CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Jordan Torunarigha Fenerbahçe'ye doğru

Liverpool, Chelsea ve Tottenham, Brighton'ın 22 yaşındaki stoperi Ben White'ı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'in 3 büyük kulübü, bu sezon Leeds United'da kiralık olarak forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Ben White için gözlemci gönderdi.

Sky Sports'un haberine göre Marcelo Bielsa'nın ekibinde düzenli olarak forma bulan White için , ve sıraya girdi. Bonservisi 'da olan White'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu sezon 26 Championship maçında görev alan White için üç kulüp de sezon sonunu bekliyor.