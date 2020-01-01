CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lionel Messi, Agüero'yu Barcelona'da görmek istiyor

Lionel Messi, Agüero'yu Barcelona'da görmek istiyor
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımın yeni teknik direktörü Quique Setien ile bir araya geldi.
Mirror'ın haberine göre Messi, Setien'e vatandaşı Agüero'nun transfer edilmesini önerdi.
Antrenmandan sonra Setien ile baş başa görüşen Messi, Agüero'nun sakatlanan Luis Suarez'in yerine en uygun isim olduğunu söyledi.
Manchester City'de dokuzuncu sezonunu geçiren Sergio Agüero, çıktığı toplam 368 maçta 254 gol ve 61 asistlik performans sergiledi.
PSG'den Guardiola hamlesi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'yı istiyor.
Express'in haberine göre PSG, İspanyol teknik adam için Manchester City'ye astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
PSG'nin sahipleri, kulübü bir sonraki seviyeye taşıyacak ismin Pep Guardiola olduğuna inanıyor.
Guardiola, Manchester City ile çalıştığı dönemde 2 Premier Lig, 2 Community Shield, 2 Lig Kupası ve 1 Federasyon kupası şampiyonlukları yaşadı.
Liverpool ve Chelsea'nin Werner savaşı
İngiltere Premier Lig'in iki önemli ekibi 23 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.
Mirror'ın haberine göre Chelsea'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Timo Werner için Liverpool da devreyegirdi.
Leipzig formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Timo Werner, 23 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Avrupa'nın önde gelen forvetleri arasında kendine yer bulan genç oyuncunun maliyeti ise 70 milyon euro.
Donis Avdijaj, İskoçya yolunda
İskoç ekibi Hearts, Trabzonspor’un yollarını ayırdığı Donis Avdijaj’ı kadrosuna katmak istiyor.
Daily Record'ın haberine göre Hearts, bu futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor ile 18 resmi maça çıkıp 1 gol 2 asistle oynamıştı.
Robert Beric, Chicago Fire'da
MLS kulübü Chicago Fire, St. Etienne forması giyen Slovenyalı forvet Robert Beric ile anlaşmaya vardı.
✍️ Accord conclu entre l'#ASSE et @ChicagoFire pour le transfert de Robert #Beric— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 18, 2020
Bonne chance Berig⚽️al ! 🍀💚
Lampard'dan Ross Barkley'e vize çıkmadı
Chelsea Menajeri Frank Lampard, İngiliz yıldız Ross Barkley'nin takımda kalacağını açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, takımdan ayrılacağı konuşulan Ross Barkley'nin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam; "Ross hiçbir yere gitmiyor. O, bizim futbolcumuz. Son maçlarda şans buldu ve çok iyi oynadı. Takımdan ayrılacağına yönelik söylentileri ben de duydum ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ondan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Chelsea formasıyla on maça çıkan eski Evertonlı Barkley iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Rakitic - Bernardeschi takasında ihtimaller sürüyor
İtalyan basını, Ivan Rakitic ve Federico Bernardeschi takasının rafa kaldırılmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
İtalya'da yayın yapan CalcioMercato, Rakitic - Bernardeschi takasının hala gerçekleşebileceğini öne sürdü.
Barcelona ve Juventus'un görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen haberde takımların ara transfer dönemi bitmeden anlaşmaya varabileceği belirtildi.
Bayern Münih scout şefi, Hakimi'yi izledi
Alman devi Bayern Münih, Dortmund'un yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'yi yakın takibe aldı.
Daha önceden Borussia Dortmund'la çıkışa geçen birçok futbolcuyu kadrosuna katan Bayern Münih, Achraf Hakimi'yi de gündemine aldı.
Bild'in haberine göre Alman devinin scout şefi Marco Neppe, Hakimi'yi izlemek için Augsburg - Dortmund maçını tribünden takip etti.
2018 yazında Real Madrid'den Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki Hakimi, sarı siyahlı ekiple bu sezon 27 maçta görev yaptı ve altı gol atarken altı da asist yapmayı başardı.
Ivanildo Fernandes, Süper Lig'de kaldı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı.
Transferin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz.
Zaniolo yerine Januzaj
Genç yıldızı Nicolo Zoniolo'yu sakatlığa kurban veren Roma, Adnan Januzaj'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Juventus'la oynanan karşılaşmada Nicolo Zaniolo'yu ağır bir sakatlığa kurban veren Roma, genç yıldızının yerini doldurmak için harekete geçti.
Goal İtalya'nın edindiği bilgilere göre Roma, eski Manchester United'lı Adnan Januzaj'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İtalyan ekibi ayrıca LA Galaxy forması giyen Cristian Pavon ve Liverpool'da oynayan Xherdan Shaqiri'yle de ilgileniyor.
Real Sociedad'da üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki Belçikalı Januzaj, bu sezon Bask ekibiyle 13 maça çıkarken dört gol ve dört asistlik performans sergiledi.
PSG'den Koulibaly'ye 12 milyon euro
Fransız ekibi, Avrupa'nın en gözde savunma oyuncularından Kalidou Koulibaly'ye yıllık 12 milyon euro maaş teklif etti.
Savunma hattına takviye yapmak isteyen PSG, Napoli'den ayrılma ihtimali bulunan Kalidou Koulibaly'yi Paris'e getirmek için kolları sıvadı.
Foot Mercato'nun haberine göre Fransız temsilcisi, Senegalli savunmacıya 12 milyon euro'luk maaş teklifinde bulundu. PSG Sportif Direktörü Leonardo; Manchester City, Manchester United ve Real Madrid gibi devlerin de gündeminde olan yıldız futbolcunun menajerleriyle bu hafta bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Genk'te gösterdiği performansla 2014 yazında Napoli'ye transfer olan Koulibaly, İtalyan ekibinde şimdiye kadar 231 maça çıktı.
Sane, Bayern Münih'den vazgeçmiyor
Menajerlik şirketini değiştiren Leroy Sane, yeni şirketinin Bayern Münih'e transferini gerçekleştirmesini bekliyor.
Sport1 ve SportBild'in haberine göre yeni şirketin Ocak ayında Sane'nin sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçen Bayern Münih'i ikna etmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor.
4 sezondur Manchester City forması giyen 24 yaşındaki Alman futbolcu çıktığı 145 maçta 42 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
Lukas Podolski yeniden Türkiye'ye dönüyor
Antalyaspor, Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Veysel Sarı'nın imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay "Podolski transferi yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız" ifadelerini kullandı.
2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Galatasaray formasını giyen Podolski, 2017'den bu yana Japonya'nın Vissel Kobe takımı için mücadele ediyordu.
Vissel Kobe de Podolski'ye teşekkür mesajı yayınladı.
ありがとう、ポルディ。@Podolski10 ❤️#DankePoldi pic.twitter.com/OTrqvAhIc5— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 18, 2020
Inter, Ashley Young transferini açıkladı
İtalyan ekibi, bir süredir peşinde olduğu Manchester United'ın deneyimli oyuncusunun transferini resmen duyurdu.
Inter ara transfer dönemindeki ilk transferini Manchester United'ın tecrübeli yıldızı Ashley Young'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 34 yaşındaki oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Inter, bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2011 yılından bu yana Manchester United forması giyen Young, İngiliz ekibiyle toplam 261 maça çıktı
Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı
Spinazzola transferinde mutlu sona ulaşamayan Inter, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı gündemine aldı.
İtalyan medyası, Inter'in bonservisi Chelsea'de olan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı gündemine aldığını öne sürdü.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, yönetimden Chelsea'den eski öğrencisi olan Moses'ın transferini talep etti.
Haberde Fenerbahçe'nin de Moses'ın kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ve Nijeryalı oyuncunun da Conte ile yeniden çalışmayı istediği kaydedildi.
Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer ediyor
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Antalyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Veysel Sarı'yı kadrosuna katıyor.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan deneyimli futbolcu Veysel Sarı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
beIN Sports'un haberine göre Akdeniz ekibi, 2014 yılından bu yana formasını giydiği Kasımpaşa'dan ayrılan deneyimli futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa ile bu sezon 16 maça çıkan Veysel bu maçlarda iki gol atıp bir asist yapmayı başardı.
Ben Chilwell'in yerine Ryan Bertrand
Leicester, Chelsea ve Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Ben Chilwell'in yerini Ryan Bertrand ile doldurmak istiyor.
Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City, Chelse ve Manchester City'nin transfer etmek istediği Ben Chilwell'in alternatifini belirledi.
GOAL'ün edindiği bilgiye göre Tilkiler, Chilwell'in ayrılması ihtimaline karşılık yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Southampton forması giyen Ryan Bertrand'ı gündemine aldı.
Southampton'daki altıncı sezonunu geçiren 30 yaşındaki başarılı sol bek, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
Thomas Lemar, Atletico'dan ayrılmaya hazırlanıyor
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Atletico Madrid'in 2018 yazında Monaco'dan transfer ettiği Thomas Lemar, geride kalan bir buçuk sezonda bekleneni veremedi.
Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldız, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanırken 24 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in ilgilendiği belirtildi.
Madrid ekibinin formasını giydiği 21 maçın yalnızca onuna ilk 11'de başlayan Lemar, bu sezon gol ya da asist katkısı yapamadı.
Manchester United'ın Maddison ısrarı bitmiyor
Bruno Fernandes'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Manchester United, James Maddison transferinden vazgeçmiş değil.
Premier Lig'de eski günlerinden uzak bir görüntü çizen Manchester United, Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Evening Standard'ın haberine göre Portekizli yıldızı transfer etmeye çok yaklaşan Kırmızı Şeytanlar, Leicester City'nin genç yıldızı James Maddison'dan da vazgeçmedi.
Bu sezon Tilker'le 25 maçta görev yapan Maddison dokuz kez rakip fileleri havalandırırken üç de asist yaptı.
Eren Derdiyok Pakhtakor'da
Göztepe'de sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Eren Derdiyok, Pakhtakor ile anlaştı.
Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşmeyi imzalayan Eren'in sözleşme detayları açıklanmadı.
Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Pakhtakor'u eski Kasımpaşa ve Trabzonspor teknik direktörü Şota Arveladze çalıştırıyor. Arveladze ile Eren, 2014/15 sezonunda Kasımpaşa'da birlikte çalışmıştı.
Samatta Aston Villa yolcusu
Genk'in golcüsü Mbwana Ally Samatta'nın Aston Villa'ya transfer olacağı iddiaları ciddileşti.
Daily Star'ın haberine göre Perşembe günü iki kulüp oyuncunun transferi için görüştüler.
Transferde son noktanın hafta sonu koyulması bekleniyor.
Conte, Moses'ı Inter'e istiyor
Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçeli Victor Moses'ı Serie A devi Inter istiyor.
Antonio Conte, daha önce çalıştığı Chelsea'de sağ kanadın her bölgesinde kullandığı Moses'ı Inter'de de görmek istiyor.
Ancak bu transferde engel Fenerbahçe. Sarı lacivertli kulüp Nijeryalı yıldıza izin verirse transfer gerçekleşebilecek.
Manchester United Cavani'nin peşinde
Manchester Evening News'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar Cavani'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Uruguaylı golcü yeni sezonda yeni bir takımda forma giyecek.
PSG ile sözleşme yenilemeyecek olan Cavani'yi Fransız ekibi devre arasında da takımdan göndermek istemiyor.
Inter, Ashley Young'ı kadrosuna katıyor
Serie A devi Inter, Manchester United forması giyen Ashley Young'ı 1.5 milyon euro'ya renklerine bağlamak üzere.
2011'den bu yana Manchester United'da oynayan 34 yaşındaki İngiliz sol bek Ashley Young, Inter'e transfer oluyor.
BBC'nin haberine göre Inter ve Manchester United yönetimi, oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 resmi mücadelede forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Arda Turan, Boca Juniors'ı istiyor
Arjantin basını, Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın Boca Juniors ile temas kurduğunu iddia etti.
Bonservisi Barcelona'da olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın Boca Juniors'a transfer olmak istediği gündeme geldi.
TYC Sports'un haberine göre Arda Turan'ın menajeri Boca Juniors ile temasa geçti ve oyuncunun Arjantin ekibinde oynamak istediğini iletti.
Arsenal'den Kurzawa atağı
İngiliz ekip, ara transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, PSG'nin Fransız sol beki Layvin Kurzawa için görüşmelere başladı.
Arsenal, Kurzawa'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına rağmen Ocak ayında transferi sonuçlandırmak istiyor.
Özellikle Tierney ve Kolasinac'ın sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar sebebiyle teknik direktör Mikel Arteta, yönetime transferin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istediğini belirtti.
Bu sezon PSG formasıyla 13 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, gol veya asist katkısı yapamadı.
Manchester United, Fernandes'le anlaştı
ESPN’in haberine göre İngiliz ekibi Manchester United, Sporting’in orta sahadaki yıldız ismi Bruno Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı
Manchester United’ın şimdi 25 yaşındaki Fernandes’in kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi.
Bu sezon 25 maça çıkan Fernandes, 15 gol atıp 13 de asist yaptı.
Çaykur Rizespor, De Pauw ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
Mesut Özil, sözleşmesini tamamlamak istiyor
beIN Sports'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemden oldukça memnunum. Bu sezon ve gelecek sezon Arsenal'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Geleceğin ne getireceğini söyleyemem. Kendi geleceğim hakkında heyecanlıyım ama neler olacağını bilmiyorum."
Espanyol'dan Marcao'ya kanca
La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao'yu transfer etmek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi.
AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.
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Arsenal, Kurzawa’yı gündemine aldı
Teknik direktörlüğe Mikel Arteta’yı getiren Arsenal, transfer çalışmalarına devam ediyor.
The Sun’ın haberine göre Londra ekibi, PSG’de forma giyen bek oyuncusu Layvin Kurzawa’yı istiyor.
Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kurzawa’yı uygun bir bedelle kadrosuna katmayı umuyor.
Real Madrid, Koulibaly'nin peşinde
Real Madrid’in Napoli’nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly’yi istediği iddia edildi.
El Desmarque’nin haberine göre Los Galactios, 28 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açacak.
Koulibaly bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 20 maçta görev yaptı.
Murillo Celta Vigo'da
Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Kolombiyalı stoper Murillo, Celta Vigo'ya transfer oldu.
27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
Todibo Schalke 04'te
Barcelonalı Todibo, 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Schalke 04'e kiralandı.
Alman kulübü oyuncunun maaşını ödeyecek ve 25 milyon euro + 5 milyon euro bonusla satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Van de Beek, Real Madrid ile anlaştı
Ajax'ın başarılı orta saha oyuncusu İspanyol ekiple anlaşmak üzere.
Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Donny van de Beek, önümüzdeki sezon Real Madrid formasını giyecek.
Gazetenin spor müdürü Valentijn Driessen yaptığı açıklamada tarafların anlaştığını ve transferin tamamlandığını söyledi. Driessen ayrıca Hollandalı oyuncuyu isteyen bir diğer kulüp olan Manchester United'ın yarıştan çekildiğini de sözlerine ekledi.
Bu transfer için Real Madrid'in Ajax'a 55 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
5 sezondur Ajax'ın A Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 173 maçta 45 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
Inter, Giroud transferini bitiriyor
RMC Sport’un haberine göre Chelsea’nin forveti Olivier Giroud, hafta sonu kendisini Inter’li yapacak sözleşmeye imza atabilir.
Inter bu transfer için Chelsea’ye 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
33 yaşındaki golcünün ise iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Giroud, bu sezon ligin ilk yarısında yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.