clinton N’Jie için Fransız ekibiyle yeniden temas kuracak.
Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcu için en büyük kozu ise Marsilya’nın Mario Balotelli’yi kadrosuna katması.
Fenerbahçe, Johansen'i istiyor
Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, gözünü Fulham'dan Stefan Johansen'e dikti.,
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefan Johansen'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
Fulham ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonu bulundurduğu Johansen için bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde düşük bir bonservis bedeli ile Johansen'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Galatasaray, Caicedo için Lazio'nun kapısını çaldı
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine 7 gün kala rotasını İtalya'ya çevirdi.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; idari menajer Şükrü Hanedar, Lazio'nun golcüsü Felipe Caicedo için çalışma başlattı.
Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılı idareci, bonservis için ise İtalyan kulübüne 3 milyon euro'luk teklif sundu.
Fenerbahçe'de Lodeiro sesleri
Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin Seattle Sounders forması giyen Nicolas Lodeiro'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bu transfer için Lodeiro'nun kendisiyle temasa geçti.
29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu 2018 yılında Seattle Sounders formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 11 de asist yapmıştı.
Higuain RESMEN Chelsea'de
Chelsea, Gonzalo Higuain'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Higuain, "Chelsea'ye katılma fırsatını bulduğumda hemen değerlendirmek istedim. Premier Lig her zaman oynamak istediğim bir yerdi. Umarım bana duyulan bu güveni boşa çıkarmam. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." düşüncelerini bu sözlerle ifade etti.
Kasımpaşa, Diagne için 15 milyon euro istedi
Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray yaklaşık iki hafta önce Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne için teklif yaptığı ortaya çıktı.
Kasımpaşa, Diagne için kapıyı 15 milyon euro'dan açınca bu transfer rafa kalktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre forvet transferleri sonuçsuz kalan sarı kırmızılılar tekrar Diagne için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak ve fiyat düşürmeyi deneyecek.
BB Erzurumspor'da flaş ayrılık
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."
Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.
Serdar Aziz'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz'in durumuyla ilgili oyuncunun menajeri Haluk Canatar'dan önemli açıklamalar geldi.
TRT Spor'a konuşan Haluk Canatar, başarılı savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklarken, Galatasaray ile sözleşme fesih işleminin de yarın tamamlanabileceğini söyledi.
Serdar'ın Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlatan Canatar, "Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ile görüştük. Serdar'a bu süreç içindeki duruşu nedeniyle teşekkür ettiler. Onlara görüşmelerimizi yaptığımızı söyledik. Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi söyledik. Sonra yönetim bir değerlendirme yaptı ve bizi kulübe davet ettiler. Kulüp avukatı ile birlikte hesaplar, alacaklar çıkarıldı. En son Serdar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür edip bize Fenerbahçe ile görüşüp anlaşabileceğimizi söylediler." dedi.
Chelsea ve Man United, Türk yıldızın peşinde
Chelsea ve Manchester United'ın başını çektiği İngiliz kulüpleri Fenerbahçe'nin U16 takımında forma giyen Ömer Faruk Beyaz ile ilgileniyor.
Liverpool, Man City ve Aston Villa da Chelsea ve Man United gibi oyuncu gözlemcilerini İzmir'de oynanan Ege Kupası'na gönderdi.
Türkiye'nin İspanya'ya karşı 2-0 kazandığı maçın gollerini Ömer Faruk atarken aynı zamanda maçın adamı da seçildi.
15 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Eski Galatasaraylı Jem Paul Karacan, Avustralya'da
Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Central Coast Mariners, Jem Paul Karacan'ı transfer etti.
Central Coast Mariners Kulübü, Millwall'dan ayrılan 29 yaşındaki Jem Karacan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine İngiltere'nin Reading ekibinde başlayan milli futbolcu Jem Karacan, daha sonra bu ülkede Bournemouth, Millwall, Bolton ve Türkiye'de Galatasaray ile Bursaspor forması giydi.
Frenkie de Jong, Barcelona'yla anlaştı!
Ajax'ın genç yeteneği Frenkie de Jong'un Barcelona'yla anlaştığı iddia edildi.
Sergilediği futbolla kısa süre içinde Avrupa devlerini peşine takan Frenkie de Jong'un yeni adresi belli oluyor.
Telegraaf'ta yer alan habere göre, genç futbolcu Barcelona'yla 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ve oyuncunun bonservisinin 82-90 milyon euro aralığında olacağı tahmin ediliyor.
Fenerbahçe'nin gözdesi Adrien Silva için Inter atakta
Fenerbahçe'ye Adrien Silva transferi için İtalya'dan rakip var.
Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Adrien Silva için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, orta sahaya takviye yapmayı planlayan Inter, Adrien Silva'nın transferi için Leicester City'ye teklif yapmayı düşünüyor.
Inter, transfer dönemi kapanmadan Silva transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Mario Balotelli resmen Marsilya'da
Son olarak Nice forması giyen Mario Balotelli'nin yeni durağı resmen belli oldu.
İki buçuk sezondur Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan ancak son zamanlarda kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle gönderilmesi kesinleşen İtalyan golcü, Fransa'da kaldı.
Nice ile sözleşmesini fesheden ve bedelsiz olarak Marsilya'ya katılan Balotelli, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı formayı giyecek.
Çaykur Rizespor, Azubuike'yi kiraladı
Yeşil-mavili ekip, Nijeryalı Okechukwu Azubuike ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, Mısır ekibi Pyramids'de forma giyen Nijeryalı Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.
Azubuike, daha önce Türkiye'de 3 sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giymişti.
Barrada, İspanya'ya kiralandı
Antalyaspor, Abdelaziz Barrada'yı İspanya 2. Ligi'ne kiralandı.
Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada'nın, İspanya 2. Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.
Balotelli, adım adım Marsilya'ya
Nice'ten ayrılacak olan Mario Balotelli, Marsilya'ya transfer olmak üzere.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Mario Balotelli, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.
RMC Sport'un haberine göre yıldız futbolcu dün gece saatlerinde Marsilya'daki InterContinental'e gitti. Balotelli'nin Marsilya için sağlık kontrolünden geçeceği ve aynı gün içinde de imza atacağı konuşuluyor.
Abdurrahim Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması
Dubai seferinden dönen Abdurrahim Albayrak, Alan ve Pato transferlerine dair açıklamada bulundu.
Golcü transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak Dubai dönüşü gazetecilere konuştu.
Pato'yla bir saat görüştüklerini belirten Albayrak, oyuncunun süre istediğini belirtti. Alan'ın Galatasaray'a transfer olmayı çok istediğini aktaran Albayrak, birkaç gün içinde birkaç transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Elis için İngilizler devrede
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alberth Elis için İngiliz ekibi devreye girdi.
ABD kaynaklı haberlere göre Championship ekiplerinden West Browich Albion, genç oyuncuya yaklaşık 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Houston Dynamo'nun Elis için gelen bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Genç oyuncu daha önce Avrupa'dan birkaç takımın ilgisini doğrulamış ve sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe almıştı.
Honduraslı futbolcu şimdiye kadar Houstan Dynamo formasıyla 56 maça çıktı, 21 gol attı, 12 asist yaptı.
İşte Real Madrid'in Christian Eriksen planı!
Real Madrid yönetimi, uzun süredir gündeminde olan Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Christian Eriksen için bekleme kararı aldı.
Bilindiği üzere Tottenham Kulübü, Danimarkalı yıldız için yaklaşık 250 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyordu.
AS'ın haberine göre Real Madrid, Eriksen'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinin 2020'de bitecek olmasını koz olarak kullanmayı ve sezon sonunda bu transferi 50-75 milyon euro arasında bir ücret karşılığında bitirmeyi planlıyor.
Balotelli, Salı günü imzalıyor!
Marsilya'nın bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario Balotelli ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
La Provence'in haberine göre golcü oyuncu, Salı günü Marsilya'ya gelerek resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Vincent Janssen, Çin yolunda
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve Tottenham'ın gözden çıkardığı Hollandalı golcü Vincent Janssen'in Çin ekipleriyle görüştüğü belirtildi.
The Sun'da yer alan habere göre Janssen, Sevilla'dan gelen kiralık teklifi kabul etmedi ve bonservisiyle birlikte Çin'e gitmek için harekete geçti.
Haberde Tottenham'ın Janssen için yaklaşık 5.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Demba Ba resmen Başakşehir'de!
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile Demba Ba transferini duyurdu. Anlaşmanın süresi hakkında ise bilgi verilmedi.
✍🏿 Hoş geldin @dembabafoot. pic.twitter.com/eGLl7BF8Lz— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 22 Ocak 2019
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.
Forvet transferlerinde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Benjamin Tetteh için görüşmelere devam ediyor.
Akşam'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh için 7.5 milyon euro'luk teklifini yineledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesinin ardından kendi ücretinde 1 milyon euro'luk indirime gittiği bildirildi.
Quaresma için karar verildi...
Beşiktaş ile Ricardo Quaresma'nın ilişkisi sona eriyor.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi takımdan ayrılmak isteyen Quaresma'ya "3 milyon euro getir, bonservisini al" yanıtını verdi.
35 yaşındaki futbolcunun ailevi nedenleri gerekçe göstererek ayrılık isteğini yönetime iletti fakat kulübün amacı Portekizli yıldızdan para kazanabilmek.
Beşiktaş, Quaresma'nın ayrılması halinde Schalke 04’te forma giyen Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’yı kiralamayı planlıyor.
Galatasaray'da yeni hedef Origi
Galatasaray, forvet bölgesine düşündüğü Benjamin Tetteh'in olmama ihtimaline karşı yeni hedefini belirledi.
Fanatik'in iddiasına göre sarı kırmızılılar Liverpool forması giyen Divorick Origi'ye yöneldi.
Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Tetteh transferi gerçekleşmezse sezon sonuna kadar Origi'nin kiralanması için Liverpool'a teklifini iletecek.
Belçikalı yıldız bu sezon resmi maçlarda 6 kez forma giydi, 3 gol attı, 2 asist yaptı.
Toglay Arslan, Almanya yolcusu
Stuttgart, kış döneminde Türkiye'den ikinci transferini gerçekleştirebilir.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Alman ekibi, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı istiyor.
Tolgay'ı iki sezondur takip eden Stuttgart, menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu. Hem oyuncu hem de eşinin Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
Haberde Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade ediliyor.
Mustafa Reşit Akçay, Azerbaycan ile anlaştı!
Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ın yeni adresi belli oluyor.
Fanatik'in haberine göre 60 yaşındaki teknik adam, Azerbaycan Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.
Mustafa Reşit AKçay teknik direktör olarak kariyerinde Gümüşhanespor, Pazarspor, Arsinspor, Ofspor, Beylerbeyi, Tavşanlı, 1461 Trabzonspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor ve Konyaspor takımlarını çalıştırdı.
Kevin-Prince Boateng resmen Barcelona'da!
Barcelona , Sassuolo 'nun deneyimli oyuncusu Kevin-Prince Boateng 'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Barcelona Kulübü'nden de beklenen açıklama geldi ve 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu.
⚠️ All the details about the new @FCBarcelona player @KPBofficial— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 Ocak 2019
⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴 https://t.co/sKC2y1Evxw
Sezon başında Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Sassuolo'ya transfer olan Ganalı oyuncu, İtalyan ekibine çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.
Awaziem Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Porto'nun 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chidozie Collins Awaziem'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
BeIN Sports' un haberine göre; Çaykur Rizespor, Porto forması giyen Chidozie Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı.
22 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor'un da transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Semih Kaya, Galatasaray'a geri döndü!
Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski savunma oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Sparta Prag'a kiralama ücreti ödenmeyeceği, oyuncunun ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.
🤝 Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/QKz1mdA0Bb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Ocak 2019
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Stancu yeniden Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği, eski futbolcusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği, eski futbolcusu Bogdan Stancu'yu (solda) kadrosuna kattı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Rumen futbolcu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav (sağda) ile bir araya gelerek kendisini başkent ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Barcelona Kevin-Prince Boateng'i kiralayacak
Sky Italia'nın haberine göre Barcelona, Sassuolo ile Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için anlaşmaya vardı.
Sezon sonuna dek kiralık olarak Barcelona forması giyecek olan Boateng'in 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunacak.
Boateng'in bugün Barcelona'ya uçması bekleniyor.
Batshuayi Brüksel'de transferin sonuçlanmasını bekliyor
Goal'ün edindiği bilgilere göre Michy Batshuayi, Monaco'ya transferinin gerçekleşmesini Brüksel'de bekliyor.
Bonservisi Chelsea'de olan ve Valencia'nın kiralık sözleşmesini feshettiği Batshuayi, Monaco'ya transfer olmak için gün sayıyor.
Chelsea, Higuain transferini tamamlamadan Batshuayi'nin gitmesine izin vermiyor.
Chelsea Coutinho'nun peşinde
The Express'in haberine göre Chelsea, Barcelona'dan Philippe Coutinho için fiyat istedi.Geçen yaz Liverpool'dan 142 milyon pound karşılığında Barcelona'ya transfer olan Coutinho için Chelsea 100 milyon pound'u gözden çıkardı.
Balotelli elden kaçıyor
L'Equipe'in haberine göre Mario Balotelli, Marsilya ile el sıkıştı.
Bir süredir adı Galatasaray'la da anılan Mario Balotelli'nin geleceği belli oluyor.
İtalyan yıldız, daha önce de formasını giydiği Marsilya ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın.
Mario Balotelli bu sezon 10 kez Nice formasını terletti ancak henüz golle buluşamadı.
Gonzalo Higuain, Chelsea için yola çıktı
Chelsea'ye transferi an meselesi olan Gonzalo Higuain, Milano'dan ayrılıyor.
Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea'ye transfer olmak üzere olan Gonzalo Higuain, Londra'ya uçuyor.
Football Italia'da yer alan habere göre, Arjantinli golcü Milan'daki takım arkadaşlarına veda etti.
Genoa maçının kadrosunda yer almayan Higuain, kısa süre içinde Londra'ya gidecek.
Bakambu, Barcelona yolunda
Golcü arayışlarını sürdüren Barcelona, Cedric Bakambu'yla ilgileniyor.
Luis Suarez'e alternatif arayan Barcelona, Bursaspor'un eski golcüsü Cedric Bakambu ile ilgileniyor.
Fenerbahçe istedi, Bordeaux'ya gidiyor...
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bilindiği üzere Leicester City forması giyen Adrien Silva'yı kiralamak için girişimlere bulunmuştu.
Bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fransız ekiplerinden Bordeaux'ya transfer olmak üzere.
L'Equipe'in haberine göre Bordeaux, Adrien Silva ile anlaşmaya varmış durumda. Transferin resmiyet kazanması için Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel'in son kararı bekleniyor.
Fransız doğumlu olan Adrien Silva, futbol hayatına Bordeaux altyapısında başlamıştı.
Mısır basınından flaş iddia
Kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çaldıkları öne sürüldü.
Mısır basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile temasa geçti ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle iki kulüp de geri adım attı.
Haberde iki takımın da beklemede olduğu ve transfer döneminin son günlerinde bir kez daha Kasımpaşa'nın kapısını çalabilecekleri de kaydedildi.
Sinan Gümüş'e Rusya'dan talip var
Eren Derdiyok ile yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da elde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi.
Sabah' tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, Sinan için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
Ancak şu an için 9 numarada Sinan'dan başka alternatifi olmayan sarı-kırmızılılar, Krasnodar'a olumsuz yanıt verdi. 650 bin euro garanti ücret ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından olan Sinan, iyi bir zam yapılması hâlinde sözleşmesini uzatacak, aksi halde Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacak.
Galatasaray'da Luiz Adriano sesleri
Eren Derdiyok'u göndermeye hazırlanan ve henüz bir forvet transferi yapamayan Galatasaray'da gündeme yeni bir isim daha geldi.
Fanatik' te yer alan habere göre; Galatasaray, kadrosuna Brezilyalı bir golcü katmak istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Spartak Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'tan Tottenham'a N'Koudou teklifi
Siyah-beyazlıların, Fulham'a gönderdiği Ryan Babel'in yerine Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralamak istediği iddia edildi.
L'Equipe' in haberine göre Beşiktaş, Tottenham Hotspur forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou için kiralama teklifinde bulundu.
2016 yazında Marsilya'dan 11 milyon euro'ya transfer edilen N'Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley'e kiralanmıştı.
Moses için geri sayım
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sonuç vermeye çok yakın. Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar’dan sonra hücum hattını da güçlendiriyor.
Milliyet' te yer alan habere göre; listedeki isimlerden biri olan Victor Moses için yapılan girişimler sonuç verdi. Daha önce futbolcunun kulübü Chelsea ile kiralama konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, futbolcuyu da ikna etti. Bursaspor maçının ardından bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.
28 yaşındaki futbolcu, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea’de istediği kadar forma şansı bulamadı. Bu sezon dört kulvarda toplam altı maça çıkan Nijeryalı oyuncu, Premier Lig’de sadece 28 dakika süre alabildi.
Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!
Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin Leicester City'de yeteri kadar şans bulamayan Adrian Silva'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğu biliniyordu.
Sud Ouest'te yer alan habere göre Fransız ekiplerinden Bordeaux, Adrien Silva'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde 29 yaşındaki oyuncunun Fransa'da doğduğuna ve futbola ilk adımlarını Bordeaux altyapısında attığına da dikkat çekildi.
Şenol Güneş'ten Konoplyanka'ya veto
Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat arayışlarına giren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Yevhen Konoplyanka için kararını verdi.
Sporx 'in haberine göre; Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede Konoplyanka'nın transferine sıcak bakmadığını iletti.
Siyah beyazlıların Schalke'ye bu transfer için 2.5 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe, Bakkali'ye talip oldu!
Sabah 'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.Detaylar için tıklayın
Şenol Güneş'ten Konoplyanka'ya veto!
Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat arayışlarına giren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Yevhen Konoplyanka için kararını verdi.Detaylar için tıklayın
Alan'dan Galatasaray'a mesaj!
Hürriyet'in haberine göre; Üç haftadan bu yana Brezilyalı futbolcunun transferi için uğraşan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Guanghzou Evergrande’ye 3 milyon euro’luk resmi teklif yaptı.Detaylar için tıklayın
Victor Moses, Fenerbahçe'de iddiası!
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, pazartesi günü Victor Moses transferini açıklayacak.
Chelsea'de fazla forma şansı bulamadığı sarı lacivertli takıma gelmeye istekli olan oyuncu 1.5 sezonluk olarak kiralanacak.
Galatasaray, Tetteh için şartları zorluyor
Galatasaraylıların forvet hasreti sona eriyor.
Sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag forması giyen santrfor Benjamin Tetteh için harekete geçti.
Pato'da sürpriz gelişme
Çin'in Tianjin Quanjian kulübüyle sözleşmesi 2019 yılı sonunda sona erecek olan Pato için Galatasaray yönetimi harekete geçti.
Sezon başında da görüşülen Alexandre Pato, Galatasaray'a olumlu yanıt vermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.
Türkiye'de yer alan habere göre Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu için yönetim harekete geçti ve sezon sonunda Pato'ya sarı kırmızılı forma giydirmek üzere anlaştı.
29 yaşındaki santrfor 2017-18 sezonunda Tianjin Quanjian formasıyla 33 maça çıktı, 19 gol attı.
Eren Derdiyok Çin yolcusu
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un sürpriz bir takımla anlaştığı iddia edildi.
Takvim'im iddiasına göre golcü oyuncu Eren Derdiyok, Çin ekibi Guangzhou ile anlaştı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki oyuncu için Guangzhou 1,5 milyon euro teklif etti.
Sarı kırmızılı formayla bu sezon 18 maça çıkan Eren, 10 gol attı.
Galatasaray, Merih Demiral'ı istiyor
Galatasaray, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın yerini Alanyaspor'dan Merih Demiral ile doldurmayı düşünüyor.
Fanatik' ten Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ın transferi için nabız yokladı. Fatih Terim, Alanyaspor'a oyuncunun durumunu sordurttu.
Alanyaspor'un Sporting Lizbon'dan sezon başında bedelsiz olarak kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde 3.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ancak bu maddeyi sadece Alanyaspor kullanabiliyor. Galatasaray'ın Merih'i kadrosuna katabilmesi için Alanyaspor'u ikna etmesi gerekiyor. Alanyaspor ise Merih için Galatasaray'dan 7-8 milyon euro bonservis talep etti.
Slimani'ye sürpriz talip
Sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Islam Slimani için yeni bir iddia gündeme geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Aston Villa, Cezayirli golcüye talip oldu.
Hücum bölgesine takviye isteyen Aston Villa Menajeri Dean Smith, bu bölgeyi Slimani'yle güçlendirmek istiyor.
Telles, Atletico Madrid yolunda
Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, Atletico Madrid'e transfer olmak üzere.
Goal muhabiri Bruno Andrade'nin edindiği bilgilere göre; Atletico yöneticileri, Telles'in temsilcileriyle bir araya geldi ve taraflar arasında yaz transfer dönemi için prensip anlaşmasına varıldı.
İspanyol kulübü, Porto'yla ise oyuncunun sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesini biraz daha aşağıya çekmek için pazarlık ediyor. Porto, Telles'i satmak istemese de, Portekiz kulübünün finansal açıdan yaşadığı zorluklar Atletico'nun pazarlıktaki elini güçlendiriyor.
Semih Kaya için görüşmeler sürüyor
Semih Kaya, Galatasaray'a geri dönebilir.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Galatasaray, Semih Kaya ve Sparta Prag arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
Taraflar arasında henüz orta yol bulunmasa da, anlaşma oldukça yakın. Öyle ki anlaşma sağlandığı takdirde, önümüzdeki saatlerde transferin açıklanması bekleniyor.
Aatıf Chahechouhe, resmen Çaykur Rizespor'da
Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe'nun bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatıf Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan 2016-17 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.
Yeni Malatyaspor, Fulham'dan Kamara'yı istiyor
TRT Spor'un haberine göre Fulham'da Aleksandr Mitrovic ile yaşadığı penaltı tartışması sonrası Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a transfer olabilir.Kamara Yeni Malatyaspor'un teklifini kabul ederken, Fulham bu transfere sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe, Leicester City ile masaya oturdu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leicester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva'nın transferi için düğmeye bastı.
Haber Global'de yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Haberde ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin tamamının sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Leipzig cephesinden Çalhanoğlu iddialarına yanıt
İtalyan medyasında yer alan haberlerde Alman ekibi RB Leipzig'in Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyordu.
RB Leipzig Kulübü Sportif Direktörü Ralf Rangnick, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için bizim için finansal açıdan imkansız." dedi.
Aaron Ramsey'de işlem tamam!
Juventus, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aaron Ramsey ile anlaşmaya vardı.
Sky Sports'un haberine göre İtalyan devi, başarılı orta saha oyuncusuyla bir ön sözleşme imzaladı.
Ramsey, gelecek sezondan itibaren Juventus forması giyecek.
Real Madrid, Militao'da ısrarcı!
Real Madrid, Porto'nun başarılı stoperi Eder Militao'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
AS'ta yer alan habere göre İspanyol devi, oyuncunun sözleşmesindeki 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini karşılamayı planlıyor.
Militao ile Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin de ilgilendiği konuşuluyordu.
Ozan Kabak resmen Stutttgart'ta
Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Stuttgart Kulübü, şirketimize 11 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Mesut Özil yol ayrımında
Yüksek ücreti nedeniyle hiçbir takımın transferine sıcak bakmadığı Mesut Özil için yeni bir çözüm önerisi bulundu.
Mirror'da yer alan habere göre Arsenal, Özil'in kontratındaki ücretin bir kısmını karşılayarak kiralama modeli üzerinde duruyor.
Özil, haftada 350 bin pound ile kulübün en yüksek ücretini alan isim ve geçen hafta oynanan West Ham United karşılaşmasında maç kadrosuna alınmadı.
Arsenal, kulübün borçlarından dolayı Mesut'u satma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Emery de Mesut'u kadroya geri alma fikrine olumlu yaklaşmıyor.
Beşiktaş, transferi resmen duyurdu
Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz'ı ve Isimat-Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, 2. yarı öncesi bir takviye daha gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Genç orta sahayı İstanbul'a getiren ve sağlık kontrolünden geçiren siyah beyazlılar, resmi siteden şu açıklamayı yayınladı:
"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz."
Mousa Dembele'nin yeni adresi Çin...
Guangzhou R&F, Tottenham'ın 31 yaşındaki belçikalı orta saha oyuncusu Mousa Dembele'yi transfer etti.
Tottenham kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2012 yılında Fulham'dan transfer edilen oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Dembele için ödenen bonservis miktarı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İngiliz basınında Çin kulübünün, Tottenham ile 12.4 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi.
Higuain adım adım Chelsea'ye...
Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea, Milan'da kiralık olarak forma giyen Gonzalo Higuain ile anlaşmaya çok yakın.
Anlaşmaya göre Maviler, sezon sonu Milan ile sözleşmesi bitecek olan golcüyü 36 milyon euro karşılığında doğrudan satın alma seçeneğine sahip olacak.
Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin göreve geldiğinden beri Higuain ile sık sık bir araya geldiği biliniyor.
31 yaşındaki futbolcu Çarşamba akşamı Milan'a karşı oynanan ve 1-0 kazanılan Süper Kupa maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Soldado, Suudi Arabistan yolunda!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ' de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.
Akşam' ın haberine göre, sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab Ryad ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, bu transferle birlikte Soldado'nun yıllık 3.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.
Aatıf Chahechouhe resmen Çaykur Rizespor'da
Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmak isteyen Çaykur Rizespor, bu transferde mutlu sona ulaştı.
Karadeniz ekibi, Faslı futbolcuyu yıl sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz.
Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Beşiktaş'ın Douglas ısrarı sürüyor
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi.
Hürriyet 'in haberine göre; siyah beyazlılar, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira için temaslarını sıklaştırdı.
Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi.
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig ekibiyle yol ayrımına geldi.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Marco Silva'nın kadrosunda düşünmediği Cenk'i kiralamak için Premier Lig ekipleri sıraya girdi.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakan tecrübeli golcü, Türkiye'den gelen tekliflere rağmen İngiltere'de kalmak istiyor.
Oumar Niasse, Cardiff City yolunda
Everton'da gözden çıkarılan Oumar Niasse, Cardiff City'ye gidiyor.
Adı sık sık Süper Lig büyükleriyle de geçen Oumar Niasse'nin yeni kulübü belli oluyor.
Sky Sports'un haberine göre Cardiff City, Everton'ın gözden çıkardığı Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralıyor.
Ozan Kabak yerine Semih Kaya!
Semih Kaya, yeniden Galatasaray'a dönebilir.
Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'le de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Marcao, Maicon ve Ahmet Çalık'ın yanına Semih Kaya'yı düşünüyor.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Sparta Prag forması giyen Semih'in transferi için temaslara başladı.
Semih Kaya, 2018 yazında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu.
Peter Cech'e emeklilik sonrası teklifi
Arsenal kalecisi Petr Cech, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea, Petr Cech'e emeklilik sonrası kulüpte görev almasını teklif edecek.
Cech, 11 sezon boyunca Mavililerde forma giydi. 36 yaşındaki kaleci için kulüp altyapısında antrenörlük görevi önerilecek.
Silva için son söz Ersun Yanal'da
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde Leicester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu ile anlaştı.
Fanatik'te yer alan habere göre Leicester City'de forma giyen Adrien Silva, sarı lacivertliler ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, oyuncularının sezon sonuna kadar kiralanması konusuna sıcak bakıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da onay vermesi halinde bu transfer sonlanacak.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 2 Premier Lig maçında forma giydi.
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Ertaç'a karşılık Tolgay Arslan'ı önerdi ancak Yeni Malatyaspor bu teklifi kabul etmedi.
Haberde 29 yaşındaki file bekçisinin de Beşiktaş'a gelmek istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Galatasaray, Marcao'un bonservis bedelini duyurdu
Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao için 4 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
22 yaşındaki oyuncu, 3.5 yıl için toplamda 2 milyon 950 bin euro'luk sabit ücret alacak.
Ryan Babel resmen Fulham'da!
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fulham cephesinden yapılan açıklamada ise 32 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Trabzonspor, Juraj Kucka'yı resmen duyurdu
Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın transferi için Parma ile anlaşma sağladı.
Parma, Juraj Kucka ile resmi sözleşme imzaladı.
Kucka yeni kulübünde 87 numaralı formayı giyecek.
Trabzonspor ile Parma'nın bu transfer için 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı konuşuluyordu.
Marsilya, Balotelli ile anlaşamadı!
Son günlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Nice'in İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin Marsilya ile temas halinde olduğu biliniyordu.
L'Equipe'in haberine göre Marsilya, yapılan ilk görüşmede yıldız futbolcuyla yıllık ücret konusunda anlaşamadı.
Haberde Marsilya Kulübü Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın Balotelli'yi öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıklaması da hatırlatılırken, taraflar arasındaki görüşmelerin süreceği kaydedildi.
Steven Caulker resmen Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, daha önce kariyerinde Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Steven Caulker ile 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına anlaştı.
Stoper Steven Caulker ise bir süredir takımla birlikte antrenmanlar yaptığını hatırlatarak, takım içerisindeki pozitif ortamın kendisini etkilediğini kaydetti.
Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu bildiren İngiliz futbolcu, "Saha içerisinde hem Alanyaspor'a hem de kariyerime katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Türk futboluna katkıda bulunmuş ve Türk futbolu için önemli bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Real Madrid'de Piatek sesleri!
Real Madrid'in Genoa'nın gözde golcüsü Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
AS'ta yer alan habere göre Ocak ayında forvet hattına takviye yapmak isteyen Real Madrid, oyuncuyla temasa geçti.
Arnautovic, Çin yolcusu!
West Ham United'ın yıldızı Marko Arnautovic'in Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'e transfer olmak üzere olduğu iddia edidli.
The Sun'da yer alan habere göre Arnautovic'in transferi için kulüpler 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı ve transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.
Arnautovic, takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildirmiş ve Arsenal ile oynanan maçın ardından taraftara veda etmişti.
Barcelona, Cristhian Stuani ile imzaya çok yakın
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, 15 milyon euro bonservis bedeli bulunan Girona'lı oyuncuyu takımında görmek istiyor.
Valverde, La Liga'yı iyi bilen bir forvet istediği için 32 yaşındaki futbolcuya yöneldi. 12 golle en çok gol atan 3. oyuncu olan Cristian Stuani'nin, Luis Suarez'in arkasında oynatılması planlanıyor.
32 yaşındaki golcüye Çin'den de teklif olduğu bilinirken oyuncunun kararı Avrupa'da kalmak üzerine.
Girona, forvet oyuncusu için 15
Liverpool, Hollandalı gencin peşinde
Birçok Avrupa kulübü, Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı kadrosuna katmak istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Hollandalı oyuncu için Milan, Tottenham ve Everton'ın ardından Liverpool da talip oldu.
İtalyan ekibi Milan'ın ise 12 milyon dolar teklif ettiği belirtiliyor.
Emery, Mesut Özil'i istemiyor
Mesut ilk 11'deki yerini kaybetti, Arsenal'deki sözleşmesini de kaybetmek üzere.
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor.
Daily Mail'ın haberine göre, Emery, West Ham maçının kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor.
İspanyol teknik adam, kulüp yetkililerinden Türk asıllı Alman yıldızın ilk fırsatta gönderilmesini talep etti.
Juraj Kucka Parma'ya gidiyor
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Parma ile Juraj Kucka transferi için görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.Haluk Şahin, Trabzonspor'un Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın İtalya'nın Parma Kulübüne transfer olacağına yönelik haberlere ilişkin olarak ise iki kulübün görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirterek, transferin netleşmesinin ardından bu konuda açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.
Demba Ba Galatasaray'a rest çekti
Fanatik'in haberine göre Demba Ba, yaklaşık 10 gün önce anlaşma sağladığı Galatasaray yönetimine transferi bitirmeleri için rest çekti.
Galatasaray, daha önce Shanghai Shenhua ve Demba Ba ile görüşüp anlaşmış ve işi imzaya bırakmıştı.
Tecrübeli golcü, el sıkışmalarına rağmen Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaması ve kendisini bekletmeleri üzerine mutsuz olduğunu yönetime ve yakın çevresine iletti.
Göztepe Adebayor'u istiyor
Sabah'ın haberine göre Göztepe, Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u istiyor.
Daha önce kadrosunda Adis Jahovic ve Demba Ba gibi golcüler bulunduran ancak bu sezon gol yükünü sırtlayan santrforu olmayan Göztepe, santrfor arayışında.
Kadrosunda Cameron Jerome, Nabil Ghilas, Sokol Cikalleshi ve Deniz Kadah gibi forvetleri bulunan Göztepe, Adebayor için Ghilas ve Cikalleshi'den birini göndermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yeni hedefi Pjaca!
Ryan Babel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yıldız futbolcunun yerini doldurabilmek için rotasını İtalya'ya çevirdi.
TRT Spor 'un haberine göre; siyah beyazlılar, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Juventus'ta bulunan Marko Pjaca'yı gündemine aldı.
Siyah beyazlılar, bu sezon Fiorentina'da çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol atan Pjaca için resmi girişimlere başlayacak.
Younes Belhanda'nın giderse o gelecek!
Younes Belhanda'nın satışı için Al Ittihad ile pazarlık halinde olan Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncunun alternatifini belirlediği öne sürüldü.
Fas basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda ile yollarını ayırması halinde bir başka Faslı oyuncu Ousmane Tannane'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki Tannane, sezon başında Utrecht'e kiralanmıştı.
Bu sezon Eredivisie'da 13 maçta 1 gol atıp 4 de asist yapan Tannane, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Manchester United Coutinho'yu cezbediyor
Manchester United'ın ilgisi, Barcelona forması giyen Philippe Coutinho'nun başını döndürdü.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da yedek kulübesine hapsolan Philippe Coutinho, Premier Lig'e dönmek istiyor.
Coutinho, Liverpool forması giydiği dönemde Manchester United taraftarlarının rakiplerinden en çok almak istedikleri futbolcuydu.
Fenerbahçe'den Tolgay için tatmin eden bir teklif yok
Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Tolgay Arslan hakkında konuştu.
Haber Global'e konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif yapmadığını belirtti.
"Tolgay'ı Fenerbahçe'nin istiyor olması bizim transfere soğuk baktığımız anlamına gelmez ama Fenerbahçe'den bizi tatmin edecek bir teklif gelmedi."
Ozan Kabak transferinde Roma'ya Ivan Marcano engeli!
Avrupa devlerinin radarında olan Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'la ilgilinen kulüpler arasında Roma da yer alıyordu.
Il Tempo'da yer alan haberde Roma'nın Ozan için Galatasaray'a 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ivan Marcano artı para teklif ettiği ancak Marcano'nun sarı-kırmzılı takıma gitmek istemediği belirtildi.
Haberde Ozan ile ilgilenen kulüpler arasında Stuttgart, Watford, Borussia Dortmund ve Manchester United'ın da olduğu kaydedildi.
Marcano, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak Roma'ya transfer olmuş ancak bu sezon sadece 5 resmi maçta görev alabilmişti.
Ankaragücü'nde Bayram Bektaş bilmecesi
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın görevinden istifa ettiği iddia ediliyordu.
Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.
Yiğiner, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.
Bayram Bektaş'la yolların ayrılması halinde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ın getirileceği konuşuluyor.
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi
Galatasaray yönetimi, Al Ittihad, Nice ve Monaco'nun ilgilendiği Younes Belhanda'nın bonservis bedelini belirledi.
Hürriyet'te yer alan haberde sarı-kırmızılı yönetimin Faslı yıldızı 9 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.
Al Ittihad, Belhanda için Galatasaray'a ilk teklifini 7 milyon euro olarak yapmıştı.
Real Madrid'in Dybala planı!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Isco'yu Juventus'a önerdiği iddia edildi.
Calciomercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Isco'ya karşılık Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı istiyor.
Kagawa, Bordeaux'ya doğru...
Borussia Dortmund'un Shinji Kagawa için Bordeaux'nun yaptığı kiralama teklifini kabul ettiği belirtildi.
beIN Sports'ta yer alan haberde Japon yıldızın halen İspanya'ya transfer olmak istediği, Bordeaux'nun ise oyuncuyu ikna etmek için çabaladığı belirtildi.
Beşiktaş'ta sağ bek arayışları
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek arayışları devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı ekibin gündeminde Sampdoria'dan Bartosz Bereszynski, Sivasspor'dan Douglas ve Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı var.
Juventus Modric'i istiyor
Sport Mediaset'in haberine göre geçen yaz Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu koparan Juventus, gözünü Luka Modric'e dikti.Yaz aylarında adı sık sık Inter ile anılan Luka Modric'in yeni sezonda adresi İtalya olabilir.
David Luiz Benfica'ya dönebilir
Mirror'ın haberine göre Chelsea'den yeni kontrat teklifi bekleyen David Luiz, Benfica'ya gidebilir.Henüz Chelsea'den sözleşme uzatma teklifi alamayan David Luiz'in bir diğer muhtemel adresi ise Luiz Felipe Scolari yönetimindeki Palmeiras.
Juraj Kucka, Parma için sağlık kontrolünden geçecek
Sportitalia'nın haberine göre Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Juraj Kucka, Parma ile sözleşme imzalayabilir.
Trabzonspor ve Parma arasındaki görüşmelerde son pürüzler giderildi ve Kucka'nın transferinde herhangi bir engel kalmadı.
Önümüzdeki ay 32 yaşında girecek olan Juraj Kucka'nın sağlık kontrolünün ardından 2022 yılına dek kendisini Parma'ya bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.
Tottenham, Kane için Real Madrid'den 350 milyon euro istiyor
Londra ekibi yıldız golcüsünü takımdan tutmaya kararlı.
AS'ın iddiasına göre Real Madrid, Harry Kane'i transfer etmek istiyorsa 350 milyon euro'yu gözden çıkarmalı.
İspanyollar, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılışından sonra yeni bir yıldız getirerek tekrar ivme yakalamak istiyor.
Basında çıkan haberlere göre Real Madrid, Tottenham ile ilk kez Aralık ayında temasa geçti ve fiyat araştırması yaptı.
Ancak Tottenham, fiyatı yüksek tutarak Real Madrid'i bu transferde yıldırmaya çalışıyor.
Mario Balotelli, İstanbul'da iddiası!
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın dünya yıldızı Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdiği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Balotelli'yi havaalanından özel bir araçla alarak Maslak'ta bir otele yerleştiren sarı kırmızılı yöneticiler, 28 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirecek.
Nice ile ayrılmaya hazırlanan İtalyan yıldızın Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Barcelona, Alvaro Morata'yı kiralayabilir
İspanyol golcü Chelsea'de bir türlü form tutamadı.
Sport'un haberine göre Barcelona, Chelsea'den ayrılmayı planlayan Alvaro Morata için kiralama teklifi yapabilir.
Diğer yandan Alvaro Morta'nın menajeri Sevilla ve Atletico Madrid ile görüşmelereini sürdürüyor.
Inter Dybala'yı istiyor
Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına hazırlık yapan Inter, gözüne bir başka Arjantinli'yi kestirdi.
Tuttosport'un haberine göre Inter, Mauro Icardi'nin yerini Paulo Dybala ile doldurmak istiyor.
Icardi sonrası as santrforu Lautaro Martinez'e emanet edecek olan Inter, gol yükünü Dybala ile paylaştırmayı planlıyor.
Serdar Gürler resmen Göztepe'de
Göztepe Kulübü, Huesca forması giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Batshuayi'ye Everton kancası!
Valencia Sportif Direktörü Mateu Alemany, bugü yaptığı açıklamayla Galatasaray'ın da gündeminde olan golcü oyuncu Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin feshedileceğini duyurmuştu.
Telegraph'ta yer alan habere göre Belçikalı yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Everton da girdi.
Haberde Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın golcü arayışında olduğu hatırlatılırken, İngiliz ekibinin bu transfer için düğmeye bastığı belirtildi.
Ighalo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber
Kariyerini Çin ekiplerinden Changchun Yatai'de sürdüren golcü oyucu Odion Ighalo'nun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.
Sky Sports'ta yer alan haberde, oyuncunun bu ay içinde Premier Lig'e dönmek istediği belirtildi.
Ighalo, Çin'e transfer olmadan önce de Premier Lig'de kalmak istediğini ve kendisiyle Crystal Palace ve West Bromwich'in ilgilendiğini, ancak Watford'un transfer için talep ettiği yüksek bedeller nedeniyle bu isteğinin gerçekleşmediğini söylemişti.
Mourinho'dan Benfica cevabı
Manchester United ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz'e dönerek Benfica'yı çalıştıracağı iddia ediliyordu.
Correio da Manha TV'ye açıklamalarda bulunan Mourinho, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Benfica'ya ve Portekiz ekibinin başkanına büyük saygı duyduğunu söyleyen Mourinho, ülkesinde çalışmayı düşünmeyeceğini açıkladı.
Barcelona, Ajax'ın genç yıldızında mutlu sona ulaştı
Barça, uzun zamandır peşinde olduğu Ajax'ın genç yıldızı Frenkie de Jong transferini 48 saat içinde açıklayacak.
beIN Sports İspanya'da yer alan habere göre Katalan kulübünün, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 86 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Hollandalı oyuncu bu sezon Ajax forması ile 27 resmi maça çıktı, 4 gol attı, 1 asist yaptı.
Chelsea'den Diagne'ye 15 milyon euro!
Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz devi 15 milyon euro teklif etti.
Skorer'in haberine göre Chelsea, Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunan Diagne için 15 milyon euro'luk bir teklifle Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Ancak Kasımpaşa yönetimi bu teklifi az bulduğu için reddetti.
Bir diğer teklif de Trezeguet için Al Ittihad'dan geldi. Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i alarak kadrosunu güçlendiren Suudi Arabistan ekibi Mısırlı yıldız için 11 milyon euro önerdi. Yönetim bu teklifi de reddetti.
Şampiyonluk hesapları yapan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda güç kaybına uğramamak adına kadroyu bozmak istemediği, bu yüzden toplam 26 milyon euro'yu reddettiği belirtildi.
Aatif adım adım Çaykur Rizespor'a
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin yıldızı Aatif Chahechouhe'nun transferinde sona yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'de son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, Aatif'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin transferden bonservis ücreti istemediği, Faslı oyuncunun alacaklarına mukabil bonservisinin verileceği ifade edildi.
Bayern Münih, Pavard'ı kadrosuna kattı
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda çıkış yakalayan sağ bek oyuncusu Pavard, kariyerini Bayern Münih'te sürdürecek.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncuya Everton kancası
Everton, Porto'nun yıldızı Yacine Brahimi'yi yakından takip ediyor.
Mirror'da yer alan habere göre Everton gözlemcileri Porto'nun Nacional'ı 3-1 yendiği ve yıldız oyuncuları Brahimi'nin iki gol attığı maçı tribünden izledi.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe'de hedef İsveçli sol kanat
Fenerbahçe, Hollanda liginde Heracles Almelo forması giyen Kristoffer Peterson ile ilgileniyor.
Voetbal International sitesinde yer alan habere göre sarı lacivertliler, transfer listesine Heracles Almelo forması giyen İsveçli Kristoffer Peterson'ı aldı.
24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.
Peterson bu sezon resmi karşılaşmalarda 19 maça çıktı, 10 gol attı, 2 asist yaptı.
Göztepe'den flaş transfer hamlesi!
Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Huesca forması giyen Serdar Gürler ile yapmaya hazırlanıyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Göztepe, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig'de daha önceden Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formaları giyen Serdar, geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekiplerinden Huesca'ya transfer olmuştu.
Galatasaray'a sürpriz stoper!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen savunma oyuncusu Marcao Teixeira'yı kadrosuna katmak üzere olduğu konuşuluyor.
Turkcell Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığıda anlaşmaya vardı.
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Haberde oyuncunun 11 Ocak Cuma günü İstanbul'a geleceği de kaydedildi.
Başakşehir'e Altınordu'dan genç yetenek!
Süper Lig'in lideri Başakşehir, kadrosuna Altınordu'dan genç bir ismi dahil etmek üzere.
Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi kadrosuna katmak üzere.
beIN Sports'un haberine göre Başakşehir, 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Alican, bu sezon Altınordu forması altında ligde çıktığı 13 maçta 2 gole imza attı.
Vainqueur, Antalyaspor'dan Monaco'ya!
36 yaşındaki Naldo'yu kadrosuna katan Monaco, Süper Lig'den bir oyuncuyu da gözüne kestirdi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, kadrosunda revizyona gidecek olan Monaco, Cesc Fabregas dışında listesine Türkiye'den bir orta saha aldı.
Antalyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha William Vainqueur, Monaco'nun listesinde yer alıyor.
Ligue 1 ekibinin kadrosuna katmak istediği oyuncu, daha önce Nantes, Roma ve Marsilya gibi önemli kulüplerin de formasını giydi.
Vainqueur bu sezon Antalyaspor'da yalnızca 9 resmi maçta süre alabildi.
Udinese, Stefano Okaka'yı kiraladı
Udinese, zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Stefano Okaka'yı kiraladı.
Bir dönem adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Stefano Okaka'nın yeni adresi belli oldu.
Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Konyaspor'dan sol bek takviyesi
Konyaspor, aradığı sol bek oyuncusunu Hırvatistan'da buldu.
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, Hırvat ekiplerinden HN Rijeka forması giyen 26 yaşındaki sol bek Leonard Zuta'yı renklerine bağladı.
Atiker Konyaspor Kulübü, Leonard Zuta transferini "Black Mirror videosu" ile duyurdu.
Rajko Rotman, Kayserispor'dan ayrıldı
Kayserispor, Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Rajko Rotman'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
"Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
Rizespor, Aatif Chahechouhe'dan haber bekliyor
Fenerbahçe'de uzun süredir şans bulamayan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe için Rizespor talip oldu.
Fenerbahçe'de Ekim ayında kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın gelişiyle takıma yeniden katılan Aatif için Süper Lig'den talip var.
TRT Spor'da yer alan habere göre, daha önce de bazı Anadolu takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için Çaykur Rizespor talip oldu. Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çaykur Rizespor, oyuncunun kararını bekliyor.
Barcelona Jean Clair Todibo'yu transfer etti
Barcelona, 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini ve Fransız futbolcunun 1 Temmuz'da takıma dahil olacağını duyurdu.
Barcelona Kulübü, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini duyurdu.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Todibo'nun Toulouse ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilip, Fransız futbolcunun 1 Temmuz'dan itibaren takıma dahil olacağı aktarıldı.
Beşiktaş, Alen Halilovic'le görüşüyor
İtalya'nın güvenilir kaynaklarından gelen haberler Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
Beşiktaş, Milan'da umduğunu bulamayan 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katabilir.
Sky Italia'nın güvenilir kaynaklarından Gianluca Di Marzio'nun geçtiği bilgiye göre, transfer çalışmaları için İtalya'da bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, Halilovic'in temsilcileriyle bir araya geldiler.
Pepe, yuvasına geri döndü
Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, 2007 yılında ayrıldığı Porto'ya geri döndü.
2018 yılında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı forma ile 1.5 sezon forma giydikten sonra sözleşmesini fesheden Pepe, Porto ile anlaştı.
35 yaşındaki oyuncu, Portekiz kulübüyle iki buçuk yıllık kontrat imzaladı.
Meksika'nın yeni hocası Gerardo Martino
Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Arjantinli Gerardo Martino ile anlaşma sağlandı.
Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.
Fenerbahçe'nin B planı hazır
Fenerbahçe'de stoper transferi için öne çıkan isim Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz olsa da, tek opsiyon bu değil.
Star'ın iddiasına göre, sarı lacivertli kulüp, Serdar transferinin gerçekleşmemesi durumunda rotayı İspanya'ya çevirecek. Alaves forması giyen Guillermo Maripan, Fenerbahçe'nin alternatifi.
Kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Şilili savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın orta sahasına sürpriz isim
Galatasaray orta saha transferi konusunda sürpriz bir isme yöneldi.
Sabah'ın haberine göre, sarı kırmızılı ekip Fulham forması giyen Stefan Johansen'le ilgileniyor.
Badou Ndiaye'nin performansından memnun olmayan Fatih Terim, merkeze yapacağı bir transferle takımı kuvvetlendirmek istiyor. Bunun için öne çıkan isim, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Johansen oldu.
Galatasaray'da Mangala için son viraj
Stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray, Eliaquim Mangala için girişimlerini sıklaştırdı.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Manchester City’nin kadrosunda düşünmediği Eliaquim Mangala’yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan Galatasaray, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Habere göre, Manchester City’den yılda net 4 milyon euro ücret alan Malgana'nın altı aylık maliyeti 2 milyon euro’yu buluyor ve sarı kırmızılı kulüp bu ücreti indirmek istiyor. City'nin ise bir bonservis talebinde bulunması beklenmiyor.
Fatih Terim'den Serdar Gürler'e ret
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Gürler transferine onay vermedi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, İspanya'da Huesca formasını terleten Gürler, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Terim, A Milli Takım deneyimi de bulunan Serdar'ın transferini veto etti.
Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye takip
MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe aldı.
ABD'de MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı hücum oyuncusu Alberth Elis, Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i Instagram'da takibe alınca yer yerinden oynadı.
2018'de 30 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle imza atan 22 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun paylaşımlarına Fenerbahçeli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" yorumları yağdırdı.
"Yasin Öztekin için Fenerbahçe ile görüştük ama..."
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin ile ilgilendiğini doğrularken, transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
Haber Global muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Sepil, "Sayın Ali Koç ile Yasin Öztekin'in transferi için görüştük ama olmadı. Bir nevi flörtleşmeydi. Yasin'e de sorduk ama Fenerbahçe'ye gitmek istemedi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray mutlu sona ulaştı!
Golcü arayışındaki Galatasaray'ın Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferini bitirdiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekibin her konuda anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki oyuncu, 12 Ocak'ta İstanbul'da olacak.
Öte yandan haberde Galatasaray'ın Demba Ba transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Dybala için teklif yağıyor!
Manchester City, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in Paulo Dybala için Juventus'a tekliflerini ilettikleri iddia edildi.
Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus yönetiminin 100 milyon euro'yu aşkın bir teklif gelmesi halinde Arjantinli yıldızı elden çıkarmayı düşündüğü belirtildi.
Haberde şu ana kadar gelen tekliflerin Juventus'un bu talebinin uzağında kaldığı da kaydedildi.
Yeni Malatyaspor'dan üç transfer birden!
Devre arası transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı transferlerini resmen duyurdu.
Bilindiği üzere Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Mustafa Akbaş'ın adı son günlerde Beşiktaş ile de sıkça anılıyordu.
Çaykur Rizespor forması giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın'ın da sözleşmesi gün içinde feshedilmişti.
Barış Alıcı ise, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferinin bir parçası olarak sezon sonuna kadar kiralandı.
Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak dönemi sona erdi
Kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in verdiği bilgilere göre Trabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur, hak edişi olan 3 milyon Euro'yu 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak.
Fenerbahçe'ye İtalyan kanat oyuncusu
Inter'de mutlu olmayan Candreva, sarı lacivertli formayı giyebilir mi?
Fanatik'in haberine göre, Antonio Candreva, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Inter'de yeterli süreyi bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, menajerlerce sarı lacivertli kulübe önerilen isimler arasına katıldı.
Ara transfer döneminde birçok hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'nin İtalyan futbolcuya ilgi göstermesi olası.
Adı Premier Lig ekibi West Ham United'la da anılan Candreva, bu sezon Serie A'da sadece yedi maçta şans buldu.
Fenerbahçe'de Alberth Elis heyecanı
MSL takımlarından Houstan Dynamo takımında forma giyen Alberth Elis'in, Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
TRT Spor'da yer alan habere göre 22 yaşındaki Honduraslı futbolcu daha önce Avrupa'dan bir teklif aldığını açıklamış ve kulübüne ayrılmak istediğini belirtmişti.
Roma'dan Oğuzhan Özyakup için şartlı teklif
2017 yazında Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer eden Roma, bu kez de Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup'la bir süredir ilgileniyor.Detaylar için tıklayın
Fenerbahçe Yunus Mallı ile anlaştı, söz Ersun Yanal'da
Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen gurbetçi oyuncu Yunus Mallı ile her konuda anlaştı.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçeli yetkililer Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen gurbetçi oyuncu Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde 26 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma yapılacak.
Mallı, bu sezon resmi karşılaşmalarda 11 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Galatasaray'da Michy Batshuayi sesleri!
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ye çevirdiği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yetkilileri, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ve Valencia'nın yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncu için İspanyol kulübüyle temasa geçti.
Haberde Batshuayi'nin Valencia'dan yıllık 4 milyon euro kazandığı da kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 22 resmi maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.
Sadık Çiftpınar transferinin mali detayları açıklandı
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferiyle ilgili mali detaylar merak ediliyordu.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili olarak, "Sadık Çiftpınar transferi için Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık, Yiğithan Güveli'yi de bonservisiyle birlikte aldık. Para olarak da 750 bin euro bonservis bedeli aldık." ifadelerini kullandı.
Garry Rodrigues resmen Al Ittihad'da
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in Al Ittihad'e transfer olduğunu resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada transfer bedelinin 10 milyon 250 bin dolar olduğu bildirildi.
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Mourinho'dan Benfica'ya ret!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'ya teklif götürmüştü.
Ancak deneyimli teknik adam, Benfica'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
Sky Sports'un haberine göre Mourinho, kariyerinin bu aşamasında Portekiz'e dönmenin çok erken olduğunu düşündüğünü ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapmak istediğini kulüp yetkililerine iletti.
Fenerbahçe Galatasaray, Ighalo için karşı karşıya!
Çin ekiplerinden Changchun Yatai forması giyen ve Ocak ayında takımından ayrılması beklenen Odion Ighalo için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.
Allnigeriasoccer.com'un haberine göre Ocak ayında Avrupa'ya dönecek olan golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarış halinde.
Haberde Ighalo ile adı anılan bir diğer kulüp Southampton'dan henüz bu transfer için herhangi bir girişim olmadığı vurgulanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun kendisi ve menajerleriyle temas halinde oldukları kaydedildi.
Juventus'tan sürpriz hamle
Barcelona'nın oyuncularının diğer kulüplerin gündeminde olması normal. Juventus'un gözünde ise beklenmedik biri var.
Katalan ekibinin sol bekteki önemli ismi Jordi Alba, Juventus'a gider mi?
İtalyan ekibinin amacı bu.
Tuttosport'a göre Juve, Barça'yla kontratı 2020'de sona erecek olan Alba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Serie A şampiyonu, bu transfer için Alex Sandro'yu satmayı planlıyor.
Mart ayında 30 yaşına girecek olan Jordi Alba, altyapısından yetişip daha sonra ayrıldığı Barcelona'ya 2012 yılında Valencia'dan 14 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Rodrigues'in yerine Trezeguet
Galatasaray bu defa kararlı.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe'de hedef Porto'nun yıldızı
Bir dönem adı Beşiktaş'la da anılıyordu.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Beşiktaş'ta sıra Zapata'da
Siyah beyazlı ekip, Kolombiyalı stopere kancayı taktı.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Dev takasa Fenerbahçe engeli
Beşiktaş ve Galatasaray işi bitirecekti, ama...HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Galatasaray'da forvet transferinde son durum
Alan Carvalho ve Demba Ba'dan son gelişmeler.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe teklifini yaptı ama...
Fenerbahçe'nin Yunus Mallı transferi için Wolfsburg'dan olumsuz yanıt aldığı belirtildi.
Haber Global'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, başarılı orta saha oyuncusu çin Wolfsburg'a kiralama teklifinde bulundu ancak Alman ekibi oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak istediğini bildirdi ve bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı.
Galatasaray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile yürüttüğü görüşmelerde sona gelindi.
Haber Global'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip ile Al Ittihad, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında el sıkıştı.
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"Tolgay ve Serdar, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"
Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz transferlerinde de mutlu sona yaklaşıyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yaptığı bir açıklamada, "Sadık, 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti. Tolgay Arslan ile Serdar Aziz de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz gün Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını duyurmuştu.
Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!
Manuel Da Costa'yı Al Ittihad'e gönderen Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde olan savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Liverpool'dan Trabzonspor'a rekor teklif!
Liverpool'un Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Daily Mirror'da yer alan haberde Adam Lallana'ya alternatif arayışında olan İngiliz devinin Abdülkadir için 30 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı, genç yıldızın Manchester City'nin de radarında olduğu kaydedildi.
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Beşiktaş resmen duyurdu!
Beşiktaş Kulübü, PSV forması giyen savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.
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Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamda oyuncuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Denis Suarez, Ada yolunda!
Arsenal ve Chelsea, Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu Denis Suarez'in transferi için yarışıyor.
RAC1'in haberine göre Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen başarılı orta saha oyuncusu, Arsenal ve Chelsea ile görüşme halinde.
Barcelona ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Denis Suarez ile Valencia'nın da takından ilgilendiği ancak oyuncunun Premier Lig'e transfer olmak istediği de gelen haberler arasında.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı reddetti
Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a dönmek isterken bordo-mavili ekipten ret yanıtı geldi.
Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kariyerini Bursaspor'da sürdüren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönmek istedi.
61saat'te yer alan habere göre, Yusuf Erdoğan'ın geri dönme talebine bordo-mavili kulüp ret yanıtı verdi.
Beşiktaş, Mirin'le anlaştı!
Beşiktaş, Pepe transferinde mutlu sona ulaştı.
Pepe'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper arayışlarına hız kazandıran Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Hollanda'da buldu.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Fransız stoperle 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 2020'nin Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki savunmacı için PSV'ye 350 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.
Manuel da Costa, Suudi Arabistan'a gitti
Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad, Medipol Başakşehir'in Faslı oyuncusu Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Da Costa, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol attı.
El-Ittihad takımının teknik direktörlüğünü, 2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat Slaven Bilic yapıyor.
Alanyaspor, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Detaylar için tıklayın
Kucka, Serie A'ya gidiyor!
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Juraj Kucka için Serie A'dan talip var.
Trabzonspor'un Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer ettiği ancak verim alamadığı Juraj Kucka, Serie A'ya dönebilir.
Sky Sports Italia'nın haberine göre Parma, Slovak orta sahayı kadrosuna katabilmek için girişimlere başlarken oyuncu için bordo-mavili yönetimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kucka daha önce Serie A'da Milan ve Genoa forması giydi.
Robinho resmen Başakşehir'de
Başakşehir, Brezilyalı yıldız Robinho ile resmi sözleşme imzaladı.
Başakşehir, Sivasspor'dan transfer ettiği Robinho için imza töreni düzenledi ve oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.
İmza töreninde konuşan Robinho, ''Şampiyon olmaya geldim'' dedi.
Emre Taşdemir'in sözleşmesi feshedildi
Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz," denildi.
Yeşil-beyazlı formayı 66 defa giyen Emre, 2 gol 9 asistle oynadı.
Genç sol bek oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sadece 7 dakika forma giyebildi.
Fenerbahçe'den Yacine Brahimi hamlesi
Fenerbahçe'nin Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yacine Brahimi'yle ilgilendiği iddia edildi.
Ersun Yanal, sarı-lacivertli idarecilerden transferlerin bir an önce bitirilmesini isterken, Fenerbahçe Porto'dan Yacine Brahimi için harekete geçti.
Record'un haberine göre; Porto ile olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan Brahimi'nin birçok talibi bulunuyor. Everton, West Ham United, Milan, Roma ve Lazio, Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralanıyor
Devre arasında ilk transferini Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, bir yandan da verim alamadığı futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor.
Bip Spor' un haberine göre; sarı lacivertliler, uzun süredir kadro dışı bulunan ve U21 takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan'ı kiralamak için Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
Sezonun ikinci yarısını Akdeniz ekibinde geçirecek olan 23 yaşındaki orta saha, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
2015 yılında 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de forma şansı bulamadı.
Fabri, Beşiktaş'a geri dönüyor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, Fulham forması giyen eski kalecisi Fabri için hamle yaparken oyuncunun transferi konusunda kulübüyle ufak pürüzler kaldı.
Beşiktaş, Fabri'yi 1,5 sezonluğuna kiralamak isterken Fulham ise oyuncusunu 6 aylığına göndermek istiyor.
Pürüzlerin giderilmesi durumunda Fabri'nin Antalya'daki Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.
Alan gidiyor, Diagne geliyor
Golcüsü Alan'ı Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Guangzhou Evergrande, Brezilyalı golcünün yerini doldurmak için rotayı Türkiye'ye kırdı.
France Football'un haberine göre; Çin ekibi, Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Tianjin Teda'dan İstanbul ekibine transfer olan Diagne, Kasımpaşa formasını giydiği 32 karşılaşmada 35 gol attı.
Sadık Çiftpınar adım adım Fenerbahçe'ye
Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.
Bu transfer karşılığında Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı, Yeni Malatyaspor'un yolunu tutacak.
Juventus, Aaron Ramsey'i transfer etmek üzere
Inter, Real Madrid, PSG ve Bayern Münih'in de ilgilendiği Aaron Ramsey, Juventus'a imza atmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; İtalyan devi, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Ramsey'e yıllık 7 milyon euro teklif etti.
Arsenal'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Ramsey'in, Juventus'un dört yıllık sözleşme önerisini kabul etmesi bekleniyor.
Roma, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor
Roma'nın bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Il Messaggero' da yer alan habere göre; Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Futbol Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan ile ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
Brahim Diaz, Real Madrid'e gidiyor
Manchester City'nin 19'luk genç yıldızı Brahim Diaz, Real Madrid'e transfer olmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Real Madrid, Manchester City'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak üzere.
Real Madrid, bu transfer için Manchester City'ye 17 milyon euro ödeyecek. Oyuncu ise yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'a Simon Kjaer'dan kötü haber
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer, Sevilla'dan ayrılmak istemiyor
Kariyerini Sevilla'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'nın adı Galatasaray'la anılırken oyuncunun İspanya'da kalmak istediği öne sürüldü.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan AS gazetesi Sevilla muhabiri Jose Antonio Espina, Danimarkalı futbolcunun kulüpte ve ülkede mutlu olduğunu, ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ve Galatasaray'ın Sevilla ile bağlantı kurmadığını belirtti.
Jose Antonio Espina, Kjaer için sezon başında Fenerbahçe'nin temas kurduğunu da ifade etti.
Tolgay için Fenerbahçe'ye rakip
Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Tolgay için sürpriz bir takım devreye girmiş durumda.
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Yönetimin vaatleri Skrtel'in kafasını karıştırdı
Fenerbahçe yönetimi, West Ham United ve Rangers'ın yakından takip ettiği Martin Skrtel'e takviyelerin yapılacağını söyledi.
Akşam'ın haberine göre Skrtel'e kendisinin yanına iyi bir partner alınacağı ve takıma gerekli transferlerin yapılacağı belirtildi.
Yönetimle görüşen Skrtel'in takımda kalıp kalmama adına kafası karıştı.
Cengiz olmadı, hedef Pepe!
Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder için yürüttüğü girişimlerden olumlu sonuç alamayan Arsenal'ın rotasını Lille forması giyen Nicolas Pepe'ye çevirdiği belirtildi.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde Arsenal'in Pepe'nin transferi için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
23 yaşındaki Nicolas Pepe bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 12 gole imza attı.
Burak Yılmaz'da işlem tamam!
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü oyuncu, yarın siyah-beyazlı ekibin Antalya kampına katılacak.
Beşiktaş Kulübü'nün de Burak Yılmaz transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.
Eren Derdiyok, İsviçre'ye dönüyor
Fatih Terim'in sözlerinin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşen Eren Derdiyok, İsviçre'ye geri dönüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrılacağını açıkladıktan sonra gözler bu iki oyuncuya çevrildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, daha önce adı Alman ekibi Hannover ile geçen Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip daha çıktı.
İddiaya göre İsviçre ekiplerinden Sion, Eren Derdiyok ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun yeni takımının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Garry Rodrigues, KAP'a bildirildi!
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, adı uzun süredir Al Ittihad ile anılan Garry Rodrigues'in transferi için Suudi kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Garry Rodrigues'in kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.
Monaco, 36 yaşındaki stoperi kadrosuna kattı
Ligue 1'de zor günler geçiren Monaco, 36 yaşındaki Naldo'yu renklerine bağladı.
Ligue 1'de zor günler geçiren ve Thierry Henry yönetiminde kurtuluş arayan Monaco, sürpriz bir transfere imza attı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Schalke'den 36 yaşındaki deneyimli stoper Naldo'yu renklerine bağladı. Monaco, Naldo için Alman kulübüne 2 milyon euro öderken oyuncu yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme yaptı.
ÖZEL | Ozan Tufan'ın akıbeti belli oluyor
Mackolik'e konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan Tufan transferi konusunda son gelişmeyi aktardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'la ilgilenirken kulüp başkanından konuya dair açıklama geldi.
Mackolik'e konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, oyuncuyu istediklerini ve transferin olumlu ya da olumsuz kısa süre içinde netleşeceğini duyurdu.
Lucas Paqueta, resmen Milan'da
Milan, daha önce anlaşmaya vardığı Lucas Paqueta'yı resmen kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi Milan, Flamengo forması giyen Lucas Paqueta'ya kavuştu.
Daha önce oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Milano temsilcisi, transfer sezonunun açılmasıyla oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.
Milan, Paqueta için Brezilya ekibine 35 milyon euro ödeyecek.
Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Son günlerde adı birçok transfer dedikodusuna karışan Ozan Kabak için Fatih Terim'den açıklama geldi.
Deneyimli teknik adam, ''Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.” ifadelerini kullandı.
Robinho için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede
Başakşehir ile henüz anlaşma sağlamayan Brezilyalı yıldız için iki dev devrede.
DHA'da yer alan habere göre Başakşehi'in transferi için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardığı Robinho için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girdi.
Volkan Demirel affedildi
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, yönetim kurulu kararıyla affedildi.
Trabzonspor'da ayrılık
Bordo mavili ekip, Zeki Yavru ile yollarınm ayrıldığını resmen açıkladı.
Trabzonspor kulübü sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zevki Yavru'nun kontratının feshedildiği KAP'a bildirildi.
Galatasaray'dan Fellaini hamlesi
Sarı kırmızılı takım, Manchester United'da gözden düşen Belçikalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Kırmızı Şeytanlar ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Fellaini için girişimlere başladı.
Tolgay ile Şener takası gündemde
Beşiktaş sağ bek problemini Şener Özbayraklı'yı transfer ederek çözmek istiyor.
TRTSpor'da yer alan habere göre Beşiktaş,kadro dışı bırkılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve 1 milyon euro talep ediyor.
Eren Derdiyok, Sion ile görüşüyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı tek forveti Eren Derdiyok, ülkesinin takımı Sion ile görüşmelerde bulunuyor.
Fanatik'in haberine göre Eren Derdiyok, Galatasaray'dan bonservisini alabilirse Sion ile sözleşme imzalayacak.
Sezonun ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle gözden düşen Eren Derdiyok, devre arası döneminin ilk antrenmanına da katılmadı.
Burak Yılmaz'dan işlem tamam!
Beşiktaş, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve bordo-mavili takımdan ayrılacak olan Burak Yılmaz'ı renklerine bağlamak üzere.
haber1903.com'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki golcü oyucuyla yıllık 2.2 milyon euro'dan 1.5 senelik anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
Öte yandan TRT Spor'da yer alan haberde ise Beşiktaş'ın bu transfer için Trabzonspor'a 950 bin euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Garry Rodrigues için görüşmeler başladı!
Galatasaray'da Garry Rodrigues takımdan ayrılmak üzere...
Milliyet'in haberine göre Finansal Fair Play kapsamında transfere kaynak yaratmak isteyen Galatasaray yönetimi, Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile temasa geçti.
Rodrigues'i satmak isteyen sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro karşılığında oyuncusunu elden çıkarmayı planlıyor.
"Mustafa Akbaş, Beşiktaş'la anlaştı"
Trabzonspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın Beşiktaş'a transferi an meselesi.
Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, Haber61'e yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşme sonrasında bize beklememizi söylediler. Şu an bekleme aşamasındayız. 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık." dedi.
Özkan, 28 yaşındaki oyuncu ile Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da ilgilendiğini sözlerine ekledi.
Manuel Da Costa'nın yeni adresi...
Başakşehir'de sürpriz ayrılık!
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Manuel Da Costa'nın, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad'e transfer olduğu belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Al Ittihad ile 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Bu ayrılığın ardından Medipol Başakşehir'in stoper takviyesi yapması bekleniyor.
Younes Belhanda, Monaco yolunda!
Fransız medyasından flaş iddia! Younes Belhanda'nın yeni adresi...
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.
Le10Sport'un haberine göre Belhanda transferi için bir süredir görüşme halinde olan Monaco, Galatasaray ile anlaşmak üzere.
Haberde Monaco'nun Fabregas'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı, Nice'in de yakın takibinde olan Belhanda'nın transferinin de birkaç gün içinde tamamlanabileceği öne sürüldü.
Juventus cephesinden Ramsey açıklaması!
Juventus Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Aaron Ramsey ile ilgilendiklerini doğruladı.
Sky Sports'a konuşan Paratici, "O harika bir oyuncu ve yıllardır yüksek seviyede, harika bir takımda oynuyor. Juventus onunla ilgileniyor. Ancak yaz itibarıyla Juventus'ta oynayacak mı, göreceğiz. Ramsey şu an Arsenal'in oyuncusu ve biz de onunla ilgileniyoruz." dedi.
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Man United ve Real Madrid, Militao için yarışıyor
Porto'da forma giyen stoper Eder Militao'ya İngiltere ve İspanya'dan teklif var.
Don Balon'un iddiasına göre Manchester United, Porto'lu Militao için Real Madrid ile yarışa girmeye hazırlanıyor.
Jose Mourinho döneminden beri yakından takip edilen oyuncuya, Kırmızı Şeytanlar'ın ilgisi devam ediyor.
Porto, savunma oyuncusu için 40 milyon euro isterken, Real Madrid'in bu ücrete olumlu bakmadığı bildirildi.
Fabregas adım adım Monaco'ya...
Son günlerde adı Fenerbahçe ile de anılan Chelsea'nin yıldızı Cesc Fabregas, Monaco'ya çok yakın.
Goal'ün edindiği bilgilere göre son günlerde Fabregas için devreye giren Monaco, oyuncunun transferinde büyük aşama kaydetti.
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Beşiktaş'ta sağ bek transferi için Guti devreye girdi
Teknik Direktör Şenol Güneş'in doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülüyor.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar aradığı sağ beki İspanya'da buldu.
Rayo Vallecano forması giyen Luis Advincula'yı Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti Hernandez ikna edecek.
Beşiktaş, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor ancak Rayo Vallecano ile kiralık sözleşmesi olan yıldız futbolcu gelecek sezon için düşünülüyor.
27 yaşındaki Perulu oyuncu 2016-17 sezonunda Bursaspor forması giymişti.
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ozan Kabak gelişmesi
Sarı kırmızılılarda devre arasında takımdan ayrılacakları iddia edilen iki savunmacı için de kritik bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Serdar Aziz ve Ozan Kabak, Galatasaray'da kalacak.
Sarı kırmızılı yönetim, Serdar Aziz'den kendisine kulüp bulmasını istemiş, Ozan Kabak için de yeni sözleşmenin henüz imzalanmadığını duyurmuştu.
Sivasspor'dan Mustafa Pektemek atağı
Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Sivasspor, rotayı İstanbul'a kırdı.
A Spor'un haberine göre; Yiğidolar, Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'i kadrosuna katmak için siyah beyazlılarla masaya oturdu.
Beşiktaş'ta Gary Medel kararı
Siyah beyazlı yönetim, West Ham United'ın istediği iddia edilen Gary Medel ile ilgili kararını verdi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şilili yıldızı devre arasında satmama kararı aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer olmuştu.
Luis Muriel resmen Fiorentina'da
Sevilla Kulübü, son dönemlerde adı Galatasaray ile de anılan golcüsü Luis Muriel'in sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Fiorentina'nın oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olduğu belirtildi.
Manchester United'da Marco Rose sesleri
Sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'i teknik direktörlük görevine getiren Manchester United yönetiminin uzun vadeli planını da hazırladığı belirtildi.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United yönetimi, Red Bull Salzburg'un 42 yaşındaki teknik direktörü Marco Rose'u gündemine aldı.
Listedeki diğer adayların ise Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino olduğu, Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam edilmesinin de seçenekler arasında olduğu gelen haberler arasında.
Edin Visca el yakıyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği Edin Visca için Medipol Başakşehir'in talep ettiği bonservis bedeli sarı-lacivertli yönetime geri adım attırdı.
Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Visca için 15 milyon euro talep etti.
Haberde Fenerbahçe'nin Visca transferi için Başakşehir'e takas da içeren yeni bir teklif hazırlığında olduğu da kaydedildi.
Galatasaray'da gündem Zeneli
Garry Rodrigues'i satmaya hazırlanan Galatasaray, oyuncunun alternatifi olarak Heerenveen forması giyen Arber Zeneli'yi belirledi.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, 23 yaşındaki Kosovalı oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Zeneli'nin Avrupa'dan da ciddi talipleri olduğu gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'ye Pelkas için bonservis engeli
PAOK forması giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı basketbol maçını tribünden izlemesi ve bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapması sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı.
Sabah'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz da Pelkas'ı kadrosuna katmak istediği ancak 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini karşılayamadığı belirtilirken, transfer için girişimlerin devam ettiği ancak Yunan kulübünün oyuncuyu Ocak ayında bırakmaya yanaşmadığı kaydedildi.
Mariano'ya Brezilya'dan teklif var
İsmi uzun zamandır Brezilya ekibi Flamengo ile anılan Mariano için Brezilya'dan teklif geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi.
Brezilya ekibi hem Mariano'ya hem de Galatasaray'a teklifini iletti. Flamengo ile bonservis de anlaşılması halinde sarı kırmızılı kulüp bu transferin gerçekleşmesine sıcak bakıyor.
Isco, Real Madrid'de kalıyor!
Santiago Solari'nin güvenini kazanamayan Isco, Real Madrid'de kalmaya devam etmek istiyor.
Solari ise spekülasyonlara rağmen orta saha oyuncusu Isco ile hiçbir probleminin olmadığını söylüyor.
Deportes Cuatro'ya konuşan Isco ise, "Ara transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Hedefim Real Madrid'de birçok kupa kazanmak."
Beşiktaş, Burak Yılmaz için geri sayıma geçti
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; yıldız futbolcuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan siyah beyazlı yönetim, aradaki pürüzleri gidererek transferi resmiyete dökmek istiyor.
Siyah beyazlılar ile golcü oyuncu arasındaki anlaşmazlık ise maddi konular.
Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpteki birikmiş 2 milyon euro civarındaki alacaklarını ve Trabzon’da aldığı yıllık 3 milyon 550 bin euro'nun garanti edilmesini istedi.
Beşiktaş, Sadık Çiftpınar transferine yoğunlaştı
DHA'da yer alan habere göre siyah beyazlı kulüp, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Sadık Çiftpınar için girişimlere başladı.
Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a takas veya bonservis teklifi olarak iki farklı formül sunmaya hazırlanıyor.
Falcao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!
Galatasaray, Falcao transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
Kolombiyalı golcünün Türkiye temsilcisi Fatih İlek A Spor'a konuştu.
Sürecin Galatasaray'ın lehine işlediğini belirten İlek, sarı kırmızılı kulübün son 10 yılda birçok dünya yıldızını kadroya kattığını söyledi.
Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı da olan Hugo Rodallega'dan Türkiye hakkında bilgi aldığınında altını çizdi.
Inter, Modric ve Kroos'un peşinde
Inter, Real Madrid'in ikilisi Luka Modric ve Tony Kroos ile ilgileniyor.
Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Inter Başkanı Beppe Marotta, hem Seria A için hem de Şampiyonlar Ligi için güçlü bir takım kurmak istiyor. Bunun içinde ilk hedef olarak Real Madrid forması giyen Tony Kroos ve Luka Modric'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan devinin transfer listesinde aynı zamanda Tanguy Ndombele, Sandro Tonali, Nicolo Barella ve Diego Godin de yer alıyor.
Fenerbahçe'den Yasin Öztekin girişimi
Devre arasında kadrosuna takviye yapıp ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı lacivertliler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın talimatıyla 31 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre resmi teklif iletildi. Göztepe yönetimi teklifi düşünmek için süre istedi. Sarı kırmızılılar kanat oyuncusunu düşük bir fiyata satmak istemiyor.
Yasin Öztekin de kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de oynamak için sabırsızlanıyor.
Garry Rodrigues'in kaderi belli oluyor
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues, geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek.Detaylar
Galatasaray'da Muslera iddiası!
Galatasaray'da transfer için hareketli saatler yaşanırken Fernando Muslera'nın satılabileceği gündeme geldi.Detaylar
Beşiktaş'a sağ bek için iki alternatif
Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için iki isim öne çıktı.
Star'da yer alan habere göre; sağ bek bölgesinde Gökhan Gönül'ün yanına alternatif düşünen siyah beyazlıların ilk hedefinde Lazio forması giyen Patric Gabarron var. İspanyol oyuncu, İtalya'da fazla forma şansı bulamamaktan dolayı takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş, bu transferi 1 milyon euro'ya bitirmek istiyor.
Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Gençlerbirliği'nde oynayan Ahmet Oğuz için adımlar atılacak. Daha önce de oyuncu için girişimlerde bulunan siyah beyazlılar, takas yöntemiyle transferi sonlandırmak istiyor.
Roma Ozan Kabak'ı istiyor
İtalyan devi Roma, Galatasaray'ın gözde savunmacısı Ozan Kabak'ın transferi için serbest kalma bedelini ödeyecek.Roma, Ozan Kabak'ın 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.
Son dönemde birkaç İngiliz kulübünden teklif alan Ozan Kabak, Galatasaray ile de sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunuyor.
Inter cephesinden Mourinho açıklaması
Inter Kulübü Sportif Direktörü Piero Ausillo,teknik dirketörlük görevi için Jose Mourinho'yu düşündüleri yönündeki iddiaarı yalanladı.Sky Italia'ya konuşan Ausillo, "Mourinho, bu kulübün üzerindeki bir gölge değil. Spalletti ile 1.5 yıllık sözleşmemiz var ve kendisiyle yola devam edeceğiz." dedi.
Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini yerli futbolculara vermiş durumda.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor forması giyen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi için temaslarına devam ediyor. Listedeki bir diğer isim ise Leicester City'den Çağlar Söyüncü. Ancak İngiliz ekibinin Çağlar'ı kiralamayı planlamadığı öğrenildi.
Ersun Yanal, Visca'yı istedi
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'dayken de kadrosunda görmek istediği Visca için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre; Ersun Yanal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve "Birine para harcayacaksak bu Visca olmalı" diyerek Başakşehir'in yıldızını işaret etti.
Sarı lacivertliler, yıllık 1.5 milyon euro alan Edin Visca'ya 2.5 milyon euro teklif edecek.
Rodrigues'in talipleri artıyor!
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, Garry Rodrigues için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Milliyet'in haberine göre Al Ittihad'ın 8 milyon euro'luk teklifinin ardından Çin ekiplerinden Beijing Guoan da 10 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin her iki kulüple de görüşmelerini sürdürdüğü ve fiyatı biraz daha yukarı çekmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.
Pulisic, Chelsea ile anlaştı
İddialara göre Christian Pulisic, bu yaz Chelsea forması giymeyi kabul etti.
Bild'de yer alan habere göre Chelsea, 20 yaşındaki ABD'li oyuncu için Borussia Dortmund'a 50 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
Uzun süredir Premier Lig ekipleri tarafından takip edilen kanat oyuncusuna Liverpool ve Arsenal'ın da ilgisi olduğu söyleniyor.
Pulisic, bu sezon resmi maçlarda 18 maça çıktı, 3 gol attı, 4 asist yaptı.
Arsenal, Emery'nin isteğiyle Banega'yı bitiriyor!
Premier Lig'de beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren Arsenal, Emery'nin isteği doğrultusunda Banega'yı transfer edecek.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arsenal, Ever Banega'yı kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcıyor.
Unai Emery'nin Valencia ve Sevilla'da da öğrencisi olan Arjantinli yıldız için Topçular'ın ödemesi gereken serbest kalma bedeli 20 milyon euro.
Celtic, Weah ile imzalamaya yakın!
Sky Sports'ta yer alan habere göre Celtic, PSG forması giyen Timothy Weah'ı kiralamaya çok yakın görünüyor.
Yeşil beyazlılar, golcü oyuncunun 6 Ocak'ta başlayacak olan Dubai'deki kampa katılması için uğraşıyor.
Higuain, Chelsea yolunda!
Gonzalo Higuain, önümüzdeki sezon Chelsea formasını giymeye hazırlanıyor.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre Arjantinli golcü, Maurizio Sarri ile birlikte çalışmak istiyor.
Geçmişte Napoli forması giyerken, Maurizio Sarri önderliğinde oynayan Higuain eski hocasıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
Modric'ten red!
Modric, Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetti.
AS'ta yer alan habere göre Luka Modric, Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetti.
Dünya Kupası sonrası adı uzun süre Inter ile anılan Hırvat yıldızın, yazın Real Madrid'den ayrılma ihtimali çok yüksek görülüyor.
Emery, Navas'a kancayı taktı!
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Real Madrid kalecisi Keylor Navas'ı kadrosunda görmek istiyor.
OK Diario'da yer alan habere göre Emery, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Keylor Navas'ı transfer etmek için çalışmalara başlanılmasını istedi.
Petr Cech'in yerine kadroya dahil edilmesi beklenen Kosta Rikalı kaleci için 15 milyon euro civarı bir bonservis teklif edilecek.
Trabzonspor'dan Olcay ve Zeki açıklaması!
Bordo mavili takımın futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya yapılacak her teklife açık olduklarını söyledi.
61saat.com'da yer alan habere göre Trabzonspor, Olcay ve Zeki ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor Futbol Şube sorumlusu "Olcay ve Zeki için devre arası transfer döneminde tekliflere açığız. Belki bu futbolcularımız farklı farklı takımlarda Trabzonspor’da sergilediğinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.
Serdar Aziz ve Galatasaray'ın yolları ayrıldı!
Galatasaray ile Serdar Aziz'in birlikteliği sona erdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Serdar Aziz ile Galatasaray karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracakları ayrıca iddia edildi.
Serdar'ın menajeri Haluk Canatar ile Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak bugün bir yemekte bir araya geldiler ve milli futbolcunun kulüpteki geleceğini görüştüler. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı.
Galatasaray, golcüsünü buldu
Galatasaray, Çin Süper Ligi'nde forma giyen Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile prensipte anlaşma sağladı.
TRT Spor' un son dakika haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho'nun transferi için oyuncuyla prensipte anlaştı.
Higuain, Chelsea yolunda
Milan'lı yıldız Gonzalo Higuain, Maurizio Sarri'nin takımı Chelsea'ye transfer olmak istiyor.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Arjantinli yıldız Chelsea'de oynamak istediğini yönetime bildirdi.
Higuain, 2016-17 sezonunda Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Napoli kulübünde forma giymişti. 31 yaşındaki oyuncu, Sarri ile tekrar birlikte çalışmak istiyor. İtalyan Teknik Direktörün de eski öğrencisini takımında görmek istediği gelen bilgiler arasında.
Chelsea, oyuncu için 36 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Gonzalo Higuain bu sezon resmi maçlarda 19 kez forma giydi, 7 gol attı, 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer listesi Süper Lig ağırlıklı
Kadrosuna önemli takviyeler yapmak için çalışan sarı-lacivertliler; Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Sivasspor’dan Emre Kılınç ve Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’nin peşinde...
Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, çıkışı transferde arıyor.
Türkiye Gazetesi' nden Mehmet Emin Uluç'un özel haberine göre, ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.
Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlıların Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.
Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig’den. Ersun Yanal’ın Trabzonspor’dan öğrencisi Juraj Kucka. Yanal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etti. Ancak daha önce Kucka’yla yolları ayırma kararı alan Trabzonspor, Ogenyi Onazi’nin sezonu kapatması sebebiyle Slovak yıldızı elde tutmak istiyor. Her iki transfer de zora girmiş durumda.
Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç yeteneği İrfan Can Kahveci. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Yeni Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar için ise teklifini yapan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise nakit para talebinde bulunuyor.
Sivasspor’un parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu, gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.
Boca Juniors, Felipe Melo'yu transfer listesine aldı
Güney Amerika Kıtası'nda da transfer rüzgarı son sürat esmeye devam ediyor.
Globo Esporte'de yer alan habere göre Boca Juniors, Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'yu transfer etmek istiyor.
Bu doğrultuda oyuncunun menajeri ile görüşmelerde bulunmaya başlayan Arjantin temsilcisinin elindeki en önemli koz, Melo'nun Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'u destekliyor olması.
Galatasaray'dan Falcao atağı
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Radamel Falcao için Monaco ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun şartlarını öğrenmek için Monaco ile ilk teması kurdu.
Oyuncu için bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Falcao'yu 1.5 yıllığına kiralamaya razı. Fransız ekibinin tek şartı Kolombiyalı golcünün maaşının karşılanması.
Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray, Esiti'nin peşine düştü!
Devre arasında birçok transfer yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir orta saha oyuncusuna yöneldi.Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, Gent'in 24 yaşındaki yıldızı Anderson Esiti ile ilgili kulübünden bilgi aldı.
Gent'in uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle öne çıkan Esiti için 2-2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan gelişmesi
Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın affedildiği iddia edildi.
AsistAnaliz'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, adı satılacaklar listesinde bulunan Tolgay Arslan ile ilgili kararını değiştirdi.
Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığına karar veren siyah beyazlılar, fubolcunun affedilerek takıma kazandırılmasına karar verdi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile takas edileceği iddia edilmişti.
Rabiot'nun annesi Barcelona'dan çok para istiyor!
PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun Barcelona'ya transferine annesi müdahele etti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona'nın uzun süredir kadrosuna katmak için çabaladığı Adrien Rabio transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fransız orta sahanın annesi, Barcelona ile yaptıkları görüşmelerde Rabiot için daha fazla para talep edince Katalan devi masadan kalktı.
PSG'den ayrılmak istediğini çok defalar dile getiren genç oyuncunun Manchester City ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok talibi bulunuyor.
Robinho Başakşehir'de!
Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Başakşehir, kadrosunu bir dünya yıldızıyla güçlendirdi.
İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Messi, Neymar ile yeniden oynamak istiyor
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, PSG forması giyen Neymar'ı Barcelona'da yeniden birlikte oynamaya davet etti.
2017 yılında rekor transfer bedeli ile Barcelona'dan PSG'ye yol alan Neymar için eski takım arkadaşı Messi çağrıda bulundu.
Brezilyalı yıldız ile birarada oynamaktan çok keyif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, Neymar'ı Katalan devine bir kez daha davet etti.
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Atletico Madrid talip oldu
AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak için 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Telles'i Porto'ya satarken sözleşmeye bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %10'unun alınması maddesini koyduran sarı kırmızılılar, bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasına 3.3 milyon euro koyacak.
Monaco ve Nice, Belhanda için yarışıyor!
Younes Belhanda, Ocak transfer döneminde yuvadan uçabilir.
Nice-Matin'de yer alan habere göre Monaco ve Nice, Ocak ayında Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
Sezonun ikinci yarısında küme düşmemek için mücadele edecek olan Monaco'nun yaratıcı oyuncu eksikliğini gidermek, Nice'in ise orta sahada daha fazla seçenek oluşturmak için Belhanda ile ilgilendiği belirtiliyor.
Galatasaray ve Olympiakos, Llorente için yarışıyor!
Galatasaray'da golcü arayışları son hız devam ediyor.
Football.London'da yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham'ın İspanyol golcüsü Fernando Llorente'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Tottenham'da istediği süreyi bulamayan Fernando Llorente'yi Olympiakos da kadrosuna katmaya çalışıyor.
Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar hamlesi!
Fenerbahçe savunmasını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmek istiyor.
Futbol Arena'da yer alan habere göre Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar ile görüşmelere başlamak için kulübünden izin aldı.
Yeni Malatyaspor genç oyuncu için 1 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe takas ile transferi tamamlamak istiyor.
Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga'ya geri dönüyor!
RB Leipzig orta saha oyuncularının arka arkaya sakatlıklar yaşaması üzerine Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre RB Leipzig, Milan'da beklentileri karşılayamayan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan devinin yıldız oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ederken, RB Leipzig'in ilk aşamada ödemeye razı olduğu miktarın 15 milyon euro olması dikkat çekti.
Beşiktaş ile Corinthians Vagner Love için anlaştı!
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Vagner Love için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Haber1903'de yer alan habere göre Beşiktaş, Vagner Love'ın için Brezilya temsilcilerinden Corinthians ile her konuda anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlı kulübün, Brezilyalı golcünün satışından 500 ila 750 bin euro arasında gelir elde etmesi bekleniyor.
Altınordu'dan Avrupa'ya bir transfer daha
İzmir ekibinin 21 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'e Polonya ekibi Legia Varşova'nın talip oldu.
DHA'nın haberine göre; Legia Varşova'nın Sportif Direktörü Radoslaw Kucharski, Altınordu'nun genç yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.
Altınordu, Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Yusuf'u Avrupa'ya göndermeye sıcak bakıyor.
West Ham'dan Medel için Beşiktaş'a 7 milyon euro
West Ham'dan Gary Medel için 7 milyon euro'luk transfer teklifi alan Beşiktaş kararını verdi.
Milliyet'in iddiasına göre; siyah beyazlılardan ayrılmak isteyen Medel için yönetim yeni bir sözleşmeyle oyuncusunu ikna etmeyi planlıyor.
West Ham Kulübü yöneticileriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticiler, gelen 7 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Barcelona, De Ligt transferinden umutsuz!
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Katalan devi, Matthijs de Ligt transferinin çıkmaza girdiğini düşünüyor.
Ajax'ın oyuncusunu bırakmamak için şartları zorladığı, Barcelona'nın ise bu sebeple savunma için başka alternatiflere yöneldiği iddia ediliyor.
Fenerbahçe, Tolgay'ı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın menajeri ile görüştü.
Tecrübeli orta saha oyuncusu için bonservis ödemek istemeyen sarı lacivertli kulüp, ancak bu şartla oyuncuyu transfer edebileceğini menajerine iletti.
Galatasaray, Alan'ın yanına bir isim daha düşünüyor!
Sarı kırmızılı takım Brezilyalı golcü Alan ile beraber bir forvetle daha kadrosunu güçlendirmeyi düşünüyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Guangzhou Evergrande'den Alan Carvalho'yu kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun yanına Demba Ba ya da Yevhen Seleznyov'dan birini monte etmek istiyor.
Demba Ba geçmişte Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe, Seleznyov ise Karabükspor ve Akhisarspor formaları giymişti.
Hulk, Çin'de mutlu!
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Hulk açıklamalarda bulundu.
Palmeiras'a dönebileceğini ancak Çin'de forma giydiği Shanghai SIPG takımından ayrılmanın zor olacağını söyledi.
İki yıllık kontratı daha olduğunu ve Çin'de mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen yıldız isim, Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk elde etmişti.
Milan, Lozano'ya gözünü dikti!
İtalyan devi Milan, transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, PSV'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano'ya kancayı taktı.
PSV ile harikalar yaratan genç yıldız için seferber olan İtalyan kulübünün yöneticileri, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerinin acısını bu transfer ile telafi etmek istiyor.
Hollanda kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lozano, bu sezon 27 maçta 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.
Barça, bir taşla iki kuş vurmak istiyor
Barcelona, Kylian Mbappe için oyuncusu Philippe Coutinho'yu önerecek.
Don Balon'da yer alan habere göre, Barcelona, PSG'nin genç yıldızı Mbappe için orta saha oyuncusu Coutinho'yu önererek bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.
Eğer Coutinho, PSG'de Neymar'la takım arkadaşı olursa, Neymar İspanya'ya dönme fikrinden vazgeçebilir.
Barcelona bu anlaşmayı gerçekleştirirse bir taşla iki kuş vuracak; Mbappe'yi kadrosuna katarken, Neymar'ın da ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesine engel olacak.
Sivasspor, Robinho'yu bırakmıyor!
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho'nun takımda kalması için çaba sarf ettiklerini açıkladı.
Sporx'e konuşan Otyakmaz, "Biz Robinho'yu bırakmak istemiyoruz. O da buradan memnun. Biz onunla sözleşme uzatmak istiyoruz. Kulüplerin Robinho ile ilgilenmesi doğal. Fakat bize gelen resmi bir teklif şu ana kadar olmadı." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un Brezilyalı yıldızına dair Başakşehir başta olmak üzere birçok takımın talip olduğu iddia edilmişti.
Inter ile Nainggolan'ın yolları ayrılıyor mu?
Inter, kadro dışı bıraktığı Radja Nainggolan'ı ara transfer döneminde göndermek istiyor.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz 38 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Nainggolan, Ocak ayında takımdan gönderilmeye hazırlanıyor.
Bu sezon 15 resmi maça çıkan Nainggolan, takımına 3 gollük katkı sağladı.
Real Madrid, Fekir'i markaj altına aldı
Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Lyon formasıyla harikalar yaratan Nabil Fekir için Fransız ekibine teklifte bulundu.
2020'ye kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Fekir, bu sezon 17 resmi maçta görev yaparken, 7 gol ve 4 asistlik skor performansı sergiledi
Barcelona orta sahayı gençleştiriyor!
Marca'da yer alan habere göre Barcelona, Adrien Rabiot ve Frenkie De Jong ikilisi ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Katalan devinin halihazırdaki orta sahasının yaş ortalamasının 30 üzerinde yer alması sebebiyle bu ikiliyi çok istediği ve geleceğe yatırım olarak transfer edileceklerinin altı çizildi.
Adrien Rabiot'nun PSG ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek.
Bruma, Wolverhampton yolcusu
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Armindo Bruma, Premier Lig'in flaş ekibi Wolverhampton'ın transfer listesine girdi.
Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dışında 8 Portekizli futbolcuya da sahip olan Wolverhampton, Leipzig'te top koşturan Bruma ile temasa geçti.
RB Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Bruma'nın, İngiltere'nin yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Pavard, Bayern Münih iddialarını reddetti!
Fransa Milli Takımı ile geçtiğimiz yaz Dünya Kupası kazanan 22 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Le Parisien'e konuşan Pavard, "Bayern Münih ile anlaştığım doğru değil. Onların bana olan ilgisi mutluluk verici ama Stuttgart ile sezonu en iyi noktada tamamlamaya odaklandım." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki sağ bek, Stuttgart ile bu sezon 14 mücadelede yer aldı.
Celtic, Andy Carroll için devrede
Galatasaray'la da adı geçen Andy Carroll, Celtic'in gündeminde.
Adı zaman zaman Galatasaray'la da anılan Andy Carroll için İskoç ekibi Celtic devreye girdi.
The Sunday Post'un haberine göre Celtic, gol yollarını güçlendirmek için Carroll ya da Jermaine Defoe ikilisinden birini kadrosuna katacak.
Rashford, Barcelona'ya gidebilir
Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için dev talip!
Manchester United'ın genç hücum silahı Marcus Rashford için sürpriz bir talip var.
The Express'te yer alan habere göre Barcelona, İngiliz futbolcuyla ilgileniyor. Katalan devi, yakın gelecekte Rashford için hamle yapabilir.
Ozan Kabak için Cardiff ile anlaşıldı iddiası!
Adı birçok transfer dedikodusuna karışan Ozan Kabak için yeni bir iddia gündemde.Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Ozan Kabak için Cardiff City ile anlaştı. 9 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra yapılacak sözleşmede sonraki satıştan pay ve bonuslar da olacak.
Tolgay ile Caner'e Fenerbahçe kancası
Ersun Yanal, Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Tolgay Arslan'ı istiyor.Ligin ikinci yarısına, devre arası transferleriyle girmek isteyen Fenerbahçe, Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş’tan ayrılma noktasındaki Tolgay Arslan için bastırıyor. Tolgay'ın alınması için ısrarcı olan Ersun Yanal, eski öğrencisi Caner Erkin için de nabız yokluyor.
Fenerbahçe, Gomis için girişimlere başladı
Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Hürriyet' te yer alan habere göre Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için girişimlere başladı.
Damien Comolli'nin, Bafetimbi Gomis'in çok yakın arkadaş olduğu menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Gomis için teklifini de iletti.
Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de geleceğini belirleyecek.
Galatasaray, Alan ile anlaştı!
Devre arası transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Alan Carvalho ile anlaştığı konuşuluyor.
Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu yıllık 3.5 milyon euro sabit ücret ve puan başına 5 bin euro prim karşılığında ikna etti.
Haberde transfere 200 milyon euro ayıran Guangzhou Evergrande'nin hedefindeki oyuncuyu kadrosuna katması halinde Alan'ı bedelsiz olarak Galatasaray'a göndereceği iddia edildi.
Emre Kılınç, Beşiktaş'ın radarında
Süper Lig'in yükselen yıldızlarından Emre Kılınç, Beşiktaş'a gidebilir.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emre Kılınç ismi gündeme geldi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, transferde önceliği oyuncu satışına veren Beşiktaş, Sivasspor'un yükselen yıldızı Emre Kılınç'ı istiyor.
Chelsea'nin gözü Higuain'de
Chelsea, Higuain'i kiralayabilmek adına girişimlerini sürdürüyor.
Golcü transferi isteyen Chelsea'de gündemin bir numaralı oyuncusu Gonzalo Higuain.
Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Higuain için Milan ve Juventus'la görüşen Chelsea, transferde olumlu sonuç alması durumunda Morata'yı Milan'a yollayacak.
Mesut Özil, Başakşehir yolunda
Unai Emery'nin Arsenal'in başına geçmesiyle formasını kaybeden ve her gün hakkında yeni bir iddia çıkan Mesut Özil için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Almanya'nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild, Arsenal'den ayrılma olasılığı bulunan Mesut için Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı.
Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında düşüncelerine yer veren gazete, başkanın bu transferi istediğini belirtti. Bild'e konuşan Gümüşdağ, ''Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız'' dedi.
Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor
Fenerbahçe, Jailson'u transfer ettiği Gremio'dan bir de stoper getiriyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.
27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Oğuzhan Özyakup, Çin'den gelen teklifi reddetti
Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali bulunan Oğuzhan, Çin'den gelen teklifi reddederken yalnızca Avrupa'daki opsiyonları değerlendireceğini iletti.Sabah'ta yer alan habere göre, Çin 1. Ligi'nden Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen, Oğuzhan Özyakup transferi için nabız yokladı. Yönetim, Oğuzhan'ın Çin'e transferine sıcak bakarken Oğuzhan ise Çin'e gitmek istemediğini ve yalnızca Avrupa'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceğini iletti.
Juventus, gelecek yaz Pogba için teklif yapacak
Juventus, eski oyuncusu Paul Pogba için gelecek yaz yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Jose Mourinho ile yaşadığı problemler nedeniyle Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Pogba'nın, Mourinho'nun kovulmasına rağmen İngiliz devindeki geleceği bilinmiyor.
Calciomercato'nun haberine göre, yıldız futbolcuya büyük ilgi gösteren eski kulübü Juventus, yaz döneminde Manchester United'a teklif yapmayı planlıyor.
Galatasaray'ın ilk transferi Süper Lig'den
Galatasaray'ın, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Efecan Karaca ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da, Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdi.Detaylar için tıklayın
West Ham'dan Beşiktaş'a Medel teklifi
West Ham United, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için Beşiktaş'a resmi teklifini yaptı.
Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı yönetimle İstanbul'da bir araya gelen ingiliz ekibinin temsilcileri, tecrübeli orta saha için 7 milyon euro önerdi.
Devre arasında Medel'i kadrosunda katmak istediklerini West Hamlı temsilcilere bildiren siyah beyazlı yöneticiler, bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Maicon gidiyor, Miranda geliyor
Maicon ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Inter'in tecrübeli stoperi Miran'dayı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini bitirdi
Şenol Güneş'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz'ın siyah beyazlı formayı giymesine çok az kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, pazartesi günü Trabzonspor'un temsilcileriyle bir araya gelerek transferdeki son pürüzleri görüşecek.
Leicester'ın Slimani için kararı kesin!
Fenerbahçe yönetiminin kiralık sözleşmesini erken feshederek devre arasında elinden çıkarmak istediği Islam Slimani için Leicester City cephesinin kararı kesin.
Leicester Mercury'de yer alan haberde İngiliz kulübünün kapılarının Cezayirli yıldıza sezon ortasında kesin olarak kapalı olduğu belirtildi.
Arsenal teklif bekliyor!
Arsenal, son dönemlerin tartışılan ismi Mesut Özil için gelecek teklifleri bekliyor.
The Independent'ta yer alan habere göre Unai Emery ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut için yönetim Ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe bütçesini Trezeguet'e ayırdı
Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet için sezon başında gelen teklifler reddedilince Mısırlı oyuncu antrenmanlara çıkmama kararı aldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kasımpaşa yönetimi ve oyuncu arasındaki gerilim sürerken Fenerbahçe'den ciddi bir transfer atağı geldi.
Sarı lacivertli yönetim, transfer bütçesinin yarısını 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kullanmak istiyor.
Öte yandan Babel'le yol ayrımında olan Beşiktaş da Trezeguet'yi ciddi biçimde gündemine aldı.
Başakşehir'den şampiyonluk hamlesi!
Ligde en yakın rakibine altı puan fark atan Başakşehir, Robinho'yu transfer ederek rakiplerine göz dağı vermenin hesaplarını yapıyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı oyuncu için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Sivasspor'un onay vermesi durumunda Başakşehir, Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği yıldız ile pazarlık masasına oturacak.
Schalke, Eren Derdiyok'un peşinde
Galatasaray'da performansı beğenilmeyen İsviçreli oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.
Bild'de yer alan habere göre Schalke, Bundesliga'da daha önce Leverkusen ve Hoffenheim formaları giyen Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor.
Giuliano Brezilya yolcusu
Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuya Cruzeiro talip oldu.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a transfer olan Giuliiano'nun ismi Cruzeiro ile anılıyor.
Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan'da forma giydiği 13 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
Real Madrid'den 18'lik yıldıza servet
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Borussia Dortmund'ta oynayan Jadon Sancho'yu transfer listesine ekledi.
Don Balon'un iddiasına göre; Başkan Perez, Ocak ayında transfer etmek istediği genç oyuncu için 70 milyon euroluk bir teklif düşünüyor.
Borussia Dortmund'la ligde 16 maça çıkan Sancho, 5 gol attı, 9 asist yaptı.
West Ham United, Gary Medel'e kancayı taktı
West Ham United, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Şilili orta sahası Gary Medel'i kadrosuna katmak istiyor.
Devre arası transfer döneminden önce Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir.
Galatasaray forvetine kavuşuyor
Forvet arayışlarını sona erdirmeye yaklaşan Galatasaray, Akhisarspor'un golcüsü Yevhen Seleznyov'a imza attırma aşamasında geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Akhisar’ın 33 yaşındaki santrforuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına anlaşan sarı kırmızılılar, bonservis ödemeden bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim’in, Seleznov’u joker olarak düşündüğü, ancak 4-4-2’ye dönülmesi durumunda, ileri uçta Eren’le birlikte oynatabileceği ifade ediliyor.
Rabiot, Barcelona yolcusu!
Le Parisien'de yer alan habere göre Adrien Rabiot, Barcelona'nın teklifini kabul etti .
Orta saha oyuncusu, PSG ile sözleşme uzatmayı kabul etmemişti. Paris ekibinin teknik patronu Tuchel de 23 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı.
Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenmezken, yaz transfer döneminde Katalan devi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın hedefindeki isim Kalinic!
Bu sezon golcü oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Nikola Kalinic ile görüşmeye hazırlanıyor.
Haber1903'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'i kiralamak istiyor.
30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi güç olsa da şartlar zorlanacak.
Milan taraftarları Fabregas konusunda umutlu!
Cesc Fabregas, Puma markası ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Bu anlaşma doğrultusunda Milan taraftarları, Puma'nın Fabregas'ı İtalyan devine getirebileceğini umut ediyor.
Milan, sezon başında Puma ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
Diagne ve Trezeguet için karar verildi!
Kasımpaşa yönetiminin uzun süredir ciddi teklifler alan takımın iki yıldızı Trezeguet ve Mbaye Diagne için kararını verdiği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Kasımpaşa yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Mısırlı oyuncusu Trezeguet için Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirme kararı aldı.
Süper Lig'de şu ana kadar attığı gollerle takımı sırtlayan isim olan Mbaye Diagne'nin ise en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
Babel'in menajerinden açıklama!
Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetimiyle yaptıkları yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıklarını açıkladı.
Voetbal International'e konuşan Haatrecht, "Şapkadan tavşan çıkmadığı takdirde, Babel 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sonrasında ise geleceğimize dair kararı vereceğiz. Beşiktaş yönetimi ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadık." dedi.
United'da Solskjaer sesleri
Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yollarının ayrılmasının ardından geçici teknik adam için arayışlarına başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre İngiliz devinde kulübün unutulmaz isimlerinden olan ve şu anda Norveç ekiplerinden Molde'nin başında olan Ole Gunnar Solskjaer'in geçici olarak göreve getirilmesi düşünülüyor.
Solskjaer, 2008-2011 yılları arasında Manchester United'ın rezerv takımını çalıştırmıştı.
Aykut Kocaman'ın gözü Aatıf'ta
Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman'ın ilk transferi için eski kulübü Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.
Milliyet'in yer alan habere göre Kocaman, Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan ve şu anda kadro dışı olan Aatıf Chahechouhe'yu kadrosunda görmek istiyor.
Man United hedeflerini belirledi!
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United'da yönetimin teknik direktör konusundaki planıyla ilgili önemli iddialar gelmeye başladı.
The Times'ın haberine göre Manchester United yönetimi, kalıcı menajerini sezon sonunda takımın başına getirecek.
Yönetimin öncelikli hedefleri ise Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone.
Mustafa Pektemek'e sürpriz teklif
Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkarınca yönetim oyuncuya yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; sezon sonu bitecek olan kontratının yenilenmesi beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla, son haftalardaki performansının ardından yola devam edilmesi bekleniyor.
Pektemek bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 4 gol attı, 3 asist yaptı.
Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme düşünmüyor
Maviler'in Alman savunmacısı Antonio Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini söyledi.
Temmuz 2017'de Roma'dan Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu bu sezon tüm Premier Lig maçlarında forma giymeyi başardı.
Ajax tüm kapıları kapattı!
Ve Hollanda devinden tüm kapıları kapatan o açıklama geldi.
Ajax CEO'su Edwin van der Sar, başta Manchester City ve Barcelona'nın transfer etmek için yarışa koyulduğu Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong ikilisinin takımdan ayrılmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olduğunu söyleyen efsane kaleci, "Ocak ayında oyuncularımızı satmamız beklenemez." dedi.
Manchester United, Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'ya bitirmeye hazırlanıyor
Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.
Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi, 20 milyon euro değer biçilen Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Ocak ayında kadrosuna katacak.
Manchester United, Ozan'ın yanı sıra Napoli'den Koulibaly ve Leicester City'den Maguire ile de ilgileniyor.
Barcelona'ya Malcom piyangosu vurdu
Barcelona'nın yaz transfer döneminde Bordeaux'dan kadrosuna dahil ettiği Malcom'a transfer teklifi geldi.
AS'ta yer alan habere göre Çin Ligi'nden bir kulüp, Barcelona'da fazla süre alamayan Brezilyalı yıldıza 65 milyon euro teklif etti.
Katalan devi Malcom'u kadrosunda tutmaktan mutlu olsa da, gelen teklif karşısında transferden kar etme şansları olduğu için genç oyuncuyu göndermeye sıcak bakabilir.
Pepe'den sonra Babel de ayrılmak istiyor
Ryan Babel ayrılma isteğini yönetime iletti.
Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Fiorentina ve birkaç Brezilya kulüpleriyle temasta olan 31 yaşındaki Hollandalıyı bonservis kazanmadan göndermek istemiyor.
Lige verilen arada Babel'le durumunu görüşecek olan yönetimin, oyuncuya 'Takım bul öyle gel, ancak o şarta gidersin' dediği belirtildi.
Al-Hilal, Galatasaraylı Maicon için devrede
Al-Hilal kulübü, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için yeniden harekete geçti.
Habertürk'ün haberine göre; Maicon 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncu için yeniden düğmeye bastı.
Al-Hilal, daha önce evraklar yetişmediği için gerçekleşmeyen transferi bu sefer erken davranarak bitirmek istiyor.
30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim de Maicon’dan gelecek parayla başka mevkilere takviye yapılmasını istiyor.
Galatasaray, Brezilyalı stoper için en az 5 milyon euro bonservis talep edecek ve bu parayı devre arasındaki diğer transferler için kullanacak.
Bellerin'in sakatlığı Emery'i düşündürüyor!
Southampton'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Arsenal menajeri Emery açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, maç sırasında sakatlanan Hector Bellerin'in sakatlığının ciddi olmadığını fakat Ocak ayında sağ bek bölgesine bir takviye yapabileceklerinin sinyallerini verdi.
Bir sonraki maçta Sead Kolasinac'ı denemesinin muhtemel olduğunu ve oyuncunun performansına göre takviye için adım atacaklarını da sözlerine ekledi.
PSV, Robben'e teklif yapacak!
Sport Bild'de yer alan habere göre PSV, Arjen Robben'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Dev kulübün teknik direktörü Marc van Bommel, yıldız oyuncunun kadroya dahil edilmesi için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.
34 yaşındaki yıldız, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.
Milan ve Inter, Filipe Luis için yarışıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devleri Inter ve Milan, Atletico Madrid forması giyen Filipe Luis için yarış halinde.
33 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilememesini fırsat olarak gören İtalyanlar, sol bekte yaşadıkları sıkıntıyı Brezilyalı yıldız ile kapatmayı arzuluyor.
Michael Lang: Beşiktaş dünya çapında bir kulüp, ama...
Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği Michael Lang, siyah-beyazlıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.
Watson'a konuşan Lang, "Beşiktaş dünya çapında bilinen, önemli bir kulüp. Ama önümde Bundesliga seçeneği vardı. 27 yaşındayım ve Bundesliga fırsatını kaçıramazdım." dedi.
Lang, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Mönchengladbach'ta bu sezon 10 lig maçına çıkıp 1 gol attı.
Manchester United'ın hedefindeki Ozan ile yeni sözleşme!
Galatasaray, Manchester United'ın kanca taktığı Ozan Kabak ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Akşam'da yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi.
Manchester United'ın da listesinde yer alan Ozan için serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenecek.
Barcelona, Ajax'ın gençlerinin peşinde!
Hollanda futbolunun geleceği olarak görülen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için Barcelona adımlarını sıklaştırıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, bu hafta Ajax forması giyen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'i izlemeye alacak.
Katalan ekibinin ayrıca Pazartesi günü Nyon'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında da Ajax yöneticileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.
Yetenekli Hollandalılar için Barcelona'nın rakipleri arasında Manchester City, PSG, Bayern ve Juventus gibi dev kulüpler var.
Beşiktaş'tan Emre Kılınç hamlesi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Emre için Beşiktaş bir adım önde.
Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlı ekip, Emre Kılınç'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmaya yakın görünüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçen Beşiktaş, Sivasspor temsilcilerini Ankaragücü maçından önce aradı ve transfer teklifini sundu.
Emre bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Wanda Nara müjdeyi verdi
Son yıllarda kaydettiği mesafe ile önemli forvetlerin arasına adını yazdıran Mauro Icardi, Inter'de kalıyor.
Ünlü isim Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.30 ve hala yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı ve mesajın sonuna Icardi'yi de etiketledi.
Bu doğrultuda Inter'in Arjantinli yıldızla 2023'e kadar kontrat imzalaması ve yıllık maaşının 7 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın gözü Komlichenko'da!
Forvet oyuncularından bu sezon beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, listesine yeni bir ismi aldı.
Sport.cz'de yer alan habere göre siyah beyazlı yöneticiler, 23 yaşındaki santrfor için araştırmalara başladı
Mlada Boleslav forması giyen Komlichenko, bu sezon çıktığı 17 maçta 17 gol atmayı başardı.
Mariano Flamengo'ya gidiyor!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Mariano için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.FOX Sports'a konuşan Fabio Sormani, "Mariano %99.9 Flamengo'da diyebiliriz. Açıklanması an meselesi. Flamengo'nun o bölgeye bir takviyeye ihtiyacı vardı ve Mariano o bölge için kesinlikle en doğru isim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş, başarılı stoperi Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Pazartesi günü oyuncunun sözleşmesini feshedecek.
Öte yandan 1903haber.com'da yer alan haberde ise Pepe'nin bugün takım arkadaşları ve yöneticilerle vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı kaydedildi.
Barcelona golcü arıyor
Barcelona gol yollarını güçlendirmek istiyor.
Mundo Deportivo'ya göre; Barcelona, Celta Vigo'da oynayan Maxi Gomez ve Sevilla oyuncusu Andre Silva'yı izliyor.
Bu sezon 8 gol atan Gomez için 50 miyon euroluk bir bonservis bedeli bulunuyor.
Silva ise takımıyla çıktığı 21 maçta 9 gol attı.
Galatasaray istedi, Al Hilal kaptı
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Soriano'yu transfer etti.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş, stoper transferi için harekete geçti
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Yaroslav Rakytsky'yi kadrosuna katmak istiyor.Detaylar için tıklayın
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sesleri!
Teknik adam sorununu çözen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan için siyah beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımında görmeyi çok istediği Tolgay için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı önerecek.
Kalidou Koulibaly için 110 milyon euro!
Napoli'nin formda savunmacısı Koulibaly'ye Manchester devinden büyük bir teklif var.
Napoli'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden olarak anılan Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United, yıldız futbolcu için 110 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Christian Eriksen'e Real Madrid kancası
Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in adı Real Madrid'le anılıyor.
Tottenham forması giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, kariyerine La Liga'da devam edebilir.
Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid, Eriksen'i gözüne kestirdi. İspanyol devi, Danimarkalı oyuncuyu gözlüyor.
Ryan Babel'in geleceği belli değil
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in sezon sonunda neler yaşanacağına dair fikri yok.
Yeni sözleşme konusunda istediği yüksek zam nedeniyle Beşiktaş'la anlaşma zemini bulamayan Ryan Babel, ülkesinde geleceğe dair açıklamalarda bulundu.
Kararını henüz vermediğini dile getiren Hollandalı futbolcu, ''Henüz bir şey belli değil. Sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum. En büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelebilmek'' şeklinde konuştu.
Mariano, Flamengo'yla anlaştı
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönebilir.Brezilyalı gazeteci Arthur Costa, Twitter'dan paylaştığı haberde, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Mariano ile her konuda anlaştığını ve kulüplerin de el sıkışması durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti.
Milan ve Manchester City, Weigl için karşı karşıya!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devi Milan, Manchester City'nin de hedefinde yer alan Julian Weigl'i kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Roma ve Lazio, Yunus Akgün'le ilgileniyor
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun yaklaşık bir yıldır Yunus Akgün'ü izlediğini ve oyuncu için Galatasaray'la temas kurduğunu belirtti.
Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci, Lazio'nun Yunus Akgün için tüm şartları zorladığını ifade etti.
Bu sezon Galatasaray formasını 8 resmi maçta giyen ve 157 dakika sahada kalan Yunus Akgün, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
PSV, Arjen Robben'i transfer etmek istiyor
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Arjen Robben, sezon sonunda PSV Eindhoven'a transfer olabilir.
ED'de yer alan habere göre sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı veren 34 yaşındaki yıldıza eski kulübü PSV kapılarını açtı.
Arjen Robben, Chelsea'ye transfer olmadan önce 2002 ve 2004 yılları arasında PSV'de forma giymişti.
Arsenal, Gary Cahill için harekete geçti!
The Mirror'da yer alan habere göre Chelsea, Gary Cahill'e Ocak ayında ayrılması için izin verdi.
Bu doğrultuda savunmadaki sakatlıklardan yakınan Unai Emery devreye girdi ve yıldız savunmacının Arsenal'e transfer edilmesi için yönetime mesaj yolladı.
Solari, Keylor Navas'ın ayrılmasına izin verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, ilk 11'e giremediği için mutsuz olduğunu dile getiren Kosta Rikalı kaleciye ayrılabileceğini söyledi.
AS'ta yer alan habere göre Thibaut Courtois'nın kadroya dahil olmasından forma şansı azalan Keylor Navas mor beyazlılardan ayrılmak istedi.
Takımın patronu Solari ise İspanya Kral Kupası maçları haricinde Navas'a forma şansı vermesinin mümkün olmadığını ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyledi.
Juventus, Pogba'yı geri istiyor
Juventus, Manchester United'ta forma giyen eski oyuncusu Paul Pogba'yı geri alabilmek için 80 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla sorunlar yaşayan Pogba'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Barcelona'nın yakından takip ettiği Pogba'yı, eski takımı Juventus da geri istiyor.
Tuttosport'un haberiine göre; Juventus, önümüzdeki ay Pogba için büyük bir teklif yapacak. İtalyanlar, Manchester United'ın oyuncuyu satmaması halinde, yönünü Real Madrid oyuncusu Isco'ya çevirecek.
Galatasaray'da Robben bombası
Transfer için kolları sıvayan Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Hürriyet'in iddiasına göre; Galatasaray'da, Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi.
Bonservis ödenmeyeceği için Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşanmayacak olması nedeniyle de Galatasaray’ın bu transfer konusunda istekli olduğu belirtiliyor.
34 yaşındaki Hollandalı, bu sezon 15 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Burak Yılmaz kararını verdi
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, devre arasında Beşiktaş forması giymek istiyor.
Sezon başından beri Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, oyuncuya yeni bir teklif sunarak işi bitirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş bu hafta 33 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacak. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyu ısrarla takımda istediği gelen bilgiler arasında.
Burak Yılmaz da kararını verdi ve siyah beyazlı formayı giymek istiyor.
Galatasaray, Melo için nabız yokluyor
Fatih Terim'in "İsimlerini duyunca bile yüzüm gülüyor" dediği Sneijder ve Melo ikilisinin transfer haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fanatik'in iddiasına göre; Galatasaray yönetiminin, eski oyuncuları Felipe Melo'nun transferi için nabız yoklayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da Melo için geri dönüş çağrıları yapıldı.
Brezilya'da ligin bitmesi, oyuncunun kiralanma ihtimalini doğurdu. Eğer transfer gerçekleşirse Melo, Mayıs ayına kadar Galatasaray'da forma giyebilir.
35 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşadı ve yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.
Solari, Juan Mata'yı istiyor!
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, yönetimden Juan Mata'yı transfer etmelerini istedi.
El Gol Digital'de yer alan habere göre mor beyazlılar, Manchester United forması giyen yıldız orta sahayı transfer etmek için hazırlanıyor.
Isco'nun yerine yedek olarak kadroya dahil edilmesi planlanan oyuncu da İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Barcelona'dan Kompany harekatı!
The Sun'da yer alan habere göre Barcelona, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'i ile ilgileniyor .
32 yaşındaki oyuncunun, Temmuz ayında İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sonlanacak.
Şu ana kadar gerek Kompany, gerek de City'den sözleşmeyi uzatmak için bir hamle gelmedi.
Juventus'tan Isco hamlesi
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Isco'yu transfer etmek için çabalıyor.
İspanyol yıldız, son aylarda Santiago Bernabeu'da yedek kalmaktan mutsuz olduğunu sık sık belirtiyordu.
Haberde ayrıca Ocak ayı transfer döneminde Bayern Münih, Chelsea ve Monaco'nun da yıldız orta sahaya ilgisinin olabileceği iddia edildi.
Napoli bonservis rekoru peşinde!
Napoli, Koulibaly için 100 milyon euro'dan aşağı yapılacak teklifleri dinlemeyecek.
Calcio mercato'da yer alan habere göre Napoli, Manchester United'ın yoğun ilgi gösterdiği Kalidou Koulibaly için en az 100 milyon euro bonservis belirledi.
İtalyan devi, Koulibaly'nin Virgil van Dijk'dan daha iyi bir savunma oyuncusu olduğu iddiasında bulunuyor ve Hollandalı yıldızın bonservisinden çok daha yükseğini genç yıldızları için istiyor.
Manchester United, Paul Pogba kararını verdi
Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcusu gidecek mi, kalacak mı?
Manchester United, Paul Pogba'yı devre arasında göndermeyecek.
Bu iddia Daily Mail'a ait.
Jose Mourinho'yla yaşadığı problemler nedeniyle gündemden düşmeyen ve son iki maçta kızağa çekilen Fransız futbolcunun adı başta Barcelona olmak üzere birçok önemli takımla anılıyor.
Manchester United'ın 2016 yılında 105 milyon euro ödeyerek, o dönem için tarihin en pahalı transferi yaptığı Pogba'nın sezon sonunda transfer listesinde yer alması ve iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.
Luis Muriel sürprizi
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.
Milliyet'in haberine göre, bu sezon Sevilla'da şans bulamayan Luis Muriel'in menajerleri, Kolombiyalı futbolcuyu Beşiktaş'a önerdiler.
Beşiktaş'ın bir şartı var...
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Beşiktaş için bomba iddia
Dünyanın en büyük golcülerinden biri siyah beyazlı formayı mı giyecek?
Beşiktaş, Zlatan Ibrahimovic'e teklif götürmeyi planlıyor.
Fanatik'in haberine göre siyah beyazlı ekibin gözünde İsveçli efsane golcü var.
Milan, Fabregas'ı reddetmiyor!
Milan Sportif Direktörü Leonardo İspanyol yıldızla ilgilendikleri iddialarını reddetmedi.
Sky Italia'ya konuşan Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo, "Fabregas ile ilgili ihtimalleri masaya yatırdık. Koşulları değerlendiriyoruz." dedi.
Cesc Fabregas, Maurizio Sarri'nin gelişinden bu yana Chelsea'de bu sezon sadece dört maçta forma giydi.
Arjen Robben karar aşamasında!
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, uygun bir teklif gelmediği halde futbolu bırakabileceğini söyledi.
Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlayan ve kariyerine devam etmek isteyen Robben, uygun bir teklif gelmemesi halinde jübile yapmaya istekli olduğunu itiraf etti.
34 yaşındaki yıldız, 10 sezondur Bayern Münih için forma giyiyor.
Slimani'ye talip çıktı!
Fulham Menajeri Claudio Ranieri, Leicester City'den eski öğrencisi Islam Slimani'yi takımında görmek istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, kısa süre önce Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başına geçen Claudio Ranieri, sarı-lacivertli ekipte top koşturan Cezayirli golcüye kancayı taktı.
Eden Hazard mesaj yolladı!
Yaz transfer döneminde adı sıkça Real Madrid ile anılan ve iddiaları hiç yalanlamayan Eden Hazard, İspanyol ekibine transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
RMC 'ye konuşan Belçikalı yıldız, "Real Madrid'i her zaman çok sevdim. Zidane ile ya da Zidane'sız. Bu yılın sonunda Chelsea ile olan sözleşmemin son 1 yıl kalacak. Kararımı vereceğim. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Origi adım adım Beşiktaş'a
Liverpool'da istediği şansı bir türlü bulamayan Divock Origi, Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Akşam'da yer alan habere göre; yaz döneminde Origi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmaya çok yakın.
Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Origi için ilk plan 6 aylık kiralama olarak belirlendi.
Ancak Beşiktaş, oyuncuyu uzun süre takımında görmek ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
Beşiktaş, Brahimi için gün sayıyor
Siyah beyazlılar, Porto'nun yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Akşam'ın iddiasına göre; Beşiktaş, sözleşme teklifini kabul etmeyen Ryan Babel'in yerine Porto'da oynayan Yacine Brahimi'ye teklif sunacak.
5 sezondur Porto forması giyen Brahimi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
28 yaşındaki Cezayirli oyuncu bu sezon 19 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ın Burak inadı
Forvet hattında sıkıntı yaşamayı sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'a son bir teklif götürdü.
Yeni Şafak'ın iddiasına göre; Beşiktaş yönetiminin devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuya son teklifi sunduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların oyuncuya, sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Denis Suarez'e Chelsea kancası
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Chelsea'nin Barcelona forması giyen Denis Suarez'i gündemine aldığı konuşuluyor.
Calciomercato.com'un haberine göre Chelsea, Suarez'i kadrosuna katabilirse, Cesc Fabregas'ın da Milan'a transferine onay verecek.
Cengiz Ünder için müthiş teklif
Manchester United, Türk yıldızı transfer etmek için kesenin ağzını açtı.
Cengiz Ünder, gelecek sezondan itibaren Kırmızı Şeytan mı olacak?
Daily Express'in iddiasına göre Manchester United, Roma'nın Türk yıldızı için 55 milyon euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Cengiz'in adı Tottenham, Arsenal ve Chelsea'yle de anılıyor.
Tottenham'ın gündeminde Eljif Elmas var
Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Tottenham tarafından izleniyor.
Skopje 24, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın Eljif Elmas'ı izlemeye aldığını öne sürdü. İddiaya göre Tottenham scoutları, dört kez izledikleri Eljif hakkında olumlu rapor hazırladı.
Maurizio Sarri: Forvet almayacağız!
Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, zorlu Manchester City maçı öncesi basın mensuplarına konuştu.
İtalyan teknik adam Ocak transfer döneminde forvet almayacaklarını, Morata ve Giroud'nun yeterli olduğunu söyledi.
Barcelona, De Jong'dan vazgeçmiyor!
Katalan devi, De Jong'u ikna etmeye çalışıyor.
Marca'da yer alan habere göre Barcelona, yazdan bu yana gözünü diktiği Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong için sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Haberde ayrıca PSG'nin Barcelona'dan önce davranarak Hollandalı yıldızı kadrosuna dahil etmek için görüşmelerde bulunduğunun altını çizdi.
Dortmund, Sancho'yu kadroda tutmaya niyetli!
Adı Premier Lig devleri ile anılan Jadon Sancho, Dortmund'da kalacak.
Bild'e konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, takımın genç yıldızı Jadon Sancho'nun kulüpten ayrılmasını istemediklerini ve kendisinin de Almanya'da mutlu olduğunu söyledi.
Başta Manchester City olmak üzere İngiltere'den birçok kulüp genç oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Azpilicueta Chelsea'de çok mutlu!
Premier Lig devinin yıldız oyuncusu Maviler'de forma giymekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Chelsea kulübünün resmi internet sitesine konuşan Azpilicueta, "Geldiğim günden bu yana bir kez olsun ayrılık fikrini düşünmedim. Burası benim evim gibi, farklı bir düşünceye sahip olmadım." ifadelerini kullandı.
İspanyol savunmacı geçtiğimiz günlerde Maviler ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Slimani yolcu, hedef Adebayor!
Fenerbahçe, sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Islam Slimani ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Cezayirli futbolcu ile yollarını ayırıp Başakşehir'de bu sezon forma şansı bulamayan Adebayor'u renklerine bağlayacak.
Adebayor'un Süper Lig lideri ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pepe, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Pepe'ye devre arası yol göründü.
Sabah' ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Portekizli stoper Pepe'ye takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.
Sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.
Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa'dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında.
Ozan Kabak, Alman devi Bayern Münih tarafından izleniyor
Bayern Münih, oyuncu gözlemcilerini genç yıldız Ozan Kabak'ı izlemesi için Galatasaray maçlarına gönderdi.
Bu sezon verilen forma şansını iyi değerlendiren ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak, her geçen gün bir Avrupa devi tarafından mercek altına alınıyor.
Sabah'ın haberine göre bunlardan en yenisi Alman devi Bayern Münih. Oyuncu gözlemcilerini Ozan'ı izlemeye gönderen Bayern Münih, sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takip edecek.
Galatasaray yönetimi şu an için Ozan Kabak'a gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Sezon sonunda Ozan'la yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 'serbest kalma bedeli' koyulacağı öğrenildi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var
Fenerbahçe U21 takımıyla çalışmalarına devam eden Ozan Tufan'a, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın talip olduğu iddia edildi.DETAYLAR
Galatasaray, Ocak'ta serbest kalacak olan Alan'ı istiyor
Süper Lig'de yaz dönemini golcü transferi yapamadan kapatan ve forvet hattında büyük problem yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi Ocak'ta bitecek olan Alan'ı gündemine ekledi.
Galatasaray, Demba Ba için düğmeye bastı!
Hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı.
Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.
PSG'den Frenkie de Jong için servet!
Fransız devi PSG, birçok kulübün peşinde olduğu Ajaxlı Frankie de Jong'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Telegraaf'ın haberine göre; PSG, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Ajax Teknik Direktörü Overmars'ın da transfer görüşmelerini doğruladığı ve sona yaklaşıldığını kabul ettiği iddia edildi.
Fernandes, Süper Lig'e geri dönüyor
Transfer çalışmalarına başlayan lider Başakşehir, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; İstanbul ekibi, sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes ile görüşmelere başladı.
Başakşehir yönetimi, Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği Fernandes'i devre arasında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.
Ersun Yanal, Damien Comolli ile çalışmaya sıcak bakıyor
Çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesi halinde Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.
Milliyet'in haberine göre başarılı teknik adam, anlaşma sağlanması halinde Comolli ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Haberde taraflar arasında ücret konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği de kaydedildi.
Fatih Terim, Fernando Torres'i reddetti!
Ocak ayı transferini hareketli geçirecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü yıldız Fernando Torres'i veto etti.
Hürriyet' te yer alan habere göre devre arasında iki golcü almak isteyen Galatasaray, menajerinin önerdiği Fernando Torres’i geri çevirdi.
Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol forvetin Japonya'daki performansını beğenmedi.
Balotelli, Milan'a olası dönüşünün önünü kesti
Balotelli, Milanlı taraftarların paylaşımlarına cevap vererek eski takımına dönmeyeceğini söyledi.
Milan taraftarlarının istemediği Balotelli, eski takımına olası transfer söylentilerini Instagram hesabı üzerinden yalanladı.
Yaptığı paylaşımda, "Milan'a dönmemi istemeyen taraftarları görmek güzel. Hiç sorun değil. Bir gün size ihtiyaç duyarlar ve bir gün duymazlar. Şu ana kadar böyle bir transfer düşüncem yok." diye belirtti.
Manchester United, genç Galatasaraylı Ozan'ın peşinde
Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak başarılı performansıyla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
The Sun'da yer alan habere göre; Ozan Kabak bu defa da Manchester United'ın kıskacında.
18 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla ilk kez Mayıs ayında profesyonel olarak sahaya çıktı. Bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncuya Avrupa'dan Roma ve Inter kulüpleri de talip oldu.
Galatasaray genç oyuncusu için en az 22 milyon euro istiyor.
Juventus'tan Isco hamlesi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri gözden düşen Isco, Avrupalı kulüplerin hedefinde.
Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Real Madrid'in orta sahası Isco'yu Ocak'ta transfer etmek istiyor.
Manchester City'nin de İspanyol oyuncuya talip olduğu bilinirken, Juve de yarışa dahil olmak istiyor.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 26 yaşındaki oyuncuyu yıllardır istediği de gelen bilgiler arasında.
Tottenham, Cengiz için kesenin ağzını açtı
Mauricio Pochettino, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i transfer listesinde bir numaraya aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın 30 milyon euro'luk teklifini reddeden Roma, 23 yaşındaki oyuncusu için 45 milyon euro istiyor.
Yaz transfer döneminde harcama yapmayan Tottenham, Ocak ayında bu transfer için kesenin ağzını açacak.
Galatasaray, Ozan Kabak için Juventus ile anlaştı
Gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi
Gol sıkıntısına çözüm arayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz heyecanı yaşanıyor.
Skor'un haberine göre; Fikret Orman'ın ''Burak Yılmaz çok sevdiğimiz bir oyuncu, giderken de ihanet etmedi.'' sözlerinden etkilenen golcü futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giymeye hazır.
Burak'ın yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu transferi resmiyete dökmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
Fenerbahçe'de Semih Özsoy, Ersun Yanal ile görüştü
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, ofisinde Ersun Yanal'ı ağırladı ve deneyimli teknik adama resmi teklifte bulundu.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ersun Yanal'ı özel ofisine davet eden Özsoy, tecrübeli hocaya resmi teklif iletti.
İki tarafında henüz kesin bir karar alınmadığı ve detayların konuşulduğu toplantıda sözleşme süresi üzerine de fikir alışverişi yapıldı.
DETAYLAR
Arsenal, Welbeck ile yollarını ayırıyor
Premier Lig devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck'e yeni kontrat önermeyecek.
The Times'ın haberine göre; Arsenal, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Danny Welbeck ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Premier Lig'de yoluna Unai Emery önderliğinde devam eden Topçular, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting ile oynanan karşılaşmada ayak bileği kırılan 28 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermeyi planlamıyor.
Buna göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck, devre arasında bonservis bedeli olmadan istediği takımla görüşebilir ve anlaşabilir.
Bayern Münih, Ajax'a büyük bir teklif yapmak için hazırlanıyor
Bayern Münih, Ajax'ın iki yıldızı Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için 150 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
SportBild'in iddiasına göre; Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt, Ajax yönetimine gidip Bayern Münih'e transfer olmak istediklerini belirtti.
Barcelona ve Manchester City de iki oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.
Isco Manchester City'e gitmek istiyor
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Isco, Manchester City transferi için hazır olduğunu söylüyor.
El Chiringuito'nun aktardığı bilgilere göre; İspanyol yıldızın Madrid ekibinde mutsuz olduğu ve Manchester City'ye gitmek istediği belirtildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri, İspanyol oyuncuya henüz ilk 11'de yer vermedi.
Ibrahimovic eski takımına dönüyor
Manchester United, Barcelona ve PSG gibi birçok dünya devi takımında oynamış olan Zlatan Ibrahimovic eski kulübüne geri dönebilir.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; İsveçli golcü Ibrahimovic, eski takımı Milan ile tekrar imzalayacak.
Milan ile görüşmelerin hızlandığı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağı öne sürüldü.
Bir süredir ABD'de LA Galaxy takımında forma giyen İsveçli yıldız, 37 yaşında olmasına rağmen hala Avrupalı takımlar tarafından yakından izleniyor.
Yevhen Seleznyov'a Fatih Terim'den veto
Galatasaray, forvet transferinde diğer adaylara yoğunlaşma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre, Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra sarı kırmızılılara gelmeye hazır olan Ukraynalı futbolcuya Fatih Terim ve teknik ekipten onay çıkmadı.
Fatih Terim'in Ocak ayı için başka planları olduğu iddia edildi.
Real Madrid, Eljif Elmas'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor
Milliyet'te yer alan habere göre, sezon başından bu yana oynadığı oyunla göz dolduran Eljif Elmas için Real Madrid teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
İspanyon devinin, Eljif'i "en yetenekli 5 genç" listesine aldığı ve sezon başından bu yana genç yıldızı takip ettiği iddia edildi.
Kasımpaşa, Diagne için 74 milyon liralık teklifi reddetti
Fanatik'in haberine göre, Katar Ligi'nden bir kulüp Senegalli futbolcu için 12 milyon euro'luk bir teklifte bulundu fakat Kasımpaşa bu teklifi reddetti.
Diagne, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta rakip filelere 16 gol attı.
Milan, Bakayoko'nun bonservisini alıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A temsilcisi Milan, Chelsea'den kiraladığı Fransız orta saha oyuncusunun bonservisini almaya hazırlanıyor.
2017 yılında Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro'ya gelen oyuncu için Milan'ın teklifi 40 milyon euro olacak.
Fabregas Chelsea'den ayrılmaya kararlı!
Premier Lig devi Chelsea'nin İspanyol orta sahası Cesc Fabregas takımdan ayrılacak.
GOL digital'e göre Cesc Fabregas, Ocak ayı transfer döneminde Chelsea'den ayrılmanın planlarını yapıyor.
Ayrıca haberde Cesc Fabregas'a Valencia'nın talip olduğu, İspanyol ekibinin Chelsea'ye Ferran Torres'i kiralık olarak teklif edeceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta listenin tepesinde Burak ve Okaka var!
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Stefano Okaka isimleri öne çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Trabzonspor'da mutsuz olan Burak Yılmaz veya Watford forması giyen Stefano Okaka'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Okaka, yaz aylarında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Beşiktaş'a sürpriz golcü!
Watford'un Ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı golcüsü Stefano Okaka için Beşiktaş devreye girdi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için 29 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda menajeri olan kardeşi Carlo Okaka ile temaslara başladı.
İtalyan oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Monaco da bulunuyor.
Londra devlerinin gözü Isco'da
Real Madrid'de bir kez daha gözden düşen Isco, Londra devlerinin radarına girdi.
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Chelsea ve Tottenham, Isco'nun durumunu yakından takip ediyor.
Başarılı orta saha oyuncusu, Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen Santiago Solari yönetiminde henüz ilk 11'de şans bulamamıştı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzattı
Chelsea'nin savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, kulübüyle sözleşmesini yeniledi.
Azpilicueta, 4 yıllık yeni anlaşma imzalayarak 2022 yılına kadar Maviler adına ter dökmeye devam edecek.
İspanyol oyuncu Chelsea resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Geldiğim günden beri kulübüme ve taraftara karşı sorumlu hissediyorum. Sahaya her çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Elimden geleni yapıp Chelsea'yi ait olduğu yere getireceğim." diye konuştu.
29 yaşındaki savunma oyuncusu 2012 yılından beri Chelsea'de forma giyiyor.
Adomah'ın sözleşmesi uzatılıyor
Aston Villa'nın sağ kanat oyuncusu Albert Adomah'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Football Ghana'nın iddiasına göre; Aston Villa'nın yeni teknik direktörü Dean Smith, Ganalı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
30 yaşındaki Adomah, geçen sezon İngiltere 2. Lig'de 15 gol attı.
Galatasaray'dan çifte forvet hamlesi
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da hedef, Süper Lig'in iki etkili gol ayağını birden kadroya katmak.
Galatasaray, Emmanuel Adebayor ve Yevhen Seleznyov'u kadrosuna katmak istiyor.
Pulisic, Chelsea yerine Liverpool'u tercih ediyor
Borussia Dortmund'un yıldızı Pulisic, Maviler yerine Kırmızıları istiyor
Evening Standard'ın haberine göre Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Christian Pulisic, Premier Lig ekiplerinden Chelsea yerine Liverpool'u istiyor.
20 yaşındaki genç futbolcuya Ocak ayında birçok teklif geleceği söylenirken Chelsea oyuncu için ilk teklifini yaptı. Ancak Borussia Dortmund, Pulisic için 70 milyon euro istedi. Pulisic de tercihinin Liverpool olduğunu belirtti.
ABD'li oyuncu bu sezon 14 maç 3 gol 4 asistle oynuyor.
Barcelona'nın gözü PSV ve Genoa'nın yıldızlarının üstünde
Barcelona, Messi'nin dışında güvenebileceği başka golcüler istiyor
Messi'nin gol yükünü hafifletmek isteyen Katalan kulübü yeni golcü arayışına girdi.
Don Balon'un iddiasına göre Barcelona takip ettiği isimler Hirin Lozano ve Krzysztof Piatek ile Ocak ayında masaya oturacak.
Bu sezon Kylian Mbappe ile anlaşmayı beklemeyen Barcelona, en ulaşılabilir hedef olarak Lozano ve Piatek'i görüyor.
Genoa'lı Piatek bu sezon 14 maçta 14 gol atarak takımına sırtlayan isim olurken, PSV'nin genç oyuncusu Lozano ise sahaya çıktığı 22 maçta 13 gol attı.
Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye transfer sinyali
Adı Fenerbahçe'yle anılan ancak Eredivisie'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Aziz Behich'le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Kariyerini PSV Eindhoven'da sürdüren Aziz Behich, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye haber yolladı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzatıyor!
Premier Lig'de güzel günler geçiren Chelsea, oyuncularının sözleşme uzatmayı kabul etmeleriyle oldukça mutlu.
Son olarak N'Golo Kante'nin sözleşmesini uzatan Maviler, Telegraph'a göre İspanyol savunmacı Azpilicueta ile de sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Yeni sözleşmenin 2022'ye kadar İspanyol yıldızı kadroda tutması bekleniyor.
De Gea, 2020'de ayrılıyor!
Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 1 yıl opsiyonu kullanıp sözleşmesini uzattığı De Gea, takımdan ayrılmak istiyor.
Times'ta yer alan habere göre İspanyol kaleci, 2020 yılında sözleşmesi sonlandıktan sonra takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Söz konusu sözleşme şartlarından da mutsuz olan De Gea'nın bir değişiklik olmadıkça kararından vazgeçmesi beklenmiyor.
Neymar PSG'de mutlu!
Brezilya yıldızın Paris'ten ayrılmaya niyeti yok
Canal +'ya konuşan Neymar, PSG'de mutlu olduğunu söyledi.
İspanyol medyasının dedikodularından rahatsız olan Neymar, Fransa'da yaşamaktan da hoşlandığının altını çizdi.
Arjen Robben, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Bayern Münih'in deneyimli yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.
Omnisport'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih'teki son yılımdayım. Burada 10 harika yıl geçirdim ama artık ayrılma zamanı geldi." dedi.
Inter, Mesut Özil'in peşinde
Arsenal'ın yıldız oyuncusu, Serie A'nın yolunu tutabilir
The Sun' da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu.
Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya geçebilir.
Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
103 milyon euro'luk teklifi reddetti
Napoli, Kalidou Koulibaly için Manchester United'tan gelen 103 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Corriere dello Sport'tan aktarılan bilgilere göre; Manchester United'ın teklifi, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından reddedildi.
Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artan transfer ücretleri nedeniyle artık istediği oyuncuları alamadığını söylemiş ve Koulibaly'nin performansına atıfta bulunmuştu.
Bu sezon Napoli ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, BBC tarafından hazırlanan Afrika Yılın Oyuncusu Ödülü'nde 5 kişilik listede yer alıyor.
Podolski ile Iniesta'nın yeni takım arkadaşı Villa
MLS ekibi New York City'den ayrılan İspanyol futbolcu David Villa, kariyerini Japonya'da sürdürecek.
İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem Galatasaray'da oynayan Alman Lukas Podolski'nin forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.
New York City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten David Villa, "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.
2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde de lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.
3 İngiliz devi Isco'nun peşinde
Isco'nun Real Madrid'de geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz ekipleri İspanyol oyuncuyu yakın takibe aldı.
Daily Mirror'ın haberine göre Chelsea, Tottenham ve Manchester City, Isco'nun Real Madrid'deki geleceğini yakından takip ediyor.
26 yaşındaki İspanyol orta saha, Santiago Solari yönetiminde gözden düştü ve Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maç kadrosuna dahil edilmedi.
İspanyol oyuncunun sözleşmesinde 624 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.
Barcelona'nın Matthijs De Ligt'e olan ilgisi artıyor
Barcelona, Ajax'ın genç savunma oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Diario Sport'ta yer alan haber göre Katalan devi, Matthijs De Ligt'e olan ilgisini artık saklamıyor. Bu doğrultuda Barcelona oyuncunun menajeri Mino Raiola ile görüşme talebinde dahi bulundu.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor
Milan geçtiğimiz sene kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermeyi düşünüyor.
Tuttomercatoweb'ta yer alan habere göre İtalyan devi Milan bu doğrultuda, Ocak ayında ilk olarak Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.
Cesc Fabregas'tan transfer açıklaması
Chelsea'nin henüz yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı Fabregas, ara transferde gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Goal'e konuşan deneyimli orta saha, "Milan ile ilgili kimseyle konuşmadım. Açıkçası Ocak ayında istediğim takımla anlaşabilirim ve muhtemelen bu durum birçok kulübün dikkatini çekiyor. Şimdilik sezon sonuna kadar takımımda kalacağımı söyleyebilrim." dedi.
Javier Hernandez, West Ham'dan ayrılmayı düşünüyor
Zaman zaman adı Beşiktaş'la anılan Meksikalı yıldız, West Ham'dan ayrılabilir.
Daha önce Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda oynayan Hernandez, West Ham'da daha fazla rol almak istediğini ancak gelen teklifleri de değerlendireceğini belirtti.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş da Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi etmeyi düşünüyor.
Beşiktaş'a Hollandalı sağ bek
Ocak ayında öncelikli olarak forvet transferi yapacak olan Beşiktaş, sağ bek için de girişimlerini sürdürüyor.
Fanatik'in haberine göre; kadrosunda Gökhan Gönül'e alternatif isteyen siyah beyazlılar, Kenny Tete için Lyon ile görüşmelere başlayacak.
Daha çok forma giyebileceği bir takım istediği bilinen Tete, gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Tete, bu sezon Lyon ile sadece 3 maça çıktı.
Eriksen için 250 milyon euro
Real Madrid, Christian Eriksen'i transfer etmek istiyorsa elini cebine sokmak zorunda kalacak.
Marca'nın haberine göre; Tottenham, Christian Eriksen'i 250 milyon euro'dan aşağıya satmayacak.
Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve kadrosunda revizyona gitmeyi planlayan Real Madrid, Tottenham'ın son yıllardaki başarısında büyük rol oynayan Eriksen'i transfer listesinin zirvesine koydu.
Tottenham, takımın en kilit oyuncularından biri olarak gördüğü Danimarkalı yıldızını ucuza bırakmak istemiyor.
Galatasaray'a Arjantinli golcü
Transferde önceliği forvet olan Galatasaray, gündemine Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'yı aldı.
Ajansspor'un haberine göre; yaz döneminde Beşiktaş'ı reddedip Benfica ile anlaşan Ferreyra, istediği kadar süre alamamasından dolayı devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek.
Daha önce Türkiye'de oynamak istemediğini belirten 27 yaşındaki golcü, kulübünün de onaylaması durumunda öncelikli olarak kiralık gidebileceği bir takım seçmeye çalışacak.
İspanyol devinden Ozan'a yakın takip
Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkat çeken genç oyuncu Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester City ve Inter'in futbolcu izleme görevlileri tarafından takip edilen Ozan için İspanyol kulübü Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.
Atletico Madrid yetkililerinin U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri genç oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.
Milan, Fabregas transferinden emin
İtalyan cephesi, İspanyol orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılmasına kesin gözüyle bakıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, ismi Fenerbahçe ile de anılan Cesc Fabregas'ı ara transferde kadrosuna katacak.
İspanyol oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Milan'ın yıldız ismi ara transferde kadrosuna katması bekleniyor.
Rafael, Brezilya'ya dönmek istemiyor
İsmi geçtiğimiz yaz Beşiktaş ile de anılan futbolcu, Flamengo'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Globoesporte'ye konuşan 28 yaşındaki sağ bek, "Bazı görüşmeler oldu ve oldukça ilgi çekici bir teklifti. Ama Brezilya'ya dönmeyi henüz düşünmüyorum. Flamengo'ya bana yaptıkları teklif için teşekkür ederim. Ancak henüz dönmek istemiyorum." dedi.
De Jong + De Ligt = 140 milyon euro
Ajax, Manchester City ve Barcelona'dan yüksek bir bonservis bedeli kazanabilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ajax, Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt ikilisinin satışından 140 milyon euro bekliyor.
Manchester City ve Barcelona iki oyuncuyu birden isterken Juventus ve PSG de De Ligt ile ilgileniyor.
Arsenal, James için devrede
Topçular, ara transferde Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak.
Don Balon'da yer alan habere göre Arsenal, Bayern Münih'te mutsuz olan James Rodriguez için 60 milyon euro'luk bir teklif sunacak.
Londra ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi için öncelikle Bayern ile Kolombiyalı yıldızın kiralık sözleşmesinden vazgeçmesi için masaya oturması ardından da Real Madrid'i ikna etmesi gerekiyor.
Maicon'a son teklif
Al-Hilal, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Maicon için son teklifini yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katı vermeye hazırız" mesajını yollayan Suudi Arabistan kulübü, Maicon'un cevabını bekleyecek.
Ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim olarak görülen Brezilyalı stoper, 4.4 milyon euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirecek.
Abidal ve De Ligt buluştu!
Barcelona defansif bek arayışlarını sürdürüyor.
Katalan Radyosu'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Barcelona futbol direktörü Eric Abidal ve Matthias De Ligt biraraya geldi.
19 yaşındaki yıldızı transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Barcelona, bu transfer için dev kulüplerle yarışıyor.
Ivan Rakitic Bundesliga'ya açık kapı bıraktı
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ivan Rakitic, bir gün yeniden Bundesliga'da oynayabileceğini söyledi.
Hırvat yıldız, Barcelona sonrasında gelecekteki duraklarından birinin Almanya olabileceğinin sinyallerini verdi.
Goal ve Spox'a konuşan Rakitic, "Bundesliga benim için her zaman özel bir yer olmuştur. Bundesliga'da Bayern, Schalke ve Dortmund gibi çok önemli takımlar var. İki tarafa da uygun bir durum olursa, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Asensio'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor
Premier Lig devi Liverpool, Real Madrid'in genç oyuncusu Marco Asensio için bir kez daha teklif sunacak.
OK Diario'da yer alan habere göre Kırmızılar, 180 milyon euro teklif ettikleri fakat Real Madrid tarafından reddedildikleri Asensio için yeni bir teklif hazırlamayı düşünüyor.
Klopp'un sistemine uygun bulduğu genç oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun yerine alternatif olarak düşünülmesine rağmen bu sezon mor beyazlı formayla ortaya üstün bir performans koymayı başaramadı.
Macclesfield Town'ın yeni hocası Sol Campbell
İngiliz futbolunun efsane savunmacılarından Sol Campbell, 2. Lig'de teknik adam oldu.
Arsenal ve Tottenham gibi devlerin formasını giyen İngiliz eski futbolcu Sol Campbell yeni bir maceraya atıldı.
İngiltere 2. Lig ekiplerinden Macclesfield Town, teknik adamlık görevine Sol Campbell'ın getirildiğini duyurdu.
Sevilla'dan Ianis Hagi'ye teklif
Sevilla, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'e teklifte bulundu ancak ilk planda bu teklif reddedildi.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Romanyalı muhabir Emanuel Roşu, Sevilla'nın Ianis Hagi'ye teklifte bulunduğunu fakat ilk planda Gheorghe Hagi tarafından bu teklifin geri çevrildiğini belirtti. Öte yandan pazarlıkların devam etme ihtimali üzerinde duruluyor.
Ianis Hagi, babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul Constanta ekibinde forma giyiyor.
Barcelona'ya Onana'dan kötü haber
Ajax CEO'su Edwin Van der Sar, Barcelona'nın ilgilendiği kaleci Andre Onana'yı takımda tutmak istediklerini belirtti.
Barcelona altyapısında uzun süre forma giydikten sonra Ajax'a transfer olan ve Hollanda'da dikkatleri üzerine çeken kaleci Andre Onana, Barcelona'nın yeniden gündemine gelirken konuyla ilgili Ajax cephesinden açıklama geldi. Goal'e konuşan kulüp CEO'su Edwin Van der Sar, genç oyuncunun takımda kalacağının sinyalini verdi.
''Ajax'lı futbolcular hakkında her zaman türlü türlü dedikodular çıkıyor. Hem Hollanda'da hem de Cape Town'da önemli oyuncular yetiştiriyoruz. Oyuncularımızın tamamını takımda tutmak istiyoruz''
Brahimi adım adım Beşiktaş'a
Porto ile sözleşme yenilemeyen oyuncunun yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Babel ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Hollandalı yıldız gibi hücum hattının her noktasında görev yapabilen Cezayirli oyunu ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın yaptığı teklif ile şu an için Brahimi'ye en yakın olan kulüp olduğu iddia edildi.
Kagawa İspanya'ya gitmeyi planlıyor
Shinji Kagawa, kariyerini sonlandırmadan önce La Liga'da forma giymek istiyor.Bu sezon Bundesliga'da Dortmund forması ile sadece iki maçta şans bulabilen Japon yıldız, Nikkan Sports'a verdiği demeçte "Şu anki durumu bir an önce çözmek istiyorum. Son bir kaç yıldır aklımda hep İspanya'da forma giymek var. Umarım emekli olmadan bunu başarırım." dedi.
Dembele kalmak istiyor
Osumane Dembele, ara transferde Barcelona'dan ayrılmak istemiyor.Fransız kanat oyuncusu, Camp Nou'da istediği süreyi almakta zorlanıyor. Ayrıca çeşitli disiplin sorunları çıkartıyor. Ancak Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Dembele, Premier Lig'den talipleri olmasına rağmen ayrılmayı düşünmüyor.
Dortmund Pullisic'i elden çıkartmaya hazır
Alman kulüp, teklifin yaz aylarında gelmesi durumunda Pulisic'in gitmesine izin verecek.Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea ve Liverpool, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan oyuncu için 70 milyon pound'u gözden çıkartmış durumda.
Manchester United Arnautovic için beklemeye geçti
Mourinho, yaşı ve maliyeti nedeniyle oyuncudan uzaklaşmaya başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre Manchester United'ın Arnautovic'i transfer edip etmeyeceğine yaz aylarında karar verecek.
Oyunucunun yüksek maliyeti ve yaşının 29 olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu söyleniyor.
PSG, Fabinho için girişimlere Ocak'ta başlıyor
Liverpool, 50 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilir.
L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, ara transferde Fabinho için Liverpool'da masaya oturacak.
Brezilyalı oyuncu bu sezon premier Lig'de sadece 5 maçta şans buldu ve bu maçların sadece üçünde ilk onbirde görev yaptı.
Niko Kovac yerine Arsene Wenger...
Niko Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Müniih'te yönetim Arsene Wenger'i gündemine aldı.
Bild'in haberine göre Kovac ile yolların ayrılması halinde kulübün öncelikli teknik direktör adayı Arsene Wenger.
69 yaşındaki teknik adam sezon başında Arsenal ile yolların ayırarak boşa çıkmıştı.
Nabil Dirar eski takımına dönüyor!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden birisi olan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'e dönmeye hazırlanıyor.
RMC Sport'un haberine göre Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.
Dirar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giymişti.
Manchester United'da yeniden Witsel sesleri
Orta sahadaki alternatiflerini artırmak isteyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Axel Witsel'i kadrosunda görmek istiyor.
ESPN'de yer alan haberde Mourinho'nun milli arada Belçika'ya giderek Witsel'i izlediği hatırlatılırken, Manchester United'ın Ocak ayında Borussia Dortmund'un kapısını çalabileceği kaydedildi.
Axel Witsel, geçtiğimiz yaz da Manchester United'ın gündemine gelmiş ancak İngiliz devi Shakhtar Donetsk'den Fred'i kadrosuna katmıştı.
Gattuso'dan Ibrahimovic açıklaması
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Zlatan Ibrahimovic'in kiralık olarak takıma geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşurken, transfere açık kapı bıraktı.
Sky Italia'ya konuşan Gattuso, "Neler olacağını göreceğiz. Ama şu anda elimizdeki oyunculara odaklanmaya çalışıyoruz. Bugünden transferi düşünmek doğru değil." dedi.
Muğdat'a karşılık Seleznov
Galatasaray, santrfor bölgesindeki eksikliği Ocak ayında kapatmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, takas teklifiyle Akhisarspor'un kapısını çalacak.
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznov'a karşılık fazla forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'i önerecek.
Seleznov bu sezon 11 maça çıktı, 4 gol attı.
19 yaşındaki yıldız Real Madrid'in teklifini kabul etti
Manchester City'nin genç yeteneği Brahim Diaz İspanya'ya gidiyor.
The Sun'da yer alan habere göre 19 yaşındaki İspanyol forvet, Real Madrid'ten gelen teklifi kabul etti.
Real Madrid, Brahim Diaz 22 yaşın altında olduğu için City'ye sadece tazminat ücretini ödeyecek.
Hazard hem PSG'yi hem Chelsea'yi üzdü
Hazard, PSG'den gelen teklifi reddederken bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılabileceğini söyledi.
PSG'nin teklifini reddeden Eden Hazard, Canal+'a verdiği röportajda Fransa'ya dönmesi halinde sadece Lille'de forma giyeceğini belirtti.
Real Madrid'in de uzun süredir Belçikalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
Chelsea, Hazard'ı göndermeye hazır!
İngiliz devi Chelsea, Eden Hazard'sız gelecek planları kurmaya hazırlanıyor.
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid'in sezon başından bu yana kıskacında bulunan Belçikalı süperstar için Chelsea daha fazla diretmek istemiyor.
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek oyuncudan ciddi miktarda bonservis kazanmayı düşünen Maviler, Hazard olmadan gelecek planları hazırlayacak.
Messi, Milinkovic-Savic'i istiyor!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Lazio forması ile harikalar yaratan Milinkovic-Savic'in transfer edilmesini istiyor.
Don Balon'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, yırtıcı ve yaratıcı bir orta saha tercih edilecekse Sırp ismin kadroya katılması için görüş bildirdi.
Barcelona'nın Frenkie de Jong ve Adrien Rabiot için de nabız yokladığı biliniyor.
Guangzhou Evergrande, Rafa Benitez'i istiyor!
Teknik Direktör değişikliğine gitmeye hazırlanan Çin Ligi takımı, rotayı İspanyol hocaya çevirdi.
The Sun'da yer alan habere göre Guangzhou, Newcastle United Teknik Direktörü Benitez'i takımın başına getirmek istiyor.
Fabio Cannavaro ile yolların ayrılması halinde yıllık 11.5 milyon euro karşılığında İspanyol hocaya teklif yapılacak.
PSG, De Gea harekatına hazır!
PSG, David De Gea'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre PSG, Manchester United'ın İspanyol kalecisi için kesenin ağzını açıyor.
Fransız kulüp, 1 Ocak itibarıyla başka kulüplerle anlaşma imzalayabilecek olan De Gea için haftalık 340 bin euro ödemeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü hamlesi
Siyah beyazlı ekip, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor.
Beşiktaş ara transferde flaş bir hamle yapabilir.
Haber 1903'ün iddiasına göre, Kara Kartal, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için düğmeye bastı.
Hollanda ekibi oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor. 17 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Fikret Orman ve ekibi, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmek istiyorlar.
Orkun Kökçü, Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Higuain, Juventus'a geri dönebilir!
Milan formasıyla önemli bir performans ortaya koyan Higuain, kiralama süresi tamamlandığında Juventus'un yolunu tutabilir.
Corriero dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, borçların altından kalkamadığı gerekçesiyle Gonzalo Higuain'in satın alma opsiyonunu kullanmayabilir.
Arjantinli yıldızı kiralamak için Juventus'a 18 milyon euro ödeyen kırmızı siyahlar, satın alma opsiyonu için de 35 milyon euro ödemek zorunda.
Monchi: Henüz bir karar vermedik
Roma sportif direktörü Monchi, Cengiz Ünder'ın geleceği konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.
Sky Sports Italia'ya konuşan Monchi, "Yeni bir sözleşmeyi konuşmak için doğru zaman değil. Cengiz gelişimine devam etmeli. Onun hakkında henüz bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.
Başta Arsenal ve Chelsea olmak üzere, Premier Lig devlerinin Cengiz için 35 milyon euro'yu gözden çıkardıkları biliniyor.
Perez, Marcelo için kapıları kapattı!
Ocak ayında Juventus'un kadrosuna katmak istediği Marcelo için ortaya atılan iddiaları Real Madrid yalanladı.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Alex Sandro'ya yedek olarak getirmek istediği Marcelo için Real Madrid ile temas kurmak istedi.
Başkan Florentino Perez ise dünyanın en iyi sol beki olarak gördüğü Brezilyalı yıldız için transfer kapılarını tümüyle kapadı.
Marcelo'nun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Milan, Zlatan'dan dönüş bekliyor!
LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in Ocak ayında Milan'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.
Daily Mirror'da yer alan habere göre Milan, golcü oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor.
Yaz transfer döneminde de satın alma opsiyonu kullanılarak futbolu Milan'da bırakması için yıldız isimle görüşmelerde bulunuluyor.
Inter ve Juventus Pogba için rakip!
Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Pogba için İtalyan kulüpleri karşı karşıya...
Daily Mirror'da yer alan habere göre Juventus'un eski CEO'su Beppe Moratta, Inter'de göreve başlar başlamaz Pogba'yı kadroya katmak için çalışmalara başladı.
İngiltere'de mutsuz olduğunu dile getiren Pogba'nın eski kulübü Juventus ile de flörtte olduğu biliniyor.
Fenerbahçe'de Dembele sesleri!
Gelecek sezon için sözleşmesi sona erecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin hedefinde Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Mousa Dembele de var.
Takvim'in haberine göre Dembele'nin menajeryle yakın arkadaş olan Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir görüşme yapacak.
Juventus'tan De Gea bombası!
Juventus, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David De Gea için nabız yokluyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalyan kulübünün yetkilileri, De Gea'nın menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladı.
De Gea'nın Manchester United ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor ancak bunun için taraflar arasında yeni kontrat için anlaşmanın sağlanması gerekiyor.
Devler, Yunus Akgün için yarışıyor
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, dev kulüplerin radarında.
Galatasaray altyapısında yetişen ve son dönemde sık sık A Takım'da kadroya girmeye başlayan Yunus Akgün için yurt dışından dev bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'de yer alan habere göre Chelsea ve Juventus, Yunus'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu iki dev kulübün yanı sıra Wolfsburg ve Benfica'nın da takibinde.
Mbaye Diagne için 10 milyon euro!
Galatasaray'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için Kasımpaşa'nın istediği rakam belli oldu.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 12 gol atarak Avrupa'da Messi, Christiano Ronaldo, Luis Suarez gibi dev isimleri geride bırakan Senegalli Mbaye Diagne'nin bonservis bedeli belli oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa, Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın da peşinde olduğu yıldız için bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istiyor.
Fabregas için Fenerbahçe de devrede
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Chelsea oyuncusu Cesc Fabregas için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği bilinen Chelsea'li Cesc Fabregas için harekete geçti.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre sarı lacivertliler bu transferde ezeli rakibinin bir adım önünde. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, İspanyol oyuncunun menajeri Darren Dein ile görüşmelere başladı.
Tolgay Arslan için Galatasaray devrede
Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için Galatasaray devreye girdi.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın adı bir kez daha Galatasaray'la anılıyor.
Fanatik' in haberine göre Fatih Terim, yönetime Tolgay'ın alınması talebinde bulundu. Sarı-kırmızılıların amacı, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında kiralamak ve sezon sonunda uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın almak.
Borussia Dortmund, Paco Alcacer'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund, sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Paco Alcacer'in bonservisini aldı.
Alman ekibi yaptığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında 2 milyon euro bedelle Barcelona'dan kiralanan Alcacer'in bonservisini aldıklarını açıkladı.
İspanyol golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Dortmund, Barcelona'ya bu transfer için 23 milyon euro bonservis ücreti ve 5 milyon euro da bonus ödemesi gerçekleştirecek.
Martin Skrtel'in menajerinden net yanıt: ''Gitme şansı yok''
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel'in menajeri, oyuncusunun sarı lacivertli kulüpten ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Daily Record'a konuşan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, tüm bu transfer iddialarına bir açıklık getirdi.
Csonto, "Skrtel, Steven Gerrard'a büyük saygı duyuyor fakat bu transferin gerçekleşebilmesi hiç gerçekçi görünmüyor. Finansal açıdan bakıldığında Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Orada, Fenerbahçe'de kazandığı maaşın ancak 3'te 1'ini kazanabilir." ifadelerini kullandı.
Real Madrid, Cavani'yi istiyor
Madrid ekibi, Ocak transfer döneminin ilk hedefi olarak Cavani'yi belirledi.
Don Balon'un haberine göre; Uruguaylı golcüyü çok beğenen Real Madrid Başkanı Perez, PSG'nin yıldızı için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Perez, 32 yaşındaki golcüyü takıma kazandırarak Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından oluşan kötü imajı düzeltmek istiyor.
Kante sözleşme uzattı
Barcelona'nın N'Golo Kante hayalleri suya düşüyor.
Chelsea, N'Golo Kante'yle 2023'e dek süren yeni bir sözleşme imzaladı.
Bu sözleşmede tarihi bir detay da var...
Rabiot yarışına Roma'da katıldı!
PSG formasıyla önemli işlere imza atan Adrien Rabiot'a son olarak Roma talip oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Rabiot ile ilgilenen takımlar arasına Barcelona, Juventus ve Liverpool'un ardından Roma da katıldı.
PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldızın tek sıkıntısı yüksek yıllık ücreti olarak görülüyor.
Real Madrid Icardi'yi istiyor!
İspanyol devi Real Madrid'in hedefinde Arjantinli golcü Mauro Icardi var.
OK Diario'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, Cristiano Ronaldo'nun yerini Inter'in golcüsü Mauro Icardi ile doldurmayı amaçlıyor.
Arjantinli yıldızın transferinde bir pürüz çıkması halinde ise rotayı Tottenham'ın golcüsü Harry Kane çevirmeye hazırlanıyorlar.
Devler, De Jong için kapışıyor!
Barcelona'nın ardından PSG ve Manchester City de Nigel De Jong'u transfer etmek istiyor.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın uzun süredir peşinde olduğu De Jong'a sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.
Fransız devi PSG ve İngiliz devi Manchester City Hollandalı genç yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.
PSG ve City'nin 80 milyon euro'ya kadar çıkabileceği iddia edilirken, Barcelona'nın tek umudu oyuncunun Katalanlarda forma giymeye sıcak bakması.
Arsenal'den Cengiz hamlesi!
Roma ile gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine giren Cengiz Ünder'in son talibi Arsenal oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Topçular, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği istikrarlı performansın ardından Cengiz'in peşine düştü.
Roma'nın daha önce Ocak ayında Cengiz'i satmayacağını ve genç oyuncunun sözleşmesini uzatacaklarını açıklamasına rağmen Arsenal geri adım atmayı düşünmüyor.
Mourinho transfer istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında takıma takviye yapılmasını istiyor.
Daily Star'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmada yaşadığı sıkıntılardan yakınıyor.
Gary Cahill ve Diego Godin ile savunmayı güçlendirmek isteyen Mourinho, orta sahaya da Roma'nın genç yıldızı Lorenzo Pellegrini'yi takviye etmek istiyor.
Sivasspor'dan sürpriz Usain Bolt açıklaması!
Gündüz saatlerinde ortaya atılan transfer iddiası tüm spor medyasında heyecan yarattı.
Sivasspor'un dünyaca ünlü atlet Usain Bolt ile resmi sözleşme imzalayacağı basında yer alırken konu ile alakalı Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdem Sarılar'dan açıklama geldi.
Bale gidiyor Hazard geliyor
Real Madrid ara transferde sürpriz bir hamleye imzaya atmaya hazırlanıyor.
OKDIARIO'da yer alan habere göre Real Madrid, Ocak ayında Eden Hazard ile Gareth Bale'in takas edilmesi için Chelsea ile masaya oturacak.
Didier Drogba, futbolu bıraktığını doğruladı
Futbolu bırakıp bırakmama konusunda gidip gelen Drogba, son kararını verdi.DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Gignac imzayı attı
Üç yıldır Meksika'da top koşturan Andre Pierre Gignac, kulübüyle kontrat yeniledi.
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiyor
Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Başkan Fikret Orman taraftar tepkisi nedeniyle ara transferde Burak Yılmaz için her hangi bir girişimde bulunmama kararı aldı.
Lille bir Türk'ün daha peşinde
İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i transfer eden Fransız kulüp, Sivassporlu Emre Kılınç için de devreye girdi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Lille, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.
Galatasaray'da forvete yeni aday: Samuel Mraz
Galatasaray, golcü sorununu ara transferde Empoli forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile doldurmaya çalışacak.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde Empoli'nin genç oyuncusu Samuel Mraz yer alıyor.
Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi
Fenerbahçe, Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Rafinha Alcantara için Ocak ayında görüşmelere başlayacak.
Fanatik'in haberine göre; Barcelona'da yeteri kadar süre alamayan 25 yaşındaki oyuncunun babası, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
Tolgay Arslan'a Almanya'dan teklif var
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a eski kulübü de dahil olmak üzere iki teklif var.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak'ta gönderilecekler listesinin başında yer alan oyuncuya Stuttgart'ın yanı sıra eski kulübü Hamburg da talip oldu.
Rashford Real Madrid'e gitmeye hazır
21 yaşındaki Old Trafford'da düzenli olarak forma şansı bulamadığı için seçeneklerini değerlendirmeye hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Rashford'ın transferi için Real Madrid ile masaya oturmaya hazır.
Bielsa Llorente'nin peşinde
Leeds United kış transferinde kadrosunu İspanyol golcü ile güçlendirmek istiyor.
The Sun'da yer alan haberew göre Marcelo Bielsa, ara trannsfer döneminde Tottenham'dan Fernando Llorente'yi kadrouna katmaya çalışacak.
Tottenham'ın bu transfere 5 milyon euro civarında bir bedele izin vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da Emmanuel Adebayor sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı oyuncuyu yakınında buldu.
Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Emmanuel Adebayor'a talip oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer ederse Adebayor'un Galatasaray'a transferinin önü açılacak. Sarı-kırmızı ekibe gitmeye sıcak bakan Togolu golcü Galatasaray'dan 2,5 yıllık kontrat talep ederken sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuya 1,5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.
Andre Pierre Gignac, Tigres'te kaldı
Kariyerini Meksika'da sürdüren Fransız golcü, kulübüyle sözleşme yeniledi.
Adı Beşiktaş başta olmak üzere zaman zaman Türk takımlarıyla anılan Fransız golcü Pierre Gignac, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
2015'in yaz döneminden beri Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres'te top koşturan 32 yaşındaki golcü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kulübüyle nikah tazelediğini ve Tigres'te kalacağını duyurdu. Gignac, 2021'e kadar Meksika ekibinde forma giyecek.
Sivasspor, Usain Bolt'la ilgileniyor
Atletizmi bırakıp futbola başlayan Usain Bolt'a Süper Lig'den sürpriz bir ilgi var.
Atletizmde kırmadık rekor bırakmayan ve emekli olduktan sonra futbolculuğa başlayan Usain Bolt için flaş bir transfer iddiası gündemde.
32 yaşında futbola başlayan Jamaikalı eski sprinter, Süper Lig ekibi Sivasspor'un hedefinde.
TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre Sivasspor, Usain Bolt'u transfer etmek için girişimlere başlarken Jamaikalı futbolcu için ilk teması kurdu.
Fatih Terim, Burak Yılmaz'ı ikna etti
Modeste'in Köln'e imza atmasının ardından Galatasaray, BUrak Yılmaz için girişimlerini hızlandırdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinde 33 yaşındaki golcüyü yeniden sarı kırmızılı takıma dönmesi için ikna etti.
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan ve kulübünden 2.1 milyon euro alacağı bulunan oyuncu, bonservisini alabilirse Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak.
Galatasaray, Trabzonspor'a bonservis ödemek zorunda kalırsa, Burak Yılmaz'a senelik 2.5 milyon euro ödeme yapılacak.
Inter Perisic'i gözden çıkarttı
Inter, Ivan Perisic'i 34 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmaya sıcak bakıyor.Calciomercato'da yer alan habere göre Anthony Martial'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Perisic'in Manchester United'a transfer olmasına izin verecek.
PSG ve Real Madrid Eriksen savaşında
Tottenham'lı yıldız için Fransa ve İspanya'nın devleri kapışıyor.Daily Express'te yer alan habere göre Londra kulübü ile henüz yeni sözleşme imzalamayan oyuncu ile hem PSG hem de Real Madrid ilgileniyor.
Ibra, Milan'a dönüyor
İsveçli yıldız, sezonun ikinci yarısında İtalya'ya geri dönecek.
Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'i altı aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi, İsveçli süper yıldıza altı ay için için 2 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray'da transfer zirvesi
Fatih Terim, kulüp yönetimi ile bir araya gelerek transfer konusunda atılacak adımları netleştirecek.
Fanatik'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz, Asbaşkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanında oynayacakları maç öncesinde bir araya gelerek transfer çalışmalarında son durumu değerlendirecekler.
Inter, Ozan Kabak'ı takip ediyor
İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekibi transferde genç oyunculara yönelmiş durumda. Sampdoria'nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Andersen, Brescia'nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari'yi listesinde ilk üç sıraya koyan Inter, Galatasaray'dan Ozan'la da ilgileniyor.
Liverpool'dan Barcelona'ya transfer yasağı
Anfield ekibi, Coutinho transferinde imzalanan sözleşmede Barcelona'nın 2021 yılına kadar kendilerinden oyuncu almasını yasaklayan bir madde koydurttu.Cadena Ser'de yer alan habere göre bu anlaşma nedeniyle Barcelona'nın önümüzdeki üç yıl içinde Roberto Firmino ve Sadio Mane gibi yıldızlar için teklif yapamayacak.
Barcelona, Suarez'in alternatiflerini belirledi!
Barcelona, Ocak ayında 32. yaşını dolduracak olan Luis Suarez'in uzun vadeli alternatifini kadroya katmak için harekete geçti.
ESPN'in haberine göre Katalan devinin listesinde üç isim var: Genoa'dan Krzystof Piatek, Lille'den Nicolas Pepe ve Eintracht Frankfurt'tan Luka Jovic.
Öte yandan Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Munir El Haddadi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayı planlamıyor.
Zlatan Ibrahimovic geri dönüyor!
Milan, LA Galaxy forması giyen eski yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in transferini bitirmek üzere.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan kulübü, İsveçli golcüyü 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
Milan Sportif Direktörü Leonardo, Sky Sports'a yaptığı açıklamada da, "Ibrahimovic, Milan'a çok yakın." diyerek transfer sinyalini vermişti.
Sevilla, Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, İspanya'da kalabilir.
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan ve La Liga'da şu ana kadar 11 maça çıkıp 7 gol kaydeden Andre Silva için Sevilla harekete geçti.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Sevilla, sezon sonunda 38 milyon euro ödeyip Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor.
Barcelona'dan Andre Onana planı
Barcelona, daha önce 5 yıl altyapısında forma giyen Andre Onana'yı transfer etmek istiyor.
Marca'da yer alan habere göre, Cillessen'den beklediği verimi alamayan Barcelona, 29 yaşındaki deneyimli kalecinin takımdan ayrılmaya sıcak bakması durumunda rotayı Andre Onana'ya çevirecek.
Üç sezondur Ajax'ta düzenli olarak şans bulan 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci, daha önce de Barcelona altyapısında forma giymişti. Katalan devi, 2010-15 yılları arası altyapısında top koşturan Onana'yı yeniden İspanya'ya getirmeyi umuyor.
Falcao, Ocak'ta Süper Lig'e gelebilir!
Falcao'nun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'ten çarpıcı açıklama.
Falcao'nun Türkiye'deki temsil haklarını elinde bulunduran Fatih İlek, yıldız golcünün Süper Lig'e gelebileceğinin sinyallerini verdi.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Fatih İlek, bazı Türk kulüplerinin daha önce Falcao için nabız yokladığını belirterek, ''Kulüpler yaz döneminde yapamadığını Ocak'ta yapabilir. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslarda bulunuyor. Galatasaray, yazın transfer şartlarını öğrenmek için Monaco'yla görüştü. Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada'' diye konuştu.
İspanyol devi, Rashford ve Eriksen'in peşinde
Real Madrid, Manchester United'ın forveti Marcus Rashford ve Tottenham'dan Christian Eriksen için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İki oyuncu da haftalardır Real Madrid ekipleri tarafından izleniyor.
The Sun'ın haberine göre Real Madrid, Premier Lig'in iki önemli yeteneği için toplamda 116 milyon euro teklif vermek üzere.
Beşiktaş, Lech Poznan'ın genç sağ beki Robert Gumny'i istiyor
Geçen sezondan bu yana sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 20 yaşındaki Robert Gumny'i kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre listenin ilk sırasında Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael olsa da siyah beyazlılar, Robert Gumny için Polonya ekibine 3 milyon euro önerecek.
Gumny, FM19'da da geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'den Oğuzhan hamlesi
Sarı lacivertli ekip, Ozan Tufan'a karşılık Oğuzhan Özyakup'u istiyor.
Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapan, fakat bu sezon taraftarların hedef tahtasındaki isim haline gelen Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de mi forma giyecek?
Sandro Wagner, Galatasaray'a önerildi mi?
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'a Bayern Münih'te yeteri kadar forma şansı bulamayan Sandro Wagner'in kiralık olarak önerildiği iddia edilmişti.
SportBild'de yer alan haberde Sandro Wagner'in Galatasaray'a önerilmediği ve oyuncunun kesin olarak Bayern Münih'te kalacağı belirtildi.
Juventus'un hedefinde Mbappe ve Asensio var
Ronaldo'nun ardından süper yıldız sayısını artırmak isteyen Juventus, Paulo Dybala ve Mario Mandzukic'i elinden çıkarmayı planlıyor.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, Paulo Dybala için 130-140 milyon euro civarında bir teklif aldığı takdirde kabul etmeyi planlıyor.
Diğer yandan Mario Mandzukic'i de satmak isteyen İtalyan devi, Kylian Mbappe ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı deneyecek.
Fenerbahçe, Skrtel ve Neustadter'le yolları ayırıyor
Kadroyu gençleştirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, operasyona savunmadan başlıyor.
Milliyet'in haberine göre, Ali Koç yönetimi takımın maaş yükünü azaltmak için harekete geçti ve Roman Neustadter, Martin Skrtel ikilisi ile yolların ayrılmasına karar verdi.
İki futbolcunun da Fenerbahçe'de kalma ihtimalleri var fakat bunun için ücretlerinde önemli indirimlere gitmeleri gerekecek.
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor
Beşiktaş, Javier Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı ve İngiliz kulübü teklife olumlu yanıt verdi.Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferi bitirmek adına Londra'ya giderek kulüp yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.
Yapılacak görüşme için önümüzdeki ay içinde bir gün belirlendi.
Barcelona'da hedef De Ligt!
Barcelona ve Ajax, De Ligt için masaya oturmaya hazırlanıyor
The Mirror'da yer alan habere göre Barcelona, Ocak ayında Ajax'ın genç yıldızını satın almaya çalışacak.
Hollandalı yıldız için 67 milyon euro'yu gözden çıkarması beklenen Katalanlar, Pique'ye alternatif yaratmak istiyor.
Cavani, Real Madrid'in listesinde!
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid, PSG'de mutsuz olan Cavani'yi transfer etmek istiyor.
Cristiano Ronaldo sonrası gol yollarında eskisi kadar etkinlik sağlayamayan İspanyol dev, Neymar ve Mbappe ile gerginlik yaşayan Cavani için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Valencia, Premier Lig'de kalmak istiyor
Metro'da yer alan habere göre, Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Antonio Valencia, Kırmızı Şeytanlar'ın kendisiyle sözleşme uzatmadığı takdirde başka bir Premier Lig takımına katılabileceğini söyledi.
9 yıldır United forması giyen Valencia'nın sözleşmesi önümüzdeki yaz sonlanıyor.
Chelsea'nin Ocak ayı transfer hedefi 224 milyon euro!
Maurizio Sarri yönetiminde sezona harika bir giriş yapan Chelsea, Ocak ayında transfer piyasasını ısıtmaya hazırlanıyor.
Express'te yer alan habere göre Maviler, kış transfer döneminde en az dört oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
FIFA tarafından olası bir transfer yasağı gelmeden önce kadrosundaki eksikleri tamamen kapatmayı hedefleyen Sarri, ilk olarak Juventus'tan Alex Sandro'yu kadrosunda görmek istiyor.
İtalyan hocanın diğer hedefleri ise, Napoli'den Elseid Hysaj, Bournemouth'tan Nathan Ake ve Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic olarak öne çıkıyor.
Juventus, Eriksen üzerine yoğunlaştı!
Aaron Ramsey'i Bayern Münih'e kaptıran Juventus, Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Tottenham ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek Eriksen'in yönetimle yapacağı görüşmesinden çıkacak sonuca göre hareket etmeyi planlıyor.
Juventus, Eriksen'i gündemine almadan önce Bayern Münih ile görüşen Aaron Ramsey ile ilgileniyordu.
Milan, Chelsea'den indirim bekliyor
Sezon başında Chelsea'den Bakayoko'yu kiralayan Milan, oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için İngiliz ekibinden indirim bekliyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, Fransız orta sahanın gösterdiği performansı kalıcı hale getirmek için oyuncuyu satın almak istiyor.
Chelsea'nin 40 milyon euro bedel biçtiği Bakayoko için Milan'ın teklifi ise 25 milyon euro.
Klopp'un hedefindeki isim Kerem Demirbay!
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Hoffenheim formasını giyen Kerem Demirbay'ı takımında görmek istiyor.
Express'te yer alan habere göre Klopp, Ocak ayında Kerem'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun, Sadio Mane ve Naby Keita ile aynı menajere sahip olması da Liverpool'un elini güçlendiren bir başka nokta olarak öne çıkıyor.
Kocaman, Chahechouhe'yi istiyor!
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman eski öğrencisi Aatif Chahechouhe'yi kadrosunda görmek istiyor.
Aatif Chahechouhe, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken 37 maça çıkıp, 7 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı.
Manchester United De Gea'nın yerine Pickford'u istiyor
Kırmızı Şeytanlar, David De Gea'nın olası ayrılığına hazırlık yaparken, Everton'ın genç file bekçisi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Jordan Pickford için 67 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Birkaç sezondur takımdan ayrılması beklenen David De Gea'nın 2019 yılına dek kontratı bulunuyor.
Isco için Manchester City iddiası!
Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtikten sonra forma şansı azalan Isco, takımdan ayrılmayı tercih edebilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Manchester City, Isco'yu kadroya katmak istiyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari'nin planlarında yer almayan Isco'ya Pep Guardiola'nın özel ilgisi var.
Clyne, Liverpool'dan ayrılabilir!
Liverpool'un sağ beki Nathaniel Clyne Premier Lig devinden ayrılmayı düşünüyor.
Liverpool Echo'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu Trent Alexander-Arnold'a formayı kaptırdıktan sonra takımdan ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncunun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Eriksen'den Hollandalı yıldızlara davet!
Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong'u Tottenham'a davet etti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Eriksen, Tottenham'a Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong ile sözleşme imzalaması için tavsiyede bulundu.
Sezon başında Barcelona ve Liverpool'un tekliflerini redderek takımda kalan Eriksen, Hollandalı yıldızları takım arkadaşı olarak görmek istiyor.
Juventus, Jadon Sancho'yu istiyor!
İtalyan devi Borussia Dortmund ile harika işlere imza atan Jadon Sancho'yu listesine aldı.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 60 milyon euro değer biçtiği Sancho için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Schick, Roma'da kalmak istiyor!
Roma'nın 22 yaşındaki forveti Patrik Schick, İtalyan devinde mutlu olduğunu söyledi.
Gazzetta dello Sport'a konuşan genç yıldız, "Piyasada söylentiler var. Benim kararım ise çok net, Roma'da kalmak istiyorum." dedi.
Arsenal, Crystal Palace ve Sevilla'nın ise Ocak ayında Schick'i kiralama düşüncesi olduğu konuşuluyor.
Jordi Alba, Juventus'un radarında!
Alex Sandro'nun Juventus ile yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi sonucu İtalyan ekibi Barcelona'dan Jordi Alba'yı listesine aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, tıpkı Alex Sandro gibi takımıyla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Alba için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Alex Sandro için Real Madrid'in devreye gireceği de iddia edilmişti.
Arsenal ve Barcelona, Walukiewicz için kapışıyor!
Arsenal ve Barcelona, Pogon Szczecin forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Walukiewicz için yarış halinde.
Football London'da yer alan habere göre, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin takımında önemli işlere imza atan genç oyuncuyu birçok dev kulüp takip ediyor.
Barcelona ve Arsenal'in transfer için araştırmalar yaptığı, ayrıca İtalyan kulüplerinin de devreye girme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Lille'in yeni hedefi Emre!
Sezon başında İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille'in şimdi de Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip eden Fransız kulübü, devre arası transer döneminde Demir Grup Sivasspor'un kapısını çalabilir.
Demir Grup Sivasspor, Emre'yi 2016-17 sezonunun devre arasında 225 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Falcao'nun yeni adresi Real Madrid mi?
Thierry Henry'nin gözüne giremeyen Falcao, Real'e gol yollarında çözüm olabilir mi?
Marca'nın iddiasına göre Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Real Madrid'e önerdi.
Monaco'nun yeni teknik direktörü Thierry Henry'nin beğenmediği Kolombiyalı forvet oyuncusu, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılabilir.
Bu sezon gol yollarında problemler yaşayan Real Madrid'in ise Falcao'yu bir rotasyon olarak kullanması mümkün fakat İspanyol devinden transfer için henüz bir sinyal gelmiş değil.
Aykut Kocaman yeniden Konyaspor'da
Aykut Kocaman, kariyerinde üçüncü kez Konyaspor'u çalıştıracak.
Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Konyaspor, daha önce kulübe altın çağını yaşatan Aykut Kocaman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken resmi sözleşmenin 19 Kasım Pazartesi günü törenle imzalanacağı ifade edildi.
Milan, Fabinho ile ilgileniyor
Milan, Liverpool'da forma şansı bulamayan Fabinho ile ilgileniyor.
Sezon başında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan ancak şu ana kadar sadece 3 Premier Lig maçında görev yapabilen Fabinho için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Milan, Fabinho için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fabinho'nun yeterince süre bulamaması da bu transferin önünü açıyor.
Raiola, Ibrahimovic için Milano'da
Zlatan Ibrahimovic, büyük başarılar kazandığı Serie A'ya geri dönebilir.
Kariyerini ABD'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Serie A'ya dönebilir. Adı bir süredir eski takımı Milan'la anılan Ibrahimovic için somut adımlar atılıyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Milan Sportif Direktörü Leonardo ile görüşmek üzere Milano'ya gitti. Tarafların Ibrahimovic konusunda görüşeceği ve sürecin hızlanması için Milan cephesinin bu görüşmeyi istediği öne sürüldü.
Gerrard, Skrtel'i istiyor!
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı Martin Skrtel'i takımında görmek istiyor.
CNN Türk te yer alan habere göre, Steven Gerrard ile Martin Skrtel biraraya geldiler.
Gerrard'ın Fenerbahçeli oyuncuya takımına gelmesi için teklifte bulunduğu ve Rangers'ın Ocak ayında bir kiralama formülü üzerinde durabileceği iddia edildi.
Mourinho, Godin'i istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, savunmayı toplayacak birine ihtiyacı var ve listesindeki ilk isim Diego Godin...
Daily Star'da yer alan habere göre Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde sık sık gündemine aldığı Diego Godin'i bu kez transfer etmek için tüm şartları zorlayacak.
Uruguaylı oyuncuya 23 milyon euro'luk bonservis bedelini çok gördükleri takdirde, Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Gary Cahill'i kısa süreliğine kiralama seçeneğini masaya yatıracaklar.
Torino'ya bir Madridli daha!
Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın gölgesinde kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Keylor Navas, Juventus'a yönelebilir.
CalcioMercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Keylor Navas'ı takımdan yollamak istiyor.
İtalyan temsilcisi Juventus ise Wojciech Szczesny'nin yaşı sebebiyle kaleye Navas'ı transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'den Ayew adımı!
Sarı lacivertli takımın kötü gidişatına rağmen takımın etkili isimlerinden biri olan Andre Ayew için Damien Comolli harekete geçmiş durumda.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Championship'te mücadele eden ve maddi imkansızlıklar yaşayan Swansea City'den Andre Ayew'i bir yıl daha kiralamak için teklif götürmeye hazırlanıyor.
Galler temsilcisi bu sezon Premier Lig'e yükselemediği takdirde Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızın transferi için eli kuvvetlenmiş olacak.
Galatasaray, Modeste için işi sıkı tutuyor
Galatasaray yönetimi, liglere verilen milli aradan faydalanarak transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Fanatik'in haberine göre; sezona tek forvetle başlayan Galatasaray'ın devre arası için ilk hedefi yaz transfer döneminde de gündemde olan Anthony Modeste.
Birkaç gün içinde Çin kulübüyle temasa geçecek olan sarı kırmızılı yönetim, bonservis bedeli ödemek istemediği Modeste'in sözleşme durumu hakkında bilgi isteyecek.
Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sezon sonunda Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.
Günebakış Gazetesi'nde yer alan haberde Güneş'in sezon sonunda sözleşmesi bitince Beşiktaş'tan ayrılmasının beklendiği hatırlatılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Aralık ayındaki kongre sonrasında deneyimli teknik adamla temasa geçeceği belirtildi
Haberde Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'ı ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak düşündüğü kaydedildi.
Jan Oblak yol ayrımında!
Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Marca'nın haberine göre Sloven file bekçisi, hem takımın son dönemlerdeki performansından memnun değil, hem de 2021'de bitecek olan sözleşmesinin daha iyi şartlarla yenilenmemesinden ötürü mutsuz.
25 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Chelsea, Gary Cahill için tekliflere açık!
Maviler tecrübeli savunma oyuncusunu Ocak ayında takımdan göndermeyi planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea, Ocak ayı transfer döneminde Cahill'i kiralamaya sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz yaz döneminde yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
Bayern Münih'in hedefinde Jovic var!
Bavyera ekibi sezon sonunda Real Madrid'e dönecek olan James Rodriguez'in yerine Eintracht Frankfurt'un hücumcusu Luka Jovic'i kadroya katmayı planlıyor.
Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih, James Rodriguez için Real Madrid'e 42 milyon euro ödemek istemiyor.
Beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncunun yerine Eintracht Frankfurt'tan Sırp oyuncuyu kadroya katmanın planları yapılıyor.
Aaron Ramsey, Bayern Münih yolunda!
Arsenal'in tecrübeli orta saha oyuncusu Ramsey, sezon sonunda Bavyera ekibine katılmak istiyor.
Independent'ta yer alan habere göre Gallerli yıldız, sezon sonunda Arsenal ile bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
Bayern Münih ile görüşmelerde bulunan oyuncunun temsilcileri, Alman ekibiyle uzun süreli bir sözleşme yapabilmek için görüşmeleri sürdürüyor.
Marcelo takasta kullanılabilir!
Juventus ve Real Madrid arasında Alex Sandro - Marcelo takası gerçekleşebilir.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, Cristiano Ronaldo ile arası çok iyi olan Marcelo'yu takıma dahil etmek için seçenekleri masaya yatırıyor.
Real Madrid'e Alex Sandro ve Marcelo arasında takas gerçekleştirme teklifinde bulunmaya hazırlanan İtalyan ekibinin en büyük kozu, Cristiano Ronaldo olacak.
Inter ve Juventus, Rabiot ile ilgileniyor!
PSG'nin başarılı orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için Serie A'nın devleri kapışıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Inter, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Luka Modric'i kadrosuna katamayınca listesine Rabiot'u aldı.
Luka Modric'ten 10 yaş daha küçük olan Rabiot için Juventus'un da masaya oturması bekleniyor.
Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız orta sahanın bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Premier Lig devleri Cengiz için kapışıyor
Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Cengiz'i Ocak ayında Liverpool veya Manchester City'e yollayabilir.
Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yükselen bir performans grafiğine sahip olan Cengiz için Bayern Münih ve Arsenal'inde ilgileri bulunuyor.
Josep Maria Minguella: Barcelona, Mbappe'ye sıcak bakmadı
PSG ve Fransa Milli Takımı ile harikalar yaratan Kylian Mbappe, Barcelona'nın kapısından döndü.
Sport'a konuşan futbolcu menajeri Josep Maria Minguella, "5 Ağustos'ta Barcelona'ya Mbappe'yi teklif ettim. Bana geri dönüşte bulunmadılar. Şimdi önümüzdeki 10 yıllarına garantiye alacak bir süper yıldız adayını kaçırarak hata yaptıklarını anlıyorlardır." şeklinde konuştu.
Bu sezon PSG formasıyla 13 maça çıkan Mbappe, 13 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Inter, Salvio'ya kancayı taktı!
Inter, menajeriyle görüştüğü Salvio'nun transferi için hazırlıklara başladı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Inter, Benfica ile olan sözleşmesi Mayıs ayında sonlanacak 28 yaşındaki oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Arjantinli oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf eden Inter, sezon sonu itibarıyla mutlu sona ulaşmayı bekliyor.
Real Madrid, Neymar ve Mbappe için harekete geçti
FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olan PSG, yıldızlarından birini satmak zorunda kalabilir.
AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, PSG'nin UEFA'dan olası bir ceza alması halinde Neymar veya Mbappe için devreye girmeye hazırlanıyor.
Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Neymar, mor beyazlıların ilk hedefi olarak öne çıkıyor.
Pulisic, Chelsea'ye göz kırpıyor!
Christian Pulisic, önümüzdeki yaz Chelsea'nin yolunu tutabilir.
The Guardian'da yer alan habere göre, Liverpool ve Tottenham'ın da yakın ilgisine mahzar olan genç yıldıza Chelsea'nin ilgisi çok daha fazla.
İlginin farkında olan Pulisic yaptığı açıklamada, "İngiltere, Premier Lig futbola yeni başlayan her çocuğun hayalidir. Orada oynamamam için bir sebep göremiyorum." ifadelerini kullandı.
Fulham'da Ranieri dönemi
Leicester City ile rüya bir şampiyonluk yaşayan Claudio Ranieri yeniden Premier Lig'de.Peri masalının kahramanı, yeniden masallar diyarında! Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yapan Ranieri, Fulham'ın başına geçti.
Fenerbahçe, Salih Özcan'i takip ediyor
Kötü günler geçiren Fenerbahçe, Ocak ayında sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir.A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 2. Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Salih Özcan'ı takip ediyor. Orta sahada görev yapan Salih Özcan için izleme komitesi geniş bir rapor hazırlarken oyuncuyla ilgili transfer kararı Ocak ayında verilecek.
Wenger, Fulham'ı reddetti
Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Wenger'in kapısını çaldı ama Fransız teknik direktör teklifi geri çevirdi.
The Telegraph'in haberine göre Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Fransız teknik direktörün kapısını çaldı ancak olumlu cevap alamadı.
Wenger'in teknik direktörlüğe geri dönmek istediği biliniyor. Bundesliga'da zor günler geçiren Bayern Münih, olası bir Niko Kovac ayrılığında takımın başına Fransız teknik adamı getirebilir.
Manchester United Mata, Herrera ve Young ile masaya oturacak
Kırmızı Şeytanlar, üç yıldızı ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester United, Juan Mata, Ander Herrera ve Ashley Young ile yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor.
Kırmızı Şeytanlar'da bu üç ismin yanı sıra Anthony Martial ve David de Gea'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Fulham'da Claudio Ranieri dönemi
Slavisa Jokanovic ile yollarını ayıran Fulham'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.
Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşında
Stuttgartlı gurbetçi oyuncu için iki takım transfer yarışına girdi.
Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Stuttgart'In 20 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrolarına katmak istiyor.
Galatasaray'a sürpriz golcü
Forvet krizine son vermek isteyen Galatasaray, Elmander'in önerdiği Aliou Badji için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre Sarı Kırmızılılar devre arasında forvete iki takviye yapacak. Galatasaray adına Kuzey ülkelerinde oyuncu izleyen Johan Elmander'in ilk keşfi Aliou Badji.
Elmander'in olumlu rapor verdiği Djurgarden forması giyen Senegallinin, Galatasaray'ın forvet sorununu bir nebze olsun çözmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta yedi isim yolcu
Siyah beyazlılar devre arasında kadrosunda byük bir revizyona gitmeyi planlıyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi devre arasında teklif gelmesi halinde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ı elden çıkartmaya hazır.
Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Adriano, Babel ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra beklentileri karşılayamayan Larin ve Vagner Love için de teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.
Fenerbahçe'den Koeman'a şartlı sözleşme
Sarı-lacivertli yönetim Hollandalı çalıştırıcı hakkındaki kararını devre arasında verecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, devre arasına kadar takımı çalıştıracak olan Erwin Koeman'ın geleceği ile ilgili kararını Ocak ayında verecek.
Koeman'ın devre arasına kadar performansını değerlendirecek olan yönetim, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması halinde sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme önerecek.
Elia'dan ayrılık sinyali
Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Feyenoord'a dönmek istediğini açıkladı.
Voetbal International Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Elia, Başakşehir forması ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Feyenoord'a geri dönemk istediğini söyledi.
Babel, Galatasaray ile anlaştı
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş ile yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamayacan Ryan Babel, Galatasaray ile el sıkıştı.
Barella için 40 milyon euro
Tottenham transferdeki sessizliğini Ocak ayında bozmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Spurs, Nicolo Barella için 40 milyon euro harcamaya hazır.
Mousa Dembele'nin sakatlığı nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Tottenham, Cagliari'nin 21 yaşındaki oyuncu ile bu bölgeyi doldurmayı planlıyor.
Skriniar Inter ile masaya oturuyor
İsmi Manchester United ile anılan oyuncu Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Karol Csonto, Skriniar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olsa da Inter ile yeni bir sözleşme için pazarlıklara başladıklarını söyledi.
Barcelona'nın da transfer gündeminde yer alan savunma oyuncunun Inter'de kalması bekleniyor.
Liverpool'un gözü Dembele'de
Anfield ekibi, Barcelona'Lı yıldız için transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, ara transferde Ousmane Dembele'yi transfer etmek için 98 milyon euro'yu gözden çıkarttı.
Jürgen Klopp, Ocak ayında hücum hattını bir isimle daha güçlendirmek istiyor; bunu gerçekleştirmek için de yeni bir transfer rekoru kırmaya hazır.
Barcelona'nın da geçtiğimiz yaz Dortmund'dan 156 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu elden çıkartmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.