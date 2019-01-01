Tottenham, 22 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele transferi için kulübü Olympique Lyon ile anlaşma sağladı.

L’Équipe muhabiri Hugo Delom'un haberine göre ve , Ndombele transferi konusunda 72 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Tottenham, oyuncu ile henüz bire bir anlaşma sağlayamadı.

Tottenham yöneticisi Daniel Levy ile Lyon Başkanı Aulas'ın bir araya gelerek transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği belirtildi. Kulüpler el sıkışsa da son sözü Ndombele söyleyecek.

2017'de SC 'ten Lyon'a kiralanan Fransız orta saha, 2018'de 8 milyon euro'ya transferini tamamladı. Lyon formasıyla 96 maça çıkan Ndombele, 4 gol 16 asistlik katkı sağladı.