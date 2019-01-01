CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'da Mehmet Topal sesleri!

Beşiktaş, 22 milyon pound’a ’a transfer olan Cenk Tosun'la görüşmelere devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Cenk Tosun'un geri dönmesini isteyen Fikret Orman, Everton’a, “Cenk iyi bir golcü ve sizde şans bulamıyor. 2 maçta 1 dakika bile oynamadı. Bize verin, oynatalım, değer kazansın. O zaman satışı daha kolay olur” teklifi yaptı.

Beşiktaş henüz kiralama bedeli sunmasa da İngiliz basını da Beşiktaş’ın Cenk Tosun için Everton’la görüşmeler yaptığını doğruladı.