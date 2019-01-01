CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'dan Banega için 5 milyon euro!

Real Madrid, 23 yaşındaki yıldızı Asensio için 100 milyon euro bekliyor.

Eden Hazard, Luka Jovic ve Ferland Mendy gibi oyuncular için hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödeyen , gelecek iyi bir teklif karşılığında 23 yaşındaki yıldızı Marco Asensio'nun gidişine izin verecek.

Cadena SER'in haberine göre teknik direktör Zidane'ın önemli planları arasında yer almayan genç yıldız için beklenen teklif 100 milyon euro.

İspanyol yıldız şu ana kadar 135 kez giydiği Real Madrid formasıyla 27 gol atıp 17 asist yaptı.