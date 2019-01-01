CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Lille Yusuf Yazıcı için yeni teklifle geliyor!

'dan düşen 'nin yetenekli oyuncusu Ismael Bennacer'in adı 'la anılmıştı.

Football Italia'nın haberine göre sarı kırmızılılar Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra daha fazla değerlenen Cezayirli oyuncu için bir kez daha nabız yokladı.

Ancak Bennacer'in yetkilileri oyuncunun ile anlaştığını ve sözünden dönmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi.