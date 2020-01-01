CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Haaland'ın serbest kalma bedeli 75 milyon euro!

France Football'da yer alan habere göre , 'in orta saha oyuncusu Thomas Lemar ile ilgileniyor.

Ancak İspanyol kulübün, Lemar için 60 milyon euro talep etmesi bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Yıldız oyuncu ile son günlerde , ve 'in de ilgilendiği iddia ediliyor.