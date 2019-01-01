CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Inter, Politano ve Salcedo'yu duyurdu

Serie A ekiplerinden Inter, Matteo Politano ve Eddie Salcedo'nun bonservisinin alındığını açıkladı.

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bonservisi ’da bulunan ve bu sezon Inter’de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Matteo Politano ve ’dan kiralanan 17 yaşındaki Eddie Salcedo’nun bonservisinin alındığını açıkladı.

Sağ kanatta oynayan Politano, 2018-19 sezonunda Inter mavi-siyahlı ekip ile 48 maça çıkıp 6 kez ağları havalandırdı ve 8 asistlik katkı sağladı.

Santrfor mevkinde oynayan İtalyalı oyuncu Salcedo ise 2018-19 sezonunda Genoa ile çıktığı 35 resmi maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı.