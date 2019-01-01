CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'da Michy Batshuayi sesleri!

Galatasaray'da Michy Batshuayi sesleri!
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ye çevirdiği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yetkilileri, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ve Valencia'nın yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncu için İspanyol kulübüyle temasa geçti.
Haberde Batshuayi'nin Valencia'dan yıllık 4 milyon euro kazandığı da kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 22 resmi maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.
Sadık Çiftpınar transferinin mali detayları açıklandı
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferiyle ilgili mali detaylar merak ediliyordu.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili olarak, "Sadık Çiftpınar transferi için Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık, Yiğithan Güveli'yi de bonservisiyle birlikte aldık. Para olarak da 750 bin euro bonservis bedeli aldık." ifadelerini kullandı.
Garry Rodrigues resmen Al Ittihad'da
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in Al Ittihad'e transfer olduğunu resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada transfer bedelinin 10 milyon 250 bin dolar olduğu bildirildi.
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Mourinho'dan Benfica'ya ret!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'ya teklif götürmüştü.
Ancak deneyimli teknik adam, Benfica'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
Sky Sports'un haberine göre Mourinho, kariyerinin bu aşamasında Portekiz'e dönmenin çok erken olduğunu düşündüğünü ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapmak istediğini kulüp yetkililerine iletti.
Fenerbahçe Galatasaray, Ighalo için karşı karşıya!
Çin ekiplerinden Changchun Yatai forması giyen ve Ocak ayında takımından ayrılması beklenen Odion Ighalo için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.
Allnigeriasoccer.com'un haberine göre Ocak ayında Avrupa'ya dönecek olan golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarış halinde.
Haberde Ighalo ile adı anılan bir diğer kulüp Southampton'dan henüz bu transfer için herhangi bir girişim olmadığı vurgulanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun kendisi ve menajerleriyle temas halinde oldukları kaydedildi.
Juventus'tan sürpriz hamle
Barcelona'nın oyuncularının diğer kulüplerin gündeminde olması normal. Juventus'un gözünde ise beklenmedik biri var.
Katalan ekibinin sol bekteki önemli ismi Jordi Alba, Juventus'a gider mi?
İtalyan ekibinin amacı bu.
Tuttosport'a göre Juve, Barça'yla kontratı 2020'de sona erecek olan Alba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Serie A şampiyonu, bu transfer için Alex Sandro'yu satmayı planlıyor.
Mart ayında 30 yaşına girecek olan Jordi Alba, altyapısından yetişip daha sonra ayrıldığı Barcelona'ya 2012 yılında Valencia'dan 14 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Rodrigues'in yerine Trezeguet
Galatasaray bu defa kararlı.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe'de hedef Porto'nun yıldızı
Bir dönem adı Beşiktaş'la da anılıyordu.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Beşiktaş'ta sıra Zapata'da
Siyah beyazlı ekip, Kolombiyalı stopere kancayı taktı.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Dev takasa Fenerbahçe engeli
Beşiktaş ve Galatasaray işi bitirecekti, ama...HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Galatasaray'da forvet transferinde son durum
Alan Carvalho ve Demba Ba'dan son gelişmeler.HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe teklifini yaptı ama...
Fenerbahçe'nin Yunus Mallı transferi için Wolfsburg'dan olumsuz yanıt aldığı belirtildi.
Haber Global'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, başarılı orta saha oyuncusu çin Wolfsburg'a kiralama teklifinde bulundu ancak Alman ekibi oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak istediğini bildirdi ve bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı.
Galatasaray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile yürüttüğü görüşmelerde sona gelindi.
Haber Global'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip ile Al Ittihad, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında el sıkıştı.
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"Tolgay ve Serdar, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"
Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz transferlerinde de mutlu sona yaklaşıyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yaptığı bir açıklamada, "Sadık, 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti. Tolgay Arslan ile Serdar Aziz de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz gün Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını duyurmuştu.
Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!
Manuel Da Costa'yı Al Ittihad'e gönderen Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde olan savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Liverpool'dan Trabzonspor'a rekor teklif!
Liverpool'un Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Daily Mirror'da yer alan haberde Adam Lallana'ya alternatif arayışında olan İngiliz devinin Abdülkadir için 30 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı, genç yıldızın Manchester City'nin de radarında olduğu kaydedildi.
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Beşiktaş resmen duyurdu!
Beşiktaş Kulübü, PSV forması giyen savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.
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Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamda oyuncuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Denis Suarez, Ada yolunda!
Arsenal ve Chelsea, Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu Denis Suarez'in transferi için yarışıyor.
RAC1'in haberine göre Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen başarılı orta saha oyuncusu, Arsenal ve Chelsea ile görüşme halinde.
Barcelona ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Denis Suarez ile Valencia'nın da takından ilgilendiği ancak oyuncunun Premier Lig'e transfer olmak istediği de gelen haberler arasında.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı reddetti
Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a dönmek isterken bordo-mavili ekipten ret yanıtı geldi.
Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kariyerini Bursaspor'da sürdüren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönmek istedi.
61saat'te yer alan habere göre, Yusuf Erdoğan'ın geri dönme talebine bordo-mavili kulüp ret yanıtı verdi.
Beşiktaş, Mirin'le anlaştı!
Beşiktaş, Pepe transferinde mutlu sona ulaştı.
Pepe'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper arayışlarına hız kazandıran Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Hollanda'da buldu.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Fransız stoperle 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 2020'nin Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki savunmacı için PSV'ye 350 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.
Manuel da Costa, Suudi Arabistan'a gitti
Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad, Medipol Başakşehir'in Faslı oyuncusu Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Da Costa, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol attı.
El-Ittihad takımının teknik direktörlüğünü, 2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat Slaven Bilic yapıyor.
Alanyaspor, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Detaylar için tıklayın
Kucka, Serie A'ya gidiyor!
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Juraj Kucka için Serie A'dan talip var.
Trabzonspor'un Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer ettiği ancak verim alamadığı Juraj Kucka, Serie A'ya dönebilir.
Sky Sports Italia'nın haberine göre Parma, Slovak orta sahayı kadrosuna katabilmek için girişimlere başlarken oyuncu için bordo-mavili yönetimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kucka daha önce Serie A'da Milan ve Genoa forması giydi.
Robinho resmen Başakşehir'de
Başakşehir, Brezilyalı yıldız Robinho ile resmi sözleşme imzaladı.
Başakşehir, Sivasspor'dan transfer ettiği Robinho için imza töreni düzenledi ve oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.
İmza töreninde konuşan Robinho, ''Şampiyon olmaya geldim'' dedi.
Emre Taşdemir'in sözleşmesi feshedildi
Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz," denildi.
Yeşil-beyazlı formayı 66 defa giyen Emre, 2 gol 9 asistle oynadı.
Genç sol bek oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sadece 7 dakika forma giyebildi.
Fenerbahçe'den Yacine Brahimi hamlesi
Fenerbahçe'nin Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yacine Brahimi'yle ilgilendiği iddia edildi.
Ersun Yanal, sarı-lacivertli idarecilerden transferlerin bir an önce bitirilmesini isterken, Fenerbahçe Porto'dan Yacine Brahimi için harekete geçti.
Record'un haberine göre; Porto ile olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan Brahimi'nin birçok talibi bulunuyor. Everton, West Ham United, Milan, Roma ve Lazio, Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralanıyor
Devre arasında ilk transferini Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, bir yandan da verim alamadığı futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor.
Bip Spor' un haberine göre; sarı lacivertliler, uzun süredir kadro dışı bulunan ve U21 takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan'ı kiralamak için Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
Sezonun ikinci yarısını Akdeniz ekibinde geçirecek olan 23 yaşındaki orta saha, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
2015 yılında 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de forma şansı bulamadı.
Fabri, Beşiktaş'a geri dönüyor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, Fulham forması giyen eski kalecisi Fabri için hamle yaparken oyuncunun transferi konusunda kulübüyle ufak pürüzler kaldı.
Beşiktaş, Fabri'yi 1,5 sezonluğuna kiralamak isterken Fulham ise oyuncusunu 6 aylığına göndermek istiyor.
Pürüzlerin giderilmesi durumunda Fabri'nin Antalya'daki Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.
Alan gidiyor, Diagne geliyor
Golcüsü Alan'ı Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Guangzhou Evergrande, Brezilyalı golcünün yerini doldurmak için rotayı Türkiye'ye kırdı.
France Football'un haberine göre; Çin ekibi, Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Tianjin Teda'dan İstanbul ekibine transfer olan Diagne, Kasımpaşa formasını giydiği 32 karşılaşmada 35 gol attı.
Sadık Çiftpınar adım adım Fenerbahçe'ye
Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.
Bu transfer karşılığında Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı, Yeni Malatyaspor'un yolunu tutacak.
Juventus, Aaron Ramsey'i transfer etmek üzere
Inter, Real Madrid, PSG ve Bayern Münih'in de ilgilendiği Aaron Ramsey, Juventus'a imza atmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; İtalyan devi, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Ramsey'e yıllık 7 milyon euro teklif etti.
Arsenal'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Ramsey'in, Juventus'un dört yıllık sözleşme önerisini kabul etmesi bekleniyor.
Roma, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor
Roma'nın bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Il Messaggero' da yer alan habere göre; Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Futbol Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan ile ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
Brahim Diaz, Real Madrid'e gidiyor
Manchester City'nin 19'luk genç yıldızı Brahim Diaz, Real Madrid'e transfer olmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Real Madrid, Manchester City'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak üzere.
Real Madrid, bu transfer için Manchester City'ye 17 milyon euro ödeyecek. Oyuncu ise yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'a Simon Kjaer'dan kötü haber
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer, Sevilla'dan ayrılmak istemiyor
Kariyerini Sevilla'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'nın adı Galatasaray'la anılırken oyuncunun İspanya'da kalmak istediği öne sürüldü.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan AS gazetesi Sevilla muhabiri Jose Antonio Espina, Danimarkalı futbolcunun kulüpte ve ülkede mutlu olduğunu, ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ve Galatasaray'ın Sevilla ile bağlantı kurmadığını belirtti.
Jose Antonio Espina, Kjaer için sezon başında Fenerbahçe'nin temas kurduğunu da ifade etti.
Tolgay için Fenerbahçe'ye rakip
Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Tolgay için sürpriz bir takım devreye girmiş durumda.
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Yönetimin vaatleri Skrtel'in kafasını karıştırdı
Fenerbahçe yönetimi, West Ham United ve Rangers'ın yakından takip ettiği Martin Skrtel'e takviyelerin yapılacağını söyledi.
Akşam'ın haberine göre Skrtel'e kendisinin yanına iyi bir partner alınacağı ve takıma gerekli transferlerin yapılacağı belirtildi.
Yönetimle görüşen Skrtel'in takımda kalıp kalmama adına kafası karıştı.
Cengiz olmadı, hedef Pepe!
Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder için yürüttüğü girişimlerden olumlu sonuç alamayan Arsenal'ın rotasını Lille forması giyen Nicolas Pepe'ye çevirdiği belirtildi.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde Arsenal'in Pepe'nin transferi için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
23 yaşındaki Nicolas Pepe bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 12 gole imza attı.
Burak Yılmaz'da işlem tamam!
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü oyuncu, yarın siyah-beyazlı ekibin Antalya kampına katılacak.
Beşiktaş Kulübü'nün de Burak Yılmaz transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.
Eren Derdiyok, İsviçre'ye dönüyor
Fatih Terim'in sözlerinin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşen Eren Derdiyok, İsviçre'ye geri dönüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrılacağını açıkladıktan sonra gözler bu iki oyuncuya çevrildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, daha önce adı Alman ekibi Hannover ile geçen Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip daha çıktı.
İddiaya göre İsviçre ekiplerinden Sion, Eren Derdiyok ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun yeni takımının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Garry Rodrigues, KAP'a bildirildi!
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, adı uzun süredir Al Ittihad ile anılan Garry Rodrigues'in transferi için Suudi kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Garry Rodrigues'in kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.
Monaco, 36 yaşındaki stoperi kadrosuna kattı
Ligue 1'de zor günler geçiren Monaco, 36 yaşındaki Naldo'yu renklerine bağladı.
Ligue 1'de zor günler geçiren ve Thierry Henry yönetiminde kurtuluş arayan Monaco, sürpriz bir transfere imza attı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Schalke'den 36 yaşındaki deneyimli stoper Naldo'yu renklerine bağladı. Monaco, Naldo için Alman kulübüne 2 milyon euro öderken oyuncu yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme yaptı.
ÖZEL | Ozan Tufan'ın akıbeti belli oluyor
Mackolik'e konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan Tufan transferi konusunda son gelişmeyi aktardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'la ilgilenirken kulüp başkanından konuya dair açıklama geldi.
Mackolik'e konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, oyuncuyu istediklerini ve transferin olumlu ya da olumsuz kısa süre içinde netleşeceğini duyurdu.
Lucas Paqueta, resmen Milan'da
Milan, daha önce anlaşmaya vardığı Lucas Paqueta'yı resmen kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi Milan, Flamengo forması giyen Lucas Paqueta'ya kavuştu.
Daha önce oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Milano temsilcisi, transfer sezonunun açılmasıyla oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.
Milan, Paqueta için Brezilya ekibine 35 milyon euro ödeyecek.
Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Son günlerde adı birçok transfer dedikodusuna karışan Ozan Kabak için Fatih Terim'den açıklama geldi.
Deneyimli teknik adam, ''Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.” ifadelerini kullandı.
Robinho için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede
Başakşehir ile henüz anlaşma sağlamayan Brezilyalı yıldız için iki dev devrede.
DHA'da yer alan habere göre Başakşehi'in transferi için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardığı Robinho için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girdi.
Volkan Demirel affedildi
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, yönetim kurulu kararıyla affedildi.
Trabzonspor'da ayrılık
Bordo mavili ekip, Zeki Yavru ile yollarınm ayrıldığını resmen açıkladı.
Trabzonspor kulübü sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zevki Yavru'nun kontratının feshedildiği KAP'a bildirildi.
Galatasaray'dan Fellaini hamlesi
Sarı kırmızılı takım, Manchester United'da gözden düşen Belçikalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Kırmızı Şeytanlar ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Fellaini için girişimlere başladı.
Tolgay ile Şener takası gündemde
Beşiktaş sağ bek problemini Şener Özbayraklı'yı transfer ederek çözmek istiyor.
TRTSpor'da yer alan habere göre Beşiktaş,kadro dışı bırkılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve 1 milyon euro talep ediyor.
Eren Derdiyok, Sion ile görüşüyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı tek forveti Eren Derdiyok, ülkesinin takımı Sion ile görüşmelerde bulunuyor.
Fanatik'in haberine göre Eren Derdiyok, Galatasaray'dan bonservisini alabilirse Sion ile sözleşme imzalayacak.
Sezonun ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle gözden düşen Eren Derdiyok, devre arası döneminin ilk antrenmanına da katılmadı.
Burak Yılmaz'dan işlem tamam!
Beşiktaş, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve bordo-mavili takımdan ayrılacak olan Burak Yılmaz'ı renklerine bağlamak üzere.
haber1903.com'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki golcü oyucuyla yıllık 2.2 milyon euro'dan 1.5 senelik anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
Öte yandan TRT Spor'da yer alan haberde ise Beşiktaş'ın bu transfer için Trabzonspor'a 950 bin euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Garry Rodrigues için görüşmeler başladı!
Galatasaray'da Garry Rodrigues takımdan ayrılmak üzere...
Milliyet'in haberine göre Finansal Fair Play kapsamında transfere kaynak yaratmak isteyen Galatasaray yönetimi, Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile temasa geçti.
Rodrigues'i satmak isteyen sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro karşılığında oyuncusunu elden çıkarmayı planlıyor.
"Mustafa Akbaş, Beşiktaş'la anlaştı"
Trabzonspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın Beşiktaş'a transferi an meselesi.
Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, Haber61'e yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşme sonrasında bize beklememizi söylediler. Şu an bekleme aşamasındayız. 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık." dedi.
Özkan, 28 yaşındaki oyuncu ile Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da ilgilendiğini sözlerine ekledi.
Manuel Da Costa'nın yeni adresi...
Başakşehir'de sürpriz ayrılık!
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Manuel Da Costa'nın, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad'e transfer olduğu belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Al Ittihad ile 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Bu ayrılığın ardından Medipol Başakşehir'in stoper takviyesi yapması bekleniyor.
Younes Belhanda, Monaco yolunda!
Fransız medyasından flaş iddia! Younes Belhanda'nın yeni adresi...
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.
Le10Sport'un haberine göre Belhanda transferi için bir süredir görüşme halinde olan Monaco, Galatasaray ile anlaşmak üzere.
Haberde Monaco'nun Fabregas'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı, Nice'in de yakın takibinde olan Belhanda'nın transferinin de birkaç gün içinde tamamlanabileceği öne sürüldü.
Juventus cephesinden Ramsey açıklaması!
Juventus Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Aaron Ramsey ile ilgilendiklerini doğruladı.
Sky Sports'a konuşan Paratici, "O harika bir oyuncu ve yıllardır yüksek seviyede, harika bir takımda oynuyor. Juventus onunla ilgileniyor. Ancak yaz itibarıyla Juventus'ta oynayacak mı, göreceğiz. Ramsey şu an Arsenal'in oyuncusu ve biz de onunla ilgileniyoruz." dedi.
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Man United ve Real Madrid, Militao için yarışıyor
Porto'da forma giyen stoper Eder Militao'ya İngiltere ve İspanya'dan teklif var.
Don Balon'un iddiasına göre Manchester United, Porto'lu Militao için Real Madrid ile yarışa girmeye hazırlanıyor.
Jose Mourinho döneminden beri yakından takip edilen oyuncuya, Kırmızı Şeytanlar'ın ilgisi devam ediyor.
Porto, savunma oyuncusu için 40 milyon euro isterken, Real Madrid'in bu ücrete olumlu bakmadığı bildirildi.
Fabregas adım adım Monaco'ya...
Son günlerde adı Fenerbahçe ile de anılan Chelsea'nin yıldızı Cesc Fabregas, Monaco'ya çok yakın.
Goal'ün edindiği bilgilere göre son günlerde Fabregas için devreye giren Monaco, oyuncunun transferinde büyük aşama kaydetti.
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Beşiktaş'ta sağ bek transferi için Guti devreye girdi
Teknik Direktör Şenol Güneş'in doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülüyor.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar aradığı sağ beki İspanya'da buldu.
Rayo Vallecano forması giyen Luis Advincula'yı Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti Hernandez ikna edecek.
Beşiktaş, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor ancak Rayo Vallecano ile kiralık sözleşmesi olan yıldız futbolcu gelecek sezon için düşünülüyor.
27 yaşındaki Perulu oyuncu 2016-17 sezonunda Bursaspor forması giymişti.
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ozan Kabak gelişmesi
Sarı kırmızılılarda devre arasında takımdan ayrılacakları iddia edilen iki savunmacı için de kritik bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Serdar Aziz ve Ozan Kabak, Galatasaray'da kalacak.
Sarı kırmızılı yönetim, Serdar Aziz'den kendisine kulüp bulmasını istemiş, Ozan Kabak için de yeni sözleşmenin henüz imzalanmadığını duyurmuştu.
Sivasspor'dan Mustafa Pektemek atağı
Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Sivasspor, rotayı İstanbul'a kırdı.
A Spor'un haberine göre; Yiğidolar, Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'i kadrosuna katmak için siyah beyazlılarla masaya oturdu.
Beşiktaş'ta Gary Medel kararı
Siyah beyazlı yönetim, West Ham United'ın istediği iddia edilen Gary Medel ile ilgili kararını verdi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şilili yıldızı devre arasında satmama kararı aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer olmuştu.
Luis Muriel resmen Fiorentina'da
Sevilla Kulübü, son dönemlerde adı Galatasaray ile de anılan golcüsü Luis Muriel'in sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Fiorentina'nın oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olduğu belirtildi.
Manchester United'da Marco Rose sesleri
Sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'i teknik direktörlük görevine getiren Manchester United yönetiminin uzun vadeli planını da hazırladığı belirtildi.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United yönetimi, Red Bull Salzburg'un 42 yaşındaki teknik direktörü Marco Rose'u gündemine aldı.
Listedeki diğer adayların ise Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino olduğu, Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam edilmesinin de seçenekler arasında olduğu gelen haberler arasında.
Edin Visca el yakıyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği Edin Visca için Medipol Başakşehir'in talep ettiği bonservis bedeli sarı-lacivertli yönetime geri adım attırdı.
Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Visca için 15 milyon euro talep etti.
Haberde Fenerbahçe'nin Visca transferi için Başakşehir'e takas da içeren yeni bir teklif hazırlığında olduğu da kaydedildi.
Galatasaray'da gündem Zeneli
Garry Rodrigues'i satmaya hazırlanan Galatasaray, oyuncunun alternatifi olarak Heerenveen forması giyen Arber Zeneli'yi belirledi.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, 23 yaşındaki Kosovalı oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Zeneli'nin Avrupa'dan da ciddi talipleri olduğu gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'ye Pelkas için bonservis engeli
PAOK forması giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı basketbol maçını tribünden izlemesi ve bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapması sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı.
Sabah'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz da Pelkas'ı kadrosuna katmak istediği ancak 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini karşılayamadığı belirtilirken, transfer için girişimlerin devam ettiği ancak Yunan kulübünün oyuncuyu Ocak ayında bırakmaya yanaşmadığı kaydedildi.
Mariano'ya Brezilya'dan teklif var
İsmi uzun zamandır Brezilya ekibi Flamengo ile anılan Mariano için Brezilya'dan teklif geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi.
Brezilya ekibi hem Mariano'ya hem de Galatasaray'a teklifini iletti. Flamengo ile bonservis de anlaşılması halinde sarı kırmızılı kulüp bu transferin gerçekleşmesine sıcak bakıyor.
Isco, Real Madrid'de kalıyor!
Santiago Solari'nin güvenini kazanamayan Isco, Real Madrid'de kalmaya devam etmek istiyor.
Solari ise spekülasyonlara rağmen orta saha oyuncusu Isco ile hiçbir probleminin olmadığını söylüyor.
Deportes Cuatro'ya konuşan Isco ise, "Ara transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Hedefim Real Madrid'de birçok kupa kazanmak."
Beşiktaş, Burak Yılmaz için geri sayıma geçti
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; yıldız futbolcuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan siyah beyazlı yönetim, aradaki pürüzleri gidererek transferi resmiyete dökmek istiyor.
Siyah beyazlılar ile golcü oyuncu arasındaki anlaşmazlık ise maddi konular.
Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpteki birikmiş 2 milyon euro civarındaki alacaklarını ve Trabzon’da aldığı yıllık 3 milyon 550 bin euro'nun garanti edilmesini istedi.
Beşiktaş, Sadık Çiftpınar transferine yoğunlaştı
DHA'da yer alan habere göre siyah beyazlı kulüp, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Sadık Çiftpınar için girişimlere başladı.
Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a takas veya bonservis teklifi olarak iki farklı formül sunmaya hazırlanıyor.
Falcao'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!
Galatasaray, Falcao transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
Kolombiyalı golcünün Türkiye temsilcisi Fatih İlek A Spor'a konuştu.
Sürecin Galatasaray'ın lehine işlediğini belirten İlek, sarı kırmızılı kulübün son 10 yılda birçok dünya yıldızını kadroya kattığını söyledi.
Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı da olan Hugo Rodallega'dan Türkiye hakkında bilgi aldığınında altını çizdi.
Inter, Modric ve Kroos'un peşinde
Inter, Real Madrid'in ikilisi Luka Modric ve Tony Kroos ile ilgileniyor.
Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Inter Başkanı Beppe Marotta, hem Seria A için hem de Şampiyonlar Ligi için güçlü bir takım kurmak istiyor. Bunun içinde ilk hedef olarak Real Madrid forması giyen Tony Kroos ve Luka Modric'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan devinin transfer listesinde aynı zamanda Tanguy Ndombele, Sandro Tonali, Nicolo Barella ve Diego Godin de yer alıyor.
Fenerbahçe'den Yasin Öztekin girişimi
Devre arasında kadrosuna takviye yapıp ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı lacivertliler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın talimatıyla 31 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre resmi teklif iletildi. Göztepe yönetimi teklifi düşünmek için süre istedi. Sarı kırmızılılar kanat oyuncusunu düşük bir fiyata satmak istemiyor.
Yasin Öztekin de kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de oynamak için sabırsızlanıyor.
Garry Rodrigues'in kaderi belli oluyor
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues, geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek.Detaylar
Galatasaray'da Muslera iddiası!
Galatasaray'da transfer için hareketli saatler yaşanırken Fernando Muslera'nın satılabileceği gündeme geldi.Detaylar
Beşiktaş'a sağ bek için iki alternatif
Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için iki isim öne çıktı.
Star'da yer alan habere göre; sağ bek bölgesinde Gökhan Gönül'ün yanına alternatif düşünen siyah beyazlıların ilk hedefinde Lazio forması giyen Patric Gabarron var. İspanyol oyuncu, İtalya'da fazla forma şansı bulamamaktan dolayı takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş, bu transferi 1 milyon euro'ya bitirmek istiyor.
Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Gençlerbirliği'nde oynayan Ahmet Oğuz için adımlar atılacak. Daha önce de oyuncu için girişimlerde bulunan siyah beyazlılar, takas yöntemiyle transferi sonlandırmak istiyor.
Roma Ozan Kabak'ı istiyor
İtalyan devi Roma, Galatasaray'ın gözde savunmacısı Ozan Kabak'ın transferi için serbest kalma bedelini ödeyecek.Roma, Ozan Kabak'ın 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.
Son dönemde birkaç İngiliz kulübünden teklif alan Ozan Kabak, Galatasaray ile de sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunuyor.
Inter cephesinden Mourinho açıklaması
Inter Kulübü Sportif Direktörü Piero Ausillo,teknik dirketörlük görevi için Jose Mourinho'yu düşündüleri yönündeki iddiaarı yalanladı.Sky Italia'ya konuşan Ausillo, "Mourinho, bu kulübün üzerindeki bir gölge değil. Spalletti ile 1.5 yıllık sözleşmemiz var ve kendisiyle yola devam edeceğiz." dedi.
Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini yerli futbolculara vermiş durumda.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor forması giyen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi için temaslarına devam ediyor. Listedeki bir diğer isim ise Leicester City'den Çağlar Söyüncü. Ancak İngiliz ekibinin Çağlar'ı kiralamayı planlamadığı öğrenildi.
Ersun Yanal, Visca'yı istedi
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'dayken de kadrosunda görmek istediği Visca için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre; Ersun Yanal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve "Birine para harcayacaksak bu Visca olmalı" diyerek Başakşehir'in yıldızını işaret etti.
Sarı lacivertliler, yıllık 1.5 milyon euro alan Edin Visca'ya 2.5 milyon euro teklif edecek.
Rodrigues'in talipleri artıyor!
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, Garry Rodrigues için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Milliyet'in haberine göre Al Ittihad'ın 8 milyon euro'luk teklifinin ardından Çin ekiplerinden Beijing Guoan da 10 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin her iki kulüple de görüşmelerini sürdürdüğü ve fiyatı biraz daha yukarı çekmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.
Pulisic, Chelsea ile anlaştı
İddialara göre Christian Pulisic, bu yaz Chelsea forması giymeyi kabul etti.
Bild'de yer alan habere göre Chelsea, 20 yaşındaki ABD'li oyuncu için Borussia Dortmund'a 50 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
Uzun süredir Premier Lig ekipleri tarafından takip edilen kanat oyuncusuna Liverpool ve Arsenal'ın da ilgisi olduğu söyleniyor.
Pulisic, bu sezon resmi maçlarda 18 maça çıktı, 3 gol attı, 4 asist yaptı.
Arsenal, Emery'nin isteğiyle Banega'yı bitiriyor!
Premier Lig'de beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren Arsenal, Emery'nin isteği doğrultusunda Banega'yı transfer edecek.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arsenal, Ever Banega'yı kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcıyor.
Unai Emery'nin Valencia ve Sevilla'da da öğrencisi olan Arjantinli yıldız için Topçular'ın ödemesi gereken serbest kalma bedeli 20 milyon euro.
Celtic, Weah ile imzalamaya yakın!
Sky Sports'ta yer alan habere göre Celtic, PSG forması giyen Timothy Weah'ı kiralamaya çok yakın görünüyor.
Yeşil beyazlılar, golcü oyuncunun 6 Ocak'ta başlayacak olan Dubai'deki kampa katılması için uğraşıyor.
Higuain, Chelsea yolunda!
Gonzalo Higuain, önümüzdeki sezon Chelsea formasını giymeye hazırlanıyor.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre Arjantinli golcü, Maurizio Sarri ile birlikte çalışmak istiyor.
Geçmişte Napoli forması giyerken, Maurizio Sarri önderliğinde oynayan Higuain eski hocasıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
Modric'ten red!
Modric, Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetti.
AS'ta yer alan habere göre Luka Modric, Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetti.
Dünya Kupası sonrası adı uzun süre Inter ile anılan Hırvat yıldızın, yazın Real Madrid'den ayrılma ihtimali çok yüksek görülüyor.
Emery, Navas'a kancayı taktı!
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Real Madrid kalecisi Keylor Navas'ı kadrosunda görmek istiyor.
OK Diario'da yer alan habere göre Emery, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Keylor Navas'ı transfer etmek için çalışmalara başlanılmasını istedi.
Petr Cech'in yerine kadroya dahil edilmesi beklenen Kosta Rikalı kaleci için 15 milyon euro civarı bir bonservis teklif edilecek.
Trabzonspor'dan Olcay ve Zeki açıklaması!
Bordo mavili takımın futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya yapılacak her teklife açık olduklarını söyledi.
61saat.com'da yer alan habere göre Trabzonspor, Olcay ve Zeki ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor Futbol Şube sorumlusu "Olcay ve Zeki için devre arası transfer döneminde tekliflere açığız. Belki bu futbolcularımız farklı farklı takımlarda Trabzonspor’da sergilediğinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.
Serdar Aziz ve Galatasaray'ın yolları ayrıldı!
Galatasaray ile Serdar Aziz'in birlikteliği sona erdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Serdar Aziz ile Galatasaray karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracakları ayrıca iddia edildi.
Serdar'ın menajeri Haluk Canatar ile Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak bugün bir yemekte bir araya geldiler ve milli futbolcunun kulüpteki geleceğini görüştüler. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı.
Galatasaray, golcüsünü buldu
Galatasaray, Çin Süper Ligi'nde forma giyen Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile prensipte anlaşma sağladı.
TRT Spor' un son dakika haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho'nun transferi için oyuncuyla prensipte anlaştı.
Higuain, Chelsea yolunda
Milan'lı yıldız Gonzalo Higuain, Maurizio Sarri'nin takımı Chelsea'ye transfer olmak istiyor.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Arjantinli yıldız Chelsea'de oynamak istediğini yönetime bildirdi.
Higuain, 2016-17 sezonunda Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Napoli kulübünde forma giymişti. 31 yaşındaki oyuncu, Sarri ile tekrar birlikte çalışmak istiyor. İtalyan Teknik Direktörün de eski öğrencisini takımında görmek istediği gelen bilgiler arasında.
Chelsea, oyuncu için 36 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Gonzalo Higuain bu sezon resmi maçlarda 19 kez forma giydi, 7 gol attı, 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer listesi Süper Lig ağırlıklı
Kadrosuna önemli takviyeler yapmak için çalışan sarı-lacivertliler; Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Sivasspor’dan Emre Kılınç ve Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’nin peşinde...
Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, çıkışı transferde arıyor.
Türkiye Gazetesi' nden Mehmet Emin Uluç'un özel haberine göre, ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.
Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlıların Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.
Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig’den. Ersun Yanal’ın Trabzonspor’dan öğrencisi Juraj Kucka. Yanal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etti. Ancak daha önce Kucka’yla yolları ayırma kararı alan Trabzonspor, Ogenyi Onazi’nin sezonu kapatması sebebiyle Slovak yıldızı elde tutmak istiyor. Her iki transfer de zora girmiş durumda.
Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç yeteneği İrfan Can Kahveci. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Yeni Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar için ise teklifini yapan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise nakit para talebinde bulunuyor.
Sivasspor’un parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu, gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.
Boca Juniors, Felipe Melo'yu transfer listesine aldı
Güney Amerika Kıtası'nda da transfer rüzgarı son sürat esmeye devam ediyor.
Globo Esporte'de yer alan habere göre Boca Juniors, Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'yu transfer etmek istiyor.
Bu doğrultuda oyuncunun menajeri ile görüşmelerde bulunmaya başlayan Arjantin temsilcisinin elindeki en önemli koz, Melo'nun Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'u destekliyor olması.
Galatasaray'dan Falcao atağı
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Radamel Falcao için Monaco ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun şartlarını öğrenmek için Monaco ile ilk teması kurdu.
Oyuncu için bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Falcao'yu 1.5 yıllığına kiralamaya razı. Fransız ekibinin tek şartı Kolombiyalı golcünün maaşının karşılanması.
Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray, Esiti'nin peşine düştü!
Devre arasında birçok transfer yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir orta saha oyuncusuna yöneldi.Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, Gent'in 24 yaşındaki yıldızı Anderson Esiti ile ilgili kulübünden bilgi aldı.
Gent'in uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle öne çıkan Esiti için 2-2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan gelişmesi
Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın affedildiği iddia edildi.
AsistAnaliz'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, adı satılacaklar listesinde bulunan Tolgay Arslan ile ilgili kararını değiştirdi.
Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığına karar veren siyah beyazlılar, fubolcunun affedilerek takıma kazandırılmasına karar verdi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile takas edileceği iddia edilmişti.
Rabiot'nun annesi Barcelona'dan çok para istiyor!
PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun Barcelona'ya transferine annesi müdahele etti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona'nın uzun süredir kadrosuna katmak için çabaladığı Adrien Rabio transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fransız orta sahanın annesi, Barcelona ile yaptıkları görüşmelerde Rabiot için daha fazla para talep edince Katalan devi masadan kalktı.
PSG'den ayrılmak istediğini çok defalar dile getiren genç oyuncunun Manchester City ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok talibi bulunuyor.
Robinho Başakşehir'de!
Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Başakşehir, kadrosunu bir dünya yıldızıyla güçlendirdi.
İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Messi, Neymar ile yeniden oynamak istiyor
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, PSG forması giyen Neymar'ı Barcelona'da yeniden birlikte oynamaya davet etti.
2017 yılında rekor transfer bedeli ile Barcelona'dan PSG'ye yol alan Neymar için eski takım arkadaşı Messi çağrıda bulundu.
Brezilyalı yıldız ile birarada oynamaktan çok keyif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, Neymar'ı Katalan devine bir kez daha davet etti.
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Atletico Madrid talip oldu
AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak için 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Telles'i Porto'ya satarken sözleşmeye bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %10'unun alınması maddesini koyduran sarı kırmızılılar, bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasına 3.3 milyon euro koyacak.
Monaco ve Nice, Belhanda için yarışıyor!
Younes Belhanda, Ocak transfer döneminde yuvadan uçabilir.
Nice-Matin'de yer alan habere göre Monaco ve Nice, Ocak ayında Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
Sezonun ikinci yarısında küme düşmemek için mücadele edecek olan Monaco'nun yaratıcı oyuncu eksikliğini gidermek, Nice'in ise orta sahada daha fazla seçenek oluşturmak için Belhanda ile ilgilendiği belirtiliyor.
Galatasaray ve Olympiakos, Llorente için yarışıyor!
Galatasaray'da golcü arayışları son hız devam ediyor.
Football.London'da yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham'ın İspanyol golcüsü Fernando Llorente'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Tottenham'da istediği süreyi bulamayan Fernando Llorente'yi Olympiakos da kadrosuna katmaya çalışıyor.
Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar hamlesi!
Fenerbahçe savunmasını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmek istiyor.
Futbol Arena'da yer alan habere göre Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar ile görüşmelere başlamak için kulübünden izin aldı.
Yeni Malatyaspor genç oyuncu için 1 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe takas ile transferi tamamlamak istiyor.
Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga'ya geri dönüyor!
RB Leipzig orta saha oyuncularının arka arkaya sakatlıklar yaşaması üzerine Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre RB Leipzig, Milan'da beklentileri karşılayamayan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan devinin yıldız oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ederken, RB Leipzig'in ilk aşamada ödemeye razı olduğu miktarın 15 milyon euro olması dikkat çekti.
Beşiktaş ile Corinthians Vagner Love için anlaştı!
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Vagner Love için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Haber1903'de yer alan habere göre Beşiktaş, Vagner Love'ın için Brezilya temsilcilerinden Corinthians ile her konuda anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlı kulübün, Brezilyalı golcünün satışından 500 ila 750 bin euro arasında gelir elde etmesi bekleniyor.
Altınordu'dan Avrupa'ya bir transfer daha
İzmir ekibinin 21 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'e Polonya ekibi Legia Varşova'nın talip oldu.
DHA'nın haberine göre; Legia Varşova'nın Sportif Direktörü Radoslaw Kucharski, Altınordu'nun genç yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.
Altınordu, Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Yusuf'u Avrupa'ya göndermeye sıcak bakıyor.
West Ham'dan Medel için Beşiktaş'a 7 milyon euro
West Ham'dan Gary Medel için 7 milyon euro'luk transfer teklifi alan Beşiktaş kararını verdi.
Milliyet'in iddiasına göre; siyah beyazlılardan ayrılmak isteyen Medel için yönetim yeni bir sözleşmeyle oyuncusunu ikna etmeyi planlıyor.
West Ham Kulübü yöneticileriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticiler, gelen 7 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Barcelona, De Ligt transferinden umutsuz!
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Katalan devi, Matthijs de Ligt transferinin çıkmaza girdiğini düşünüyor.
Ajax'ın oyuncusunu bırakmamak için şartları zorladığı, Barcelona'nın ise bu sebeple savunma için başka alternatiflere yöneldiği iddia ediliyor.
Fenerbahçe, Tolgay'ı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın menajeri ile görüştü.
Tecrübeli orta saha oyuncusu için bonservis ödemek istemeyen sarı lacivertli kulüp, ancak bu şartla oyuncuyu transfer edebileceğini menajerine iletti.
Galatasaray, Alan'ın yanına bir isim daha düşünüyor!
Sarı kırmızılı takım Brezilyalı golcü Alan ile beraber bir forvetle daha kadrosunu güçlendirmeyi düşünüyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Guangzhou Evergrande'den Alan Carvalho'yu kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun yanına Demba Ba ya da Yevhen Seleznyov'dan birini monte etmek istiyor.
Demba Ba geçmişte Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe, Seleznyov ise Karabükspor ve Akhisarspor formaları giymişti.
Hulk, Çin'de mutlu!
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Hulk açıklamalarda bulundu.
Palmeiras'a dönebileceğini ancak Çin'de forma giydiği Shanghai SIPG takımından ayrılmanın zor olacağını söyledi.
İki yıllık kontratı daha olduğunu ve Çin'de mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen yıldız isim, Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk elde etmişti.
Milan, Lozano'ya gözünü dikti!
İtalyan devi Milan, transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, PSV'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano'ya kancayı taktı.
PSV ile harikalar yaratan genç yıldız için seferber olan İtalyan kulübünün yöneticileri, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerinin acısını bu transfer ile telafi etmek istiyor.
Hollanda kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lozano, bu sezon 27 maçta 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.
Barça, bir taşla iki kuş vurmak istiyor
Barcelona, Kylian Mbappe için oyuncusu Philippe Coutinho'yu önerecek.
Don Balon'da yer alan habere göre, Barcelona, PSG'nin genç yıldızı Mbappe için orta saha oyuncusu Coutinho'yu önererek bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.
Eğer Coutinho, PSG'de Neymar'la takım arkadaşı olursa, Neymar İspanya'ya dönme fikrinden vazgeçebilir.
Barcelona bu anlaşmayı gerçekleştirirse bir taşla iki kuş vuracak; Mbappe'yi kadrosuna katarken, Neymar'ın da ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesine engel olacak.
Sivasspor, Robinho'yu bırakmıyor!
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho'nun takımda kalması için çaba sarf ettiklerini açıkladı.
Sporx'e konuşan Otyakmaz, "Biz Robinho'yu bırakmak istemiyoruz. O da buradan memnun. Biz onunla sözleşme uzatmak istiyoruz. Kulüplerin Robinho ile ilgilenmesi doğal. Fakat bize gelen resmi bir teklif şu ana kadar olmadı." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un Brezilyalı yıldızına dair Başakşehir başta olmak üzere birçok takımın talip olduğu iddia edilmişti.
Inter ile Nainggolan'ın yolları ayrılıyor mu?
Inter, kadro dışı bıraktığı Radja Nainggolan'ı ara transfer döneminde göndermek istiyor.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz 38 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Nainggolan, Ocak ayında takımdan gönderilmeye hazırlanıyor.
Bu sezon 15 resmi maça çıkan Nainggolan, takımına 3 gollük katkı sağladı.
Real Madrid, Fekir'i markaj altına aldı
Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Lyon formasıyla harikalar yaratan Nabil Fekir için Fransız ekibine teklifte bulundu.
2020'ye kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Fekir, bu sezon 17 resmi maçta görev yaparken, 7 gol ve 4 asistlik skor performansı sergiledi
Barcelona orta sahayı gençleştiriyor!
Marca'da yer alan habere göre Barcelona, Adrien Rabiot ve Frenkie De Jong ikilisi ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Katalan devinin halihazırdaki orta sahasının yaş ortalamasının 30 üzerinde yer alması sebebiyle bu ikiliyi çok istediği ve geleceğe yatırım olarak transfer edileceklerinin altı çizildi.
Adrien Rabiot'nun PSG ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek.
Bruma, Wolverhampton yolcusu
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Armindo Bruma, Premier Lig'in flaş ekibi Wolverhampton'ın transfer listesine girdi.
Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dışında 8 Portekizli futbolcuya da sahip olan Wolverhampton, Leipzig'te top koşturan Bruma ile temasa geçti.
RB Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Bruma'nın, İngiltere'nin yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Pavard, Bayern Münih iddialarını reddetti!
Fransa Milli Takımı ile geçtiğimiz yaz Dünya Kupası kazanan 22 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Le Parisien'e konuşan Pavard, "Bayern Münih ile anlaştığım doğru değil. Onların bana olan ilgisi mutluluk verici ama Stuttgart ile sezonu en iyi noktada tamamlamaya odaklandım." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki sağ bek, Stuttgart ile bu sezon 14 mücadelede yer aldı.
Celtic, Andy Carroll için devrede
Galatasaray'la da adı geçen Andy Carroll, Celtic'in gündeminde.
Adı zaman zaman Galatasaray'la da anılan Andy Carroll için İskoç ekibi Celtic devreye girdi.
The Sunday Post'un haberine göre Celtic, gol yollarını güçlendirmek için Carroll ya da Jermaine Defoe ikilisinden birini kadrosuna katacak.
Rashford, Barcelona'ya gidebilir
Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için dev talip!
Manchester United'ın genç hücum silahı Marcus Rashford için sürpriz bir talip var.
The Express'te yer alan habere göre Barcelona, İngiliz futbolcuyla ilgileniyor. Katalan devi, yakın gelecekte Rashford için hamle yapabilir.
Ozan Kabak için Cardiff ile anlaşıldı iddiası!
Adı birçok transfer dedikodusuna karışan Ozan Kabak için yeni bir iddia gündemde.Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Ozan Kabak için Cardiff City ile anlaştı. 9 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra yapılacak sözleşmede sonraki satıştan pay ve bonuslar da olacak.
Tolgay ile Caner'e Fenerbahçe kancası
Ersun Yanal, Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Tolgay Arslan'ı istiyor.Ligin ikinci yarısına, devre arası transferleriyle girmek isteyen Fenerbahçe, Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş’tan ayrılma noktasındaki Tolgay Arslan için bastırıyor. Tolgay'ın alınması için ısrarcı olan Ersun Yanal, eski öğrencisi Caner Erkin için de nabız yokluyor.
Fenerbahçe, Gomis için girişimlere başladı
Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Hürriyet' te yer alan habere göre Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için girişimlere başladı.
Damien Comolli'nin, Bafetimbi Gomis'in çok yakın arkadaş olduğu menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Gomis için teklifini de iletti.
Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de geleceğini belirleyecek.
Galatasaray, Alan ile anlaştı!
Devre arası transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Alan Carvalho ile anlaştığı konuşuluyor.
Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu yıllık 3.5 milyon euro sabit ücret ve puan başına 5 bin euro prim karşılığında ikna etti.
Haberde transfere 200 milyon euro ayıran Guangzhou Evergrande'nin hedefindeki oyuncuyu kadrosuna katması halinde Alan'ı bedelsiz olarak Galatasaray'a göndereceği iddia edildi.
Emre Kılınç, Beşiktaş'ın radarında
Süper Lig'in yükselen yıldızlarından Emre Kılınç, Beşiktaş'a gidebilir.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emre Kılınç ismi gündeme geldi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, transferde önceliği oyuncu satışına veren Beşiktaş, Sivasspor'un yükselen yıldızı Emre Kılınç'ı istiyor.
Chelsea'nin gözü Higuain'de
Chelsea, Higuain'i kiralayabilmek adına girişimlerini sürdürüyor.
Golcü transferi isteyen Chelsea'de gündemin bir numaralı oyuncusu Gonzalo Higuain.
Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Higuain için Milan ve Juventus'la görüşen Chelsea, transferde olumlu sonuç alması durumunda Morata'yı Milan'a yollayacak.
Mesut Özil, Başakşehir yolunda
Unai Emery'nin Arsenal'in başına geçmesiyle formasını kaybeden ve her gün hakkında yeni bir iddia çıkan Mesut Özil için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Almanya'nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild, Arsenal'den ayrılma olasılığı bulunan Mesut için Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı.
Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında düşüncelerine yer veren gazete, başkanın bu transferi istediğini belirtti. Bild'e konuşan Gümüşdağ, ''Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız'' dedi.
Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor
Fenerbahçe, Jailson'u transfer ettiği Gremio'dan bir de stoper getiriyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.
27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Oğuzhan Özyakup, Çin'den gelen teklifi reddetti
Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali bulunan Oğuzhan, Çin'den gelen teklifi reddederken yalnızca Avrupa'daki opsiyonları değerlendireceğini iletti.Sabah'ta yer alan habere göre, Çin 1. Ligi'nden Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen, Oğuzhan Özyakup transferi için nabız yokladı. Yönetim, Oğuzhan'ın Çin'e transferine sıcak bakarken Oğuzhan ise Çin'e gitmek istemediğini ve yalnızca Avrupa'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceğini iletti.
Juventus, gelecek yaz Pogba için teklif yapacak
Juventus, eski oyuncusu Paul Pogba için gelecek yaz yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Jose Mourinho ile yaşadığı problemler nedeniyle Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Pogba'nın, Mourinho'nun kovulmasına rağmen İngiliz devindeki geleceği bilinmiyor.
Calciomercato'nun haberine göre, yıldız futbolcuya büyük ilgi gösteren eski kulübü Juventus, yaz döneminde Manchester United'a teklif yapmayı planlıyor.
Galatasaray'ın ilk transferi Süper Lig'den
Galatasaray'ın, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Efecan Karaca ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da, Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdi.Detaylar için tıklayın
West Ham'dan Beşiktaş'a Medel teklifi
West Ham United, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için Beşiktaş'a resmi teklifini yaptı.
Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı yönetimle İstanbul'da bir araya gelen ingiliz ekibinin temsilcileri, tecrübeli orta saha için 7 milyon euro önerdi.
Devre arasında Medel'i kadrosunda katmak istediklerini West Hamlı temsilcilere bildiren siyah beyazlı yöneticiler, bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Maicon gidiyor, Miranda geliyor
Maicon ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Inter'in tecrübeli stoperi Miran'dayı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini bitirdi
Şenol Güneş'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz'ın siyah beyazlı formayı giymesine çok az kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, pazartesi günü Trabzonspor'un temsilcileriyle bir araya gelerek transferdeki son pürüzleri görüşecek.
Leicester'ın Slimani için kararı kesin!
Fenerbahçe yönetiminin kiralık sözleşmesini erken feshederek devre arasında elinden çıkarmak istediği Islam Slimani için Leicester City cephesinin kararı kesin.
Leicester Mercury'de yer alan haberde İngiliz kulübünün kapılarının Cezayirli yıldıza sezon ortasında kesin olarak kapalı olduğu belirtildi.
Arsenal teklif bekliyor!
Arsenal, son dönemlerin tartışılan ismi Mesut Özil için gelecek teklifleri bekliyor.
The Independent'ta yer alan habere göre Unai Emery ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut için yönetim Ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe bütçesini Trezeguet'e ayırdı
Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet için sezon başında gelen teklifler reddedilince Mısırlı oyuncu antrenmanlara çıkmama kararı aldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kasımpaşa yönetimi ve oyuncu arasındaki gerilim sürerken Fenerbahçe'den ciddi bir transfer atağı geldi.
Sarı lacivertli yönetim, transfer bütçesinin yarısını 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kullanmak istiyor.
Öte yandan Babel'le yol ayrımında olan Beşiktaş da Trezeguet'yi ciddi biçimde gündemine aldı.
Başakşehir'den şampiyonluk hamlesi!
Ligde en yakın rakibine altı puan fark atan Başakşehir, Robinho'yu transfer ederek rakiplerine göz dağı vermenin hesaplarını yapıyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı oyuncu için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Sivasspor'un onay vermesi durumunda Başakşehir, Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği yıldız ile pazarlık masasına oturacak.
Schalke, Eren Derdiyok'un peşinde
Galatasaray'da performansı beğenilmeyen İsviçreli oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.
Bild'de yer alan habere göre Schalke, Bundesliga'da daha önce Leverkusen ve Hoffenheim formaları giyen Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor.
Giuliano Brezilya yolcusu
Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuya Cruzeiro talip oldu.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a transfer olan Giuliiano'nun ismi Cruzeiro ile anılıyor.
Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan'da forma giydiği 13 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
Real Madrid'den 18'lik yıldıza servet
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Borussia Dortmund'ta oynayan Jadon Sancho'yu transfer listesine ekledi.
Don Balon'un iddiasına göre; Başkan Perez, Ocak ayında transfer etmek istediği genç oyuncu için 70 milyon euroluk bir teklif düşünüyor.
Borussia Dortmund'la ligde 16 maça çıkan Sancho, 5 gol attı, 9 asist yaptı.
West Ham United, Gary Medel'e kancayı taktı
West Ham United, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Şilili orta sahası Gary Medel'i kadrosuna katmak istiyor.
Devre arası transfer döneminden önce Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir.
Galatasaray forvetine kavuşuyor
Forvet arayışlarını sona erdirmeye yaklaşan Galatasaray, Akhisarspor'un golcüsü Yevhen Seleznyov'a imza attırma aşamasında geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Akhisar’ın 33 yaşındaki santrforuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına anlaşan sarı kırmızılılar, bonservis ödemeden bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim’in, Seleznov’u joker olarak düşündüğü, ancak 4-4-2’ye dönülmesi durumunda, ileri uçta Eren’le birlikte oynatabileceği ifade ediliyor.
Rabiot, Barcelona yolcusu!
Le Parisien'de yer alan habere göre Adrien Rabiot, Barcelona'nın teklifini kabul etti .
Orta saha oyuncusu, PSG ile sözleşme uzatmayı kabul etmemişti. Paris ekibinin teknik patronu Tuchel de 23 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı.
Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenmezken, yaz transfer döneminde Katalan devi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın hedefindeki isim Kalinic!
Bu sezon golcü oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Nikola Kalinic ile görüşmeye hazırlanıyor.
Haber1903'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'i kiralamak istiyor.
30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi güç olsa da şartlar zorlanacak.
Milan taraftarları Fabregas konusunda umutlu!
Cesc Fabregas, Puma markası ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Bu anlaşma doğrultusunda Milan taraftarları, Puma'nın Fabregas'ı İtalyan devine getirebileceğini umut ediyor.
Milan, sezon başında Puma ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
Diagne ve Trezeguet için karar verildi!
Kasımpaşa yönetiminin uzun süredir ciddi teklifler alan takımın iki yıldızı Trezeguet ve Mbaye Diagne için kararını verdiği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Kasımpaşa yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Mısırlı oyuncusu Trezeguet için Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirme kararı aldı.
Süper Lig'de şu ana kadar attığı gollerle takımı sırtlayan isim olan Mbaye Diagne'nin ise en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
Babel'in menajerinden açıklama!
Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetimiyle yaptıkları yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıklarını açıkladı.
Voetbal International'e konuşan Haatrecht, "Şapkadan tavşan çıkmadığı takdirde, Babel 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sonrasında ise geleceğimize dair kararı vereceğiz. Beşiktaş yönetimi ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadık." dedi.
United'da Solskjaer sesleri
Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yollarının ayrılmasının ardından geçici teknik adam için arayışlarına başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre İngiliz devinde kulübün unutulmaz isimlerinden olan ve şu anda Norveç ekiplerinden Molde'nin başında olan Ole Gunnar Solskjaer'in geçici olarak göreve getirilmesi düşünülüyor.
Solskjaer, 2008-2011 yılları arasında Manchester United'ın rezerv takımını çalıştırmıştı.
Aykut Kocaman'ın gözü Aatıf'ta
Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman'ın ilk transferi için eski kulübü Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.
Milliyet'in yer alan habere göre Kocaman, Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan ve şu anda kadro dışı olan Aatıf Chahechouhe'yu kadrosunda görmek istiyor.
Man United hedeflerini belirledi!
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United'da yönetimin teknik direktör konusundaki planıyla ilgili önemli iddialar gelmeye başladı.
The Times'ın haberine göre Manchester United yönetimi, kalıcı menajerini sezon sonunda takımın başına getirecek.
Yönetimin öncelikli hedefleri ise Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone.
Mustafa Pektemek'e sürpriz teklif
Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkarınca yönetim oyuncuya yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; sezon sonu bitecek olan kontratının yenilenmesi beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla, son haftalardaki performansının ardından yola devam edilmesi bekleniyor.
Pektemek bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 4 gol attı, 3 asist yaptı.
Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme düşünmüyor
Maviler'in Alman savunmacısı Antonio Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini söyledi.
Temmuz 2017'de Roma'dan Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu bu sezon tüm Premier Lig maçlarında forma giymeyi başardı.
Ajax tüm kapıları kapattı!
Ve Hollanda devinden tüm kapıları kapatan o açıklama geldi.
Ajax CEO'su Edwin van der Sar, başta Manchester City ve Barcelona'nın transfer etmek için yarışa koyulduğu Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong ikilisinin takımdan ayrılmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olduğunu söyleyen efsane kaleci, "Ocak ayında oyuncularımızı satmamız beklenemez." dedi.
Manchester United, Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'ya bitirmeye hazırlanıyor
Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.
Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi, 20 milyon euro değer biçilen Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Ocak ayında kadrosuna katacak.
Manchester United, Ozan'ın yanı sıra Napoli'den Koulibaly ve Leicester City'den Maguire ile de ilgileniyor.
Barcelona'ya Malcom piyangosu vurdu
Barcelona'nın yaz transfer döneminde Bordeaux'dan kadrosuna dahil ettiği Malcom'a transfer teklifi geldi.
AS'ta yer alan habere göre Çin Ligi'nden bir kulüp, Barcelona'da fazla süre alamayan Brezilyalı yıldıza 65 milyon euro teklif etti.
Katalan devi Malcom'u kadrosunda tutmaktan mutlu olsa da, gelen teklif karşısında transferden kar etme şansları olduğu için genç oyuncuyu göndermeye sıcak bakabilir.
Pepe'den sonra Babel de ayrılmak istiyor
Ryan Babel ayrılma isteğini yönetime iletti.
Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Fiorentina ve birkaç Brezilya kulüpleriyle temasta olan 31 yaşındaki Hollandalıyı bonservis kazanmadan göndermek istemiyor.
Lige verilen arada Babel'le durumunu görüşecek olan yönetimin, oyuncuya 'Takım bul öyle gel, ancak o şarta gidersin' dediği belirtildi.
Al-Hilal, Galatasaraylı Maicon için devrede
Al-Hilal kulübü, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için yeniden harekete geçti.
Habertürk'ün haberine göre; Maicon 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncu için yeniden düğmeye bastı.
Al-Hilal, daha önce evraklar yetişmediği için gerçekleşmeyen transferi bu sefer erken davranarak bitirmek istiyor.
30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim de Maicon’dan gelecek parayla başka mevkilere takviye yapılmasını istiyor.
Galatasaray, Brezilyalı stoper için en az 5 milyon euro bonservis talep edecek ve bu parayı devre arasındaki diğer transferler için kullanacak.
Bellerin'in sakatlığı Emery'i düşündürüyor!
Southampton'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Arsenal menajeri Emery açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, maç sırasında sakatlanan Hector Bellerin'in sakatlığının ciddi olmadığını fakat Ocak ayında sağ bek bölgesine bir takviye yapabileceklerinin sinyallerini verdi.
Bir sonraki maçta Sead Kolasinac'ı denemesinin muhtemel olduğunu ve oyuncunun performansına göre takviye için adım atacaklarını da sözlerine ekledi.
PSV, Robben'e teklif yapacak!
Sport Bild'de yer alan habere göre PSV, Arjen Robben'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Dev kulübün teknik direktörü Marc van Bommel, yıldız oyuncunun kadroya dahil edilmesi için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.
34 yaşındaki yıldız, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.
Milan ve Inter, Filipe Luis için yarışıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devleri Inter ve Milan, Atletico Madrid forması giyen Filipe Luis için yarış halinde.
33 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilememesini fırsat olarak gören İtalyanlar, sol bekte yaşadıkları sıkıntıyı Brezilyalı yıldız ile kapatmayı arzuluyor.
Michael Lang: Beşiktaş dünya çapında bir kulüp, ama...
Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği Michael Lang, siyah-beyazlıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.
Watson'a konuşan Lang, "Beşiktaş dünya çapında bilinen, önemli bir kulüp. Ama önümde Bundesliga seçeneği vardı. 27 yaşındayım ve Bundesliga fırsatını kaçıramazdım." dedi.
Lang, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Mönchengladbach'ta bu sezon 10 lig maçına çıkıp 1 gol attı.
Manchester United'ın hedefindeki Ozan ile yeni sözleşme!
Galatasaray, Manchester United'ın kanca taktığı Ozan Kabak ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Akşam'da yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi.
Manchester United'ın da listesinde yer alan Ozan için serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenecek.
Barcelona, Ajax'ın gençlerinin peşinde!
Hollanda futbolunun geleceği olarak görülen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için Barcelona adımlarını sıklaştırıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, bu hafta Ajax forması giyen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'i izlemeye alacak.
Katalan ekibinin ayrıca Pazartesi günü Nyon'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında da Ajax yöneticileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.
Yetenekli Hollandalılar için Barcelona'nın rakipleri arasında Manchester City, PSG, Bayern ve Juventus gibi dev kulüpler var.
Beşiktaş'tan Emre Kılınç hamlesi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Emre için Beşiktaş bir adım önde.
Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlı ekip, Emre Kılınç'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmaya yakın görünüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçen Beşiktaş, Sivasspor temsilcilerini Ankaragücü maçından önce aradı ve transfer teklifini sundu.
Emre bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Wanda Nara müjdeyi verdi
Son yıllarda kaydettiği mesafe ile önemli forvetlerin arasına adını yazdıran Mauro Icardi, Inter'de kalıyor.
Ünlü isim Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.30 ve hala yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı ve mesajın sonuna Icardi'yi de etiketledi.
Bu doğrultuda Inter'in Arjantinli yıldızla 2023'e kadar kontrat imzalaması ve yıllık maaşının 7 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın gözü Komlichenko'da!
Forvet oyuncularından bu sezon beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, listesine yeni bir ismi aldı.
Sport.cz'de yer alan habere göre siyah beyazlı yöneticiler, 23 yaşındaki santrfor için araştırmalara başladı
Mlada Boleslav forması giyen Komlichenko, bu sezon çıktığı 17 maçta 17 gol atmayı başardı.
Mariano Flamengo'ya gidiyor!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Mariano için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.FOX Sports'a konuşan Fabio Sormani, "Mariano %99.9 Flamengo'da diyebiliriz. Açıklanması an meselesi. Flamengo'nun o bölgeye bir takviyeye ihtiyacı vardı ve Mariano o bölge için kesinlikle en doğru isim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş, başarılı stoperi Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Pazartesi günü oyuncunun sözleşmesini feshedecek.
Öte yandan 1903haber.com'da yer alan haberde ise Pepe'nin bugün takım arkadaşları ve yöneticilerle vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı kaydedildi.
Barcelona golcü arıyor
Barcelona gol yollarını güçlendirmek istiyor.
Mundo Deportivo'ya göre; Barcelona, Celta Vigo'da oynayan Maxi Gomez ve Sevilla oyuncusu Andre Silva'yı izliyor.
Bu sezon 8 gol atan Gomez için 50 miyon euroluk bir bonservis bedeli bulunuyor.
Silva ise takımıyla çıktığı 21 maçta 9 gol attı.
Galatasaray istedi, Al Hilal kaptı
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Soriano'yu transfer etti.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş, stoper transferi için harekete geçti
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Yaroslav Rakytsky'yi kadrosuna katmak istiyor.Detaylar için tıklayın
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sesleri!
Teknik adam sorununu çözen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan için siyah beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımında görmeyi çok istediği Tolgay için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı önerecek.
Kalidou Koulibaly için 110 milyon euro!
Napoli'nin formda savunmacısı Koulibaly'ye Manchester devinden büyük bir teklif var.
Napoli'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden olarak anılan Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United, yıldız futbolcu için 110 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Christian Eriksen'e Real Madrid kancası
Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in adı Real Madrid'le anılıyor.
Tottenham forması giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, kariyerine La Liga'da devam edebilir.
Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid, Eriksen'i gözüne kestirdi. İspanyol devi, Danimarkalı oyuncuyu gözlüyor.
Ryan Babel'in geleceği belli değil
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in sezon sonunda neler yaşanacağına dair fikri yok.
Yeni sözleşme konusunda istediği yüksek zam nedeniyle Beşiktaş'la anlaşma zemini bulamayan Ryan Babel, ülkesinde geleceğe dair açıklamalarda bulundu.
Kararını henüz vermediğini dile getiren Hollandalı futbolcu, ''Henüz bir şey belli değil. Sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum. En büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelebilmek'' şeklinde konuştu.
Mariano, Flamengo'yla anlaştı
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönebilir.Brezilyalı gazeteci Arthur Costa, Twitter'dan paylaştığı haberde, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Mariano ile her konuda anlaştığını ve kulüplerin de el sıkışması durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti.
Milan ve Manchester City, Weigl için karşı karşıya!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devi Milan, Manchester City'nin de hedefinde yer alan Julian Weigl'i kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Roma ve Lazio, Yunus Akgün'le ilgileniyor
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun yaklaşık bir yıldır Yunus Akgün'ü izlediğini ve oyuncu için Galatasaray'la temas kurduğunu belirtti.
Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci, Lazio'nun Yunus Akgün için tüm şartları zorladığını ifade etti.
Bu sezon Galatasaray formasını 8 resmi maçta giyen ve 157 dakika sahada kalan Yunus Akgün, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
PSV, Arjen Robben'i transfer etmek istiyor
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Arjen Robben, sezon sonunda PSV Eindhoven'a transfer olabilir.
ED'de yer alan habere göre sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı veren 34 yaşındaki yıldıza eski kulübü PSV kapılarını açtı.
Arjen Robben, Chelsea'ye transfer olmadan önce 2002 ve 2004 yılları arasında PSV'de forma giymişti.
Arsenal, Gary Cahill için harekete geçti!
The Mirror'da yer alan habere göre Chelsea, Gary Cahill'e Ocak ayında ayrılması için izin verdi.
Bu doğrultuda savunmadaki sakatlıklardan yakınan Unai Emery devreye girdi ve yıldız savunmacının Arsenal'e transfer edilmesi için yönetime mesaj yolladı.
Solari, Keylor Navas'ın ayrılmasına izin verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, ilk 11'e giremediği için mutsuz olduğunu dile getiren Kosta Rikalı kaleciye ayrılabileceğini söyledi.
AS'ta yer alan habere göre Thibaut Courtois'nın kadroya dahil olmasından forma şansı azalan Keylor Navas mor beyazlılardan ayrılmak istedi.
Takımın patronu Solari ise İspanya Kral Kupası maçları haricinde Navas'a forma şansı vermesinin mümkün olmadığını ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyledi.
Juventus, Pogba'yı geri istiyor
Juventus, Manchester United'ta forma giyen eski oyuncusu Paul Pogba'yı geri alabilmek için 80 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla sorunlar yaşayan Pogba'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Barcelona'nın yakından takip ettiği Pogba'yı, eski takımı Juventus da geri istiyor.
Tuttosport'un haberiine göre; Juventus, önümüzdeki ay Pogba için büyük bir teklif yapacak. İtalyanlar, Manchester United'ın oyuncuyu satmaması halinde, yönünü Real Madrid oyuncusu Isco'ya çevirecek.
Galatasaray'da Robben bombası
Transfer için kolları sıvayan Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Hürriyet'in iddiasına göre; Galatasaray'da, Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi.
Bonservis ödenmeyeceği için Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşanmayacak olması nedeniyle de Galatasaray’ın bu transfer konusunda istekli olduğu belirtiliyor.
34 yaşındaki Hollandalı, bu sezon 15 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Burak Yılmaz kararını verdi
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, devre arasında Beşiktaş forması giymek istiyor.
Sezon başından beri Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, oyuncuya yeni bir teklif sunarak işi bitirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş bu hafta 33 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacak. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyu ısrarla takımda istediği gelen bilgiler arasında.
Burak Yılmaz da kararını verdi ve siyah beyazlı formayı giymek istiyor.
Galatasaray, Melo için nabız yokluyor
Fatih Terim'in "İsimlerini duyunca bile yüzüm gülüyor" dediği Sneijder ve Melo ikilisinin transfer haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fanatik'in iddiasına göre; Galatasaray yönetiminin, eski oyuncuları Felipe Melo'nun transferi için nabız yoklayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da Melo için geri dönüş çağrıları yapıldı.
Brezilya'da ligin bitmesi, oyuncunun kiralanma ihtimalini doğurdu. Eğer transfer gerçekleşirse Melo, Mayıs ayına kadar Galatasaray'da forma giyebilir.
35 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşadı ve yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.
Solari, Juan Mata'yı istiyor!
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, yönetimden Juan Mata'yı transfer etmelerini istedi.
El Gol Digital'de yer alan habere göre mor beyazlılar, Manchester United forması giyen yıldız orta sahayı transfer etmek için hazırlanıyor.
Isco'nun yerine yedek olarak kadroya dahil edilmesi planlanan oyuncu da İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Barcelona'dan Kompany harekatı!
The Sun'da yer alan habere göre Barcelona, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'i ile ilgileniyor .
32 yaşındaki oyuncunun, Temmuz ayında İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sonlanacak.
Şu ana kadar gerek Kompany, gerek de City'den sözleşmeyi uzatmak için bir hamle gelmedi.
Juventus'tan Isco hamlesi
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Isco'yu transfer etmek için çabalıyor.
İspanyol yıldız, son aylarda Santiago Bernabeu'da yedek kalmaktan mutsuz olduğunu sık sık belirtiyordu.
Haberde ayrıca Ocak ayı transfer döneminde Bayern Münih, Chelsea ve Monaco'nun da yıldız orta sahaya ilgisinin olabileceği iddia edildi.
Napoli bonservis rekoru peşinde!
Napoli, Koulibaly için 100 milyon euro'dan aşağı yapılacak teklifleri dinlemeyecek.
Calcio mercato'da yer alan habere göre Napoli, Manchester United'ın yoğun ilgi gösterdiği Kalidou Koulibaly için en az 100 milyon euro bonservis belirledi.
İtalyan devi, Koulibaly'nin Virgil van Dijk'dan daha iyi bir savunma oyuncusu olduğu iddiasında bulunuyor ve Hollandalı yıldızın bonservisinden çok daha yükseğini genç yıldızları için istiyor.
Manchester United, Paul Pogba kararını verdi
Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcusu gidecek mi, kalacak mı?
Manchester United, Paul Pogba'yı devre arasında göndermeyecek.
Bu iddia Daily Mail'a ait.
Jose Mourinho'yla yaşadığı problemler nedeniyle gündemden düşmeyen ve son iki maçta kızağa çekilen Fransız futbolcunun adı başta Barcelona olmak üzere birçok önemli takımla anılıyor.
Manchester United'ın 2016 yılında 105 milyon euro ödeyerek, o dönem için tarihin en pahalı transferi yaptığı Pogba'nın sezon sonunda transfer listesinde yer alması ve iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.
Luis Muriel sürprizi
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.
Milliyet'in haberine göre, bu sezon Sevilla'da şans bulamayan Luis Muriel'in menajerleri, Kolombiyalı futbolcuyu Beşiktaş'a önerdiler.
Beşiktaş'ın bir şartı var...
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Beşiktaş için bomba iddia
Dünyanın en büyük golcülerinden biri siyah beyazlı formayı mı giyecek?
Beşiktaş, Zlatan Ibrahimovic'e teklif götürmeyi planlıyor.
Fanatik'in haberine göre siyah beyazlı ekibin gözünde İsveçli efsane golcü var.
Milan, Fabregas'ı reddetmiyor!
Milan Sportif Direktörü Leonardo İspanyol yıldızla ilgilendikleri iddialarını reddetmedi.
Sky Italia'ya konuşan Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo, "Fabregas ile ilgili ihtimalleri masaya yatırdık. Koşulları değerlendiriyoruz." dedi.
Cesc Fabregas, Maurizio Sarri'nin gelişinden bu yana Chelsea'de bu sezon sadece dört maçta forma giydi.
Arjen Robben karar aşamasında!
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, uygun bir teklif gelmediği halde futbolu bırakabileceğini söyledi.
Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlayan ve kariyerine devam etmek isteyen Robben, uygun bir teklif gelmemesi halinde jübile yapmaya istekli olduğunu itiraf etti.
34 yaşındaki yıldız, 10 sezondur Bayern Münih için forma giyiyor.
Slimani'ye talip çıktı!
Fulham Menajeri Claudio Ranieri, Leicester City'den eski öğrencisi Islam Slimani'yi takımında görmek istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, kısa süre önce Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başına geçen Claudio Ranieri, sarı-lacivertli ekipte top koşturan Cezayirli golcüye kancayı taktı.
Eden Hazard mesaj yolladı!
Yaz transfer döneminde adı sıkça Real Madrid ile anılan ve iddiaları hiç yalanlamayan Eden Hazard, İspanyol ekibine transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
RMC 'ye konuşan Belçikalı yıldız, "Real Madrid'i her zaman çok sevdim. Zidane ile ya da Zidane'sız. Bu yılın sonunda Chelsea ile olan sözleşmemin son 1 yıl kalacak. Kararımı vereceğim. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Origi adım adım Beşiktaş'a
Liverpool'da istediği şansı bir türlü bulamayan Divock Origi, Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Akşam'da yer alan habere göre; yaz döneminde Origi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmaya çok yakın.
Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Origi için ilk plan 6 aylık kiralama olarak belirlendi.
Ancak Beşiktaş, oyuncuyu uzun süre takımında görmek ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
Beşiktaş, Brahimi için gün sayıyor
Siyah beyazlılar, Porto'nun yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Akşam'ın iddiasına göre; Beşiktaş, sözleşme teklifini kabul etmeyen Ryan Babel'in yerine Porto'da oynayan Yacine Brahimi'ye teklif sunacak.
5 sezondur Porto forması giyen Brahimi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
28 yaşındaki Cezayirli oyuncu bu sezon 19 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ın Burak inadı
Forvet hattında sıkıntı yaşamayı sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'a son bir teklif götürdü.
Yeni Şafak'ın iddiasına göre; Beşiktaş yönetiminin devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuya son teklifi sunduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların oyuncuya, sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Denis Suarez'e Chelsea kancası
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Chelsea'nin Barcelona forması giyen Denis Suarez'i gündemine aldığı konuşuluyor.
Calciomercato.com'un haberine göre Chelsea, Suarez'i kadrosuna katabilirse, Cesc Fabregas'ın da Milan'a transferine onay verecek.
Cengiz Ünder için müthiş teklif
Manchester United, Türk yıldızı transfer etmek için kesenin ağzını açtı.
Cengiz Ünder, gelecek sezondan itibaren Kırmızı Şeytan mı olacak?
Daily Express'in iddiasına göre Manchester United, Roma'nın Türk yıldızı için 55 milyon euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Cengiz'in adı Tottenham, Arsenal ve Chelsea'yle de anılıyor.
Tottenham'ın gündeminde Eljif Elmas var
Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Tottenham tarafından izleniyor.
Skopje 24, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın Eljif Elmas'ı izlemeye aldığını öne sürdü. İddiaya göre Tottenham scoutları, dört kez izledikleri Eljif hakkında olumlu rapor hazırladı.
Maurizio Sarri: Forvet almayacağız!
Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, zorlu Manchester City maçı öncesi basın mensuplarına konuştu.
İtalyan teknik adam Ocak transfer döneminde forvet almayacaklarını, Morata ve Giroud'nun yeterli olduğunu söyledi.
Barcelona, De Jong'dan vazgeçmiyor!
Katalan devi, De Jong'u ikna etmeye çalışıyor.
Marca'da yer alan habere göre Barcelona, yazdan bu yana gözünü diktiği Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong için sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Haberde ayrıca PSG'nin Barcelona'dan önce davranarak Hollandalı yıldızı kadrosuna dahil etmek için görüşmelerde bulunduğunun altını çizdi.
Dortmund, Sancho'yu kadroda tutmaya niyetli!
Adı Premier Lig devleri ile anılan Jadon Sancho, Dortmund'da kalacak.
Bild'e konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, takımın genç yıldızı Jadon Sancho'nun kulüpten ayrılmasını istemediklerini ve kendisinin de Almanya'da mutlu olduğunu söyledi.
Başta Manchester City olmak üzere İngiltere'den birçok kulüp genç oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Azpilicueta Chelsea'de çok mutlu!
Premier Lig devinin yıldız oyuncusu Maviler'de forma giymekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Chelsea kulübünün resmi internet sitesine konuşan Azpilicueta, "Geldiğim günden bu yana bir kez olsun ayrılık fikrini düşünmedim. Burası benim evim gibi, farklı bir düşünceye sahip olmadım." ifadelerini kullandı.
İspanyol savunmacı geçtiğimiz günlerde Maviler ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Slimani yolcu, hedef Adebayor!
Fenerbahçe, sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Islam Slimani ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Cezayirli futbolcu ile yollarını ayırıp Başakşehir'de bu sezon forma şansı bulamayan Adebayor'u renklerine bağlayacak.
Adebayor'un Süper Lig lideri ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pepe, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Pepe'ye devre arası yol göründü.
Sabah' ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Portekizli stoper Pepe'ye takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.
Sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.
Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa'dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında.
Ozan Kabak, Alman devi Bayern Münih tarafından izleniyor
Bayern Münih, oyuncu gözlemcilerini genç yıldız Ozan Kabak'ı izlemesi için Galatasaray maçlarına gönderdi.
Bu sezon verilen forma şansını iyi değerlendiren ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak, her geçen gün bir Avrupa devi tarafından mercek altına alınıyor.
Sabah'ın haberine göre bunlardan en yenisi Alman devi Bayern Münih. Oyuncu gözlemcilerini Ozan'ı izlemeye gönderen Bayern Münih, sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takip edecek.
Galatasaray yönetimi şu an için Ozan Kabak'a gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Sezon sonunda Ozan'la yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 'serbest kalma bedeli' koyulacağı öğrenildi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var
Fenerbahçe U21 takımıyla çalışmalarına devam eden Ozan Tufan'a, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın talip olduğu iddia edildi.DETAYLAR
Galatasaray, Ocak'ta serbest kalacak olan Alan'ı istiyor
Süper Lig'de yaz dönemini golcü transferi yapamadan kapatan ve forvet hattında büyük problem yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi Ocak'ta bitecek olan Alan'ı gündemine ekledi.
Galatasaray, Demba Ba için düğmeye bastı!
Hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı.
Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.
PSG'den Frenkie de Jong için servet!
Fransız devi PSG, birçok kulübün peşinde olduğu Ajaxlı Frankie de Jong'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Telegraaf'ın haberine göre; PSG, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Ajax Teknik Direktörü Overmars'ın da transfer görüşmelerini doğruladığı ve sona yaklaşıldığını kabul ettiği iddia edildi.
Fernandes, Süper Lig'e geri dönüyor
Transfer çalışmalarına başlayan lider Başakşehir, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; İstanbul ekibi, sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes ile görüşmelere başladı.
Başakşehir yönetimi, Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği Fernandes'i devre arasında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.
Ersun Yanal, Damien Comolli ile çalışmaya sıcak bakıyor
Çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesi halinde Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.
Milliyet'in haberine göre başarılı teknik adam, anlaşma sağlanması halinde Comolli ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Haberde taraflar arasında ücret konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği de kaydedildi.
Fatih Terim, Fernando Torres'i reddetti!
Ocak ayı transferini hareketli geçirecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü yıldız Fernando Torres'i veto etti.
Hürriyet' te yer alan habere göre devre arasında iki golcü almak isteyen Galatasaray, menajerinin önerdiği Fernando Torres’i geri çevirdi.
Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol forvetin Japonya'daki performansını beğenmedi.
Balotelli, Milan'a olası dönüşünün önünü kesti
Balotelli, Milanlı taraftarların paylaşımlarına cevap vererek eski takımına dönmeyeceğini söyledi.
Milan taraftarlarının istemediği Balotelli, eski takımına olası transfer söylentilerini Instagram hesabı üzerinden yalanladı.
Yaptığı paylaşımda, "Milan'a dönmemi istemeyen taraftarları görmek güzel. Hiç sorun değil. Bir gün size ihtiyaç duyarlar ve bir gün duymazlar. Şu ana kadar böyle bir transfer düşüncem yok." diye belirtti.
Manchester United, genç Galatasaraylı Ozan'ın peşinde
Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak başarılı performansıyla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
The Sun'da yer alan habere göre; Ozan Kabak bu defa da Manchester United'ın kıskacında.
18 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla ilk kez Mayıs ayında profesyonel olarak sahaya çıktı. Bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncuya Avrupa'dan Roma ve Inter kulüpleri de talip oldu.
Galatasaray genç oyuncusu için en az 22 milyon euro istiyor.
Juventus'tan Isco hamlesi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri gözden düşen Isco, Avrupalı kulüplerin hedefinde.
Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Real Madrid'in orta sahası Isco'yu Ocak'ta transfer etmek istiyor.
Manchester City'nin de İspanyol oyuncuya talip olduğu bilinirken, Juve de yarışa dahil olmak istiyor.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 26 yaşındaki oyuncuyu yıllardır istediği de gelen bilgiler arasında.
Tottenham, Cengiz için kesenin ağzını açtı
Mauricio Pochettino, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i transfer listesinde bir numaraya aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın 30 milyon euro'luk teklifini reddeden Roma, 23 yaşındaki oyuncusu için 45 milyon euro istiyor.
Yaz transfer döneminde harcama yapmayan Tottenham, Ocak ayında bu transfer için kesenin ağzını açacak.
Galatasaray, Ozan Kabak için Juventus ile anlaştı
Gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi
Gol sıkıntısına çözüm arayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz heyecanı yaşanıyor.
Skor'un haberine göre; Fikret Orman'ın ''Burak Yılmaz çok sevdiğimiz bir oyuncu, giderken de ihanet etmedi.'' sözlerinden etkilenen golcü futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giymeye hazır.
Burak'ın yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu transferi resmiyete dökmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
Fenerbahçe'de Semih Özsoy, Ersun Yanal ile görüştü
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, ofisinde Ersun Yanal'ı ağırladı ve deneyimli teknik adama resmi teklifte bulundu.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ersun Yanal'ı özel ofisine davet eden Özsoy, tecrübeli hocaya resmi teklif iletti.
İki tarafında henüz kesin bir karar alınmadığı ve detayların konuşulduğu toplantıda sözleşme süresi üzerine de fikir alışverişi yapıldı.
DETAYLAR
Arsenal, Welbeck ile yollarını ayırıyor
Premier Lig devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck'e yeni kontrat önermeyecek.
The Times'ın haberine göre; Arsenal, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Danny Welbeck ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Premier Lig'de yoluna Unai Emery önderliğinde devam eden Topçular, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting ile oynanan karşılaşmada ayak bileği kırılan 28 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermeyi planlamıyor.
Buna göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck, devre arasında bonservis bedeli olmadan istediği takımla görüşebilir ve anlaşabilir.
Bayern Münih, Ajax'a büyük bir teklif yapmak için hazırlanıyor
Bayern Münih, Ajax'ın iki yıldızı Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için 150 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
SportBild'in iddiasına göre; Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt, Ajax yönetimine gidip Bayern Münih'e transfer olmak istediklerini belirtti.
Barcelona ve Manchester City de iki oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.
Isco Manchester City'e gitmek istiyor
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Isco, Manchester City transferi için hazır olduğunu söylüyor.
El Chiringuito'nun aktardığı bilgilere göre; İspanyol yıldızın Madrid ekibinde mutsuz olduğu ve Manchester City'ye gitmek istediği belirtildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri, İspanyol oyuncuya henüz ilk 11'de yer vermedi.
Ibrahimovic eski takımına dönüyor
Manchester United, Barcelona ve PSG gibi birçok dünya devi takımında oynamış olan Zlatan Ibrahimovic eski kulübüne geri dönebilir.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; İsveçli golcü Ibrahimovic, eski takımı Milan ile tekrar imzalayacak.
Milan ile görüşmelerin hızlandığı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağı öne sürüldü.
Bir süredir ABD'de LA Galaxy takımında forma giyen İsveçli yıldız, 37 yaşında olmasına rağmen hala Avrupalı takımlar tarafından yakından izleniyor.
Yevhen Seleznyov'a Fatih Terim'den veto
Galatasaray, forvet transferinde diğer adaylara yoğunlaşma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre, Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra sarı kırmızılılara gelmeye hazır olan Ukraynalı futbolcuya Fatih Terim ve teknik ekipten onay çıkmadı.
Fatih Terim'in Ocak ayı için başka planları olduğu iddia edildi.
Real Madrid, Eljif Elmas'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor
Milliyet'te yer alan habere göre, sezon başından bu yana oynadığı oyunla göz dolduran Eljif Elmas için Real Madrid teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
İspanyon devinin, Eljif'i "en yetenekli 5 genç" listesine aldığı ve sezon başından bu yana genç yıldızı takip ettiği iddia edildi.
Kasımpaşa, Diagne için 74 milyon liralık teklifi reddetti
Fanatik'in haberine göre, Katar Ligi'nden bir kulüp Senegalli futbolcu için 12 milyon euro'luk bir teklifte bulundu fakat Kasımpaşa bu teklifi reddetti.
Diagne, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta rakip filelere 16 gol attı.
Milan, Bakayoko'nun bonservisini alıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A temsilcisi Milan, Chelsea'den kiraladığı Fransız orta saha oyuncusunun bonservisini almaya hazırlanıyor.
2017 yılında Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro'ya gelen oyuncu için Milan'ın teklifi 40 milyon euro olacak.
Fabregas Chelsea'den ayrılmaya kararlı!
Premier Lig devi Chelsea'nin İspanyol orta sahası Cesc Fabregas takımdan ayrılacak.
GOL digital'e göre Cesc Fabregas, Ocak ayı transfer döneminde Chelsea'den ayrılmanın planlarını yapıyor.
Ayrıca haberde Cesc Fabregas'a Valencia'nın talip olduğu, İspanyol ekibinin Chelsea'ye Ferran Torres'i kiralık olarak teklif edeceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta listenin tepesinde Burak ve Okaka var!
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Stefano Okaka isimleri öne çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Trabzonspor'da mutsuz olan Burak Yılmaz veya Watford forması giyen Stefano Okaka'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Okaka, yaz aylarında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Beşiktaş'a sürpriz golcü!
Watford'un Ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı golcüsü Stefano Okaka için Beşiktaş devreye girdi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için 29 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda menajeri olan kardeşi Carlo Okaka ile temaslara başladı.
İtalyan oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Monaco da bulunuyor.
Londra devlerinin gözü Isco'da
Real Madrid'de bir kez daha gözden düşen Isco, Londra devlerinin radarına girdi.
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Chelsea ve Tottenham, Isco'nun durumunu yakından takip ediyor.
Başarılı orta saha oyuncusu, Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen Santiago Solari yönetiminde henüz ilk 11'de şans bulamamıştı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzattı
Chelsea'nin savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, kulübüyle sözleşmesini yeniledi.
Azpilicueta, 4 yıllık yeni anlaşma imzalayarak 2022 yılına kadar Maviler adına ter dökmeye devam edecek.
İspanyol oyuncu Chelsea resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Geldiğim günden beri kulübüme ve taraftara karşı sorumlu hissediyorum. Sahaya her çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Elimden geleni yapıp Chelsea'yi ait olduğu yere getireceğim." diye konuştu.
29 yaşındaki savunma oyuncusu 2012 yılından beri Chelsea'de forma giyiyor.
Adomah'ın sözleşmesi uzatılıyor
Aston Villa'nın sağ kanat oyuncusu Albert Adomah'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Football Ghana'nın iddiasına göre; Aston Villa'nın yeni teknik direktörü Dean Smith, Ganalı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
30 yaşındaki Adomah, geçen sezon İngiltere 2. Lig'de 15 gol attı.
Galatasaray'dan çifte forvet hamlesi
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da hedef, Süper Lig'in iki etkili gol ayağını birden kadroya katmak.
Galatasaray, Emmanuel Adebayor ve Yevhen Seleznyov'u kadrosuna katmak istiyor.
Pulisic, Chelsea yerine Liverpool'u tercih ediyor
Borussia Dortmund'un yıldızı Pulisic, Maviler yerine Kırmızıları istiyor
Evening Standard'ın haberine göre Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Christian Pulisic, Premier Lig ekiplerinden Chelsea yerine Liverpool'u istiyor.
20 yaşındaki genç futbolcuya Ocak ayında birçok teklif geleceği söylenirken Chelsea oyuncu için ilk teklifini yaptı. Ancak Borussia Dortmund, Pulisic için 70 milyon euro istedi. Pulisic de tercihinin Liverpool olduğunu belirtti.
ABD'li oyuncu bu sezon 14 maç 3 gol 4 asistle oynuyor.
Barcelona'nın gözü PSV ve Genoa'nın yıldızlarının üstünde
Barcelona, Messi'nin dışında güvenebileceği başka golcüler istiyor
Messi'nin gol yükünü hafifletmek isteyen Katalan kulübü yeni golcü arayışına girdi.
Don Balon'un iddiasına göre Barcelona takip ettiği isimler Hirin Lozano ve Krzysztof Piatek ile Ocak ayında masaya oturacak.
Bu sezon Kylian Mbappe ile anlaşmayı beklemeyen Barcelona, en ulaşılabilir hedef olarak Lozano ve Piatek'i görüyor.
Genoa'lı Piatek bu sezon 14 maçta 14 gol atarak takımına sırtlayan isim olurken, PSV'nin genç oyuncusu Lozano ise sahaya çıktığı 22 maçta 13 gol attı.
Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye transfer sinyali
Adı Fenerbahçe'yle anılan ancak Eredivisie'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Aziz Behich'le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Kariyerini PSV Eindhoven'da sürdüren Aziz Behich, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye haber yolladı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzatıyor!
Premier Lig'de güzel günler geçiren Chelsea, oyuncularının sözleşme uzatmayı kabul etmeleriyle oldukça mutlu.
Son olarak N'Golo Kante'nin sözleşmesini uzatan Maviler, Telegraph'a göre İspanyol savunmacı Azpilicueta ile de sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Yeni sözleşmenin 2022'ye kadar İspanyol yıldızı kadroda tutması bekleniyor.
De Gea, 2020'de ayrılıyor!
Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 1 yıl opsiyonu kullanıp sözleşmesini uzattığı De Gea, takımdan ayrılmak istiyor.
Times'ta yer alan habere göre İspanyol kaleci, 2020 yılında sözleşmesi sonlandıktan sonra takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Söz konusu sözleşme şartlarından da mutsuz olan De Gea'nın bir değişiklik olmadıkça kararından vazgeçmesi beklenmiyor.
Neymar PSG'de mutlu!
Brezilya yıldızın Paris'ten ayrılmaya niyeti yok
Canal +'ya konuşan Neymar, PSG'de mutlu olduğunu söyledi.
İspanyol medyasının dedikodularından rahatsız olan Neymar, Fransa'da yaşamaktan da hoşlandığının altını çizdi.
Arjen Robben, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Bayern Münih'in deneyimli yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.
Omnisport'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih'teki son yılımdayım. Burada 10 harika yıl geçirdim ama artık ayrılma zamanı geldi." dedi.
Inter, Mesut Özil'in peşinde
Arsenal'ın yıldız oyuncusu, Serie A'nın yolunu tutabilir
The Sun' da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu.
Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya geçebilir.
Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
103 milyon euro'luk teklifi reddetti
Napoli, Kalidou Koulibaly için Manchester United'tan gelen 103 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Corriere dello Sport'tan aktarılan bilgilere göre; Manchester United'ın teklifi, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından reddedildi.
Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artan transfer ücretleri nedeniyle artık istediği oyuncuları alamadığını söylemiş ve Koulibaly'nin performansına atıfta bulunmuştu.
Bu sezon Napoli ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, BBC tarafından hazırlanan Afrika Yılın Oyuncusu Ödülü'nde 5 kişilik listede yer alıyor.
Podolski ile Iniesta'nın yeni takım arkadaşı Villa
MLS ekibi New York City'den ayrılan İspanyol futbolcu David Villa, kariyerini Japonya'da sürdürecek.
İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem Galatasaray'da oynayan Alman Lukas Podolski'nin forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.
New York City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten David Villa, "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.
2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde de lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.
3 İngiliz devi Isco'nun peşinde
Isco'nun Real Madrid'de geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz ekipleri İspanyol oyuncuyu yakın takibe aldı.
Daily Mirror'ın haberine göre Chelsea, Tottenham ve Manchester City, Isco'nun Real Madrid'deki geleceğini yakından takip ediyor.
26 yaşındaki İspanyol orta saha, Santiago Solari yönetiminde gözden düştü ve Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maç kadrosuna dahil edilmedi.
İspanyol oyuncunun sözleşmesinde 624 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.
Barcelona'nın Matthijs De Ligt'e olan ilgisi artıyor
Barcelona, Ajax'ın genç savunma oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Diario Sport'ta yer alan haber göre Katalan devi, Matthijs De Ligt'e olan ilgisini artık saklamıyor. Bu doğrultuda Barcelona oyuncunun menajeri Mino Raiola ile görüşme talebinde dahi bulundu.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor
Milan geçtiğimiz sene kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermeyi düşünüyor.
Tuttomercatoweb'ta yer alan habere göre İtalyan devi Milan bu doğrultuda, Ocak ayında ilk olarak Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.
Cesc Fabregas'tan transfer açıklaması
Chelsea'nin henüz yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı Fabregas, ara transferde gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Goal'e konuşan deneyimli orta saha, "Milan ile ilgili kimseyle konuşmadım. Açıkçası Ocak ayında istediğim takımla anlaşabilirim ve muhtemelen bu durum birçok kulübün dikkatini çekiyor. Şimdilik sezon sonuna kadar takımımda kalacağımı söyleyebilrim." dedi.
Javier Hernandez, West Ham'dan ayrılmayı düşünüyor
Zaman zaman adı Beşiktaş'la anılan Meksikalı yıldız, West Ham'dan ayrılabilir.
Daha önce Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda oynayan Hernandez, West Ham'da daha fazla rol almak istediğini ancak gelen teklifleri de değerlendireceğini belirtti.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş da Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi etmeyi düşünüyor.
Beşiktaş'a Hollandalı sağ bek
Ocak ayında öncelikli olarak forvet transferi yapacak olan Beşiktaş, sağ bek için de girişimlerini sürdürüyor.
Fanatik'in haberine göre; kadrosunda Gökhan Gönül'e alternatif isteyen siyah beyazlılar, Kenny Tete için Lyon ile görüşmelere başlayacak.
Daha çok forma giyebileceği bir takım istediği bilinen Tete, gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Tete, bu sezon Lyon ile sadece 3 maça çıktı.
Eriksen için 250 milyon euro
Real Madrid, Christian Eriksen'i transfer etmek istiyorsa elini cebine sokmak zorunda kalacak.
Marca'nın haberine göre; Tottenham, Christian Eriksen'i 250 milyon euro'dan aşağıya satmayacak.
Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve kadrosunda revizyona gitmeyi planlayan Real Madrid, Tottenham'ın son yıllardaki başarısında büyük rol oynayan Eriksen'i transfer listesinin zirvesine koydu.
Tottenham, takımın en kilit oyuncularından biri olarak gördüğü Danimarkalı yıldızını ucuza bırakmak istemiyor.
Galatasaray'a Arjantinli golcü
Transferde önceliği forvet olan Galatasaray, gündemine Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'yı aldı.
Ajansspor'un haberine göre; yaz döneminde Beşiktaş'ı reddedip Benfica ile anlaşan Ferreyra, istediği kadar süre alamamasından dolayı devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek.
Daha önce Türkiye'de oynamak istemediğini belirten 27 yaşındaki golcü, kulübünün de onaylaması durumunda öncelikli olarak kiralık gidebileceği bir takım seçmeye çalışacak.
İspanyol devinden Ozan'a yakın takip
Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkat çeken genç oyuncu Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester City ve Inter'in futbolcu izleme görevlileri tarafından takip edilen Ozan için İspanyol kulübü Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.
Atletico Madrid yetkililerinin U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri genç oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.
Milan, Fabregas transferinden emin
İtalyan cephesi, İspanyol orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılmasına kesin gözüyle bakıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, ismi Fenerbahçe ile de anılan Cesc Fabregas'ı ara transferde kadrosuna katacak.
İspanyol oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Milan'ın yıldız ismi ara transferde kadrosuna katması bekleniyor.
Rafael, Brezilya'ya dönmek istemiyor
İsmi geçtiğimiz yaz Beşiktaş ile de anılan futbolcu, Flamengo'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Globoesporte'ye konuşan 28 yaşındaki sağ bek, "Bazı görüşmeler oldu ve oldukça ilgi çekici bir teklifti. Ama Brezilya'ya dönmeyi henüz düşünmüyorum. Flamengo'ya bana yaptıkları teklif için teşekkür ederim. Ancak henüz dönmek istemiyorum." dedi.
De Jong + De Ligt = 140 milyon euro
Ajax, Manchester City ve Barcelona'dan yüksek bir bonservis bedeli kazanabilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ajax, Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt ikilisinin satışından 140 milyon euro bekliyor.
Manchester City ve Barcelona iki oyuncuyu birden isterken Juventus ve PSG de De Ligt ile ilgileniyor.
Arsenal, James için devrede
Topçular, ara transferde Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak.
Don Balon'da yer alan habere göre Arsenal, Bayern Münih'te mutsuz olan James Rodriguez için 60 milyon euro'luk bir teklif sunacak.
Londra ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi için öncelikle Bayern ile Kolombiyalı yıldızın kiralık sözleşmesinden vazgeçmesi için masaya oturması ardından da Real Madrid'i ikna etmesi gerekiyor.
Maicon'a son teklif
Al-Hilal, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Maicon için son teklifini yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katı vermeye hazırız" mesajını yollayan Suudi Arabistan kulübü, Maicon'un cevabını bekleyecek.
Ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim olarak görülen Brezilyalı stoper, 4.4 milyon euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirecek.
Abidal ve De Ligt buluştu!
Barcelona defansif bek arayışlarını sürdürüyor.
Katalan Radyosu'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Barcelona futbol direktörü Eric Abidal ve Matthias De Ligt biraraya geldi.
19 yaşındaki yıldızı transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Barcelona, bu transfer için dev kulüplerle yarışıyor.
Ivan Rakitic Bundesliga'ya açık kapı bıraktı
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ivan Rakitic, bir gün yeniden Bundesliga'da oynayabileceğini söyledi.
Hırvat yıldız, Barcelona sonrasında gelecekteki duraklarından birinin Almanya olabileceğinin sinyallerini verdi.
Goal ve Spox'a konuşan Rakitic, "Bundesliga benim için her zaman özel bir yer olmuştur. Bundesliga'da Bayern, Schalke ve Dortmund gibi çok önemli takımlar var. İki tarafa da uygun bir durum olursa, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Asensio'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor
Premier Lig devi Liverpool, Real Madrid'in genç oyuncusu Marco Asensio için bir kez daha teklif sunacak.
OK Diario'da yer alan habere göre Kırmızılar, 180 milyon euro teklif ettikleri fakat Real Madrid tarafından reddedildikleri Asensio için yeni bir teklif hazırlamayı düşünüyor.
Klopp'un sistemine uygun bulduğu genç oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun yerine alternatif olarak düşünülmesine rağmen bu sezon mor beyazlı formayla ortaya üstün bir performans koymayı başaramadı.
Macclesfield Town'ın yeni hocası Sol Campbell
İngiliz futbolunun efsane savunmacılarından Sol Campbell, 2. Lig'de teknik adam oldu.
Arsenal ve Tottenham gibi devlerin formasını giyen İngiliz eski futbolcu Sol Campbell yeni bir maceraya atıldı.
İngiltere 2. Lig ekiplerinden Macclesfield Town, teknik adamlık görevine Sol Campbell'ın getirildiğini duyurdu.
Sevilla'dan Ianis Hagi'ye teklif
Sevilla, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'e teklifte bulundu ancak ilk planda bu teklif reddedildi.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Romanyalı muhabir Emanuel Roşu, Sevilla'nın Ianis Hagi'ye teklifte bulunduğunu fakat ilk planda Gheorghe Hagi tarafından bu teklifin geri çevrildiğini belirtti. Öte yandan pazarlıkların devam etme ihtimali üzerinde duruluyor.
Ianis Hagi, babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul Constanta ekibinde forma giyiyor.
Barcelona'ya Onana'dan kötü haber
Ajax CEO'su Edwin Van der Sar, Barcelona'nın ilgilendiği kaleci Andre Onana'yı takımda tutmak istediklerini belirtti.
Barcelona altyapısında uzun süre forma giydikten sonra Ajax'a transfer olan ve Hollanda'da dikkatleri üzerine çeken kaleci Andre Onana, Barcelona'nın yeniden gündemine gelirken konuyla ilgili Ajax cephesinden açıklama geldi. Goal'e konuşan kulüp CEO'su Edwin Van der Sar, genç oyuncunun takımda kalacağının sinyalini verdi.
''Ajax'lı futbolcular hakkında her zaman türlü türlü dedikodular çıkıyor. Hem Hollanda'da hem de Cape Town'da önemli oyuncular yetiştiriyoruz. Oyuncularımızın tamamını takımda tutmak istiyoruz''
Brahimi adım adım Beşiktaş'a
Porto ile sözleşme yenilemeyen oyuncunun yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Babel ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Hollandalı yıldız gibi hücum hattının her noktasında görev yapabilen Cezayirli oyunu ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın yaptığı teklif ile şu an için Brahimi'ye en yakın olan kulüp olduğu iddia edildi.
Kagawa İspanya'ya gitmeyi planlıyor
Shinji Kagawa, kariyerini sonlandırmadan önce La Liga'da forma giymek istiyor.Bu sezon Bundesliga'da Dortmund forması ile sadece iki maçta şans bulabilen Japon yıldız, Nikkan Sports'a verdiği demeçte "Şu anki durumu bir an önce çözmek istiyorum. Son bir kaç yıldır aklımda hep İspanya'da forma giymek var. Umarım emekli olmadan bunu başarırım." dedi.
Dembele kalmak istiyor
Osumane Dembele, ara transferde Barcelona'dan ayrılmak istemiyor.Fransız kanat oyuncusu, Camp Nou'da istediği süreyi almakta zorlanıyor. Ayrıca çeşitli disiplin sorunları çıkartıyor. Ancak Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Dembele, Premier Lig'den talipleri olmasına rağmen ayrılmayı düşünmüyor.
Dortmund Pullisic'i elden çıkartmaya hazır
Alman kulüp, teklifin yaz aylarında gelmesi durumunda Pulisic'in gitmesine izin verecek.Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea ve Liverpool, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan oyuncu için 70 milyon pound'u gözden çıkartmış durumda.
Manchester United Arnautovic için beklemeye geçti
Mourinho, yaşı ve maliyeti nedeniyle oyuncudan uzaklaşmaya başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre Manchester United'ın Arnautovic'i transfer edip etmeyeceğine yaz aylarında karar verecek.
Oyunucunun yüksek maliyeti ve yaşının 29 olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu söyleniyor.
PSG, Fabinho için girişimlere Ocak'ta başlıyor
Liverpool, 50 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilir.
L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, ara transferde Fabinho için Liverpool'da masaya oturacak.
Brezilyalı oyuncu bu sezon premier Lig'de sadece 5 maçta şans buldu ve bu maçların sadece üçünde ilk onbirde görev yaptı.
Niko Kovac yerine Arsene Wenger...
Niko Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Müniih'te yönetim Arsene Wenger'i gündemine aldı.
Bild'in haberine göre Kovac ile yolların ayrılması halinde kulübün öncelikli teknik direktör adayı Arsene Wenger.
69 yaşındaki teknik adam sezon başında Arsenal ile yolların ayırarak boşa çıkmıştı.
Nabil Dirar eski takımına dönüyor!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden birisi olan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'e dönmeye hazırlanıyor.
RMC Sport'un haberine göre Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.
Dirar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giymişti.
Manchester United'da yeniden Witsel sesleri
Orta sahadaki alternatiflerini artırmak isteyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Axel Witsel'i kadrosunda görmek istiyor.
ESPN'de yer alan haberde Mourinho'nun milli arada Belçika'ya giderek Witsel'i izlediği hatırlatılırken, Manchester United'ın Ocak ayında Borussia Dortmund'un kapısını çalabileceği kaydedildi.
Axel Witsel, geçtiğimiz yaz da Manchester United'ın gündemine gelmiş ancak İngiliz devi Shakhtar Donetsk'den Fred'i kadrosuna katmıştı.
Gattuso'dan Ibrahimovic açıklaması
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Zlatan Ibrahimovic'in kiralık olarak takıma geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşurken, transfere açık kapı bıraktı.
Sky Italia'ya konuşan Gattuso, "Neler olacağını göreceğiz. Ama şu anda elimizdeki oyunculara odaklanmaya çalışıyoruz. Bugünden transferi düşünmek doğru değil." dedi.
Muğdat'a karşılık Seleznov
Galatasaray, santrfor bölgesindeki eksikliği Ocak ayında kapatmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, takas teklifiyle Akhisarspor'un kapısını çalacak.
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznov'a karşılık fazla forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'i önerecek.
Seleznov bu sezon 11 maça çıktı, 4 gol attı.
19 yaşındaki yıldız Real Madrid'in teklifini kabul etti
Manchester City'nin genç yeteneği Brahim Diaz İspanya'ya gidiyor.
The Sun'da yer alan habere göre 19 yaşındaki İspanyol forvet, Real Madrid'ten gelen teklifi kabul etti.
Real Madrid, Brahim Diaz 22 yaşın altında olduğu için City'ye sadece tazminat ücretini ödeyecek.
Hazard hem PSG'yi hem Chelsea'yi üzdü
Hazard, PSG'den gelen teklifi reddederken bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılabileceğini söyledi.
PSG'nin teklifini reddeden Eden Hazard, Canal+'a verdiği röportajda Fransa'ya dönmesi halinde sadece Lille'de forma giyeceğini belirtti.
Real Madrid'in de uzun süredir Belçikalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
Chelsea, Hazard'ı göndermeye hazır!
İngiliz devi Chelsea, Eden Hazard'sız gelecek planları kurmaya hazırlanıyor.
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid'in sezon başından bu yana kıskacında bulunan Belçikalı süperstar için Chelsea daha fazla diretmek istemiyor.
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek oyuncudan ciddi miktarda bonservis kazanmayı düşünen Maviler, Hazard olmadan gelecek planları hazırlayacak.
Messi, Milinkovic-Savic'i istiyor!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Lazio forması ile harikalar yaratan Milinkovic-Savic'in transfer edilmesini istiyor.
Don Balon'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, yırtıcı ve yaratıcı bir orta saha tercih edilecekse Sırp ismin kadroya katılması için görüş bildirdi.
Barcelona'nın Frenkie de Jong ve Adrien Rabiot için de nabız yokladığı biliniyor.
Guangzhou Evergrande, Rafa Benitez'i istiyor!
Teknik Direktör değişikliğine gitmeye hazırlanan Çin Ligi takımı, rotayı İspanyol hocaya çevirdi.
The Sun'da yer alan habere göre Guangzhou, Newcastle United Teknik Direktörü Benitez'i takımın başına getirmek istiyor.
Fabio Cannavaro ile yolların ayrılması halinde yıllık 11.5 milyon euro karşılığında İspanyol hocaya teklif yapılacak.
PSG, De Gea harekatına hazır!
PSG, David De Gea'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre PSG, Manchester United'ın İspanyol kalecisi için kesenin ağzını açıyor.
Fransız kulüp, 1 Ocak itibarıyla başka kulüplerle anlaşma imzalayabilecek olan De Gea için haftalık 340 bin euro ödemeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü hamlesi
Siyah beyazlı ekip, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor.
Beşiktaş ara transferde flaş bir hamle yapabilir.
Haber 1903'ün iddiasına göre, Kara Kartal, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için düğmeye bastı.
Hollanda ekibi oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor. 17 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Fikret Orman ve ekibi, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmek istiyorlar.
Orkun Kökçü, Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Higuain, Juventus'a geri dönebilir!
Milan formasıyla önemli bir performans ortaya koyan Higuain, kiralama süresi tamamlandığında Juventus'un yolunu tutabilir.
Corriero dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, borçların altından kalkamadığı gerekçesiyle Gonzalo Higuain'in satın alma opsiyonunu kullanmayabilir.
Arjantinli yıldızı kiralamak için Juventus'a 18 milyon euro ödeyen kırmızı siyahlar, satın alma opsiyonu için de 35 milyon euro ödemek zorunda.
Monchi: Henüz bir karar vermedik
Roma sportif direktörü Monchi, Cengiz Ünder'ın geleceği konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.
Sky Sports Italia'ya konuşan Monchi, "Yeni bir sözleşmeyi konuşmak için doğru zaman değil. Cengiz gelişimine devam etmeli. Onun hakkında henüz bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.
Başta Arsenal ve Chelsea olmak üzere, Premier Lig devlerinin Cengiz için 35 milyon euro'yu gözden çıkardıkları biliniyor.
Perez, Marcelo için kapıları kapattı!
Ocak ayında Juventus'un kadrosuna katmak istediği Marcelo için ortaya atılan iddiaları Real Madrid yalanladı.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Alex Sandro'ya yedek olarak getirmek istediği Marcelo için Real Madrid ile temas kurmak istedi.
Başkan Florentino Perez ise dünyanın en iyi sol beki olarak gördüğü Brezilyalı yıldız için transfer kapılarını tümüyle kapadı.
Marcelo'nun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Milan, Zlatan'dan dönüş bekliyor!
LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in Ocak ayında Milan'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.
Daily Mirror'da yer alan habere göre Milan, golcü oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor.
Yaz transfer döneminde de satın alma opsiyonu kullanılarak futbolu Milan'da bırakması için yıldız isimle görüşmelerde bulunuluyor.
Inter ve Juventus Pogba için rakip!
Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Pogba için İtalyan kulüpleri karşı karşıya...
Daily Mirror'da yer alan habere göre Juventus'un eski CEO'su Beppe Moratta, Inter'de göreve başlar başlamaz Pogba'yı kadroya katmak için çalışmalara başladı.
İngiltere'de mutsuz olduğunu dile getiren Pogba'nın eski kulübü Juventus ile de flörtte olduğu biliniyor.
Fenerbahçe'de Dembele sesleri!
Gelecek sezon için sözleşmesi sona erecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin hedefinde Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Mousa Dembele de var.
Takvim'in haberine göre Dembele'nin menajeryle yakın arkadaş olan Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir görüşme yapacak.
Juventus'tan De Gea bombası!
Juventus, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David De Gea için nabız yokluyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalyan kulübünün yetkilileri, De Gea'nın menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladı.
De Gea'nın Manchester United ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor ancak bunun için taraflar arasında yeni kontrat için anlaşmanın sağlanması gerekiyor.
Devler, Yunus Akgün için yarışıyor
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, dev kulüplerin radarında.
Galatasaray altyapısında yetişen ve son dönemde sık sık A Takım'da kadroya girmeye başlayan Yunus Akgün için yurt dışından dev bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'de yer alan habere göre Chelsea ve Juventus, Yunus'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu iki dev kulübün yanı sıra Wolfsburg ve Benfica'nın da takibinde.
Mbaye Diagne için 10 milyon euro!
Galatasaray'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için Kasımpaşa'nın istediği rakam belli oldu.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 12 gol atarak Avrupa'da Messi, Christiano Ronaldo, Luis Suarez gibi dev isimleri geride bırakan Senegalli Mbaye Diagne'nin bonservis bedeli belli oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa, Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın da peşinde olduğu yıldız için bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istiyor.
Fabregas için Fenerbahçe de devrede
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Chelsea oyuncusu Cesc Fabregas için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği bilinen Chelsea'li Cesc Fabregas için harekete geçti.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre sarı lacivertliler bu transferde ezeli rakibinin bir adım önünde. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, İspanyol oyuncunun menajeri Darren Dein ile görüşmelere başladı.
Tolgay Arslan için Galatasaray devrede
Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için Galatasaray devreye girdi.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın adı bir kez daha Galatasaray'la anılıyor.
Fanatik' in haberine göre Fatih Terim, yönetime Tolgay'ın alınması talebinde bulundu. Sarı-kırmızılıların amacı, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında kiralamak ve sezon sonunda uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın almak.
Borussia Dortmund, Paco Alcacer'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund, sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Paco Alcacer'in bonservisini aldı.
Alman ekibi yaptığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında 2 milyon euro bedelle Barcelona'dan kiralanan Alcacer'in bonservisini aldıklarını açıkladı.
İspanyol golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Dortmund, Barcelona'ya bu transfer için 23 milyon euro bonservis ücreti ve 5 milyon euro da bonus ödemesi gerçekleştirecek.
Martin Skrtel'in menajerinden net yanıt: ''Gitme şansı yok''
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel'in menajeri, oyuncusunun sarı lacivertli kulüpten ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Daily Record'a konuşan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, tüm bu transfer iddialarına bir açıklık getirdi.
Csonto, "Skrtel, Steven Gerrard'a büyük saygı duyuyor fakat bu transferin gerçekleşebilmesi hiç gerçekçi görünmüyor. Finansal açıdan bakıldığında Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Orada, Fenerbahçe'de kazandığı maaşın ancak 3'te 1'ini kazanabilir." ifadelerini kullandı.
Real Madrid, Cavani'yi istiyor
Madrid ekibi, Ocak transfer döneminin ilk hedefi olarak Cavani'yi belirledi.
Don Balon'un haberine göre; Uruguaylı golcüyü çok beğenen Real Madrid Başkanı Perez, PSG'nin yıldızı için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Perez, 32 yaşındaki golcüyü takıma kazandırarak Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından oluşan kötü imajı düzeltmek istiyor.
Kante sözleşme uzattı
Barcelona'nın N'Golo Kante hayalleri suya düşüyor.
Chelsea, N'Golo Kante'yle 2023'e dek süren yeni bir sözleşme imzaladı.
Bu sözleşmede tarihi bir detay da var...
Rabiot yarışına Roma'da katıldı!
PSG formasıyla önemli işlere imza atan Adrien Rabiot'a son olarak Roma talip oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Rabiot ile ilgilenen takımlar arasına Barcelona, Juventus ve Liverpool'un ardından Roma da katıldı.
PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldızın tek sıkıntısı yüksek yıllık ücreti olarak görülüyor.
Real Madrid Icardi'yi istiyor!
İspanyol devi Real Madrid'in hedefinde Arjantinli golcü Mauro Icardi var.
OK Diario'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, Cristiano Ronaldo'nun yerini Inter'in golcüsü Mauro Icardi ile doldurmayı amaçlıyor.
Arjantinli yıldızın transferinde bir pürüz çıkması halinde ise rotayı Tottenham'ın golcüsü Harry Kane çevirmeye hazırlanıyorlar.
Devler, De Jong için kapışıyor!
Barcelona'nın ardından PSG ve Manchester City de Nigel De Jong'u transfer etmek istiyor.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın uzun süredir peşinde olduğu De Jong'a sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.
Fransız devi PSG ve İngiliz devi Manchester City Hollandalı genç yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.
PSG ve City'nin 80 milyon euro'ya kadar çıkabileceği iddia edilirken, Barcelona'nın tek umudu oyuncunun Katalanlarda forma giymeye sıcak bakması.
Arsenal'den Cengiz hamlesi!
Roma ile gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine giren Cengiz Ünder'in son talibi Arsenal oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Topçular, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği istikrarlı performansın ardından Cengiz'in peşine düştü.
Roma'nın daha önce Ocak ayında Cengiz'i satmayacağını ve genç oyuncunun sözleşmesini uzatacaklarını açıklamasına rağmen Arsenal geri adım atmayı düşünmüyor.
Mourinho transfer istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında takıma takviye yapılmasını istiyor.
Daily Star'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmada yaşadığı sıkıntılardan yakınıyor.
Gary Cahill ve Diego Godin ile savunmayı güçlendirmek isteyen Mourinho, orta sahaya da Roma'nın genç yıldızı Lorenzo Pellegrini'yi takviye etmek istiyor.
Sivasspor'dan sürpriz Usain Bolt açıklaması!
Gündüz saatlerinde ortaya atılan transfer iddiası tüm spor medyasında heyecan yarattı.
Sivasspor'un dünyaca ünlü atlet Usain Bolt ile resmi sözleşme imzalayacağı basında yer alırken konu ile alakalı Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdem Sarılar'dan açıklama geldi.
Bale gidiyor Hazard geliyor
Real Madrid ara transferde sürpriz bir hamleye imzaya atmaya hazırlanıyor.
OKDIARIO'da yer alan habere göre Real Madrid, Ocak ayında Eden Hazard ile Gareth Bale'in takas edilmesi için Chelsea ile masaya oturacak.
Didier Drogba, futbolu bıraktığını doğruladı
Futbolu bırakıp bırakmama konusunda gidip gelen Drogba, son kararını verdi.DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Gignac imzayı attı
Üç yıldır Meksika'da top koşturan Andre Pierre Gignac, kulübüyle kontrat yeniledi.
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiyor
Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Başkan Fikret Orman taraftar tepkisi nedeniyle ara transferde Burak Yılmaz için her hangi bir girişimde bulunmama kararı aldı.
Lille bir Türk'ün daha peşinde
İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i transfer eden Fransız kulüp, Sivassporlu Emre Kılınç için de devreye girdi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Lille, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.
Galatasaray'da forvete yeni aday: Samuel Mraz
Galatasaray, golcü sorununu ara transferde Empoli forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile doldurmaya çalışacak.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde Empoli'nin genç oyuncusu Samuel Mraz yer alıyor.
Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi
Fenerbahçe, Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Rafinha Alcantara için Ocak ayında görüşmelere başlayacak.
Fanatik'in haberine göre; Barcelona'da yeteri kadar süre alamayan 25 yaşındaki oyuncunun babası, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
Tolgay Arslan'a Almanya'dan teklif var
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a eski kulübü de dahil olmak üzere iki teklif var.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak'ta gönderilecekler listesinin başında yer alan oyuncuya Stuttgart'ın yanı sıra eski kulübü Hamburg da talip oldu.
Rashford Real Madrid'e gitmeye hazır
21 yaşındaki Old Trafford'da düzenli olarak forma şansı bulamadığı için seçeneklerini değerlendirmeye hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Rashford'ın transferi için Real Madrid ile masaya oturmaya hazır.
Bielsa Llorente'nin peşinde
Leeds United kış transferinde kadrosunu İspanyol golcü ile güçlendirmek istiyor.
The Sun'da yer alan haberew göre Marcelo Bielsa, ara trannsfer döneminde Tottenham'dan Fernando Llorente'yi kadrouna katmaya çalışacak.
Tottenham'ın bu transfere 5 milyon euro civarında bir bedele izin vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da Emmanuel Adebayor sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı oyuncuyu yakınında buldu.
Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Emmanuel Adebayor'a talip oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer ederse Adebayor'un Galatasaray'a transferinin önü açılacak. Sarı-kırmızı ekibe gitmeye sıcak bakan Togolu golcü Galatasaray'dan 2,5 yıllık kontrat talep ederken sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuya 1,5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.
Andre Pierre Gignac, Tigres'te kaldı
Kariyerini Meksika'da sürdüren Fransız golcü, kulübüyle sözleşme yeniledi.
Adı Beşiktaş başta olmak üzere zaman zaman Türk takımlarıyla anılan Fransız golcü Pierre Gignac, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
2015'in yaz döneminden beri Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres'te top koşturan 32 yaşındaki golcü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kulübüyle nikah tazelediğini ve Tigres'te kalacağını duyurdu. Gignac, 2021'e kadar Meksika ekibinde forma giyecek.
Sivasspor, Usain Bolt'la ilgileniyor
Atletizmi bırakıp futbola başlayan Usain Bolt'a Süper Lig'den sürpriz bir ilgi var.
Atletizmde kırmadık rekor bırakmayan ve emekli olduktan sonra futbolculuğa başlayan Usain Bolt için flaş bir transfer iddiası gündemde.
32 yaşında futbola başlayan Jamaikalı eski sprinter, Süper Lig ekibi Sivasspor'un hedefinde.
TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre Sivasspor, Usain Bolt'u transfer etmek için girişimlere başlarken Jamaikalı futbolcu için ilk teması kurdu.
Fatih Terim, Burak Yılmaz'ı ikna etti
Modeste'in Köln'e imza atmasının ardından Galatasaray, BUrak Yılmaz için girişimlerini hızlandırdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinde 33 yaşındaki golcüyü yeniden sarı kırmızılı takıma dönmesi için ikna etti.
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan ve kulübünden 2.1 milyon euro alacağı bulunan oyuncu, bonservisini alabilirse Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak.
Galatasaray, Trabzonspor'a bonservis ödemek zorunda kalırsa, Burak Yılmaz'a senelik 2.5 milyon euro ödeme yapılacak.
Inter Perisic'i gözden çıkarttı
Inter, Ivan Perisic'i 34 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmaya sıcak bakıyor.Calciomercato'da yer alan habere göre Anthony Martial'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Perisic'in Manchester United'a transfer olmasına izin verecek.
PSG ve Real Madrid Eriksen savaşında
Tottenham'lı yıldız için Fransa ve İspanya'nın devleri kapışıyor.Daily Express'te yer alan habere göre Londra kulübü ile henüz yeni sözleşme imzalamayan oyuncu ile hem PSG hem de Real Madrid ilgileniyor.
Ibra, Milan'a dönüyor
İsveçli yıldız, sezonun ikinci yarısında İtalya'ya geri dönecek.
Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'i altı aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi, İsveçli süper yıldıza altı ay için için 2 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray'da transfer zirvesi
Fatih Terim, kulüp yönetimi ile bir araya gelerek transfer konusunda atılacak adımları netleştirecek.
Fanatik'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz, Asbaşkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanında oynayacakları maç öncesinde bir araya gelerek transfer çalışmalarında son durumu değerlendirecekler.
Inter, Ozan Kabak'ı takip ediyor
İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekibi transferde genç oyunculara yönelmiş durumda. Sampdoria'nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Andersen, Brescia'nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari'yi listesinde ilk üç sıraya koyan Inter, Galatasaray'dan Ozan'la da ilgileniyor.
Liverpool'dan Barcelona'ya transfer yasağı
Anfield ekibi, Coutinho transferinde imzalanan sözleşmede Barcelona'nın 2021 yılına kadar kendilerinden oyuncu almasını yasaklayan bir madde koydurttu.Cadena Ser'de yer alan habere göre bu anlaşma nedeniyle Barcelona'nın önümüzdeki üç yıl içinde Roberto Firmino ve Sadio Mane gibi yıldızlar için teklif yapamayacak.
Barcelona, Suarez'in alternatiflerini belirledi!
Barcelona, Ocak ayında 32. yaşını dolduracak olan Luis Suarez'in uzun vadeli alternatifini kadroya katmak için harekete geçti.
ESPN'in haberine göre Katalan devinin listesinde üç isim var: Genoa'dan Krzystof Piatek, Lille'den Nicolas Pepe ve Eintracht Frankfurt'tan Luka Jovic.
Öte yandan Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Munir El Haddadi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayı planlamıyor.
Zlatan Ibrahimovic geri dönüyor!
Milan, LA Galaxy forması giyen eski yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in transferini bitirmek üzere.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan kulübü, İsveçli golcüyü 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
Milan Sportif Direktörü Leonardo, Sky Sports'a yaptığı açıklamada da, "Ibrahimovic, Milan'a çok yakın." diyerek transfer sinyalini vermişti.
Sevilla, Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, İspanya'da kalabilir.
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan ve La Liga'da şu ana kadar 11 maça çıkıp 7 gol kaydeden Andre Silva için Sevilla harekete geçti.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Sevilla, sezon sonunda 38 milyon euro ödeyip Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor.
Barcelona'dan Andre Onana planı
Barcelona, daha önce 5 yıl altyapısında forma giyen Andre Onana'yı transfer etmek istiyor.
Marca'da yer alan habere göre, Cillessen'den beklediği verimi alamayan Barcelona, 29 yaşındaki deneyimli kalecinin takımdan ayrılmaya sıcak bakması durumunda rotayı Andre Onana'ya çevirecek.
Üç sezondur Ajax'ta düzenli olarak şans bulan 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci, daha önce de Barcelona altyapısında forma giymişti. Katalan devi, 2010-15 yılları arası altyapısında top koşturan Onana'yı yeniden İspanya'ya getirmeyi umuyor.
Falcao, Ocak'ta Süper Lig'e gelebilir!
Falcao'nun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'ten çarpıcı açıklama.
Falcao'nun Türkiye'deki temsil haklarını elinde bulunduran Fatih İlek, yıldız golcünün Süper Lig'e gelebileceğinin sinyallerini verdi.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Fatih İlek, bazı Türk kulüplerinin daha önce Falcao için nabız yokladığını belirterek, ''Kulüpler yaz döneminde yapamadığını Ocak'ta yapabilir. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslarda bulunuyor. Galatasaray, yazın transfer şartlarını öğrenmek için Monaco'yla görüştü. Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada'' diye konuştu.
İspanyol devi, Rashford ve Eriksen'in peşinde
Real Madrid, Manchester United'ın forveti Marcus Rashford ve Tottenham'dan Christian Eriksen için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İki oyuncu da haftalardır Real Madrid ekipleri tarafından izleniyor.
The Sun'ın haberine göre Real Madrid, Premier Lig'in iki önemli yeteneği için toplamda 116 milyon euro teklif vermek üzere.
Beşiktaş, Lech Poznan'ın genç sağ beki Robert Gumny'i istiyor
Geçen sezondan bu yana sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 20 yaşındaki Robert Gumny'i kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre listenin ilk sırasında Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael olsa da siyah beyazlılar, Robert Gumny için Polonya ekibine 3 milyon euro önerecek.
Gumny, FM19'da da geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'den Oğuzhan hamlesi
Sarı lacivertli ekip, Ozan Tufan'a karşılık Oğuzhan Özyakup'u istiyor.
Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapan, fakat bu sezon taraftarların hedef tahtasındaki isim haline gelen Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de mi forma giyecek?
Sandro Wagner, Galatasaray'a önerildi mi?
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'a Bayern Münih'te yeteri kadar forma şansı bulamayan Sandro Wagner'in kiralık olarak önerildiği iddia edilmişti.
SportBild'de yer alan haberde Sandro Wagner'in Galatasaray'a önerilmediği ve oyuncunun kesin olarak Bayern Münih'te kalacağı belirtildi.
Juventus'un hedefinde Mbappe ve Asensio var
Ronaldo'nun ardından süper yıldız sayısını artırmak isteyen Juventus, Paulo Dybala ve Mario Mandzukic'i elinden çıkarmayı planlıyor.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, Paulo Dybala için 130-140 milyon euro civarında bir teklif aldığı takdirde kabul etmeyi planlıyor.
Diğer yandan Mario Mandzukic'i de satmak isteyen İtalyan devi, Kylian Mbappe ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı deneyecek.
Fenerbahçe, Skrtel ve Neustadter'le yolları ayırıyor
Kadroyu gençleştirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, operasyona savunmadan başlıyor.
Milliyet'in haberine göre, Ali Koç yönetimi takımın maaş yükünü azaltmak için harekete geçti ve Roman Neustadter, Martin Skrtel ikilisi ile yolların ayrılmasına karar verdi.
İki futbolcunun da Fenerbahçe'de kalma ihtimalleri var fakat bunun için ücretlerinde önemli indirimlere gitmeleri gerekecek.
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor
Beşiktaş, Javier Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı ve İngiliz kulübü teklife olumlu yanıt verdi.Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferi bitirmek adına Londra'ya giderek kulüp yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.
Yapılacak görüşme için önümüzdeki ay içinde bir gün belirlendi.
Barcelona'da hedef De Ligt!
Barcelona ve Ajax, De Ligt için masaya oturmaya hazırlanıyor
The Mirror'da yer alan habere göre Barcelona, Ocak ayında Ajax'ın genç yıldızını satın almaya çalışacak.
Hollandalı yıldız için 67 milyon euro'yu gözden çıkarması beklenen Katalanlar, Pique'ye alternatif yaratmak istiyor.
Cavani, Real Madrid'in listesinde!
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid, PSG'de mutsuz olan Cavani'yi transfer etmek istiyor.
Cristiano Ronaldo sonrası gol yollarında eskisi kadar etkinlik sağlayamayan İspanyol dev, Neymar ve Mbappe ile gerginlik yaşayan Cavani için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Valencia, Premier Lig'de kalmak istiyor
Metro'da yer alan habere göre, Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Antonio Valencia, Kırmızı Şeytanlar'ın kendisiyle sözleşme uzatmadığı takdirde başka bir Premier Lig takımına katılabileceğini söyledi.
9 yıldır United forması giyen Valencia'nın sözleşmesi önümüzdeki yaz sonlanıyor.
Chelsea'nin Ocak ayı transfer hedefi 224 milyon euro!
Maurizio Sarri yönetiminde sezona harika bir giriş yapan Chelsea, Ocak ayında transfer piyasasını ısıtmaya hazırlanıyor.
Express'te yer alan habere göre Maviler, kış transfer döneminde en az dört oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
FIFA tarafından olası bir transfer yasağı gelmeden önce kadrosundaki eksikleri tamamen kapatmayı hedefleyen Sarri, ilk olarak Juventus'tan Alex Sandro'yu kadrosunda görmek istiyor.
İtalyan hocanın diğer hedefleri ise, Napoli'den Elseid Hysaj, Bournemouth'tan Nathan Ake ve Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic olarak öne çıkıyor.
Juventus, Eriksen üzerine yoğunlaştı!
Aaron Ramsey'i Bayern Münih'e kaptıran Juventus, Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Tottenham ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek Eriksen'in yönetimle yapacağı görüşmesinden çıkacak sonuca göre hareket etmeyi planlıyor.
Juventus, Eriksen'i gündemine almadan önce Bayern Münih ile görüşen Aaron Ramsey ile ilgileniyordu.
Milan, Chelsea'den indirim bekliyor
Sezon başında Chelsea'den Bakayoko'yu kiralayan Milan, oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için İngiliz ekibinden indirim bekliyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, Fransız orta sahanın gösterdiği performansı kalıcı hale getirmek için oyuncuyu satın almak istiyor.
Chelsea'nin 40 milyon euro bedel biçtiği Bakayoko için Milan'ın teklifi ise 25 milyon euro.
Klopp'un hedefindeki isim Kerem Demirbay!
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Hoffenheim formasını giyen Kerem Demirbay'ı takımında görmek istiyor.
Express'te yer alan habere göre Klopp, Ocak ayında Kerem'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun, Sadio Mane ve Naby Keita ile aynı menajere sahip olması da Liverpool'un elini güçlendiren bir başka nokta olarak öne çıkıyor.
Kocaman, Chahechouhe'yi istiyor!
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman eski öğrencisi Aatif Chahechouhe'yi kadrosunda görmek istiyor.
Aatif Chahechouhe, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken 37 maça çıkıp, 7 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı.
Manchester United De Gea'nın yerine Pickford'u istiyor
Kırmızı Şeytanlar, David De Gea'nın olası ayrılığına hazırlık yaparken, Everton'ın genç file bekçisi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Jordan Pickford için 67 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Birkaç sezondur takımdan ayrılması beklenen David De Gea'nın 2019 yılına dek kontratı bulunuyor.
Isco için Manchester City iddiası!
Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtikten sonra forma şansı azalan Isco, takımdan ayrılmayı tercih edebilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Manchester City, Isco'yu kadroya katmak istiyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari'nin planlarında yer almayan Isco'ya Pep Guardiola'nın özel ilgisi var.
Clyne, Liverpool'dan ayrılabilir!
Liverpool'un sağ beki Nathaniel Clyne Premier Lig devinden ayrılmayı düşünüyor.
Liverpool Echo'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu Trent Alexander-Arnold'a formayı kaptırdıktan sonra takımdan ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncunun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Eriksen'den Hollandalı yıldızlara davet!
Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong'u Tottenham'a davet etti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Eriksen, Tottenham'a Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong ile sözleşme imzalaması için tavsiyede bulundu.
Sezon başında Barcelona ve Liverpool'un tekliflerini redderek takımda kalan Eriksen, Hollandalı yıldızları takım arkadaşı olarak görmek istiyor.
Juventus, Jadon Sancho'yu istiyor!
İtalyan devi Borussia Dortmund ile harika işlere imza atan Jadon Sancho'yu listesine aldı.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 60 milyon euro değer biçtiği Sancho için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Schick, Roma'da kalmak istiyor!
Roma'nın 22 yaşındaki forveti Patrik Schick, İtalyan devinde mutlu olduğunu söyledi.
Gazzetta dello Sport'a konuşan genç yıldız, "Piyasada söylentiler var. Benim kararım ise çok net, Roma'da kalmak istiyorum." dedi.
Arsenal, Crystal Palace ve Sevilla'nın ise Ocak ayında Schick'i kiralama düşüncesi olduğu konuşuluyor.
Jordi Alba, Juventus'un radarında!
Alex Sandro'nun Juventus ile yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi sonucu İtalyan ekibi Barcelona'dan Jordi Alba'yı listesine aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, tıpkı Alex Sandro gibi takımıyla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Alba için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Alex Sandro için Real Madrid'in devreye gireceği de iddia edilmişti.
Arsenal ve Barcelona, Walukiewicz için kapışıyor!
Arsenal ve Barcelona, Pogon Szczecin forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Walukiewicz için yarış halinde.
Football London'da yer alan habere göre, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin takımında önemli işlere imza atan genç oyuncuyu birçok dev kulüp takip ediyor.
Barcelona ve Arsenal'in transfer için araştırmalar yaptığı, ayrıca İtalyan kulüplerinin de devreye girme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Lille'in yeni hedefi Emre!
Sezon başında İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille'in şimdi de Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip eden Fransız kulübü, devre arası transer döneminde Demir Grup Sivasspor'un kapısını çalabilir.
Demir Grup Sivasspor, Emre'yi 2016-17 sezonunun devre arasında 225 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Falcao'nun yeni adresi Real Madrid mi?
Thierry Henry'nin gözüne giremeyen Falcao, Real'e gol yollarında çözüm olabilir mi?
Marca'nın iddiasına göre Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Real Madrid'e önerdi.
Monaco'nun yeni teknik direktörü Thierry Henry'nin beğenmediği Kolombiyalı forvet oyuncusu, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılabilir.
Bu sezon gol yollarında problemler yaşayan Real Madrid'in ise Falcao'yu bir rotasyon olarak kullanması mümkün fakat İspanyol devinden transfer için henüz bir sinyal gelmiş değil.
Aykut Kocaman yeniden Konyaspor'da
Aykut Kocaman, kariyerinde üçüncü kez Konyaspor'u çalıştıracak.
Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Konyaspor, daha önce kulübe altın çağını yaşatan Aykut Kocaman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken resmi sözleşmenin 19 Kasım Pazartesi günü törenle imzalanacağı ifade edildi.
Milan, Fabinho ile ilgileniyor
Milan, Liverpool'da forma şansı bulamayan Fabinho ile ilgileniyor.
Sezon başında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan ancak şu ana kadar sadece 3 Premier Lig maçında görev yapabilen Fabinho için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Milan, Fabinho için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fabinho'nun yeterince süre bulamaması da bu transferin önünü açıyor.
Raiola, Ibrahimovic için Milano'da
Zlatan Ibrahimovic, büyük başarılar kazandığı Serie A'ya geri dönebilir.
Kariyerini ABD'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Serie A'ya dönebilir. Adı bir süredir eski takımı Milan'la anılan Ibrahimovic için somut adımlar atılıyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Milan Sportif Direktörü Leonardo ile görüşmek üzere Milano'ya gitti. Tarafların Ibrahimovic konusunda görüşeceği ve sürecin hızlanması için Milan cephesinin bu görüşmeyi istediği öne sürüldü.
Gerrard, Skrtel'i istiyor!
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı Martin Skrtel'i takımında görmek istiyor.
CNN Türk te yer alan habere göre, Steven Gerrard ile Martin Skrtel biraraya geldiler.
Gerrard'ın Fenerbahçeli oyuncuya takımına gelmesi için teklifte bulunduğu ve Rangers'ın Ocak ayında bir kiralama formülü üzerinde durabileceği iddia edildi.
Mourinho, Godin'i istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, savunmayı toplayacak birine ihtiyacı var ve listesindeki ilk isim Diego Godin...
Daily Star'da yer alan habere göre Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde sık sık gündemine aldığı Diego Godin'i bu kez transfer etmek için tüm şartları zorlayacak.
Uruguaylı oyuncuya 23 milyon euro'luk bonservis bedelini çok gördükleri takdirde, Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Gary Cahill'i kısa süreliğine kiralama seçeneğini masaya yatıracaklar.
Torino'ya bir Madridli daha!
Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın gölgesinde kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Keylor Navas, Juventus'a yönelebilir.
CalcioMercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Keylor Navas'ı takımdan yollamak istiyor.
İtalyan temsilcisi Juventus ise Wojciech Szczesny'nin yaşı sebebiyle kaleye Navas'ı transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'den Ayew adımı!
Sarı lacivertli takımın kötü gidişatına rağmen takımın etkili isimlerinden biri olan Andre Ayew için Damien Comolli harekete geçmiş durumda.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Championship'te mücadele eden ve maddi imkansızlıklar yaşayan Swansea City'den Andre Ayew'i bir yıl daha kiralamak için teklif götürmeye hazırlanıyor.
Galler temsilcisi bu sezon Premier Lig'e yükselemediği takdirde Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızın transferi için eli kuvvetlenmiş olacak.
Galatasaray, Modeste için işi sıkı tutuyor
Galatasaray yönetimi, liglere verilen milli aradan faydalanarak transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Fanatik'in haberine göre; sezona tek forvetle başlayan Galatasaray'ın devre arası için ilk hedefi yaz transfer döneminde de gündemde olan Anthony Modeste.
Birkaç gün içinde Çin kulübüyle temasa geçecek olan sarı kırmızılı yönetim, bonservis bedeli ödemek istemediği Modeste'in sözleşme durumu hakkında bilgi isteyecek.
Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sezon sonunda Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.
Günebakış Gazetesi'nde yer alan haberde Güneş'in sezon sonunda sözleşmesi bitince Beşiktaş'tan ayrılmasının beklendiği hatırlatılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Aralık ayındaki kongre sonrasında deneyimli teknik adamla temasa geçeceği belirtildi
Haberde Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'ı ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak düşündüğü kaydedildi.
Jan Oblak yol ayrımında!
Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Marca'nın haberine göre Sloven file bekçisi, hem takımın son dönemlerdeki performansından memnun değil, hem de 2021'de bitecek olan sözleşmesinin daha iyi şartlarla yenilenmemesinden ötürü mutsuz.
25 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Chelsea, Gary Cahill için tekliflere açık!
Maviler tecrübeli savunma oyuncusunu Ocak ayında takımdan göndermeyi planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea, Ocak ayı transfer döneminde Cahill'i kiralamaya sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz yaz döneminde yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
Bayern Münih'in hedefinde Jovic var!
Bavyera ekibi sezon sonunda Real Madrid'e dönecek olan James Rodriguez'in yerine Eintracht Frankfurt'un hücumcusu Luka Jovic'i kadroya katmayı planlıyor.
Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih, James Rodriguez için Real Madrid'e 42 milyon euro ödemek istemiyor.
Beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncunun yerine Eintracht Frankfurt'tan Sırp oyuncuyu kadroya katmanın planları yapılıyor.
Aaron Ramsey, Bayern Münih yolunda!
Arsenal'in tecrübeli orta saha oyuncusu Ramsey, sezon sonunda Bavyera ekibine katılmak istiyor.
Independent'ta yer alan habere göre Gallerli yıldız, sezon sonunda Arsenal ile bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
Bayern Münih ile görüşmelerde bulunan oyuncunun temsilcileri, Alman ekibiyle uzun süreli bir sözleşme yapabilmek için görüşmeleri sürdürüyor.
Marcelo takasta kullanılabilir!
Juventus ve Real Madrid arasında Alex Sandro - Marcelo takası gerçekleşebilir.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, Cristiano Ronaldo ile arası çok iyi olan Marcelo'yu takıma dahil etmek için seçenekleri masaya yatırıyor.
Real Madrid'e Alex Sandro ve Marcelo arasında takas gerçekleştirme teklifinde bulunmaya hazırlanan İtalyan ekibinin en büyük kozu, Cristiano Ronaldo olacak.
Inter ve Juventus, Rabiot ile ilgileniyor!
PSG'nin başarılı orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için Serie A'nın devleri kapışıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Inter, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Luka Modric'i kadrosuna katamayınca listesine Rabiot'u aldı.
Luka Modric'ten 10 yaş daha küçük olan Rabiot için Juventus'un da masaya oturması bekleniyor.
Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız orta sahanın bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Premier Lig devleri Cengiz için kapışıyor
Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Cengiz'i Ocak ayında Liverpool veya Manchester City'e yollayabilir.
Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yükselen bir performans grafiğine sahip olan Cengiz için Bayern Münih ve Arsenal'inde ilgileri bulunuyor.
Josep Maria Minguella: Barcelona, Mbappe'ye sıcak bakmadı
PSG ve Fransa Milli Takımı ile harikalar yaratan Kylian Mbappe, Barcelona'nın kapısından döndü.
Sport'a konuşan futbolcu menajeri Josep Maria Minguella, "5 Ağustos'ta Barcelona'ya Mbappe'yi teklif ettim. Bana geri dönüşte bulunmadılar. Şimdi önümüzdeki 10 yıllarına garantiye alacak bir süper yıldız adayını kaçırarak hata yaptıklarını anlıyorlardır." şeklinde konuştu.
Bu sezon PSG formasıyla 13 maça çıkan Mbappe, 13 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Inter, Salvio'ya kancayı taktı!
Inter, menajeriyle görüştüğü Salvio'nun transferi için hazırlıklara başladı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Inter, Benfica ile olan sözleşmesi Mayıs ayında sonlanacak 28 yaşındaki oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Arjantinli oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf eden Inter, sezon sonu itibarıyla mutlu sona ulaşmayı bekliyor.
Real Madrid, Neymar ve Mbappe için harekete geçti
FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olan PSG, yıldızlarından birini satmak zorunda kalabilir.
AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, PSG'nin UEFA'dan olası bir ceza alması halinde Neymar veya Mbappe için devreye girmeye hazırlanıyor.
Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Neymar, mor beyazlıların ilk hedefi olarak öne çıkıyor.
Pulisic, Chelsea'ye göz kırpıyor!
Christian Pulisic, önümüzdeki yaz Chelsea'nin yolunu tutabilir.
The Guardian'da yer alan habere göre, Liverpool ve Tottenham'ın da yakın ilgisine mahzar olan genç yıldıza Chelsea'nin ilgisi çok daha fazla.
İlginin farkında olan Pulisic yaptığı açıklamada, "İngiltere, Premier Lig futbola yeni başlayan her çocuğun hayalidir. Orada oynamamam için bir sebep göremiyorum." ifadelerini kullandı.
Fulham'da Ranieri dönemi
Leicester City ile rüya bir şampiyonluk yaşayan Claudio Ranieri yeniden Premier Lig'de.Peri masalının kahramanı, yeniden masallar diyarında! Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yapan Ranieri, Fulham'ın başına geçti.
Fenerbahçe, Salih Özcan'i takip ediyor
Kötü günler geçiren Fenerbahçe, Ocak ayında sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir.A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 2. Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Salih Özcan'ı takip ediyor. Orta sahada görev yapan Salih Özcan için izleme komitesi geniş bir rapor hazırlarken oyuncuyla ilgili transfer kararı Ocak ayında verilecek.
Wenger, Fulham'ı reddetti
Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Wenger'in kapısını çaldı ama Fransız teknik direktör teklifi geri çevirdi.
The Telegraph'in haberine göre Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Fransız teknik direktörün kapısını çaldı ancak olumlu cevap alamadı.
Wenger'in teknik direktörlüğe geri dönmek istediği biliniyor. Bundesliga'da zor günler geçiren Bayern Münih, olası bir Niko Kovac ayrılığında takımın başına Fransız teknik adamı getirebilir.
Manchester United Mata, Herrera ve Young ile masaya oturacak
Kırmızı Şeytanlar, üç yıldızı ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester United, Juan Mata, Ander Herrera ve Ashley Young ile yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor.
Kırmızı Şeytanlar'da bu üç ismin yanı sıra Anthony Martial ve David de Gea'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Fulham'da Claudio Ranieri dönemi
Slavisa Jokanovic ile yollarını ayıran Fulham'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.
Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşında
Stuttgartlı gurbetçi oyuncu için iki takım transfer yarışına girdi.
Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Stuttgart'In 20 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrolarına katmak istiyor.
Galatasaray'a sürpriz golcü
Forvet krizine son vermek isteyen Galatasaray, Elmander'in önerdiği Aliou Badji için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre Sarı Kırmızılılar devre arasında forvete iki takviye yapacak. Galatasaray adına Kuzey ülkelerinde oyuncu izleyen Johan Elmander'in ilk keşfi Aliou Badji.
Elmander'in olumlu rapor verdiği Djurgarden forması giyen Senegallinin, Galatasaray'ın forvet sorununu bir nebze olsun çözmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta yedi isim yolcu
Siyah beyazlılar devre arasında kadrosunda byük bir revizyona gitmeyi planlıyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi devre arasında teklif gelmesi halinde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ı elden çıkartmaya hazır.
Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Adriano, Babel ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra beklentileri karşılayamayan Larin ve Vagner Love için de teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.
Fenerbahçe'den Koeman'a şartlı sözleşme
Sarı-lacivertli yönetim Hollandalı çalıştırıcı hakkındaki kararını devre arasında verecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, devre arasına kadar takımı çalıştıracak olan Erwin Koeman'ın geleceği ile ilgili kararını Ocak ayında verecek.
Koeman'ın devre arasına kadar performansını değerlendirecek olan yönetim, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması halinde sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme önerecek.
Elia'dan ayrılık sinyali
Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Feyenoord'a dönmek istediğini açıkladı.
Voetbal International Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Elia, Başakşehir forması ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Feyenoord'a geri dönemk istediğini söyledi.
Babel, Galatasaray ile anlaştı
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş ile yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamayacan Ryan Babel, Galatasaray ile el sıkıştı.
Barella için 40 milyon euro
Tottenham transferdeki sessizliğini Ocak ayında bozmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Spurs, Nicolo Barella için 40 milyon euro harcamaya hazır.
Mousa Dembele'nin sakatlığı nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Tottenham, Cagliari'nin 21 yaşındaki oyuncu ile bu bölgeyi doldurmayı planlıyor.
Skriniar Inter ile masaya oturuyor
İsmi Manchester United ile anılan oyuncu Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Karol Csonto, Skriniar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olsa da Inter ile yeni bir sözleşme için pazarlıklara başladıklarını söyledi.
Barcelona'nın da transfer gündeminde yer alan savunma oyuncunun Inter'de kalması bekleniyor.
Liverpool'un gözü Dembele'de
Anfield ekibi, Barcelona'Lı yıldız için transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, ara transferde Ousmane Dembele'yi transfer etmek için 98 milyon euro'yu gözden çıkarttı.
Jürgen Klopp, Ocak ayında hücum hattını bir isimle daha güçlendirmek istiyor; bunu gerçekleştirmek için de yeni bir transfer rekoru kırmaya hazır.
Barcelona'nın da geçtiğimiz yaz Dortmund'dan 156 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu elden çıkartmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.