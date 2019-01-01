CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'da yeni hedef Origi

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski savunma oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Sparta Prag'a kiralama ücreti ödenmeyeceği, oyuncunun ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.

🤝 Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/QKz1mdA0Bb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Ocak 2019

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

