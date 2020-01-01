CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Inter, Christian Eriksen ile görüşmelere başladı

Atalanta'nın 19 yaşındaki İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski, Juventus için sağlık kontrolüne girdi.

ekiplerinden 'da forma giyen ve bu sezon 'da kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kulusevski, 'tan yapılan resmi açıklamaya göre sağlık kontrollerinden geçti.

Juventus'un genç futbolcu için 35 milyon euro'luk bir transfer bedeli ödeyeceği öğrenildi. 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Kulusevski'nin Juventus'ta bonuslar dışında yıllık 2.5 milyon euro kazanması bekleniyor.

Atalanta'nın 17 ve 19 yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 2019-20 sezonu öncesi Parma'ya kiralanan Kulusevski, bu sezon çıktığı 17 Serie A maçında 4 gol 7 asistlik katkı sağladı.