CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Liverpool, Dorukhan Toköz'ü izliyor

Liverpool, Dorukhan Toköz'ü izliyor
Liverpool'un oyuncu izleme komitesinin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü takibe aldığı iddia edildi.
Premier Lig devi Liverpool'un, 150 bin euro'ya Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü izlettiği öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre, Liverpool'un oyuncu izleme komitesi, Dorukhan hakkında çıkardıkları olumlu raporu teknik direktör Jürgen Klopp'a iletti.
2018-19 sezonunda siyah-beyazlı formayla 25 maça çıkan Dorukhan, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Lecce, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor
Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.
Tuttomercato'nun haberine göre, İtalya'nın en üst seviye liginde kalıcı olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelecek.
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Benaga'dan Galatasaray'a müjdeli haber!
Yoğun bir transfer çalışması sürdüren Galatasaray, Boca Juniors'un da devrede olduğu Ever Banega'yı gündeminden düşürmüyor.
Boca Juniors muhabiri Arjantinli Radyocu Luis Fregossi, Cooperativa radyosuna yaptığı açıklamada Banega'nın Galatasaray'a bir adım uzakta olduğunu söyledi.
Kostas Mitroglou ülkesine mi dönüyor?
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan santrfor hakkında transfer dedikoduları son bulmuyor.
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda beklenen performansın uzağında kalan Kostas Mitroglou için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile temas kurdu.
Habere göre, sarı kırmızılı takımdan yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacak Yunan forvet maddi şartlar sağlanırsa ülkesine dönecek.
Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi
Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın takip ettiği genç savunmacı için harekete geçti.
Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, gündemine Mert Müldür'ü aldı.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın da takip ettiği savunma oyuncusu için sarı lacivertliler devreye girdi.
Beşiktaş'ta tekrar Bolasie sesleri
Emre Mor transferinden istediğini alamayan siyah beyazlılar, gündemine tekrar Yannick Bolasie'yi aldı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Mor için Celta Vigo'ya yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Kartal, bonservisi Everton'da olan Yannick Bolasie için tekrar harekete geçti.
Star'ın haberine göre Everton'a kiralama seçeneğini öneren Beşiktaş, kulübün yanaşmaması halinde İngiliz ekibinden 21 yaşındaki oyuncu Ademola Lookman'ı isteyecek.
Başakşehir'den Muğdat Çelik hamlesi
Okan Buruk'u göreve getiren Başakşehir, Galatasaray'da forma şansı bulamayan hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Üst sıralarda yer almaya devam etmek isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre kadrosunu çeşitli alternatiflerle kuvvetlendirmek isteyen İstanbul ekibinde gündem Muğdat Çelik.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve bonservisi elinde olan Muğdat için Başakşehir'in 2+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.
Manchester United, Issa Diop ile ilgileniyor
Manchester United, West Ham United’ın defans oyuncusu Issa Diop’u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sky Sports’un haberine göre İngiliz ekip, West Ham United’ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Issa Diop için 45 milyon pound ödemeye hazır.
West Ham United ise Diop’un satılık olmadığını ve 60 milyon poundun altındaki teklifleri dinlemeyeceğini belirtti.
Neymar vazgeçilmez değil
Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Brezilyalı oyuncu Neymar, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılabilir.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.
Neymar ile ilgilenen Barcelona ve Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.