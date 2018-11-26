Fenerbahçe'nin, haziran ayının sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan sol bek Adriano ile görüştüğü iddia edildi.

Beyaz TV'nin Beyaz Futbol programında aktarılan bilgiye göre sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Adriano'yu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladı.

Adriano'nun, yönetiminden yıllık 2.5 milyon euro ve 2 senelik sözleşme talep ettiği belirtildi. Aynı zamanda deneyimli futbolcunun, 'dan Sao Paulo ile de temasta olduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlı ekiple 111 lig maçına çıkan Adriano, 19 kez ağları havalandırırken 11 de asist yaptı. Adriano, Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.