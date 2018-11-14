CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Liverpool'un hedefi Salah yerine Pepe

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, İspanyol devinin yaz transferine 500 milyon euro harcayabileceğini duyduğunu söyledi.

Bu sezon büyük bir hayalkırıklığı yaşatan 'in yaz transfer döneminde büyük bir harcama yapabileceği düşünülüyordu. Bir dönem İspanyol devini de çalıştıran Fabio Capello'nun iddiaları ise çok konuşulcak türden.

İtalyan teknik adam geçtiğimiz günlerde 'da bulunduğunu belirtirken, Real Madrid'in transfer döneminde 500 milyon euro harcayabileceğini duyduğunu söyledi.

Sky Sports Italy'e konuşan deneyimli teknik adam, "Barcelona'daydım ve bu yıl transfere Real Madrid'in 500 milyon euro harcayacağını söyledim. Bu bilgi Real Madrid hakkında çok şey bilen birinden geldi" ifadelerini kullandı.