CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lille'in yeni Yusuf Yazıcı teklifi

Championship ekiplerinden Derby County, 'nin başına geçen Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve Hollandalı teknik adam ve ekibinin sezon öncesi hazırlık kampı için Florida'ya geldikleri duyuruldu.

Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫



The former 🇳🇱 international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu