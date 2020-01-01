CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Kjaer, Milan'a doğru

Kjaer, Milan'a doğru
Liverpool, Samuel Chukwueze ile ilgileniyor
Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool, Villarreal forması giyen Samuel Chukwueze'yi renklerine bağlamak istiyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Kırmızılar, Villarreal'in 20 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Genç oyuncunun 63 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğu ancak İspanyol ekibin pazarlığa açık olduğu bilgisine yer verildi.
Chukwueze bu sezon 18 lig maçında 3 gol kaydetti.
Solskjaer, Bruno Fernandes'i bizzat gözlemliyor
Manchester United, Sporting CP forması giyen Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.
Manchester United, daha önce de transfer etmek istediği Sporting CP'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Fernandes için yeniden devrede.
Sport Witness'da yer alan habere göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fernandes'i bizzat gözlemledi.
Bu sezon 24 maçta 13 gol kaydeden Fernandes için Manchester United'ın teklif yapacağı öne sürüldü.
Emre Can, Manchester United'ı geri çevirdi
Juventus'un 25 yaşındaki oyuncusu Emre Can ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can kariyerine İtalya'da devam etmeyi planlıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Manchester United, Emre Can'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında; ancak daha önce Liverpool forması giyen Emre Can, eski takımına duyduğu saygıdan ötürü kapısını United'a kapattı.
Tottenham, Piatek'ten vazgeçmiyor
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Milan forması giyen 24 yaşındaki santrfor Krzysztof Piatek'i istiyor
Bir süredir Krzysztof Piatek'i kadrosuna katan Tottenham, ara transfer döneminde de ısrarını sürdürüyor.
Sky Sports'un haberine göre Harry Kane'nin sakatlığı ile golcü arayışını hızlandıran Tottenham, Milan'ın Polonyalı yıldızı Piatek için teklif yapacak.
Piatek bu sezon forma giydiği 18 lig maçında 4 kez ağları buldu.
Patrick Cutrone, Fiorentina'da
Kariyerini İngiltere'de sürdüren İtalyan golcü Patrick Cutrone, Floransa'da sağlık kontrollerinden geçti.
Milan altyapısından yetiştikten sonra Wolverhampton'ın yolunu tutan Patrick Cutrone, yeniden Çizme'ye dönüyor.
İngiltere macerası istediği gibi geçmeyen genç yıldız, bugün geldiği Floransa şehrinde sağlık kontrollerinden geçti. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Fiorentina ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Christian Eriksen, Inter'e çok yakın
Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen, Serie A'nın yolunu tutmak üzere.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ancak sezon sonunda serbest kalacak olan Christian Eriksen'in talipleri bitmiyor.
Guardian'dan Fabrizio Romano'nun haberine göre Danimarkalı yıldız, bir süredir kendisini transfer etmek isteyen Inter'le biraraya gelerek transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, ara transfer döneminde yeni takımını belirlemeye sıcak bakıyor.
2013 yazından bu yana Tottenham'da mücadele eden Eriksen, 69 kez rakip fileleri havalandırırken 74 gol pasının altına imzasını attı.
Manchester United, Fabian Ruiz yarışına dahil oldu
Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Napoli'nin yıldızı Fabian Ruiz'e son olarak Manchester United da talip oldu.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Manchester United son olarak Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'e kancayı taktı.
CalcioNapoli24'te yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar; Real Madrid ve Barcelona'nın da istediği Ruiz için girişimlere başladı.
Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki İspanyol yıldız bir gol ve iki asistle oynadı.
Cenk Tosun, Crystal Palace ile imzalıyor
Everton forması giyen Cenk Tosun, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmak üzere.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
NTV'nin haberine göre Cenk Tosun'u sağlık kontrollerinden geçirmeye hazırlanan Londra ekibi, herhangi bir yaşanmaması halinde 28 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.
Ocak 2018'de transfer olduğu Everton'da bu sezon yalnızca sekiz maçta görev yapabilen Cenk Tosun rakip fileleri bir kez havalandırdı.
Alanyaspor'da Emircan Altıntaş sesleri
Bu sezon Ümraniyespor forması altında TFF 1. Lig'de kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Aytemiz Alanyaspor'a transfer olacağı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Akdeniz temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Ümraniyespor ile 750 bin euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı.
Emircan bu sezon şu ana kadar Ümraniyespor forması altında çıktığı 16 lig maçında 11 gol atıp 2 de asist yaptı
Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, Milan'ı 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ile sunduğu teklife ikna etmeye çalışıyor.
Milan cephesi ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleşecek.
Barcelona'da Upamecano sesleri
Barcelona, RB Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu gündemine aldı.
Sport'un haberine göre Katalan devinin Ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği 21 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli 53 milyon euro civarında.
Öte yandan Arsenal'in de Upamecano ile ilgilendiği gelen haberler arasında.
Leicester, Merih'ten vazgeçmiyor
Leicester City'nin Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.
Mirror'da yer alan haberde Teknik Direktör Brendan Rodgers'ın savunma hattını Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile kurmak istediği ancak Juventus'un son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi.
Haberde Juventus'un Leicester City'nin Merih için daha önceden yaptığı 28 milyon euro ve 39 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiği de hatırlatılırken, İngiliz kulübünün ilerleyen günlerde bir kez daha Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı da öne sürüldü.
Solskjaer altı transfer daha istiyor!
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın istenilen seviyeye gelmesi için altı transfere daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Solskjaer ile uzun süreli yola devam etmeyeceğine göre transfer yönünü belirlemesi bekleniyor.
Tottenham Semedo transferinde kararlı
Arsenal Cavani'yi istiyor
Arteta, kadrosunu Uruguaylı golcü ile güçlendirmek istiyor.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Arsenal, PSG'ye Cavani için teklifini yaptı.
Yıldız oyuncunun Paris devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Manchester United, Eriksen yarışından çekildi
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eriksen'e teklif yapmaktan vazgeçti.
İngiliz ekibin bu kararı sonrasında Inter ve Real Madrid, Eriksen'in bir sonraki takımı olma konusunda bir adım öne çıktı.
Bayern Münih, Sane'den vazgeçti
Bundesliga ekibi, ara transfer döneminde uzun süredir peşinde olduğu Leroy Sane için girişimde bulunmayacak.
Sane, yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden ve Şubat ayının sonundan önce sahalara dönemeyecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic "Sane'nin iyileşme süreci takip edeceğiz. Ara transfer döneminde teklifimiz olmayacak. Bize şu anda katkı sağlayacak oyuncular almamız lazım" ifadelerini kullandı.
Lemar Chelsea'ye önerildi
Tottenham'ın da ilgilendiği oyuncu için Atletico Madrid 58.7 milyon euro istiyor.
Transfer yasağı kalkan Chelsea, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Evening Standard'da yer alan habere göre Tottenham'ın da ilgilendiği 24 yaşındaki Fransız oyuncu Maviler'e önerildi.
Galatasaray Sekidika transferini açıkladı
Galatasaray, Eskişehirspor'dan ayrılan 23 yaşındaki Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
>>> ÖZEL | Fuat Çapa, Jesse Sekidika'yı anlattı
Barcelona Matheus Fernandes için 6 milyon euro önerecek
İspanya basınında yer alan habere göre Barcelona, Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu için 6 milyon euro önerdi.
Ancak Barcelona, Palmeiras ile anlaşsa bile oyuncunun haklarının bir kısmını elinde bulunduran Bofafogo ile de masaya oturmak zorunda.