CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Gomis, Diagne transferini duyurdu!

Georges-Kevin N'Koudou'nun transferi için görüşmeler Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.

Takvim'in haberine göre bonservisi Liverpool'da olan ve bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen Lazar Markovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneridli.

Haberde Beşiktaş yönetiminin bu oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamaya sıcak baktığı ve Sırp oyuncunun da siyah-beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.