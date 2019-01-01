CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması

Romelu Lukaku'nun Inter'e transferi gündemden düşmezken Manchester United, Belçikalı golcünün yerine Wissam Ben Yedder'i düşünüyor.

, 75 milyon sterlin'e 'e transfer olacağı öne sürülen Romelu Lukaku'dan oluşacak boşluğu Wissam Ben Yedder ile doldurmayı planlıyor.

ABC de 'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Sevilla froması giyen 28 yaşındaki Fransız santrfor Ben Yedder'in 36 milyon sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyecek.

Ben Yedder, 2018-19 sezonunda Sevilla ile çıktığı toplamda 54 maça çıkıp 30 attı ve 11 asist yaptı.