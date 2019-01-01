CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor

Galatasaray eski yıldızlarını istiyor
Galatasaray'da transfer gündemine Arda Turan ve Mehmet Topal geldi.
Akşam'da yer alan habere göre, geçmiş dönemde sarı kırmızılı formayı giyen iki oyuncu için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, transferleri kısa süre içinde sonlandırmayı planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadroya katmak için çalışmaları hızlandırdı.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor
Fransız ekibi Lille, bordo mavililerin yıldız ismi Yusuf Yazıcı için teklif yükselttiği iddaa edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kapıyı 12 milyon euro’dan açan Fransız ekibi, sonrasında 15 milyon euro’ya kadar çıkmıştı. Lille, Yusuf için son olarak ise 20 milyon euro teklif etti.
Aynı zamanda Fransız basını Lille’nin, Yusuf Yazıcı ile yıllığı 3 milyon euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtti. Trabzonspor ile de 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Yusuf Yazıcı transferinin olumlu ya da olumsuz olarak birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Tite, Brezilya'yı bırakıyor
Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite, iddialara göre Copa America finalinden sonra görevinden istifa edecek.
Brezilyalı muhabir Luiz Prosperi'nin haberine göre Tite, Brezilya ile Peru arasında oynanacak 2019 Copa America finalinin ardından kazansa da kaybetse de takımdan ayrılacak.
Brezilya'nın, bu görev için Gremio'yu çalıştıran Renato Gaucho ile şimdiden görüşmelere başladığı belirtildi.
Tite'nin Brezilya'dan sonra Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın başına geçeceği öne sürüldü.
Pogba kampa katılmadı
Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Paul Pogba, sezon öncesi hazırlık kampına hala katılmadı.
Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Paul Pogba'nın Real Madrid'e gideceği gündemden düşmüyor.
Daily Star'ın haberine göre takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, bu sebeple sezon öncesi hazırlık kampına katılmak yerine tatilini uzatmayı tercih etti.
Bennacer Milan'a çok yakın
Milan, Empoli'nin 21 yaşındaki ön liberosu Ismael Bennacer transferi için kulübü ile 16 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
Sky Sports Italya muhabiri Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Milan'ın Empoli'den Ismael Bennacer'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Milan'ın ilk olarak 13 milyon euro teklif ettiğini ancak Empoli'nin 15 milyon euro'nun yanında 3 milyon euro da bonus talep ettiğini belirtti.
Cezayirli futbolcu, 2017'de Arsenal U23 takımından Empoli'ye yalnızca 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Al İttihad forması giyen 28 yaşındaki Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralamak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Rodrigues, Ocak 2019'da Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olmuştu.
Başakşehir'de, Eto'o sürprizi
Adebayor ve Bajic ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Samuel Eto'o ile görüşüyor.
Skorer'den Mesut Aydın Kale'nin haberine göre forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Başakşehir, 38 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşmanın sağlanması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a teklifini yaptı.
Fransız Mercato 365 sitesinde yer alan habere göre Youssouf Kone ve Thiago Mendes transferlerinden 31 milyon euro'yu kasasına koyan Lille, Lazio'nun da ilgilendiği Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı.
Fransız ekibi 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ediyor.
Emre Mor'dan haber geldi
Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi.
Sabah'ın haberine göre yerli takviyelerine devam eden ve Yusuf Erdoğan'a imza attırmaya hazırlanan Galatasaray'a İspanya'dan sürpriz bir haber geldi.
Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor, Galatasaray'da forma giymek istediğini menajeri vasıtasıyla kulübe iletti. Sarı kırmızılı ekip, genç futbolcuyu kadroya katmak için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken Celta Vigo yönetimi oyunucuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Atletico Madrid, Elmas için İstanbul'da!
Atletico Madrid yöneticileri Fenerbahçe'nin genç futbolcusu için İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre İspanyol devi Atletico Madrid'li yöneticilerin Eljif Elmas transferini bitirmek üzere İstanbul'a geldiği ve Comolli ile görüşmede oldukları iddia edildi.
Elmas ile Atletico Madrid'in yanı sıra Inter ve Tottenham gibi dev kulüplerin de ilgili olduğu biliniyor.
Makedon futbolcu geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma altında 40 resmi müsabakada görev aldı ve 4 gol attı.
Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor
Beşiktaş yönetimi, Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
Boateng'in de siyah beyazlı takıma yeşil ışık yakması transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Real Madrid, Milan'a Mariano Diaz'ı önerdi
Corriere dello Sport'a göre Real Madrid, 25 yaşındaki santrforunu teklif etti.Piyasa değeri 20 milyon euro olan Diaz, geçtiğimiz sezon Madrid formasıyla 19 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.
Buffon, Juventus için sağlık kontrolünde!
2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulübü Juventus'a geri dönüyor.
Tecrübeli kaleci, 17 sene formasını giydiği Juventus ile anlaşmaya vardı ve sabah saatlerinde sağlık kontrollerini tamamlamak için hastaneye vardı.
Transferin önümüzdeki saatlerde resmileşmesi bekleniyor.
Sevilla, Lucas Ocampos'u kadrosuna kattı
La Liga ekiplerinden Sevilla, Marsilya'da forma giyen sol kanat oyuncusu Lucas Ocampos'u transfer etti.
Endülüs temsilcisi, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da oynayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Ocampos, Marsilya formasıyla çıktığı toplam 132 resmi maçta 27 gol atıp 15 asist yaptı.
Maguire'a yeni talip
Mancheste United'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Harry Maguire için Arsenal de devreye girdi.
Leicester City'nin 26 yaşındaki stoperi Harry Maguire, Manchester United'ın en önemli transfer hedeflerinden biri haline gelmişti.
Mirror'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu için Arsenal de teklifte bulundu. Leicester City'nin, Manchester United'ın 70 milyon sterlin değerindeki teklifini reddettiği öne sürülmüştü. Arsenal'in ise Maguire için 50 milyon sterlin önerdiği iddia edildi.
İngiliz basınına göre Leicester City, Maguire için 90 milyon euro istiyor.
Mbappe'den Paris paylaşımı
Real Madrid'e transfer olacağı gündemden düşmeyen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalacağı yönünde paylaşım yaptı.
Transfer sezonunun bir başka öne çıkan ismi Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
ICI C’EST PARIS 19/20 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/diGY7fksve— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 2, 2019
Real Madrid ile gündeme gelen oyuncu, gelecek sezon da PSG'de kalacağının mesajını verdi.
Real Madrid, Pogba için Bale'i kullanacak
Manchester United'ın Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Gareth Bale'i takasta kullanmayı planlıyor.
Real Madrid, uzun süredir Paul Pogba'yı renklerine bağlamaya çalışıyordu. Oyuncunun da takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği yönünde açıklamaları vardı.
Fransız yıldızı kadrosuna katmak için yeni bir yol bulan Madrid ekibi, Marca'nın haberine göre kadroda düşünülmeyen Gallerli futbolcu Gareth Bale'i Manchester United'a önerecek.
Beşiktaş'ın Kenan Karaman planı belli oldu
Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki golcü için piyasa araştırmasına başladı.
Transferin sessiz ekibi Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş, Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu için maliyet araştırması yapmaya başladı.
Abdullah Avcı'nın hücum hattının çeşitli bölgelerinde görev alabilen Karaman'ı kadroda görmek istediği belirtildi.
Barcelona'dan Umtiti kararı
Katalan ekibi, Fransız stoperle yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Transferde hareketli günler geçiren Barcelona, Neymar ve Antoine Griezmann için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan iki yıldıza imza attırmak adına bütçesini dengelemek isteyen Katalan ekibinde yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor.
Sport'un haberine göre, Samuel Umtiti bu oyunculardan bir tanesi olarak belirlendi.
Juventus ve Manchester United'ın takip ettiği Umtiti için Barcelona'nın 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.
Sevilla'dan Galatasaray'ı üzecek Banega açıklaması
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'dan kötü haber geldi.
A Spor'a konuşan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Ever Banega'nın transferi söz konusu değil. Banega ile ilgili kimseyle transfer görüşmesi yapmadık çünkü kendisi satış listesinde değil" şeklinde konuştu.
Daha önce ise Arjantinli oyuncunun menajeri, "Galatasaray ile anlaştık" açıklaması yapmıştı.
Trabzonspor, Nemanja Andjusic'i bitiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nemanja Andjusic transferinde mutlu sona yaklaştı.
Trabzonspor, Andjusic transferini bitirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre bordo mavililer, Bosna Hersek Ligi takımlarından Mladost Doboj-Kakanj forması giyen Nemanja Andjusic ile prensip anlaşmasına vardı.
22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Mladost Doboj-Kakanj formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 8 gol kaydetti.
Fernando yerine Nzonzi
Galatasaray, yıldız futbolcusu Fernando Reges'in yerine Steven Nzonzi'yi düşünüyor.
Galatasaray, Ever Banega'nın transferinde Sevilla'ya takas olması beklenen Fernando Reges yerine Steven Nzonzi'yi düşünüyor.
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Fernando'nun boşluğunu doldurmak için Roma'nın 31 yaşındaki yıldızı Steven Nzonzi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray yönetimi, Sevilla'dan Banega'nın takım arkadaşı olan Fransız futbolcuyu kiralamak için girişimlere başlayacak.
Manchester United'ın Maguire için yaptığı teklif reddedildi
Manchester United'ın, Leicester City forması giyen Harry Maguire için yaptığı teklif reddedildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United'a Leicester City'den kötü haber geldi.
Sky Sports'un haberine göre Tilkiler, Manchester United'ın Harry Maguire için yaptığı 79 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.
İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki stoperle Manchester City'de ilgileniyor.
Göztepe'nin forvet hedefi Abel Hernandez
Forvet transferi için kolları sıvayan Göztepe, Abel Hernandez'i listenin ilk sırasına yazdı.
Geçtiğimiz küme düşme tehlikesini son haftalara kadar hisseden Göztepe, bu sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor.
Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılıların forvet transferi için bir numaralı adayı CSKA Moskova'dan ayrılan 28 yaşındaki Uruguaylı Abel Hernandez. İzmir ekibinin listesindeki diğer isimler ise William Owusu, Emmanuel Adebayor ve Eren Derdiyok.
Premier Lig'den MLS'e
Amerika Futbol Ligi (MLS)'nin son şampiyonu Atlanta United, Bournemouth'tan Emerson Hyndman'ı kiraladı.
23 yaşındaki oyuncu 9 Temmuz'da açılacak olan ikinci transfer döneminde Atlanta United kadrosuna dahil olacak.
Amerikalı orta saha oyuncu geçen sezon Hibernian ve Bournemouth formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol atmayı başardı.
Crystal Palace yeni sağ bekini buldu
Aaron Wan-Bissaka'yı Manchester United'a satan Crystal Palace, Arsenal'ın gözden çıkardığı Carl Jenkinson'ın peşine düştü.
Sun'ın haberine göre Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, 2012 yılında İngiltere Milli Takımı'nda çalıştırdığı Jenkinson'ın transferi için onay verdi.
Crystal Palace'ın oyuncu için 5 milyon pound teklif sunacağı ve Arsenal'ın da transfer bütçesini artırmak amacıyla bu teklifi kabul edeceği bekleniliyor.
27 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonunda Arsenal formasıyla yalnızca 8 maçta sahada yer alabildi.
Newcastle'ın genç oyuncusu Manchester United'ın radarında
Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katan Manchester United, başka bir transferi daha bitirmek istiyor.
Telegraph'ın haberine göre "Kırmızı Şeytanlar" Newcastle United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sean Longstaff'ı transfer etmek için 25 milyon poundu gözden çıkardı.
Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının Avustralya ve Asya'daki kampı başlamadan önce oyuncunun kadroya dahil olmasını istiyor.
Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 13 maça çıkan Longstaff, 2 gol kaydetti.
Inter, Lukaku ısrarını sürdürüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nın peşini bırakmıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, Romelu Lukaku'yu 70 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiralamak istiyor.
2018-19 sezonunda beklenen performansı gösteremeyen Lukaku, Manchester United formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 19 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Arsenal, Fekir için teklifini sundu
Neymar ve Griezmann transferi Semedo'ya bağlı
Neymar ve Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, gerekli bütçeyi sağlamaya çalışıyor.
Griezmann'ın 126 milyon euroluk bonservis bedeli yüzünden, Neymar transferine kaynak ayırması zora giren Katalan ekip, çözümü Nelson Semedo'da buldu.
Griezmann'a yapacağı teklife Semedo'yu ekleyerek, ödeyeceği miktarı azaltmayı planlayan Barcelona, kasasında tutacağı daha fazla parayı Neymar transferinde kullanacak.
West Ham United, Chicharito'nun satışına sıcak bakıyor
Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Chicharito, transfer döneminde takım değiştirebilir.
ESPN'in haberine göre West Ham United, beklediği teklifi alırsa Meksikalı oyuncunun transferine izin verecek. Londra ekibi Chicharito için en az 9 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
31 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonunda çıktığı 28 resmi maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.