CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Liverpool, Dorukhan Toköz'ü izliyor

Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.

Brezilyalı oyuncu Neymar, 'in son şampiyonu 'den ayrılabilir.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.

Neymar ile ilgilenen ve , oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.