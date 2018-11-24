CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Juventus, Pochettino'yu ikna etti

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Isco Alarcon için Manchester United ve Manchester City yarışa girdi.

'den ayrılması gündemde olan Isco Alarcon için ve Manchester Cty yarışa girdi.

Real Madrid'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Isco Alarcon, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyebilir.

Real Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu, Sport'ta yer alan habere göre Manchester United ve 'nin transfer hedefi haline geldi. Tarihinin en kötü lig sezonlarından birini yaşayan Madrid ekibinin Isco'yu satmaya sıcak baktığı ve 120 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

2013'te Malaga'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Isco, Real Madrid formasını 277 kez giyip 48 gol attı ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 'in de ilgilendiği tecrübeli oyuncu, bu sezon ise ligde çıktığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.