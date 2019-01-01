CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray'da Fernando yerine Nzonzi

Forvet transferi için kolları sıvayan Göztepe, Abel Hernandez'i listenin ilk sırasına yazdı.

Geçtiğimiz küme düşme tehlikesini son haftalara kadar hisseden , bu sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor.

Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılıların forvet transferi için bir numaralı adayı 'dan ayrılan 28 yaşındaki Uruguaylı Abel Hernandez. İzmir ekibinin listesindeki diğer isimler ise William Owusu, Emmanuel Adebayor ve Eren Derdiyok.