CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Gökhan Töre'ye Denizlispor kancası

Paris Saint-Germain'den ayrılan kaleci Gianluigi Buffon'un ajanı, oyuncunun Juventus'a dönebileceğini belirtti.

SportItalia'ya konuşan menajer Silvano Martina, "Şu an için sadece bir fikir." açıklamasında bulundu.

41 yaşındaki kaleci ise Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "PSG bana gelecek sezon ikinci kaleci olacağımı söyledi. Düşünmek için çok zamanım oldu ve bunun bana göre bir seçenek olmadığına karar verdim. Bazı iyi teklifler var ancak benim için en iyi olanı seçeceğim. Belki de bir yıl ara veririm." ifadelerini kullandı.