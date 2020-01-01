CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Inter, Ashley Young'ı kadrosuna katıyor

'ın başarılı orta saha oyuncusu İspanyol ekiple anlaşmak üzere.

basınından De Telegraaf'ın haberine göre Donny van de Beek, önümüzdeki sezon formasını giyecek.

Gazetenin spor müdürü Valentijn Driessen yaptığı açıklamada tarafların anlaştığını ve transferin tamamlandığını söyledi. Driessen ayrıca Hollandalı oyuncuyu isteyen bir diğer kulüp olan 'ın yarıştan çekildiğini de sözlerine ekledi.

Bu transfer için Real Madrid'in Ajax'a 55 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

5 sezondur Ajax'ın A Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 173 maçta 45 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.