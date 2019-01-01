CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Llorente için sıraya girdi

Galatasaray, Llorente için sıraya girdi
Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Fernando Llorente, golcü arayışındaki takımların gözdesi oldu.
2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen 34 yaşındaki İtalyan golcü Llorente, A Bloa'nın haberine göre İtalya'ya geri dönebilir.
Serie A ekiplerinden Milan ve Roma'nın transfer etme girişimlerinde bulunduğu Llorente'ye başka takımların da ilgi duyduğu, bunların da İspanya'dan Athletic Bilbao ve Türkiye'den Galatasaray olduğu ileri sürüldü.
Paris Saint Germain, Milinkovic Savic'in peşinde
Adrien Rabiot'nun ayrılmasıyla orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Paris Sain Germain, Lazio'nun Sırp yıldızı Sergej Milinkovic Savic'i istiyor.
Paris United'ın haberine göre Lazio, genç yıldızı için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Paris Saint Germain ise 24 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Leandro Paredes'i takasta kullanarak fiyatı aşağıya çekmeye çalışacak.
24 yaşındaki Milinkovic Savic, 2015 yazında 18 milyon euro bedelle Belçika'nın Genk takımından Lazio'ya transfer oldu.
Fenerbahçe, Diame ve Fejsa arasında tercih yapacak
Fenerbahçe, sona yaklaştığı orta saha transferinde Mohamed Diame ve Ljubomir Fejsa isimlerinden birini tercih edecek.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler orta saha transferine noktayı koyacak. Yönetim bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diame'ye daha sıcak bakarken Ersun Yanal'ın tercihi 30 yaşındaki Fejsa.
Mitroglou ayrılıyor
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında Fransa'nın Marsilya takımından Galatasaray'a kiraladığı Kostas Mitroglou'yla yollar ayrılıyor.
Posta'nın haberine göre Yunan forvetin menajeri Panos Galariotis İstanbul'a davet edildi. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı kırmızılılar 31 yaşındaki oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isteyecek.
Galatasaray yönetimi, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou'nu elden çıkarırken tazminat ödemesi yapmak istemiyor.
Milan, Lucas Torreira'yı istiyor
Serie A'da rekabetçi olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Milan, Arsenal'den Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sport İtalia'nın haberine göre teknik direktörlük koltuğuna Marco Giampaolo'yu getiren Milan, Arsenal'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.
Uruguaylı yıldız, Samdporia'da birlikte çalıştığı Marco Giampaolo ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ta Mangala transfer listesine alındı
Savunmada Vida'ya iyi bir partner arayan Beşiktaş, Manchester City'nin 28 yaşındaki stoperi Eliaquim Mangala'yı listesine aldı.
2018'de dizinden sakatlık geçiren ve 8 ay sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu için ilk temas gerçekleştirildi. Mangala'nın sağlık durumunu takip eden Kartal, oyuncunun kiralık şartlarını da araştırıyor. (Sabah)
Max Kruse Fenerbahçe için gün sayıyor
Pek çok transferi imza aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse için UEFA kararını bekliyor.
Sabah Gazetesinin haberine göre; Werder Bremen ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki golcü, resmen boşa çıkar çıkmaz İstanbul'un yolunu tutacak.
1 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek olan Kruse yıllığı 2.5 milyon Euro garanti maaş karşılığı 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten ve prosedürler tamamlandıktan sonra 3 Temmuz'daki Topuk Yaylası kampına da katılacak.
Kruse, Fenerbahçe haricinde en ciddi teklifi Eintracht Frankfurt'tan almış ancak Alman ekibi Kruse'nin istediği rakam takımın yıldız futbolcusu Ante Rebic'in 3 katı olunca bu transferden vazgeçmişti.
Galatasaray, Yusuf'u bitiriyor
Sarı Kırmızılılar, daha önce görüştükleri Yusuf Erdoğan'ın menajeri ile bir kez daha masaya oturup transferi sonlandıracak.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak yarın Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle ikinci kez görüşecek.
Tarafların anlaşması halinde Yusuf Erdoğan yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
"Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor"
Galatasaray'ın eski yardımcısı Müfit Erkasap, Fatih Terim'in gönlünde yatan santrforu açıkladı.
Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırıp forvet hattını yenilemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Radyospor'un canlı yayınına katılan Müfit Erkasap, Fatih Terim'in Vincent Aboubakar'ı istediğini ifade etti.
Porto ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Kamerunlu golcü satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği belirtildi.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor
Fransız kulübü, Trabzonspor'un genç yıldızı için girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Trabzonspor'un yıldızlarından Yusuf Yazıcı hakkında çıkan transfer dedikoduları son bulmuyor.
Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yakından ilgilendiği başarılı oyuncu için yeni bir teklif geldiği ifade edildi.
Hürriyet'in haberine göre Fransız ekibi, daha önce 13 milyon euro olan teklifini 15 milyon euro'ya yükseltti.
Habere göre bordo mavililer, 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeline Yusuf'u satmayı düşünebilir.
Manchester United, Pogba - Neymar takasını kabul etmedi!
PSG'nin dev takas teklifi, İngiliz ekibi tarafından reddedildi.
Transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'ın Paul Pogba'yı takımda tutup tutmayacağı büyük merak konusu oldu.
Real Madrid'in de ilgilendiği Fransız yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Independent'ın haberine göre PSG, Kırmızı Şeytanlar'a 'Pogba'yı al, Neymar'ı ver' teklifini sundu ancak bu öneri İngiliz ekibi tarafından kabul görmedi.
Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın Tyler Boyd için kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş, yeni sezondaki ilk transferini gerçekleştiriyor.
Beyaz TV' den Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Tyler Boyd için kulübü Vitoria Guimaraes ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar Boyd ile de 5 yıllık anlaşma sağladı. Boyd, Beşiktaş'ta yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Beşiktaş, Fouad Bachirou'yu bekliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Malmö'den Fouad Bachirou'dan haber bekliyor.
Menajerler aracılığıyla 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilk temasları kuran siyah beyazlılar, oyuncunun kulübü ve temsilcisinden maliyet raporu bekliyor.
Paris Saint Germain altyapısından yetişen Bachirou, Östersunds ve Greenock Morton gibi takımların formalarını giydi. (Fanatik)
Galatasaray'da forvet için 5 aday
Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimler belli oldu.Star'ın haberine göre Mbaya Diagne için Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon euro'luk teklifi kabul eden Galatasaray, forvete yapacağı takviye için 5 oyuncu ile görüşüyor. Sarı kırmızılılar, Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro, Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a 2 milyon euro önerdi. Monaco'dan Radamel Falcao ve Porto'dan Vincent Aboubakar için kiralık formülü düşünen yönetimin listesindeki son isim ise FC Midtjylland forması giyen Paul Onuachu.
Juventus, Trabzonspor'dan Behlül Aydın'ın peşinde
Merih Demiral transferini noktalamak üzere olan Juventus, Trabzonspor'un genç yıldızı ile ilgileniyor.Sporx'in haberine göre Juventus, Trabzonspor'un u19 takımında forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin, orta sahada görev alan oyuncunun bonservisini Sassuolo ile birlikte alabileceği belirtilirken Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Bekir Aydın'ın da listede olduğu ifade edildi.
Gary Medel, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Gary Medel, turnuva sonrası takımdan ayrılmayı planlıyor.Beşiktaş'ın 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Gary Medel, Beşiktaş'tan ayrılmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'daki evini boşalttığı öğrenilirken Beşiktaş yönetiminin Medel'in transferiyle 5 milyon euro kaynak yaratmak istediği ifade edildi. (Sabah)
Gaston Campi adım adım Trabzonspor'a
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir peşinde olduğu Estudiantes'in 28 yaşındaki stoperi Gaston Campi'yi kadrosuna katmak üzere.
beIN Sports'un haberine göre yönetim ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile yapılacak görüşme sonrasında Gaston Campi'ye kısa süre içersinde imza attırılacak.
Rafael Benitez ile yollar ayrıldı
It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.— Newcastle United FC (@NUFC) June 24, 2019
Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP
Adis Jahovic resmen Yeni Malatyaspor'da
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor forması giyen Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sergen Yalçın'ın ekibi, Fofana'nın ardından Konya'dan ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.
32 yaşındaki futbolcunun Konyaspor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Tarafların üzerinde anlaştıkları bonservis bedeli henüz belli değil.
Jahovic, 2018-19 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 6 gol attı.
Man United, ikinci transferini yapıyor
Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Crystal Palace'ın başarılı sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'nın transferi için geri sayıma geçti.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, bu transfer için Crystal Palace ile yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
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Kruse için geri sayım!
Fenerbahçe, Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.
Buffon'un önünde iki seçenek var...
Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Gianluigi Buffon, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Corriere della Sera'nın haberine göre 41 yaşındaki veteran file bekçisi, Porto ve Leeds United'dan teklif aldı.
Buffon'un önümüzdeki günlerde bu iki takımın teklifinden birini kabul etmesi bekleniyor.
De Rossi, Serie A'da kalıyor
Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Daniele De Rossi, Boca Juniors ve MLS'den gelen teklifleri geri çevirdi.
Sky Italia'nın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu, kariyerine Serie A'da devam etme kararı aldı.
De Rossi ile Fiorentina'nın ilgilendiği konuşuluyordu.
Rodallega yerine Tavares!
Hugo Rodallega'nın Denizlispor ile anlaşması üzerine forvet transferine yönelen Trabzonspor, gündemine Dijon forması giyen Julio Tavares'i dahil etti.
Hürriyet'in haberine göre bordo-mavililer, 30 yaşındaki Tavares'i uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.
Dani Alves, Fenerbahçe'ye önerildi!
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve Fransız devinden ayrıldığını açıklayan Brezilyalı yıldız Dani Alves'in Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre 36 yaşındaki sağ bek oyuncusu, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildi.
Beşiktaş'ta Sami Khedira sesleri!
Juventus, son dönemlerde yaşadığı sakatlık ve sağlık problemleri nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sami Khedira ile yollarını ayırma kararı aldı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Beşiktaş yetkilileri, Juventus yönetimiyle temasa geçerek Alman oyuncunun transfer durumunu soruşturdu. Ancak gelecek teklifleri bekleyen Khedira, şu an için kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakmıyor.
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Koulibaly'den Manchester City açıklaması
Transfer döneminde Manchester City'nin yanı sıra başka takımlarla da adı geçen Napoli'nin başarılı stoperi Kalidou Koulibaly, geleceğine dair Goal'e konuştu.
"Napoli'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama devam ederim diye düşünüyorum." diyen Koulibaly, şöyle devam etti: "Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak zorundayım. Sonrasında Napoli'ye geri döneceğim. Herkes benimle ilgili konuşuyor, ben ise yalnızca Senegal ile ilgili konuşuyorum çünkü benim bugünkü hedefim bu. Senegal ile büyük bir şey başarmak istiyorum."
Real Madrid, Miguel Almiron'u izliyor
Real Madrid, Newcastle United'ın Paraguaylı oyun kurucusu Miguel Almiron'u yakın markaja aldı.
Newcastle United'ın 25 yaşındaki orta saha Almiron, Paraguay medyasından TyC Sports'un haberine göre Real Madrid radarına girdi.
2019 Copa America'da ülkesi ile gösterdiği performans ile Madrid'in ilgisini çeken Almiron, Atlanta United'dan Newcastle'a 24 milyon euro karşılığında geldiği zaman kulübün transfer rekoru olmuştu.
Alves Barcelona'ya dönmek istiyor
Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Dani Alves, eski takımı Barcelona'ya geri dönmenin yollarını arıyor.
Diario Sport'ta yer alan habere göre 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Alves, kendisini eski takımı Barcelona'ya önerdi.
Barcelona yönetiminin ise Alves'i geri almayı düşünmediği öne sürüldü.
2006-2016 yıllarında Camp Nou'da top koşturan tecrübeli sağ bek, Barcelona forması ile 391 maça çıkıp 21 gol 103 asistlik katkı sağlamıştı.
Bruma, Porto'ya çok yakın
Portekiz basını, Porto'nun Leipzig ile anlaşarak Bruma transferini sonlandırdığını duyurdu.
2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Bruma, O Jogo'da yer alan habere göre Porto'ya transfer oluyor.
Porto'nun, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için Leipzig ile 15 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Portekizli futbolcunun da Leipzig'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Emery, Zaha'yı istiyor
Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı kadrosunda görmek istiyor.
2018-19 sezonunda Premier Lig'i 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edemeyen Arsenal, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro hedefliyor.
Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Emery, The Sun'da yer alan habere göre 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaha transferi için Arsenal yönetimi ile özel olarak görüştü.
Arsenal'in Zaha için 45 milyon sterlin teklif etmeyi düşündüğü ancak Crystal Palace'ın en az 55 milyon sterlin talep ettiğii belirtildi.