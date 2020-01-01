CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lionel Messi, Agüero'yu Barcelona'da görmek istiyor

Chelsea Menajeri Frank Lampard, İngiliz yıldız Ross Barkley'nin takımda kalacağını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden 'nin menajeri Frank Lampard, takımdan ayrılacağı konuşulan Ross Barkley'nin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam; "Ross hiçbir yere gitmiyor. O, bizim futbolcumuz. Son maçlarda şans buldu ve çok iyi oynadı. Takımdan ayrılacağına yönelik söylentileri ben de duydum ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ondan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla on maça çıkan eski Evertonlı Barkley iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.