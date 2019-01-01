CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Maicon'un sözleşmesi askıya alınıyor

Antalyaspor, kadrosuna kattığı futbolcular Fredy (Alfredo Kulembe Ribeiro), Tarık Çamdal ve Amilton Minervino Da Silva için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin son gününde üç oyuncuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Amilton ile kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşmamız oldu. Fredy ile anlaşmamız 1,5 yıl ve artı bir yıllık opsiyonu var. Tarık ile de 6 aylık bir sözleşmemiz var. Beklentimiz çok yüksek. Transferin son günü olmasına rağmen ihtiyaç duyduk ve bu transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal, Antalyaspor'da yeniden doğmak istediğini söyledi.

Kendisine verilen fırsat için Antalyaspor ailesine, başkana ve teknik heyete teşekkür eden Tarık, "Burası benim için yeni bir çıkış olacak, çok eminim. Hedeflerim büyük. İnşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim." dedi.