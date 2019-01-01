CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lukaku - Icardi takası

Sane, Bayern Münih'i geri çevirecek
Manchester City'nin Alman futbolcusu Leroy Sane, takımdan ayrılmak istemiyor.
Bayern Münih'in transfer gözdesi haline gelen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sane, The Sun'da yer alan habere göre olası bir teklifi reddetmeyi düşünüyor.
Yakın çevresine bu düşüncesinden bahsettiği iddia edilen Sane, sürekli olarak ilk 11'de oynamasa dahi Manchester City'den ayrılmak istemiyor.
Lukaku - Icardi takası
Manchester United, Romelu Lukaku'yu takas yolu ile Inter'e gönderebilir.
Express'in haberine göre Mancheser United, Inter'in talip olduğu Belçikalı golcü Lukaku karşılığında Mauro Icardi'yi kadrosuna katacak.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşamayan Lukaku'nun Inter'e gitmek konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Inter ise Arjantinli golcüyü Manchester United'a göndererek Lukaku için yer açmayı planlıyor.
Eriksen'in gözü Manchester United'da
Christian Eriksen, Real Madrid'in başka transferler yapması sebebiyle gözünü başka takımlara dikti.
Mirror'un haberine göre Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Real Madrid'in Eden Hazard transfer etmesi ve sonrasında Paul Pogba'nın peşine düşmesi nedeniyle başka alternatifler aramaya başladı.
27 yaşındaki deneyimli futbolcunun ilk tercih olarak Manchester United'ı düşündüğü iddia edildi. İkinci seçeneğinin ise Juventus olduğu belirtildi.
Rafael Benitez'e dev teklif!
Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktör Rafael Benitez'e yılda 30 milyon sterlin kazanabileceği bir teklif yaptı.
Haziran ayı sonunda Newcastle United ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam, Daily Star'da yer alan habere göre Dalian Yifang'dan büyük bir teklif aldı.
Dalian Yifang'ın Benitez'e 3 yıllık sözleşme sunduğu ve haftada 600 bin sterlin teklif ettiği öne sürüldü.
Newcastle'da kazandığının neredeyse 5 katı değerinde teklif alan 59 yaşındaki çalıştırıcının Çin'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Milan, Lucas Torreira için kesenin ağzını açtı
Serie A ekiplerinden Milan, Arsenal forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için teklifini hazırladı.
Tuttosport'un haberine göre Milan, Arsenal'in defansif orta saha oyuncusu Torreira için 35 ila 40 milyon euro arası bir ücreti gözden çıkardı.
Geçtiğimiz sezon Sampdoria'dan 30 milyon euro'ya transfer edilen Torreira, Arsenal forması ile çıktığı 50 maçta 2 kez ağları havalandırmayı başardı ve 5 kez asist yaptı.
Hugo Rodallega, Denizlispor'da
Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı.
İHA' nın haberine göre Kolombiyalı golcüyle daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.
33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı iddia edildi.
Galatasaray Fabian Delph'in peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Fabian Delph ile ilgilendiği iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılması beklenen Fabian Delph'i gündemine aldığı öne sürüldü.
İngiliz basınından Daily Mail'ın haberine Atletico Madrid'den Rodri'yi transfer etmek üzere olan Manchester City, İngiliz oyuncusu Delph için gelecek teklifleri değerlendirecek. Ülkesi İngiltere ile EURO 2020'de mücadele edebilmek için düzenli forma giymek isteyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor.
Manchester City, Kalidou Koulibaly için büyük oynuyor
Manchester City, Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanabilir.
Vincent Kompany'nin takımdan ayrılmasıyla savunma hattına liderlik edecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester City, Napoli'nin 28 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
Tuttosport'un haberine göre City, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için oyuncunun minimum serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödemeyi planlıyor.
Napoli, yıldız savunmacıyı 2014 yazında Belçika ekibi Genk'ten 7.75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Roma, Hamsik için Pastore'yi önerdi
İtalya'nın Roma ekibi, Çin Süper Ligi top koşturan forması giyen Marek Hamsik için kulübü Dalian Yifang'a Javier Pastore'yi önerdi.
Teknik direktörlüğe Paolo Fonseca'yı getiren Roma, Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang forması giyen Marek Hamsik'i kadrosuna katmak istiyor.
La Repubblica'nın haberine göre Roma, Çin'de mutsuz olan Marek Hamsik için Javier Pastore ve bir miktar para teklif etmeye hazırlanıyor.
Valencia'dan Cenk Tosun hamlesi
Geçtiğimiz sezon Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun için İspanya'nın Valencia takımı devreye girdi.
27 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Everton'da Marco Silva'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'den uzak kalan Cenk Tosun, Ada'dan ayrılabilir.
Posta'nın haberine göre 29 yaşındaki milli golcüyle Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke 04 ilgilenirken Almanya'ya dönmek istemeyen Cenk diğer seçenekler üzerinde duruyor. Yıldız oyuncu, İspanya'nın Valencia takımının ilgisine ise olumlu yaklaşıyor.
Sergen Yalçın'ın hedefi Eren Derdiyok ve Adis Jahovic
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da gündem Eren Derdiyok ve Adis Jahovic.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 5.sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor'da gündem forvet transferi.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok ve bonservisi Konyaspor 'da bulunan Adis Jahovic'ten birini takıma kazandırmak istiyor. Sarı kırmızılılar transferde önceliği Eren Derdiyok'a verirken tecrübeli futbolcuya başka tekliflerin olması transferi zora sokuyor. Öte yandan Başkan Adil Gevrek, Konyaspor'un kadroda düşünmediği Adis Jahovic ile İstanbulda bir görüşme gerçekleştirecek.
Avcı, Soteldo'ya onay verdi
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Venezuelalı Yeferson Soteldo'nun transferi için yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta futbolcu izleme kurulunun önerisi ile gündeme gelen Yeferson Soteldo için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.
Türkiye'nin haberine göre deneyimli teknik adam, 21 yaşındaki Venezuelalı futbolcunun transferine onay verdi. Yönetim, Copa America'da ülkesini temsil etmek için Brezilya'da bulunan genç futbolcuya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Hücum hattında kanat ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Soteldo, Ocak 2019'da Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos'a transfer oldu.
Emre Çolak sürprizi!
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Fanatik'in haberine göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek.
Onyekuru için Zenit tehlikesi
Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a Rusya'dan kötü haber geldi.
Takvim'in haberine göre Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, genç futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta Khedira bombası!
Beşiktaş, Almanya Milli Takımı forması da giyen Sami Khedira için girişimlere başladı.
Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kadrosunu düşük maliyetli oyuncularla takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Sami Khedira için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Alman yıldız için ilk temasları gerçekleştirdi. Oyuncunun abisi ve menajeri Denny Khedira ile gizli bir görüşme gerçekleştiren yönetim tecrübeli futbolcuyla yüz yüze görüşerek transferi bitirmek istiyor.
Sivasspor, Emre Kılınç'ın bonservisini belirledi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için kulübü Sivasspor'un 5 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan Emre Kılınç yanıtı geldi.
Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler oyuncu için 3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sivasspor yönetimi 24 yaşındaki Emre için 5 milyon euro'da ısrar ediyor.
De Ligt yarışında Juventus öne geçti
Transfer döneminde adı sayısız kulüple anılan Matthijs de Ligt, gelecek sezon İtalya Serie A'da mücadele edebilir.
De Telegraaf'ın haberine göre Serie A şampiyonu Juventus, Hollandalı oyuncu için Ajax'a 70 milyon eurodan fazla bir teklif sundu.
Genç defans oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekip, De Ligt'e yıllık 15 milyon euro ödeyecek.
Atletico Madrid'in Hector Bellerin planı
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Arsenal'ın sağ beki Hector Bellerin'i takas yoluyla kadrosuna katmak istiyor.
The Telegraph'ın haberine göre Madrid temsilcisi, yaşadığı sakatlıklara rağmen Bellerin'in en uygun seçim olacağına inanıyor.
Arsenal'ın oyuncu için 50 milyon pound ücret talep etmesine karşın Atletico Madrid, Vitolo'yu takasta kullanarak İngiliz ekibi ikna edebileceğini düşünüyor.
Sevilla'nın patronu Lopetegui, Nacho'yu istiyor
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Real Madrid'den eski öğrencisi Nacho'nun transfer edilmesini istiyor.
AS'ın haberine göre kulübün sportif direktörü Monchi ile birlikte transfer hedeflerini belirleyen Lopetegui'nin oluştuduğu listenin ilk sırasında Nacho bulunuyor.
29 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 30 resmi maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
Frankurt, Kruse transferinden vazgeçti
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Max Kruse'u isteyen kulüplerinden Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncunun yüksek maaş talebinden dolayı bu transferden vazgeçti.
Buten un Binen' de yer alan habere göre Eintracht Frankfurt ile Max Kruse'un menajeri arasında yapılan görüşmelerde golcü futbolcunun yüksek maaş talebinden dolayı transfer askıya alındı.
Kruse'un yılda 6 milyon euro istemesinden dolayı Frankfurt cephesi bu transfere sıcak bakmıyor.
Willian Çin'den gelen teklifi reddetti
Çin kulübü Shanghai Shenhua'nın Chelsea ile 20 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ama Willian'ı transfer için ikna edemediği iddia edildi.
UOL Esporte' nin haberine göre Shanghai Shenhua, Willian'ın transferi için Chelsea ile 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Çin ekibi, Willian'a ise yıllık 12 milyon euro maaş, kazanılacak her kupa için ise 1 milyon euro bonus teklif etti. Ancak Çin'de oynamak isteyen Willian, bu teklifi reddetti.
Fabri, Fenerbahçe için İstanbul'da
Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'nin Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Fotomaç' ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile sözleşme yenilense dahi bir kaleci alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan İspanyol kaleci Fabri, transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye'ye geldi.
Fabri'nin ismi bir ara Beşiktaş ile de anılırken, siyah-beyazlıların Loris Karius ile devam kararı alması nedeniyle bu oyuncuyla ilgili transfer düşüncesi bulunmuyor.
Regattin Gazişehir yolunda
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ligin tecrübeli isimleriyle görüşüyor.
Aspor'un haberine göre kırmızı siyahlılar Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Adrien Regattin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Regattin, 3 gol kaydetti 1 asist yaptı.
Luis Muriel, Atalanta'da
Sevilla'nın 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Luis Muriel, Serie A ekiplerinden Atalanta'ya transfer oldu.
2017'de Sampdoria'dan 21.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Kolombiyalı oyuncu Muriel, İspanya'daki 2 sezonun ardından Atalanta'ya transfer oldu.
Muriel'in 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
2018-19 sezonunun ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Muriel, Serie A'da çıktığı 19 maçta 6 gol atmayı başardı.
Milan, Real Madrid ile görüşüyor
Serie A ekiplerinden Milan, Real Madrid ile birden fazla oyuncunun transferi konuşunda görüşmeler yapıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Milan, Dani Ceballos ve Borja Mayoral transferi için Real Madrid yöneticileri ile bir araya geldi.
Bu görüşmelerde adı geçen bir diğer oyuncunun ise James Rodriguez olduğu belirtildi.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için Hollanda'da
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Sparta Rotterdam'da Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için Hollanda'ya gitti.
Sabah gazetesinden Turgut Doğan'ın haberine göre Trabzonspor'da Mehmet Yiğit Alp, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da top koşturan Halil Dervişoğlu için Hollanda'ya gitti.
Sparta Rotterdam'ın U19 ve U21 takımlarının formasını da giyen Halil için bordo-mavili yönetimin ilk teklinin 800 bin euro olduğu belirtildi.
Hollanda kariyerinde 85 maça çıkan genç isim, 41 gol 23 asistlik katkı sağlayarak ön plana çıktı.
Marcao'ya Serie A kancası
2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves takımından gelen Marcao, Serie A'dan Atalanta'nın radarına girdi.
Fanatik'te yer alan habere göre tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, bu sezon sarı-kırmızılı takımın savunmasında gösterdiği performans ile kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Brezilyalı futbolcu Marcao'yu transfer etmek istiyor.
Atalanta'nın Marcao'yu uzun süredir takip ettiği ve oyuncu için 10 milyon euro tekif etmeyi düşündüğü öne sürülürken Galatasaray'ın da 23 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Rodri seçimini yaptı
Atletico Madrid'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri, Bayern Münih yerine Manchester City'yi tercih etti.
Bayern Münih'in transfer hedeflerinden biri olan İspanyol futbolcu, Kicker'ın haberine göre 62 milyon sterlin karşılığında Manchester City ile anlaşma sağladı.
Anlaşma resmiyete dönüşürse Rodrigo, Kepa Arrizabalaga'nın ardından futbol tarihinin en pahalı 2. İspanyol futbolcusu olacak.
Liverpool'dan Firpo'ya 50 milyon euro
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Liverpool, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Premier Lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Kırmızılar, 2019-20 sezonunda lig şampiyonluğunu elde edebilmek için kadrosunu derinleştirmeye çalışıyor. Metro'da yer alan habere göre Liverpool yönetimi, sol bek pozisyonunda başarılı bir performans sergileyen Andrew Robertson'un yedeği olarak Real Betis'te forma giyen Junior Firpo'yu renklerine bağlamak istiyor.
İddialara gönde Liverpool, 22 yaşındaki Dominikli futbolcu için 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
Solskjaer, Pogba ve Lukaku'nun satılmasını istiyor.
Manchester United teknik direktörü yeni transferler için ek kaynak yaratmanın peşinde
Premier Lig'de başarılı dönemlerinin uzağında kalan Manchester United, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Daily Star'ın haberine göre İngiliz ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun transfer bütçesinin artmasını sağlamak amacıyla satılmasını istediğini yönetime bildirdi.
Serie A ekiplerinden Inter'in, Romelu Lukaku ile ilgilendiği bilinirken, Juventus'un da Paul Pogba için girişimde bulunabileceği belirtildi.
Coutinho'nun yeni takımı Liverpool mu olacak?
Barcelona'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho için Premier Lig'den bir aday daha devreye girdi.
Katalan ekipte beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Philippe Coutinho'nun, yaz transfer döneminde Barcelona ile yollarını ayıracağı tahmin ediliyor.
Le 10 Sport'un haberine göre Brezilyalı futbolu eski takımı Liverpool'a geri dönebilir.
Manchester United ve Chelsea de Coutinho ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
Petr Cech, Chelsea'ye geri dönüyor
Frank Lampard ile Petr Cech yeniden bir araya gelebilir.
Petr Cech, Arsenal'ın Chelsea'ye kaybettiği UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından profesyonel futbol kariyerine son noktayı koymuştu.
Mirror'ın haberine göre Chelsea'nin eski file bekçisi, "Maviler"e sportif direktör olarak geri dönecek.
Kısa bir süre içinde Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenen Frank Lampard ile Petr Cech, yeniden İngiliz ekibin başarısı için aynı çatı altında buluşabilirler.
Milan'ın Ozan Kabak ısrarı sürüyor
İtalyan ekip, Milli futbolcu için teklifini yükseltti.
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, Stuttgart forması giyen Ozan Kabak için baskısını artırıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Ozan Kabak'ı gelecek sezon için kadrosuna katmayı çok isteyen Milan, Stuttgart'a sunduğu ilk teklifi artırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip Stuttgart'tan 21 Haziran Cuma günü içerisinde cevap bekliyor.
Fenerbahçe'de Benik Afobe bombası!
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi gündemine aldı.
Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de hedef forvet transferi.
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Benik Afobe için girişimlere başladı.
Geçtiğimiz sezon Stoke City forması ile 45 Championship maçına çıkan Afobe, 8 kez gol sevinci yaşadı.
Neymar, PSG'e dönmek istemiyor!
PSG'in rekor bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, PSG'ye dönmek istemiyor.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport, Neymar'ın Paris'te hiçbir zaman mutlu olmadığını ve Barcelona'ya geri dönmek istediğini iddia etti. 27 yaşındaki oyuncuya yakın kaynaklardan alındığı öne sürülen bilgilere göre Neymar, Fransız ekibinin yeni sezon hazırlık kampına katılmak istemiyor.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlık sorunlarıyla geçirirken ligde yalnızca 17 karşılaşmada forma giyebildi. Brezilyalı yıldız, 2017 yazında İspanya'nın Barcelona takımından PSG'e 222 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Galatasaray'da Adem Büyük sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
Hücum hattını yerli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşmaya çok yaklaştı.
A Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 27 lig maçına çıkarken 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.
Beşiktaş, Umut Meraş'ta sona yaklaştı
Siyah beyazlılar, genç oyuncunun transferini bitirmek üzere.
Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk transferini tamamlaya çok yakın.
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Umut Meraş transferi için Bursaspor'la 13 milyon TL karşılığında anlaşmak üzere.
Oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan Beşiktaş, yeşil beyazlı kulüple son bir görüşme gerçekleştirecek.
Habere göre, Umut Meraş yıllık 600 bin euro karşılığında siyah beyazlılara katılacak.
Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu harekatı
Bordo mavililer, Sparta Rotterdam'da top koşturan genç oyuncunun transferi için düğmeye bastı.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor'da hedef Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu.
Fanatik'in haberine göre, bordo mavililer genç oyuncu için 500 bin euro değerinde bir teklifte bulundu.
Halil Dervişoğlu, takımıyla Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 47 maçta 15 gol atıp 12 de asist yaptı.
Beşiktaş'ın 4 yerli hedefi
Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündem yerli transferi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken öncelik yerli takviyesine verildi.
Siyah beyazlılar; sağ bek, sol bek ve orta saha pozisyonlarına maliyeti düşük yerli oyuncular transfer etmek istiyor. Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda Altınordu'dan Kerim Alıcı, Bursaspor'dan Barış Yardımcı ile Umut Meraş ve BB Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı için görüşmelerini sürdürüyor. (Sporx)
Eljif için çılgın teklif!
Tottenham, adı Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle anılan Fenerbahçe'li Eljif Elmas için 19 milyon euro ve Vincent Janssen'i teklif etti.
Son günlerde adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Eljif Elmas için İngiliz ekibi Tottenham'dan çılgın bir teklif geldi.
Sporx'in haberine göre Tottenham, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 19 milyon euro ve Vincent Janssen'i teklif etti. Genç yıldızı için 20 milyon euro bonservis bedeli isteyen sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile yapacağı görüşmenin ardından kesin kararını verecek.
Beşiktaş'tan Tyler Boyd hamlesi
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Tyler Boyd için kulübü Guimaraes'e teklif yaptı.
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Tyler Boyd için girişmlere başladığı iddia edildi.
Portekiz'den O JOGO'nun haberine göre siyah beyazlılar 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Vitoria Guimaraes'e 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. ABD ve Yeni Zellanda pasaportları bulunan Boyd'un kulübü ile olan sözleşme 2019-20 sezonu sonunda bitecek.
Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı
Ajax, teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Geçen sezon takımını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkaran 49 yaşındaki Erik ten Hag, "Çok mutluyum, mükemmel bir sezon geçirdik ve şimdi bunu genişletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
We don’t stop building. 🧩— AFC Ajax (@AFCAjax) June 20, 2019
Ten Hag -> 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣#ForTheFuture
Real Madrid'den Atletico Madrid'e...
Atletico Madrid, Real Madrid'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Llorente'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Llorente ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Transferin mali detaylarıyla ilgili herhangi resmi bir bilgi verilmese de İspanyol medyasında yer alan haberlerde Atletico Madrid'in bu transfer için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 20, 2019
👉 https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz
Göztepe ilk transferini yaptı
Göztepe, Hatayspor forması giyen sağ bek oyuncusu Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
#Transfer: Son olarak Hatayspor forması giyen Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/nLB4XI2igU #Göztepe pic.twitter.com/OHyLzz0brx— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 20, 2019
Burak Yılmaz bilmecesi
İtalyan ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinde ısrarcı.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, bugün tatilden dönerek İstanbul'a gelecek olan Burak'la görüşerek hem teklifi yineleyecek, hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.
33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor.
Umut Meraş adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş, Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
TRT Spor'un iddiasına göre siyah beyazlı ekip, Bursaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'la anlaşma sağladı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, oyuncunun kulübüyle son bir görüşme gerçekleştirerek bu transferi nihayete erdirecek.
Inter, Lukaku'yu bitiriyor!
The Sun'ın haberine göre Inter, Romelu Lukaku'nun transferi için Manchester United ile yaklaşık 80 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Haberde İtalyan ekibinin golcü oyuncuyla daha önceden yıllık 10,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı da kaydedildi.
Galatasaray, Javier Hernandez için teklifini yaptı
Galatasaray'ın West Ham United forması giyen Javier Hernandez'in (Chicharito) transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, İstanbul'a davet edilen oyuncunun menajerleriyle masaya oturdu.
Haberde sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncuya senelik 3 milyon euro, şampiyonluk bonusu ve puan başına 5 bin euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak Meksikalı golcünün öncelikli hedefinin kariyerine İspanya veya İtalya'da devam etmek olması nedeniyle düşünmek için süre istediği kaydedildi.
Rabiot adım adım Juventus'a...
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Adrien Rabiot, Juventus ile anlaşmaya çok yakın.
Calcio Mercato'nun haberine göre Manchester United ve Barcelona'nın da yakından ilgilendiği başarılı orta saha oyuncusu, İtalyan devinin yıllık 7 milyon euro'luk teklifine prensipte 'evet' dedi.
Yusuf Yazıcı için yeni teklif
Daha önce Yusuf Yazıcı için yaptıkları 12 milyon euro'luk teklif reddedilen Lille, Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre Lille, bu kez Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 15 milyon euro önerecek.