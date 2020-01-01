CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Inter, Ashley Young'ı kadrosuna katıyor

Inter, Ashley Young'ı kadrosuna katıyor
Serie A devi Inter, Manchester United forması giyen Ashley Young'ı 1.5 milyon euro'ya renklerine bağlamak üzere.
2011'den bu yana Manchester United'da oynayan 34 yaşındaki İngiliz sol bek Ashley Young, Inter'e transfer oluyor.
BBC'nin haberine göre Inter ve Manchester United yönetimi, oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 resmi mücadelede forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Arda Turan, Boca Juniors'ı istiyor
Arjantin basını, Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın Boca Juniors ile temas kurduğunu iddia etti.
Bonservisi Barcelona'da olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın Boca Juniors'a transfer olmak istediği gündeme geldi.
TYC Sports'un haberine göre Arda Turan'ın menajeri Boca Juniors ile temasa geçti ve oyuncunun Arjantin ekibinde oynamak istediğini iletti.
Arsenal'den Kurzawa atağı
İngiliz ekip, ara transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, PSG'nin Fransız sol beki Layvin Kurzawa için görüşmelere başladı.
Arsenal, Kurzawa'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına rağmen Ocak ayında transferi sonuçlandırmak istiyor.
Özellikle Tierney ve Kolasinac'ın sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar sebebiyle teknik direktör Mikel Arteta, yönetime transferin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istediğini belirtti.
Bu sezon PSG formasıyla 13 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, gol veya asist katkısı yapamadı.
Manchester United, Fernandes'le anlaştı
ESPN’in haberine göre İngiliz ekibi Manchester United, Sporting’in orta sahadaki yıldız ismi Bruno Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı
Manchester United’ın şimdi 25 yaşındaki Fernandes’in kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi.
Bu sezon 25 maça çıkan Fernandes, 15 gol atıp 13 de asist yaptı.
Çaykur Rizespor, De Pauw ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
Mesut Özil, sözleşmesini tamamlamak istiyor
beIN Sports'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemden oldukça memnunum. Bu sezon ve gelecek sezon Arsenal'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Geleceğin ne getireceğini söyleyemem. Kendi geleceğim hakkında heyecanlıyım ama neler olacağını bilmiyorum."
Espanyol'dan Marcao'ya kanca
La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao'yu transfer etmek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi.
AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.
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Arsenal, Kurzawa’yı gündemine aldı
Teknik direktörlüğe Mikel Arteta’yı getiren Arsenal, transfer çalışmalarına devam ediyor.
The Sun’ın haberine göre Londra ekibi, PSG’de forma giyen bek oyuncusu Layvin Kurzawa’yı istiyor.
Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kurzawa’yı uygun bir bedelle kadrosuna katmayı umuyor.
Real Madrid, Koulibaly'nin peşinde
Real Madrid’in Napoli’nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly’yi istediği iddia edildi.
El Desmarque’nin haberine göre Los Galactios, 28 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açacak.
Koulibaly bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 20 maçta görev yaptı.
Murillo Celta Vigo'da
Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Kolombiyalı stoper Murillo, Celta Vigo'ya transfer oldu.
27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
Todibo Schalke 04'te
Barcelonalı Todibo, 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Schalke 04'e kiralandı.
Alman kulübü oyuncunun maaşını ödeyecek ve 25 milyon euro + 5 milyon euro bonusla satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Van de Beek, Real Madrid ile anlaştı
Ajax'ın başarılı orta saha oyuncusu İspanyol ekiple anlaşmak üzere.
Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Donny van de Beek, önümüzdeki sezon Real Madrid formasını giyecek.
Gazetenin spor müdürü Valentijn Driessen yaptığı açıklamada tarafların anlaştığını ve transferin tamamlandığını söyledi. Driessen ayrıca Hollandalı oyuncuyu isteyen bir diğer kulüp olan Manchester United'ın yarıştan çekildiğini de sözlerine ekledi.
Bu transfer için Real Madrid'in Ajax'a 55 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
5 sezondur Ajax'ın A Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 173 maçta 45 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
Inter, Giroud transferini bitiriyor
RMC Sport’un haberine göre Chelsea’nin forveti Olivier Giroud, hafta sonu kendisini Inter’li yapacak sözleşmeye imza atabilir.
Inter bu transfer için Chelsea’ye 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
33 yaşındaki golcünün ise iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Giroud, bu sezon ligin ilk yarısında yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.