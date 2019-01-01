CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor

Fransız ekibi Lille, bordo mavililerin yıldız ismi Yusuf Yazıcı için teklif yükselttiği iddaa edildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kapıyı 12 milyon euro’dan açan Fransız ekibi, sonrasında 15 milyon euro’ya kadar çıkmıştı. , Yusuf için son olarak ise 20 milyon euro teklif etti.

Aynı zamanda Fransız basını Lille’nin, Yusuf Yazıcı ile yıllığı 3 milyon euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtti. ile de 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Yusuf Yazıcı transferinin olumlu ya da olumsuz olarak birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.