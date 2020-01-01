CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Inter, Christian Eriksen ile görüşmelere başladı

Inter, Christian Eriksen ile görüşmelere başladı
Hangi takıma gideceği merakla beklenen Eriksen için en güçlü aday Inter.
Tottenham, sezon başlamadan önce takımdan ayrılması beklenen ancak transferi gerçekleşmeyen Eriksen'i sözleşmesi bitmeden takımdan göndermek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Serie A ekiplerinden Inter, Christian Eriksen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Tottenham'ın İngiltere dışındaki kulüplerle görüşmesine izin verdiği Danimarkalı oyuncu, bu sezon İngiliz ekiple çıktığı 23 resmi maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Barcelona'dan Semedo'ya izin çıktı
Katalan ekip, Portekizli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
La Liga'nın lideri Barcelona, sağ bek Nelson Semedo'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Sport'un haberine göre teknik direktör Ernesto Valverde'nin sağ bak pozisyonunda Sergi Roberto'yu tercih etmesi, Semedo'nun dakikalarını azaltması sebebiyle Portekizli oyuncu takımdan ayrılma talebini yönetime iletti.
Semedo'nun satışından para kazanmak isteyen Barcelona'nın Manchester United ile görüşmesi gündeme geldi.
Real Madrid'in hedefi Ruben Neves
İspanyol ekip gözünü Premier Lig'e dikti.
İspanya La Liga'nın ikinci sırasında bulunan Real Madrid, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor.
Don Balon'un haberine göre İspanyol ekip, Neves için 65 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bu sezon Wolverhampton formasıyla 31 resmi maça çıkan Ruben Neves 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Manchester United için 4 aday
Pogba ve McTominay'in sakatlıkları İngiliz ekibi transferde harekete geçirdi.
21 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 31 puanla beşinci sırada yer alan Manchester United, orta sahasını güçlendirmek istiyor.
ESPN'in haberine göre İngiliz ekip, Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan Emre Can ve Newcastle United'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sean Longstaff için kulüplerin kapısını çalacak.
The Independent ise Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish ve Leicester'ın yükselişinde önemli pay sahibi olan James Maddison'ın Manchester United'ın radarında bulunduğunu belirtti.
Ibrahimovic, Milan için İtalya'ya geldi
Milan ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, transferini resmileştirmek için İtalya'ya ayak bastı.
Serie A ekiplerinden Milan'da ikinci baharını yaşayacak olan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, 2 Ocak Perşembe sabahı Milan Linate Havalimanı'na geldi.
Kısa sürede transferini resmiyete dökecek olan Ibrahimovic, sağlık kontrollerinden geçmek için La Madonnina Kliniği'ne gitti. Tecrübeli oyuncu, kliniğe vardığı sırada birçok Milan taraftarı etrafında toplandı ve sevgi gösterisinde bulundu
2010 ve 2012 yılları arasında kırmızı siyahlı formayı giyen 38 yaşındaki yıldız, 85 maçta 56 gol atıp 27 asist yapmıştı.
Kulusevski, Juventus için sağlık kontrolünde
Atalanta'nın 19 yaşındaki İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski, Juventus için sağlık kontrolüne girdi.
Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen ve bu sezon Parma'da kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kulusevski, Juventus'tan yapılan resmi açıklamaya göre sağlık kontrollerinden geçti.
Juventus'un genç futbolcu için 35 milyon euro'luk bir transfer bedeli ödeyeceği öğrenildi. 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Kulusevski'nin Juventus'ta bonuslar dışında yıllık 2.5 milyon euro kazanması bekleniyor.
Atalanta'nın 17 ve 19 yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 2019-20 sezonu öncesi Parma'ya kiralanan Kulusevski, bu sezon çıktığı 17 Serie A maçında 4 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Mert Hakan Yandaş Sivas'ta kalacağını açıkladı
Süper Lig'de ilk yarının yıldızlarından olan Mert Hakan Yandaş, transferin de gözde ismi. Buna rağmen 25 yaşındaki oyuncu Sivasspor'da mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini açıkladı:
"Sivasspor'da kalacağım, sürekli spekülasyonlar çıkıyor ama ben buradayım. İnşallah ligin ikinci yarısını da zirvede bitirip, ipi göğüslemek istiyoruz. Ondan sonra da hayırlısı ne ise onu yapmak istiyorum. Zaten yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim. Sezon sonu da oturup kulübümle konuşacağım. Burada çok mutluyum. Şu anda başka bir şey düşünmek istemiyorum."
Inter ve Barcelona'nın Aubameyang yarışı
Arsenal'in yıldızı Pierre Emerick-Aubameyang, Barelona ve Inter'i peşine taktı.
Arsenal'in 30 yaşındaki santrforu Aubameyang'ın sözleşmesi 2021'de sona eriyor. İddialara göre Arsenal yönetimi sözleşmesi bitmeden Aubameyang için gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Mirror'ın haberine göre Barcelona'nın transfer etmek istediği Gabonlu yıldız için Inter de yarışa dahil oldu.
Ocak 2018'de Borussia Dortmund'dan transfer edilen Aubameyang, Arsenal forması ile bugüne kadar 100 resmi karşılaşmada görev alıp 63 kez ağları havalandırdı.
Real Madrid, Mane ile temasta
Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başlayan Real Madrid'de hedef Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane.
Geçtiğimiz yazdan beri Sadio Mane'yi transfer etmek isteyen Real Madrid yeniden harekete geçti.
Le10Sport'un haberine göre teknik direktör Zinedine Zidane'nın talebiyle Real Madrid yönetimi Liverpool'un Senegalli golcü yıldızı Sadio Mane'nin menajeriyle temas kurdu.
İddialara göre Liverpool, Mane için Madrid ekibinden 150 milyon euro talep etti.
Bu sezon Premier Lig'de 10 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.