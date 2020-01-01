CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'ın eski oyuncusu Insua, LA Galaxy'de

, bonservisi 'da olan genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2024 yılına dek sözleşme imzalanan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Atalanta ile 35 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı, bu bedelin çeşitli bonuslarla birlitke 44 milyon euro'ya yükselebileceği duyuruldu.

Kulusevski, sezon sonuna kadar 'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.